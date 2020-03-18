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Политический пир во время пандемии

18 марта, 11:08 Распечатать
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В Молдове социалисты и демократы оформили коалиционные "отношения".

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Пандемия коронавируса и связанные с ней чрезвычайные меры оказались весьма удобным моментом для решения властями предержащими насущных политических задач.

В соседней Молдове, где раньше чем в Украине были введены ограничительные меры, все же сумели провести досрочные выборы по одному из мажоритарных округов. И самое главное — состоялось официальное оформление "отношений" между Партией социалистов (ПСРМ) и Демократической партией. Неформально эта коалиция существует с ноября 2019 года, когда голосами демократов было отправлено в отставку правительство Майи Санду и утверждено миноритарное правительство Иона Кику.

Хотя после разрыва коалиции социалистов с проевропейским блоком ACUM президент Молдовы Игорь Додон сконцентрировал в своих руках всю полноту власти, была очевидна уязвимость нового правительства. Да, для лидеров партий PAS и DA, входивших в блок ACUM, особенно для экс-премьера Майи Санду, войти в союз с демократами значило наступить на горло собственной песне. Но ведь летом прошлого года акумисты вошли в коалицию с социалистами, несмотря на заявления о невозможности такого союза. Поэтому никто не мог гарантировать, что антисоциалистический альянс ACUM и Демпартии не состоится.

К оформлению "отношений" с демократами Игоря Додона подталкивала и борьба группировок внутри самой Демократической партии, оставшейся без "руководящей и направляющей" в лице бывшего лидера — олигарха Влада Плахотнюка.

В середине февраля группа из шести депутатов (впоследствии к ним присоединился еще один парламентарий) во главе с Канду объявила о выходе из фракции ДПМ и создании группы Pro Moldova. Свой шаг экс-спикер объяснил несогласием с политикой партии, в частности союзом с социалистами. Скорее всего находящийся в бегах Плахотнюк решил начать новый политпроект. Об этом свидетельствовала и появившаяся на страницах американского издания U.S. News & World Report статья, содержащая позитивные отзывы о периоде правления Демпартии.

И хотя правительству хватало голосов поддержки, складывающаяся ситуативная оппозиция партий PAS, DA, "Шор" и группы Pro Moldova также вызывала опасения.

Кроме того Додон и правительство ощутили и внешнее давление. Декларации президента Молдовы о верности европейскому курсу не убедили западных партнеров. Европейский Союз и Румыния недвусмысленно обозначили, что увязывают оказание финансовой поддержки с дальнейшим проведением реформ. Несмотря на робкие попытки Игоря Додона дезавуировать предыдущие заявления о "де-факто" российском Крыме, с новой украинской властью у него также не заладилось. В итоге единственной стороной, с которой более-менее складывались отношения, оказалась Россия.

Москва согласилась предоставить кредит в размере 200 млн евро, который пойдет на развитие дорожной инфраструктуры. 2020-й — год президентских выборов. Игорь Додон намерен баллотироваться на второй срок и российские деньги ему как никогда кстати. Однако традиционная молдавская политика сидения на двух стульях, похоже, дала сбой. Коалиция с демократами в этих условиях выглядит как попытка преодолеть внешнюю изоляцию. Впрочем, судя по недавнему жесткому заявлению МИД Румынии, не очень успешная.

В новом правительстве Демократическая партия получила ряд ключевых должностей. Министром обороны стал бывший глава молдовской полиции Александру Пынзарь, во время июньского кризиса 2019 года сохранивший лояльность Плахотнюку и отказавшийся подчиняться министру внутренних дел Андрею Нэстасе.

Пост министра иностранных дел достался малоизвестному Олегу Цуля, венцом чиновничьей карьеры которого был пост заместителя министра молодежи и спорта. Демократы получили также посты министра экономики и министра образования, культуры и исследований.

Вице-премьером по реинтеграции стала Кристина Лесник, уже занимавшая эту должность в 2018–2019 годах в правительстве демократов. В экспертном сообществе Молдовы ее критиковали за несамостоятельность действий и считали проводником указаний Плахотнюка. Насколько она будет независимой сейчас, неизвестно. Ее предшественники на этом посту — Василе Шова и Александру Фленкя, хоть и были креатурами Игоря Додона, но все же придерживались определенной стратегии в переговорах с Приднестровьем и не шли на поводу у Тирасполя.

Приднестровский вопрос продолжает играть для Игоря Додона важную роль. Ему нужны голоса местных избирателей. Однако руководство Приднестровья без особого энтузиазма реагирует на идеи президента о "широкой автономии" и отказывается обсуждать вопрос о политическом статусе региона. Похоже, определенные надежды Игорь Додон возлагает на намечающийся визит в Молдову Владимира Путина.

Новая коалиция — основное блюдо политического пира Молдовы. А на гарнир — довыборы по мажоритарному избирательному округу в Хынчештах, где победил представитель социалистов. Выборы стали яркой демонстрацией разброда и шатаний в рядах проевропейских сил. В поражении уже винят Майю Санду, настоявшую на том, чтобы по округу шла бывший министр юстиции Олеся Стамате, а не глава местной парторганизации PAS. А бывший союзник по ACUM — партия DA выступила на этих выборах конкурентом.

Примечательно, что лишь после победоносных для социалистов выборов Игорь Додон потребовал введения в Молдове чрезвычайного положения. Это, пожалуй, еще раз доказывает, что политический расчет оказался сильнее соображений безопасности.

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Последний Первый Популярные Всего комментариев: 1
  • владимир дарский владимир дарский 18 березня, 12:12 Хотелось бы пояснить читателям "Зеркала недели",что же представляет собой с геополитической точки зрения Республика Молдова. Историческая Молдова,Молдавия,-это территория между Карпатами и Днестром,которая включала в свой состав также Северную Буковину(Черновицкая область) и Южную Бессарабию(часть Одесской области).В 1812 году "освободительница"-царская Россия отобрала у турок приблизительно половину территории Молдовы,образовав Бессарабскую губернию,в которую вошла и часть Буковины.Понятно,что это историческая драма,когда страна теряет половину своей территории.В 1918 году году Румыния захватила территорию Бессарабии и Северной Буковины,что было юридически одобрено через Версальскую систему,однако с СССР не было достигнуто каких-либо соглашений касательно Бессарабии.В 1940 году последовало очередное "освобождение".Часть территории Бессарабии передали Украине,опять искромсав историческую Молдавию,а взамен отдали часть территории Молдавской АССР,которая сейчас базовая территория Приднестровья.В общем "наломали территориальных дров" "освободители",от этих дров вспыхнул пожар:молдо-приднестровский военный конфликт,как следствие,во-многом,всяческих "освобождений".Часть Молдовы между Прутом и Карпатами (Западная Молдова)образовали совместно с Валахией государство Румыния,при том, что молдаване Западной Молдовы согласились с новым самоназванием -румыны,в тоже время молдаване Восточной Молдовы оставили этноним -молдаване, как самоназвание,как национальную идентичность.Повторюсь,налицо историческая драма молдавского народа ,когда его историческая территория разорвана на три части.А что же такое Республика Молдова? Это фактически Северная и Центральная Бессарабия,в том числе и анклав Приднестровья на правом берегу Днестра -г.Бендеры.На мой взгляд ,Республика Молдова есть искусственно созданное государственное образование у которого есть лишь одно вменяемое ,оправданное со всех точек зрения, решение-объединение с Румынией,но не на унитарной основе. согласен 0 не согласен 0 Ответить Цитировать СпасибоПожаловаться
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Выпуск №1285, 7 марта-13 марта Архив номеров | Содержание номера < >
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