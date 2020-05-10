Похищение Западных Балкан

В Загребе 6 мая прошел очередной саммит ЕС—Западные Балканы.

Это был один из самых коротких (всего три часа) и самых недорогих саммитов: не было перелетов, торжественных встреч в аэропорту, двусторонних встреч и других протокольных мероприятий. А все из-за пандемии, которая подкорректировала планы Хорватии, председательствующей в ЕС в первой половине 2020 года: саммит прошел в виде виртуальной встречи лидеров 27 государств — членов ЕС и стремящейся в Евросоюз шестерки стран Западных Балкан (ЗБ-6) — Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Черногории и Сербии.

При этом, по настоянию Испании, впервые на подобном мероприятии отсутствовали национальные символы — флаги и названия участвующих государств. Мадрид не соглашался сидеть за одним, даже виртуальным, столом вместе с Республикой Косово, которую он не признает.

Итогом столь необычного саммита стала Загребская декларация. В ней ни слова не было сказано о расширении ЕС за счет стран региона, а лишь подтверждена их европейская перспектива. Это стало разочарованием для лидеров западнобалканской шестерки. Хорватский премьер Андрей Пленкович, успокаивая коллег, заявил, что сам факт проведения виртуального саммита стал позитивным сигналом для стран региона и поддержкой их европейских устремлений, ведь Балканы вновь в центре внимания.

Тем не менее главными вопросами виртуального саммита были дальнейшая евроинтеграция ЗБ-6 и совместная борьба против коронавируса и его последствий.

Представители Брюсселя убеждали: ЗБ-6 являются "абсолютным приоритетом" для Евросоюза, подтвердив "ясную европейскую перспективу". Обе стороны отмечали динамичное расширение сотрудничества и говорили, что приближение к ЕС невозможно без углубления реформ, обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией и так далее и тому подобное. Особо акцентировались на выделенных в конце апреля 3,3 млрд евро на ликвидацию последствий пандемии и дальнейшее развитие экономик.

Но на пути евроинтеграции в западнобалканском шкафу лежит немало скелетов. Да и в самом ЕС нет единства по отношению к будущему ЗБ-6: такие государства, как Нидерланды, Дания, Франция, Швеция, негативно относятся к расширению Евросоюза. В общем, пока Косово и БиГ не приблизились к приглашению начать переговоры о вступлении в ЕС, а Сербия и Черногория далеки от их завершения. И все внимательно наблюдают за историей с никак не начавшимися "вступительными" переговорами с Албанией и Северной Македонией.

При этом саммит ЕС—Западные Балканы продемонстрировал, что его участники прекрасно осознают взаимозависимость и стратегическое значение региона. Это четко сформулировал президент Черногории Мило Джуканович, заявив, что нельзя отдавать регион, остающийся живой тканью Европы, третьим странам. Отметим, что Загребская декларация призвала участников виртуального саммита "укрепить сотрудничество в борьбе с дезинформацией и другой гибридной деятельностью третьих государств, стремящихся подорвать европейскую перспективу региона".

Причиной такой озабоченности Евросоюза стала деятельность Китая и России во время пандемии. Ведь под покровом предоставляемой странам региона гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом Пекин и Москва усиливают свое влияние на Западных Балканах, стремясь увести страны шестерки из зоны влияния Брюсселя и Вашингтона.

Китай оказался первой страной, оказавшей гуманитарную помощь Сербии, прислав в марте средства индивидуальной защиты и гражданских врачей. Россия забросила в Сербию подразделение военных химиков и биологов вместе со специальной техникой. Позже верный союзник Сербии и России Республика Сербска (составная часть БиГ) впустила в Банья-Луку российских военных врачей. Но российский военно-медицинский конвой, бойцы которого намеревались дезинфицировать студенческий городок в Мостаре, не был допущен в БиГ властями страны.

Обе операции широко освещались пророссийскими масс-медиа в регионе, которые по всем правилам гибридной войны запустили в информационное пространство ряд фейковых месседжей: "ЕС опоздал с оказанием помощи региону", "Запад забыл Западные Балканы", "единства Евросоюза не существует" и прочие. Особый упор данными СМИ был сделан на благодарностях Москве и Пекину за помощь: фотография сербского президента Александра Вучича, целующего китайский флаг, обошла весь мир.

Но пока Москва и Пекин громкими публичными акциями завоевывали сербские сердца, Брюссель тихо, без помпы выделил Балканам 3,3 млрд евро на борьбу с коронавирусом и последующее восстановление. Отсутствие со стороны Евросоюза громкого пиар-сопровождения, столь присущего действиям Китая и России, привело к тому, что российско-китайская атака была информационно более успешной.

Москва и Пекин уже не один год маленькими шагами пытаются закрепиться в стратегически важном регионе Европы. Кремль сконцентрировался на проникновении в нефтегазовую промышленность и банковскую сферу, реализации гуманитарных проектов, развитии туризма, предоставлении военно-технической помощи, усилении политического влияния. Проводит он и спецоперации по дестабилизации в странах региона, как это, например, было в Северной Македонии и Черногории.

В свою очередь, Китай в рамках проекта "Один пояс — один путь" все активнее развивает дорожно-транспортную инфраструктуру Сербии, Хорватии и Черногории. Он стремится взять под контроль морские порты, присматриваясь, в частности, к порту Бар в Черногории. Все активнее используется неоколониалистская "долговая дипломатия", с помощью которой за долги по кредитам Пекин становится собственником предприятий тех, кто не смог погасить займы.

Опасения европейцев в отношении действий россиян и китайцев в странах западнобалканской шестерки сформулировал еженедельник Newsweek: "Мы (европейцы. — В.Ц.) хотим, чтобы вы (ЗБ-6. — В.Ц.) присоединились. Но мы просим вас — не заигрывайте с Россией и Китаем тогда, когда вам удобно".

Услышат ли этот призыв на Западных Балканах? Предположу, что страны ЗБ-6 постараются получить выгоду от всех участников противостояния. Страны шестерки будут и далее с большим или меньшим успехом продолжать движение к членству в ЕС, получая в этом поддержку от США, одновременно оставаясь под давлением России и Китая. Ведь Москва будет пытаться дестабилизировать регион, используя политические и экономические меры, проводя спецоперации, направленные даже не столько против Западных Балкан, сколько против единства Евросоюза. А для Китая данный регион остается самым коротким путем для экономического проникновения на рынки Европы.

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