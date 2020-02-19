Праймериз демократов: что показали первые два тура?

Ясно, что от республиканской партии выдвигаться будет действующий президент, несмотря на формальное наличие оппонентов. Выдвижение же кандидатов на номинацию от демократической партии лишь стартовало. Этот процесс, известный как праймериз, традиционно привлекает большое внимание. Он не просто определяет личность претендента, но и позволяет проследить внутреннюю динамику развития партии, эволюцию ее идеологии, определить подходы к ключевым вопросам текущего политического момента.

Тон традиционно задают первые праймериз. Тут важно понимать, с одной стороны, их значение, но и, с другой, — отдавать отчет в том, что это длительный процесс, по ходу которого возможны заметные подвижки. Поэтому неправильно, конечно, сбрасывать со счетов первые результаты, но и не следует делать по их итогам какие-то окончательные, далеко идущие выводы.

На данный момент праймериз состоялись в штатах Айова и Нью-Гемпшир. 22 февраля они пройдут в Неваде, 29 февраля — в Южной Каролине, а 3 марта будет так называемый супер вторник, когда праймериз состоятся сразу в 14 штатах. Такова ближайшая перспектива процесса. А в целом он продлится до самого начала июня. Последние праймериз в этой партии были, кстати, достаточно затяжными и упорными (в 2008 году Барак Обама против Хиллари Клинтон, и в 2016 году Хиллари Клинтон против Берни Сандерса).

Любопытна география первых праймериз. Она дает возможность сделать замер настроений в нескольких регионах страны. Айова находится в центре Среднего Запада. Нью-Гемпшир принадлежит к региону Новая Англия, хотя иногда отличается от соседних штатов своими политическими предпочтениями. Невада — первый шаг праймериз на американский Запад. И, наконец, Южная Каролина — первый южный штат в рамках данного процесса. Таким образом, уже на раннем этапе праймериз можно проследить популярность тех или иных кандидатов, их взглядов и позиций в разных регионах.

Главным вызовом для демократической партии стала ее неоднородность. С одной стороны, это позитив. Что может быть здоровее открытой дискуссии о будущем партии, страны, о ключевых проблемах в ней? Так формируется идентичность данной политической силы. Оптимально было бы, разумеется, чтобы идентичность сформировалась в период между выборами, а к выборам партия подходила бы сплоченной боевой единицей. Но так не получается. Американские политические партии — довольно размытые структуры. Они активизируются, как правило, только и именно под выборы. Поэтому сейчас демократы раскололись на несколько крыльев. Это для них основной негатив.

Крыльев в рамках демократической партии, если говорить обобщенно, два. Умеренное центристское крыло и левое прогрессивное. Уроки избирательной кампании 2016 года убедительно демонстрируют нам минусы такого раздела. Кандидат от умеренных Х.Клинтон тогда переиграла кандидата от прогрессистов Б.Сандерса. В результате значительная часть электоральной базы — приверженцы более радикальных левых взглядов — отказались на выборах поддержать Х.Клинтон, открыв тем самым дорогу в Белый дом Дональду Трампу. Угроза повторения этого сценария сохраняется и в нынешнем избирательном цикле.

Изначально демократы надеялись, что им удастся найти фигуру, которая могла бы выступить в роли объединителя партии, оказалась бы приемлемой для разных фракций. Но этого не произошло. Ключевые претенденты в данный момент все, так или иначе, "привязаны" к тому или иному флангу. От прогрессистов в лидирующей группе сенаторы Б.Сандерс и Элизабет Уоррен. От умеренных в этой группе все остальные — бывшие мэры Пит Бутиджидж и Майкл Блумберг, бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Эми Клобушар. Многие демократы дают понять, что независимо от собственных предпочтений проголосуют за любого кандидата от своей партии на выборах. Но уже сегодня слышатся и голоса тех, кто говорит, что проголосует только в том случае, если на праймериз победит именно "их" кандидат. Опыт 2016 года позволяет со всей определенностью утверждать, что это не пустые угрозы.

