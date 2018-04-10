Это было в конце мая 2015 г. В Риге, во время саммита ЕС, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретил венгерского премьера Виктора Орбана словами "Привет, диктатор!" и, протянув правую руку для рукопожатия, левой неожиданно отвесил ему оплеуху по правой щеке. По-дружески. Стоящие рядом лидеры ЕС восприняли это как шутку, они смеялись. Да и сам Орбан сделал вид, что ничуть не обиделся. Он уже давно был в немилости у Брюсселя за свои идеи и усилия по культивированию "традиционных ценностей", от которых современная объединенная Европа, по его мнению, уходила все дальше.

Миграционный кризис, разразившийся в ЕС весной того же года, создал для Орбана удобную платформу, чтобы со своих традиционалистских позиций критиковать Брюссель. Вопрос мигрантов расколол ЕС, лишил европейцев солидарности, стал одной из причин Brexitа, и новых проблем для Брюсселя. Для Орбана же, напротив, такая ситуация позволяла еще больше укрепить свое доморощенное "нелиберальное государство", свой режим, который многие в Европе считают авторитарным. Его риторика становилась все более радикальной и ксенофобской. Но именно она позволила ему удерживать власть и побеждать на выборах.

Теперь европейские СМИ называют Виктора Орбана диктатором уже без иронии и пока теряются в догадках, чего от него ожидать в следующие четыре года.

Результаты выборов в Венгрии 8 апреля стали пощечиной Европе. На момент написания данного материала было подсчитано более 90% голосов избирателей, и результаты уже указывали на то, что правящая националистическая коалиция (партия "Фидес" — Венгерский гражданский союз и Христианско-демократическая народная партия) получила около 48,5% голосов, что обеспечивает ей необходимое большинство в две трети парламентских мест (133 из 199). Второе место — у праворадикальной партии "Йоббик", набравшей около 20% голосов. Эта партия на последних выборах выглядела даже более умеренной, чем "Фидес", сместившись в своих взглядах к центру политического спектра. Но это не помогло переманить к ней сторонников Орбана. Явка избирателей была рекордной — 69% от более чем 8 млн венгров, имеющих право голоса. Таким образом, победу Орбану и "Фидес" обеспечили около 2,5 млн. голосов.

Эту предвыборную кампанию можно считать в некотором роде уникальной для ЕС и самой неоднозначной (по методам ее проведения) в истории Венгрии. Орбан выстроил ее исключительно на проблеме мигрантов, дополнив лозунгами о том, что никто, кроме "Фидес", не способен спасти Венгрию от вмешательства извне. Под этим, естественно, понимаются попытки еврочиновников из Брюсселя проводить скоординированную политику в отношении мигрантов. Рассказы об апокалипсисе, который постигнет Венгрию после прибытия в страну тысяч мигрантов, были адресованы, прежде всего, жителям сельских районов, которые мало контактируют с иностранцами, а также редко выезжают в другие страны ЕС.

Дошло, например, до того, что венгерское правительство на государственные деньги издало брошюру, где рассказывается о том, что в других столицах Европы уже существуют районы, в которые европейцам запрещено даже заходить. В подтверждение этому один из руководителей администрации Орбана — Янош Лазар — выложил накануне выборов в соцсеть видео, в котором он, прохаживаясь по одному из населенных мигрантами с Балкан и Турции районов Вены, рассказывает о том, что здесь "он не встретил белых детей" и "христианам пришлось покинуть свои дома". Он предупреждал избирателей, что подобное грозит и их городам, если они не проголосуют за "Фидес". Эта выходка и откровенная ложь вызвали критику в Австрии и других европейских столицах, но, очевидно, никак не повлияла на исход голосования.

В ходе нынешних выборов Орбан снова обрушился на известного американского филантропа и уроженца Будапешта Джорджа Сороса, который, по мнению венгерского премьера, манипулирует Брюсселем и вмешивается во внутренние дела Венгрии. По словам сторонников Орбана, Сорос якобы поддерживает переселение мусульманских беженцев из Ближнего Востока и Африки для уничтожения христианской культуры Европы, создания на территории Венгрии "государства иммигрантов". Орбан ссылался на некий "заговор глобалистов", который он, Орбан, и призван предотвратить. А лидеры оппозиции были названы "агентами Сороса". Разумеется, нашлось немало тех, кто поверил, что Сорос действительно включился в предвыборную борьбу.

Реальные же организации, спонсируемые Соросом, вели пропаганду европейских ценностей и открытых границ, поэтому в последние дни кампании со стороны венгерского правительства в их адрес звучали угрозы. Ожидается, что одним из первых решений правительства Орбана в ходе нового срока будет ужесточение в Венгрии правил работы для неправительственных организаций, объявление их иностранными агентами. Первый удар, возможно, будет нанесен по Центрально-Европейскому университету, основанному Соросом еще в начале 90-х годов для образования молодых людей из посткоммунистических стран. Также весьма вероятно, что власти продолжат ограничивать деятельность СМИ, поддержавших в ходе минувшей кампании оппозиционные силы.

Виктор Орбан отказался от публичных дебатов с конкурентами, выступая только на митингах своих сторонников и только в лояльных СМИ. Постоянно называл оппозицию "марионетками Брюсселя", которые только и мечтают о том, чтобы открыть границы и пустить в страну мигрантов.

