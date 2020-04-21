Противостояние во имя стабильности

Хотя пандемия и отодвинула в тень многие вопросы международной безопасности тем не менее для Европейского Союза и Соединенных Штатов, как и раньше, возобновление диалога между Косово и Сербией остается стратегической задачей. И мы становимся свидетелями не только соперничества спецпредставителей ЕС и США за урегулирование косово-сербских отношений, но и возможно битвы за лидерство на Западных Балканах.

В апреле спецпредставителем ЕС по вопросам диалога Косово и Сербии стал Мирослав Лайчак. Бывший глава МИД Словакии имеет немалый опыт решения проблем на Западных Балканах — в Боснии и Герцеговине, Черногории. На мой взгляд, даже с учетом балканского прошлого Лайчака, выбор этой кандидатуры достаточно странен, поскольку он представляет одну из пяти стран — членов ЕС, так и не признавших независимость Республики Косово. И еще недавно он как глава словацкой дипломатии отрицал независимость этой страны и весьма успешно блокировал вступление Косово в ряд международных организаций. Поэтому трудно представить, как Лайчак сможет подготовить мировое соглашение между двумя независимыми государствами — Косово и Сербией.

Не удивительно, что в Приштине отнеслись к подобному назначению с опаской, а президент Косово Хашим Тачи не очень дипломатично заявил по этому поводу: "Неправильный выбор".

Цели мандата Лайчака сформулированы ясно: достижение всеобъемлющей нормализации отношений между Косово и Сербией и возобновление диалога между двумя странами. Но в выполнении этой миссии ему придется конкурировать с американскими дипломатами — спецпредставителем по Западным Балканам Мэтью Палмером и спецпредставителем по диалогу Косово и Сербии Ричардом Гренеллом (он также посол в ФРГ). Последним удалось в последние месяцы усадить за стол переговоров представителей Белграда и Приштины. Это не только позволило добиться главного — косовары и сербы вновь начали говорить друг с другом, — но и создало пока еще хрупкую основу для будущих переговоров.

Так, в январе в посольстве США в Берлине было подписано соглашение о возобновлении прерванного 21 год назад авиасообщения между Белградом и Приштиной, что стало шагом к нормализации отношений между Косово и Сербией. При этом американцы сознательно проигнорировали ЕС и ФРГ, представители которых не были приглашены на церемонию.

Через месяц президенты Сербии и Косово Александр Вучич и Хашим Тачи подписали протокол о намерениях возобновить железнодорожное сообщение. И снова с участием только американцев. При этом косовары, ни слова не сказав о ЕС, заявили об особой роли США в нормализации отношений с соседкой.

В начале марта в Вашингтоне Тачи и Вучич при участии высокопоставленных чиновников США провели переговоры. По их окончании не прозвучало сенсационных заявлений, лишь расплывчатые оценки участниками итогов. Что в свою очередь послужило толчком к разговорам экспертного сообщества о вероятном достижении тайной договоренности возможно ведущей к возобновлению переговоров.

После этого Гренелл усилил давление на официальную Приштину с целью отмены введенных Косово в 2018 году 100% пошлин на товары из Сербии, Боснии и Герцеговины, которые остаются главным препятствием на пути к переговорам. Косово в принципе не против их отмены, но с предварительными условиями: Сербия должна снять все ограничения для косовских товаров, прекратить кампанию по отзыву некоторыми странами признания независимости Косова.

Чтобы добиться уступок от косоваров, американцы даже пригрозили, что в случае отказа отмены пошлин, без предварительных условий выведут своих военных с базы в Бондстил недалеко от Приштины и прекратят финансовую и военную помощь. В результате 1 апреля пошлины были временно отменены.

Подчеркнем, что этот прогресс достигнут без какого либо участия дипломатии Евросоюза. И вот на таком фоне достижений спецпредставителей США спецпредставитель ЕС начинает свою деятельность. Столкновение американских и евросоюзовских дипломатов, стремящихся разными методами к одной цели, представляется неизбежным.