Демократическая партия основывается на диверсифицированности американского общества, представляет все его растущее многообразие и мозаичность — расовую, демографическую, гендерную и так далее. Это обстоятельство проявляется в нынешних праймериз со смешанным результатом.

Например, Б.Обама открыл дорогу в Белый дом для афроамериканцев. Многие полагали, что этот успех можно и нужно развить в текущем году. Однако несколько претендентов-афроамериканцев — среди них сенатор Кэмэла Хэррис (фаворит на раннем этапе выдвижения) и бывший мэр, сенатор Кори Букер — не преуспели в этот раз.

Выдвижение Х.Клинтон в 2016 году и тот факт, что в общенациональном голосовании она собрала большинство голосов, позволял с оптимизмом смотреть на перспективы нового кандидата-женщины. Такая перспектива остается реализуемой. Э.Уоррен и Э.Клобушар находятся сейчас в обойме лидеров гонки. Но четкого понимания, смогут ли они получить номинацию, нет. Велика вероятность, что этого не произойдет. Более того, многие снова ставят под сомнение electability — способность быть избранной для женщины.

Наконец, Америка оказалась перед перспективой еще одной уникальной для нее возможности — выдвижения на пост президента человека, не скрывающего своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Речь идет, разумеется, о бывшем мэре небольшого города Саус-Бэнд в Индиане Пите Бутиджидже. На первых порах он не рассматривался как один из основных кандидатов, но в итоге смог организовать хорошую кампанию, получил неплохую динамику и весьма успешно выступил в Айове и Нью-Гемпшире. Будет интересно и дальше наблюдать за этим уникальным для Америки политическим экспериментом.

Еще одним предварительным ожиданием от этой кампании среди демократов была надежда, что настало время для молодых, новых представителей партии. Многие соглашались с тем, что лозунг "дорогу молодым" как никогда актуален. Однако с практической реализацией этого лозунга как-то не сложилось. Четыре человека в группе лидеров — Б.Сандерс, Э.Уоррен, Дж.Байден и М.Блумберг (который вступит в праймериз 3 марта) — люди старшего поколения. Лишь Пит Бутиджидж представляет молодое поколение (38 лет), а Эми Клобушар — среднее (59 лет).

Возвращаясь к разговору о противостоянии в партии двух ключевых фракций, можно сделать несколько предварительных выводов по итогам прошедших праймериз. Берни Сандерс, похоже, захватил инициативу среди приверженцев прогрессивного крыла. Сторонники воспринимают его не просто как кандидата, а как лидера движения. Активизация приверженцев Сандерса отбирает "кислород" у Элизабет Уоррен. Она очень неплохо смотрелась в социологических опросах второй половины прошлого года, но с тех пор несколько сдала свои позиции, хотя и не теряет шансов.

Если двум кандидатам от прогрессистов становится заметно тесновато на их фланге, то борьба "за место под солнцем" на умеренном фланге еще более напряженная. Джо Байден, продолжительное время лидировавший в общенациональных опросах, пока не смог удачно проявить себя на первых праймериз. По мере того как избиратели лучше познакомились с другими кандидатами, многие потихоньку отвернулись от Байдена. Его кампания не блещет новыми интересными идеями, тактическими ходами, а его публичная манера не "зажигает" публику должным образом. К тому же, у Байдена давно уже наметились серьезные проблемы с финансированием.

Наибольшее внимание на умеренном фланге в данный момент привлекает Бутиджидж. Его программа четко продумана и сбалансирована от вопросов социальной сферы и экономики до проблем внешней политики. Позитивный импульс переживает и кампания Клобушар. Если ее удачное выступление в Айове многие связывали с тем, что она является сенатором соседнего штата — Миннесоты, то неплохие результаты в Нью-Гемпшире уже позволяют говорить о некой тенденции. Наконец, Майкл Блумберг, который вступит в праймериз с "супер вторника" 3 марта тоже, по опросам, имеет неплохие позиции. Блумберг опирается на собственные финансовые возможности, несравнимые с ресурсами других кандидатов.

Первые праймериз позволили увидеть некоторые тенденции и сделать определенные прогнозы. Но нет сомнений в том, что основная борьба еще впереди.