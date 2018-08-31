Пограничный прецедент

Принцип нерушимости границ в Европе снова может быть поставлен под сомнение.

В ходе переговоров, которые лидеры Сербии и Косово Александр Вучич и Хашим Тачи намерены провести 7 сентября в Брюсселе при посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, речь может пойти об обмене территориями, причем с учетом этнического фактора.

Таким в Белграде и Приштине видится возможный компромисс ради урегулирования косовского конфликта и улучшения шансов для Сербии присоединиться к Европейскому Союзу. Внутри ЕС границ де-факто не существует, и кто вспомнит о линиях размежевания, если косовские албанцы и сербы получат возможность свободно перемещаться по всей Европе? Однако идея "корректировки границ" вызвала жаркую дискуссию на Балканах и в Европе. Но оказалось, что сторонниками обмена территориями ради урегулирования конфликта между Косово и Сербией сегодня выступают представители администрации США и чиновники Еврокомиссии.

С момента начала кризиса в сербском Крае Косово прошло уже более двадцати лет. Он привел к крупнейшему на тот момент вооруженному конфликту в Европе в 1999 г., а затем введению миротворческой миссии и международной администрации, которая не воспрепятствовала провозглашению независимости Косово в 2008 г. Этот акт, однако, не привел к разрешению конфликта. Косово остается непризнанным государством со стороны ООН, Евросоюза, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Индии и примерно еще сотни стран, имеющих собственные проблемы с региональным сепаратизмом. Украина также в числе тех, кто не признает независимости Косово. Позиция этой группы организаций и стран сводится к тому, что Белград и Приштина должны найти пути урегулирования отношений, которые бы позволили определить статус Края Косово в сложившихся после 1999 г. условиях, но с учетом сохранения сербского суверенитета над Косово (как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 1244).

В Евросоюзе настаивали, что перспектива для Сербии оказаться в ЕС будет зависеть не только от выполнения стандартных требований к странам-кандидатам, но также "от нормализации отношений с Косово". Однако для ЕС цель обеспечения сербского суверенитета над Косово не являлась ключевой темой в мирных переговорах. В Брюсселе сегодня более обеспокоены тем, что 5 стран из 28 членов ЕС не признают Косово (Испания, Греция, Кипр, Словакия, Румыния), а значит, не проголосуют за членство самопровозглашенного государства в ЕС. Вот почему от косоваров требовали, с одной стороны, не отставать от Белграда в имплементации европейского пакета требований к странам-кандидатам, и с другой, но менее настойчиво, — склонять Белград к признанию "статуса-кво" в Косово, т.е. утраты контроля, читай — суверенитета, над некогда сербской провинцией.

В конце 2014 г. Сербия начала переговоры о вступлении в ЕС, а в 2015-м было подписано Соглашение о стабилизации и ассоциации между Европейским Союзом и Косово. Европейская дипломатия сделала все от нее зависящее, чтобы создать положительный внешний фон для достижения прогресса на переговорах сербского и косовского руководства. В нынешнем году, однако, камнем преткновения стали права сербского меньшинства, компактно проживающего на севере Косово. Попытки косовских сербов добиться "автономии" для себя внутри Косово привели к обострению отношений и угрожали срывом переговоров Белграда и Приштины. Весной и летом даже не исключали силового противостояния между албанцами и сербами в самом Косово, к которому Белград не остался бы безучастным. Косовские сербы призывали также президента РФ В. Путина вмешаться в конфликт, если косовары предпримут вооруженные действия против них.

