Принятая по умолчанию

Украина стала участником программы НАТО "Партнерство расширенных возможностей" (ПРВ), ориентированной на взаимосовместимость важных партнеров Альянса. Об этом ZN.UA стало известно из источников, близких к дипломатическим кругам.

Решение на Североатлантическом совете в Брюсселе приняли буднично, в рамках процедуры "по умолчанию", и неожиданно: еще несколько месяцев назад предполагалось, что официальное добро на присоединение Украины к программе НАТОвцы дадут либо в июне, либо в октябре — на заседании министров обороны стран—членов организации.

Однако за три недели до решения Североатлантического совета военный комитет НАТО разослал свою оценку соответствия Украины требованиям взаимосовместимости в рамках ПРВ. Его позитивная оценка стала основанием для принятия 5 июня соответствующего решения и политическим комитетом. После чего генсек Альянса предложил представителям стран—членов организации следующее: если никто не выскажет свои возражения до 15 часов 30 минут 12 июня, Украина присоединится к программе.

Несмотря на то, что расположение НАТОвских звезд сулило благоприятное решение, в Киеве до последнего держали пальцы скрещенными. Прежде всего, из-за Венгрии: сочтя, что украинский закон об образовании дискриминирует права венгерского меньшинства в Закарпатье и способствует его ассимиляции, Будапешт уже третий года блокирует проведение заседаний комиссии Украина—НАТО (КУН) на высоком уровне. Впрочем, венгры не препятствуют практическому сотрудничеству нашей страны и Альянса.

За несколько дней до решения Североатлантического совета глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в парламенте: Венгрия рассчитывает на создание Береговского района, где большинство населения будут составлять венгры. В рамках административной реформы в Украине планируется присоединение к Береговскому району (где три четверти населения — венгры) более многолюдного Виноградовского района (чуть менее трех четвертей жителей которого — украинцы), в результате чего в новосозданном районе будут преобладать украинцы. Поэтому существовали серьезные опасения, что Будапешт будет шантажировать Киев и в последнюю минуту скажет "нет".

Но все обошлось. Что особенно отрадно, НАТО приняло решение в День России.

Решение Североатлантического совета подвело черту под несколькими годами работы украинских дипломатов. Во время президентства Петра Порошенко присоединение Украины к ПРВ, равно как и к Плану действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ), было одним из приоритетов Киева в евроатлантической интеграции. Но, в отличие от ПДЧ, программа ПРВ не предполагает членства ее участников (Австралии, Грузии, Иордании, Финляндии и Швеции) в НАТО.

В силу разных причин Киеву долгое время не удавалось достичь поставленной цели.

Во-первых, против участия Украины в ПРВ были Германия и Франция, не желавшие раздражать Москву. В Берлине и Париже полагали: новый формат сотрудничества Киева и Брюсселя негативно скажется на урегулировании конфликта в Донбассе, а также отрицательно повлияет на переговоры в рамках "Норманди" и "Минска".

Во-вторых, в Альянсе призывали нашу страну сосредоточиться на содержании реформ, а не на форматах сотрудничеств. "Вы почему-то уделяете внимание не сути, а форме", — отметила еще в 2018 году заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

Напомним, что Украина уже сотрудничает с НАТО в рамках Комплексного пакета помощи (КПП), где Альянс оказывает нашей стране поддержку через трастовые фонды и советников; и выполняет Годовую национальную программу (ГНП), являющуюся инструментом в проведении реформ, приближающих нашу страну к стандартам НАТО. Инструменты КПП и ГНП в целом дают нашей стране больше возможностей для сотрудничества с Альянсом, нежели предоставляемые ПРВ.

Как уже писало ZN.UA, присоединение к ПРВ дает Украине возможность, во-первых, обеспечивать оперативное планирование на ранних стадиях кризиса. Во-вторых, расширять диалог в сфере обмена разведданными. В-третьих, принимать участие в учениях, предусмотренных для членов данной программы. В-четвертых, занимать должности в Международном военном штабе НАТО и других командных структурах Альянса. Впрочем, эти возможности не предоставляются автоматически.

Однако на Банковой рассматривали присоединение Украины к программе, прежде всего, с точки зрения имиджевого эффекта: участие в ПРВ должно было стать очередным внешнеполитическим достижением Киева и Петра Порошенко.

Но евроатлантическая интеграция — это, прежде всего, домашняя работа по осуществлению реформ в политической, экономической, военной, правоохранительной сферах. Принятие стратегии национальной безопасности, законов об СБУ и оборонных закупках и т.д. Полное, а не частичное выполнение Годовой национальной программы. (В этом году Киев вообще установил антирекорд: ГНП на 2020 г., реализацию которой представители Альянса будут оценивать уже через три месяца, была подписана президентом лишь в мае.)

Несмотря на то, что Киев не выполняет многих взятых на себя обязательств, имеет проблемы в реформировании военного сектора, судебной и правоохранительной сфер, вначале свою позицию изменили Соединенные Штаты, а после Германия и Франция. Прочие страны либо изначально были активными сторонниками присоединения Украины к ПРВ, либо решили не нарушать консенсус.

Информированные собеседники ZN.UA утверждают, что одним из факторов, повлиявших на изменение позиции противников присоединения нашей страны к ПРВ, стала Россия. По их словам, хотя ранее в Берлине рассматривали участие Украины в программе как фактор, способный вызвать раздражение у Москвы и негативно повлиять на переговоры в Минске, то теперь у немцев, похоже, развеялись последние иллюзии, что конфликт в Донбассе можно урегулировать быстро.

"В Берлине прозревают. Прогресса по "Минску" нет. Решения "нормандской четверки" не выполняются. Кроме того, появились проблемы и на двустороннем немецко-российском уровне. В частности, немцы подозревают россиян в организации кибератак на Бундестаг и хищении переписки из депутатского бюро канцлера Ангелы Меркель. Почему же в подобной ситуации не вознаградить настойчивость Киева?", — отметили несколько наших собеседников. Эти настроения появились в то время, когда Брюссель должен был пересматривать список участников "Партнерства расширенных возможностей".

Наконец нельзя исключать и того, что решение об участии Украины в ПРВ — это еще и своеобразная "плата" за решение Зе!команды пересмотреть тактику евроатлантической интеграции: отказаться от "безотлагательного членства и получения ПДЧ" и сконцентрироваться на присоединении страны к Программе расширенных возможностей. Тем не менее, решение Североатлантического совета — это еще один якорь, удерживающий Украину в НАТОвской бухте, укрепляющий безопасность страны и способствующий ее реформированию.