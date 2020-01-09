Польский тест для Зеленского

В среду МИД Украины пригласило посла Польши Бартоша Цихоцкого на беседу по поводу скандального совместного заявления послов Польши и Израиля от 2 января.

После потепления польско-украинских отношений, наблюдавшегося в сентябре в ходе визита Владимира Зеленского в Варшаву, это польско-израильское обращение послов стало первым испытанием двусторонних украино-польских отношений периода президента В.Зеленского, правительства Алексея Гончарука и председателя Института национальной памяти (ИНП) Антона Дробовича. И от того, как они выйдут из этой ситуации, будет зависеть будущее отношений Украины и Польши на ближайшие несколько лет.

Заявление послов Бартоша Цихоцкого и Джоэля Лиона стало настоящим громом среди ясного неба, да еще и на следующий день после Нового года, когда страна меньше всего была готова к очередному скандалу, связанному с чествованием исторических фигур. В заявлении дипломаты протестуют против постановления Львовской областной рады о чествовании, среди прочих, руководителя ОУН Андрея Мельника и писателей Ивана и Юрия Лип, а также против выставления банера с изображением Степана Бандеры на здании КГГА в день его рождения — 1 января.

"Помня о наших невинных братьях и сестрах, замученных в 1939–1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня является частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, активно пропагандировавших этнические чистки, является оскорблением и приводит к результату, который противоположен желательному в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", — сказано в заявлении.

При этом Андрея Мельника послы называют "нацистским коллаборантом", Ивана Липу — "ксенофобским, антисемитским и антипольским писателем", а Юрия Липу — "творцом расистской теории украинской расы".

Перед президентскими выборами тогда еще кандидат Владимир Зеленский говорил, что в вопросах истории Польша и Украина нуждаются в "профессиональном диалоге". В ходе визита Зеленского в Варшаву были сделаны первые шаги к этому: президент договорился с Анджеем Дудой о перезагрузке двусторонней рабочей группы при президентах Польши и Украины, а также прозвучало (а со временем было выполнено) обещание о разблокировании получения разрешений на поисковые работы для польских исследователей.

Похожую объединительную риторику мы услышали в конце декабря и от нового председателя Украинского института национальной памяти Антона Дробовича. "Мы должны отойти от перетягивания канатов на политической арене и начать историю общения о человеческом достоинстве и правах человека", — заявил Дробович на пресс-конференции 23 декабря. Тогда же глава УИНП анонсировал встречу с послом Польши в Украине "в начале января".

После заявления 2 января тем для обсуждения у посла Польши и руководителя УИНП станет значительно больше. И здесь возникает главный вопрос: как дальше Украина времен Зеленского будет строить диалог с поляками? При предыдущей власти любая аналогичная искра мгновенно превращалась в бурное пламя взаимных обвинений, обид и демагогии. Что в результате завершилось фактическим замораживанием двусторонних польско-украинских отношений не только на уровне исторического диалога, но и на уровне политическом.

С избранием Владимира Зеленского польская власть надеялась на возобновление диалога.

Первая реакция украинской стороны на заявление послов была от МИД. Спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко на запрос ИА УНН ответила, что "возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев".

Уже на следующий день польское посольство отреагировало на слова Зеленко в таком же стиле: не на официальном сайте, а в польских СМИ. "Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата. В конце концов, они еще не размещены на официальном веб-сайте Министерства иностранных дел Украины. Если бы они были правдивыми, это значило бы, что украинская дипломатия к национальным героям относит идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов", — заявили польские дипломаты.

Только "полуофициальность" обоих заявлений пока уберегает польско-украинские отношения от падения в очередной кризис.

Вчерашнее заявление МИД Украины о беседе с Бартошем Цихоцким вселяет оптимизм, ведь внешнеполитическое ведомство отметило, что "достигнута договоренность о конкретных шагах" по обеспечению конструктивного сотрудничества специалистов в сфере исторической памяти. И в этом контексте особый вес приобретает анонсированная встреча Антона Дробовича с Бартошем Цихоцким. От результата этого разговора может зависеть не только сотрудничество в исторической сфере, но и будущее польско-украинских отношений. Ведь, как показал опыт предыдущих пяти лет, именно история способна застопорить двусторонний диалог и стать основным препятствием для сотрудничества Польши и Украины во многих других сферах.

Впрочем, история могла бы служить и движущей силой развития польско-украинских отношений. Но для этого нужен не только конструктивный, но и креативный, творческий подход. И наши соседи сами подбрасывают темы, которые могут стать объединительными для польско-украинских отношений. Так, 4 января Бартош Цихоцкий на своих аккаунтах в социальных сетях возмутился новостью о планируемом показе мод (который позже был отменен) в киевском Костеле святого Николая.

https://www.facebook.com/bartosz.cichocki.56/posts/2490982617694256

Поскольку этот Костел был построен в конце ХІХ века архитектором польского происхождения Владиславом Городецким в сотрудничестве с польским предпринимателем Юзефатом Анджеевским, для поляков он является польским культурным наследием за рубежом. Визит в Костел в 2001 году св. Ивана Павла ІІ придал зданию еще большего значения.

В последние годы здание находится в аварийном состоянии, а приход Костела борется за возвращение права собственности на него верующим, чтобы самостоятельно мочь задействовать на реконструкцию иностранные средства. Это было бы исторически справедливо, ведь Костел построен на деньги киевских католиков, советская же власть отобрала его в государственную собственность и сделала там зал органной музыки. После распада СССР здание делят между собой римско-католический приход и Национальный дом органной и камерной музыки, а принадлежит оно КГГА.

Если украинская власть перестанет игнорировать эту проблему и предложит польской стороне сотрудничество в восстановлении костела, который является не только архитектурной жемчужиной Киева, но и польским культурным наследием, — это и будет тем креативным подходом и долгожданным перенесением исторической дискуссии из негативной в положительную плоскость. Тем более что польские правительственные учреждения уже давно занимаются похожими работами в Украине, — надо только давать им такую возможность.

Конечно, проблема разного трактования определенных исторических лиц никуда не исчезнет, и здесь нужен именно тот второй, конструктивный подход. При условии безэмоционального, аполитичного, спокойного диалога, украинские и польские историки, а тем более дипломаты наверняка придут к согласию. Об этом сказано и во вчерашнем заявлении МИД, об этом же говорили и Владимир Зеленский, и Антон Дробович. Лишь бы слова не расходились с делом.