Именно на этом фоне возникла идея обмена территориями. Еще в конце июля об этом впервые заговорил сербский президент Александр Вучич. По его словам, "сербы понимают, что Косово потеряно, но я сделаю все возможное, чтобы вернуть то, что можно вернуть", намекая на разграничение края Косово по этническому признаку. Спустя несколько дней косовский лидер Хашим Тачи высказался более определенно — "о корректировке границы". Приштина попытается получить три муниципалитета юга Центральной Сербии, населенных албанцами:Прешево, Буяновац и Медведжу — и международное признание. При этом он отверг идею "обмена территориями", но сказал, что в Косово будет создана Ассоциация сербских муниципалитетов, которая охватит регионы края с преимущественно сербским населением (это четыре муниципалитета — Северная Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавич). 16 августа Вучич в телевизионном обращении сообщил, что плана по разделу Косово у него нет, но он выступает за "размежевание" с албанцами. В Косово среди 1,8 млн населения живет 120 тыс. сербов, в то же время в районах компактного проживания албанцев в Сербии — 50 тыс. человек. Вучич заявил, что обращение к сербам Косово он сделает лишь 9 сентября, после переговоров "с европейцами и Тачи" в Брюсселе. Также сербский лидер намерен посетить Китай и США. Идет активный диалог с Москвой, готовится встреча Вучича с Путиным.

Как утверждают сербские СМИ, идея обмена территориями не имеет поддержки у населения Сербии, ведь в итоге Белград признает и факт отделения края. Есть политики, которые выступают за сохранение конфликта в его нынешнем состоянии, без уступок албанцам и Брюсселю. Они приводят пример Кипра, который приняли в ЕС, несмотря на то, что в северной части острова существует непризнанная турецкая республика.

В Приштине оппозиционные партии также не поддерживают идей Тачи. На 4 сентября они намерены созвать экстренное заседание парламента Косово, чтобы принять резолюцию "о защите территориальной целостности" края, которая лишит Тачи возможности обсуждать вопрос границ на переговорах в Брюсселе.

Тем не менее, в минувшую субботу на форуме, посвященном проблемам Западных Балкан в австрийском городе Альпбах, Вучич и Тачи заявили, что настало время "исторического соглашения". Лидеры не сделали более конкретных заявлений, но европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Брюссель должен принять договоренность между сербами и албанцами, назвав такое соглашение "геополитической необходимостью". Хан также поспешил заметить, что соглашение Приштины и Белграда "нельзя использовать в качестве примера для решения других вопросов", очевидно предостерегая от попыток использовать его для нового передела границ на Балканах.

Заметим, что за день до этого советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выступил 24 августа Киеве с заявлением, что не исключает возможности "территориальных корректировок" в Косово. "Мы не будем мешать решению, и я не думаю, что кто-то в Европе будет мешать, если две стороны (Белград и Приштина) найдут удовлетворяющее их решение", — сказал Болтон.

Однако американский дипломат просчитался. Свое неприятие идеям пересмотра границ на Балканах высказала канцлер Германии Ангела Меркель. Ее заявление было вызвано опасениями, что решение проблем Косово путем "размежевания" или "корректировки границ" между территориями с преобладающим этническим населением подорвет хрупкий мир в соседней Боснии и Герцеговине, где после кровавого конфликта в 1995 г. удалось создать федерацию боснийцев, хорватов и сербов. Если Евросоюз согласится на раздел Косово по этническому принципу, то что тогда будет удерживать боснийских сербов от желания присоединиться к Сербии, а хорватов — к Хорватии? Проблемы могут возникнуть и в Македонии, где на границе с Косово есть районы компактного проживания албанцев.

Идея жить без границ в общем европейском доме — мечта для всех народов бывшей Югославии, но вступление Сербии в ЕС может произойти и через десяток лет. Сегодня же Брюссель и Вашингтон не могут гарантировать, что "корректировка границ" в Косово не станет прецедентом, а также не будет использована для оправдания территориальных захватов и пересмотра границ.

Напомним, в 2008 г. руководство Российской Федерации воспользовалось косовским инцидентом — актом провозглашения независимости Края и признанием его со стороны США и ряда стран Европы — для признания со своей стороны сепаратистских республик — Абхазии и Южной Осетии. Способ "размежевания" в Косово может эвентуально дать Кремлю аргументы для отстаивания своих проектов "раздела" или "федерализации" Молдовы, Грузии, Украины "ради урегулирования конфликтов", и даже оправдывать аннексию Крыма вместе с идеями "защиты этнических русских" за пределами РФ.