Партии, которые можно назвать проевропейскими — социалисты и "зеленые" — получили на венгерских выборах 12,3 и 7% соответственно. Пятая партия — Демократическая коалиция бывшего премьера Ференца Дьюрчаня — также, вероятно, проходит в парламент, если по итогу подсчета голосов удержится выше 5% барьера.

В целом можно сказать, что в ходе прошедших выборов венгерская оппозиция не смогла предложить альтернативную повестку дня для избирателя. Оппозиция также не смогла ничего противопоставить агрессивной кампании лидера "Фидес". Даже информация о расследовании коррупции в правительстве и нецелевом использовании средств ЕС в пользу родственников Виктора Орбана и самого премьера были эффективно нейтрализованы благодаря работе официальных СМИ.

В результате оппозиционные кандидаты смогли одержать победу лишь в 15 из 106 мажоритарных округов, в основном в венгерской столице, тогда как вся провинция и небольшие города отдали свои голоса за партию власти.

Несмотря на полный разгром оппозиции, Орбан уже пообещал "поквитаться со своими оппонентами" — политически, морально и юридически.

Сегодня эксперты убеждены, что результаты выборов поднимут градус напряженности между Будапештом и Брюсселем на новую высоту.

Наблюдатели ОБСЕ признали, что выборы в Венгрии были недостаточно конкурентными: правящая коалиция доминировала в СМИ. Политическим дебатам также препятствовали "запугивание и ксенофобская риторика, предвзятость прессы и непрозрачное финансирование кампании".

В то же время "фундаментальные права были соблюдены", говорят в ОБСЕ. И это позволило председателю Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру направить Орбану поздравление с избранием на новый срок. В нем также выражается надежда, что Будапешт будет готов решать спорные вопросы с Брюсселем. "Общей обязанностью всех стран — членов ЕС без исключения является защита ценностей и принципов Евросоюза", — говорится в официальном сообщении о беседе Юнкера и Орбана. Канцлер Германии Ангела Меркель также в своем приветствии сообщила об "очевидных разногласиях" Берлина и Будапешта.

Любопытно, что в Центральной Европе, в частности в Польше, в победе Орбана и "Фидес" усматривают правоту политического курса "на эмансипацию". "Эта политика не направлена против кого-либо, но призвана сделать Центральную Европу конструктивным партнером других европейских стран и Брюсселя", — объяснил Конрад Шимански — заместитель главы польского МИДа и представитель Польши при ЕС.

В свою очередь глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал европейцев к решительным действиям. ЕС должны прекратить паниковать и встать на защиту "человеческих ценностей, общности и мира в ЕС". Евросоюз создавался не для того, чтобы "открыть путь национальным идеологам в правительствах", подчеркнул он.

В самой Венгрии эксперты, скорее, склоняются к тому, что Орбан в новый четырехлетний период откажется от остатков демократии, которую он пытался скрестить с "нелиберализмом". Живыми примерами для него станут Путин или Эрдоган, а возможно — даже лидер Китая Си Цзиньпин. С лидером РФ у него сложились особо близкие отношения, имеющие тенденцию к улучшению ввиду всего сказанного выше.

Впрочем, тут стоит отметить, что Венгрия в последнее время была солидарна с партнерами по ЕС в "деле Скрипаля" — выслала одного дипломата РФ. Также не сбылись надежды Кремля, что Венгрия сможет инициировать смягчение антироссийских санкций со стороны ЕС или на каком-то этапе заблокировать их расширение.

При всем при том Венгрия остается для Киева, пожалуй, самым сложным партнерам в ЕС, прежде всего из-за вопросов, связанных с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье. Не секрет, что победу Орбану частично обеспечили и изменения в избирательном законодательстве страны, которое позволило этническим венграм из соседних государств голосовать за партийные списки на парламентских выборах в Венгрии, пересылая свои голоса по почте.

Для Орбана венгры — это не только граждане страны, но именно нация, разделенная границами после крушения Австро-Венгерской империи и перекраивания Европы в результате Второй мировой войны. Этакий "русский мир", только в венгерском варианте.

Украина оказалась "подпертой" с юго-запада не очень дружественной в последнее время страной, которую в европейских газетах уже называют "маленькой Россией". Поэтому венграм, живущим в Украине, должно быть понятно, что они, разделяя позицию и идеи Орбана, отклоняются от того проевропейского курса, которому на данный момент официально следует Украина — государство, в котором они живут и гражданами которого являются (даже несмотря на наличие у многих из них и венгерских документов).

В таких условиях эффективно вести диалог с Орбаном сможет лишь тот украинский политик, руководитель страны, который будет четко стоять на европейских позициях и требовать от Будапешта соблюдения европейских норм и правил, ценностей единой Европы. В таком случае Киев может рассчитывать на поддержку в этом диалоге со стороны и Брюсселя, и большинства стран — членов ЕС. В сложных вопросах, которые определяют саму суть и будущее Сообщества, они должны занимать жесткую и однозначную позицию.

К сожалению, итоги выборов в Венгрии продемонстрировали, что ЕС все менее убедителен перед натиском популистов, с легкостью разрушающих единство Европы.