США нацелены на быстрое достижение результатов — возобновить переговоры и решить проблему взаимоотношений Косово и Сербии в целом, поскольку Дональду Трампу очень нужны внешнеполитические победы в канун президентских выборов. И решение косово-сербского вопроса, на фоне многолетних неудач Евросоюза будет для нынешнего хозяина Белого дома чудесным подарком. При этом Гренелл последовательно отстаивает вариант обмена сербскими и албанскими территориями Косово, который пока не принимается Евросоюзом и критично оценивается в Белграде и Приштине.

В свою очередь ЕС ставит своей целью постепенную подготовку возобновления стабильного диалога с последующим решением проблемы взаимного признания. При этом внутри Евросоюза отсутствует консенсус в окончательном решении вопроса будущего отношений Приштины и Белграда.

Сегодня перед Лайчаком на столе лежат как минимум три сценария. Первый — расширенная автономия сербских общин Косово. Второй — вариант "две Германии", когда, не признавая друг друга, Косово и Сербия становятся равноправными членами международного сообщества. Третий — незначительное, по словам Тачи и Вучича, изменение границ или, как модно говорить, — коррекция (такой вариант, став международно признанным прецедентом, будет выгоден России для закрепления оккупации части территорий Украины, Грузии и Молдовы). Последний вариант достаточно близок к упомянутому американскому, и их объединение может стать приемлемым для всех игроков.

Перед Лайчаком стоят серьезные вызовы. Во-первых, ему необходимо предложить единственный вариант решения проблемы, который устроит всех. Во-вторых, исправить ошибки предшественников и вернуть доверие к ЕС в Косово, где не могут забыть отказ Брюсселя либерализировать визовый режим с Приштиной.

В-третьих, для восстановления доверия к Евросоюзу Лайчак просто обязан вступить в игру по окончательному урегулированию вопроса о пошлинах. На двух последних саммитах ЕС—Западные Балканы не было достигнуто согласия в этом вопросе, что породило сомнения в способности Евросоюза помочь Косово и Сербии нормализовать взаимоотношения. И, в-четвертых, Лайчак столкнулся с нехваткой времени, поскольку за оставшееся время своего годичного срока он должен не только исправить прежние ошибки Брюсселя, но и прекратить многолетнее противостояние Приштины и Белграда. Задача трудновыполнимая.

На битву за установление окончательной стабильности на Западных Балканах и влияние в регионе будут влиять три критических фактора, усложняющих достижение позитивного решения.

Первый — пандемия, закрывшая границы и сообщение между странами, сделавшая практически невозможным проведение полноценных переговоров. Их потенциальные участники лишаются возможности доверительного обсуждения острых вопросов в формате тет-а-тет, а полностью доверять электронным дискуссионным платформам в полном объеме вряд ли кто сегодня решится.

Второй — намечающаяся политическая неопределенность в Косово и Сербии. Прошел почти месяц, как недавно избранное правительство Косово ушло в отставку, превратившись в "исполняющее обязанности". Президент Тачи ждет фамилию нового премьера, но, похоже, и он будет и.о., поскольку правительственная коалиция распалась и нужны внеочередные выборы. В Сербии отложены парламентские выборы (ранее намеченные на апрель) и правительство по окончании мандата, также может стать и.о. Так с кем же говорить спецпредставителям?

Третий — активизация российского военно-политического присутствия в последних союзнических ей анклавах в регионе — Сербии и Республике Сербской в БиГ, куда вместе со средствами индивидуальной защиты от COVID-19 прибыли и военные медики-бактериологи. Уже не только в США, но и в регионе все громче говорят о расширяющейся российской гибридной войне на Западных Балканах.

Спецпредставители США и ЕС сознают: несмотря на различные тактические цели, их объединяет одна стратегическая миссия — примирить Косово и Сербию. Это укрепит архитектуру безопасности региона и создаст условия для взаимного прощения и окончательного примирения народов Западных Балкан.

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