Политический пир во время пандемии

Пандемия коронавируса и связанные с ней чрезвычайные меры оказались весьма удобным моментом для решения властями предержащими насущных политических задач.

В соседней Молдове, где раньше чем в Украине были введены ограничительные меры, все же сумели провести досрочные выборы по одному из мажоритарных округов. И самое главное — состоялось официальное оформление "отношений" между Партией социалистов (ПСРМ) и Демократической партией. Неформально эта коалиция существует с ноября 2019 года, когда голосами демократов было отправлено в отставку правительство Майи Санду и утверждено миноритарное правительство Иона Кику.

Хотя после разрыва коалиции социалистов с проевропейским блоком ACUM президент Молдовы Игорь Додон сконцентрировал в своих руках всю полноту власти, была очевидна уязвимость нового правительства. Да, для лидеров партий PAS и DA, входивших в блок ACUM, особенно для экс-премьера Майи Санду, войти в союз с демократами значило наступить на горло собственной песне. Но ведь летом прошлого года акумисты вошли в коалицию с социалистами, несмотря на заявления о невозможности такого союза. Поэтому никто не мог гарантировать, что антисоциалистический альянс ACUM и Демпартии не состоится.

К оформлению "отношений" с демократами Игоря Додона подталкивала и борьба группировок внутри самой Демократической партии, оставшейся без "руководящей и направляющей" в лице бывшего лидера — олигарха Влада Плахотнюка.

В середине февраля группа из шести депутатов (впоследствии к ним присоединился еще один парламентарий) во главе с Канду объявила о выходе из фракции ДПМ и создании группы Pro Moldova. Свой шаг экс-спикер объяснил несогласием с политикой партии, в частности союзом с социалистами. Скорее всего находящийся в бегах Плахотнюк решил начать новый политпроект. Об этом свидетельствовала и появившаяся на страницах американского издания U.S. News & World Report статья, содержащая позитивные отзывы о периоде правления Демпартии.

И хотя правительству хватало голосов поддержки, складывающаяся ситуативная оппозиция партий PAS, DA, "Шор" и группы Pro Moldova также вызывала опасения.

Кроме того Додон и правительство ощутили и внешнее давление. Декларации президента Молдовы о верности европейскому курсу не убедили западных партнеров. Европейский Союз и Румыния недвусмысленно обозначили, что увязывают оказание финансовой поддержки с дальнейшим проведением реформ. Несмотря на робкие попытки Игоря Додона дезавуировать предыдущие заявления о "де-факто" российском Крыме, с новой украинской властью у него также не заладилось. В итоге единственной стороной, с которой более-менее складывались отношения, оказалась Россия.

Москва согласилась предоставить кредит в размере 200 млн евро, который пойдет на развитие дорожной инфраструктуры. 2020-й — год президентских выборов. Игорь Додон намерен баллотироваться на второй срок и российские деньги ему как никогда кстати. Однако традиционная молдавская политика сидения на двух стульях, похоже, дала сбой. Коалиция с демократами в этих условиях выглядит как попытка преодолеть внешнюю изоляцию. Впрочем, судя по недавнему жесткому заявлению МИД Румынии, не очень успешная.

В новом правительстве Демократическая партия получила ряд ключевых должностей. Министром обороны стал бывший глава молдовской полиции Александру Пынзарь, во время июньского кризиса 2019 года сохранивший лояльность Плахотнюку и отказавшийся подчиняться министру внутренних дел Андрею Нэстасе.

Пост министра иностранных дел достался малоизвестному Олегу Цуля, венцом чиновничьей карьеры которого был пост заместителя министра молодежи и спорта. Демократы получили также посты министра экономики и министра образования, культуры и исследований.

Вице-премьером по реинтеграции стала Кристина Лесник, уже занимавшая эту должность в 2018–2019 годах в правительстве демократов. В экспертном сообществе Молдовы ее критиковали за несамостоятельность действий и считали проводником указаний Плахотнюка. Насколько она будет независимой сейчас, неизвестно. Ее предшественники на этом посту — Василе Шова и Александру Фленкя, хоть и были креатурами Игоря Додона, но все же придерживались определенной стратегии в переговорах с Приднестровьем и не шли на поводу у Тирасполя.

Приднестровский вопрос продолжает играть для Игоря Додона важную роль. Ему нужны голоса местных избирателей. Однако руководство Приднестровья без особого энтузиазма реагирует на идеи президента о "широкой автономии" и отказывается обсуждать вопрос о политическом статусе региона. Похоже, определенные надежды Игорь Додон возлагает на намечающийся визит в Молдову Владимира Путина.

Новая коалиция — основное блюдо политического пира Молдовы. А на гарнир — довыборы по мажоритарному избирательному округу в Хынчештах, где победил представитель социалистов. Выборы стали яркой демонстрацией разброда и шатаний в рядах проевропейских сил. В поражении уже винят Майю Санду, настоявшую на том, чтобы по округу шла бывший министр юстиции Олеся Стамате, а не глава местной парторганизации PAS. А бывший союзник по ACUM — партия DA выступила на этих выборах конкурентом.

Примечательно, что лишь после победоносных для социалистов выборов Игорь Додон потребовал введения в Молдове чрезвычайного положения. Это, пожалуй, еще раз доказывает, что политический расчет оказался сильнее соображений безопасности.