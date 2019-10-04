Поехали в Украину?

Визы — одна из наиболее обсуждаемых украинцами тем, когда речь идет о заграничных путешествиях.

Вместе с тем визовая политика государства продолжительное время оставалась в тени, уступая таким ярким явлениям политики мобильности, как визовая либерализация с ЕС и трудовая миграция из Украины.

Добиваясь безвизового режима с ЕС, украинская власть и общество в один голос критиковали Шенгенские требования за бюрократизм и обременительность. Приводили аргументы в пользу упрощения и отказа от виз для украинцев как от архаичного инструмента безопасности. В результате — визы упразднены, границы ЕС более открыты для нас. Стала ли за это время наша визовая политика модернизованной, согласно приобретенному опыту? Удается ли нам соблюдать баланс между открытостью и безопасностью? Ревизия своей визовой политики актуальна.

Уже в недавно обнародованном проекте Программы действий правительства, хотя и куцо, упомянуто об упрощении визового режима "для граждан большинства стран мира, которые не составляют иммиграционной угрозы нашему государству". Но это не все, ведь визовая политика является интегральной частью по крайней мере четырех стратегических документов: Соглашения об ассоциации с ЕС, Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 г., Новой повестки дня в сфере юстиции, свободы и безопасности и Стратегии интегрированного управления границами. Таким образом, визовая политика Украины должна стать современной, отвечать новым вызовам и формам мобильности людей, а также нормам Евросоюза, куда мы, собственно, и стремимся.

Пока же можно сказать, что политика и практика въезда иностранцев в Украину, хотя и осуществила рывок за последние три-четыре года, во многом отстает от актуального развития мира. Она сформулирована в категориях многолетней давности, часть которых коренится еще в советской традиции контроля над путешественниками.

Из почти 200 государств и территорий мира Украина сегодня относится к 70 "рискованным" (это преимущественно страны Африки). У 52 стран есть доступ к украинской электронной визе с упрощенной процедурой. Еще почти у 10 — обычный визовый режим. И около 70 — безвизовый въезд в Украину.

Несмотря на то, что Украина понесла среди путешественников репутационные потери из-за войны (многие в мире не удосуживаются выяснить, что преобладающая часть территории страны безопасна), наша миграционная и визовая политика имеет такой вид, будто Украина — сверхбогатая экономика, чьи границы штурмуют миллионы трудовых мигрантов. Но на самом деле все, скорее, наоборот.

Если учесть размер и население страны, то в Украину приезжает мало иностранцев. В 2015–2017 гг. постоянно и временно в Украине проживали около 350 тыс. иностранных граждан (менее 1% населения). Пересечений границы иностранцами вроде бы больше — 14,6 млн в 2017 г., но большинство из них (8,8 млн) — это поездки граждан Молдовы, Беларуси и России. За этот же год дипломатические учреждения Украины выдали иностранцам 87 тыс. виз. В 2018 г. ситуация улучшилась, но все равно Украина выдала лишь 136 тыс. виз на 130 визовых государств, а также почти 6 тыс. — электронных.

Украинская виза: современные барьеры

Не последнюю роль в том, что в Украину приезжает мало иностранцев, играют трудности с получением украинской визы. С ними сталкиваются даже граждане стран, которые могут получить визу онлайн, не говоря уже о странах "миграционного риска".

Продолжительное время проблемой №1 была необходимость ехать в очень отдаленные города или даже другие страны, чтобы подать документы на визу, потому что не во всех странах есть украинские консульства. А потом еще, чтобы пройти собеседование, обязательное для "стран миграционного риска". Это отнимало до нескольких дней и могло стоить не одну сотню долларов. Хотя с 2017 г. украинские дипломаты имеют право проводить собеседование онлайн, а иностранцы, имеющие действующие шенгенские, японские или американские визы, могут быть освобождены от собеседования, на практике эти послабления применяются далеко не всегда.

Эта проблема уменьшилась после того, как Украина в 2018 г. начала сотрудничать с провайдерами визовых услуг и сейчас открыла 74 визовых центра в 47 странах. Граждане остальных стран получают услуги непосредственно в консульствах.

Наконец, заявки на визы граждан "стран миграционного риска" проходят обязательное согласование в Службе безопасности Украины, которая возвращает огромную часть аппликантов. Уровень отказов в украинских визах в некоторых "рискованных" странах достигает 30–50%. Для сравнения: в свое время мы считали высоким показателем 7% отказов украинцам в некоторых странах Шенгена, а британские 13% — и вовсе скандальным. Иностранцы из "рискованных" стран отмечают, что кое-где и сами сотрудники консульств злоупотребляют своим положением, давая немотивированные отказы, на фоне которых, по странному стечению обстоятельств, процветает бизнес посредников, добывающих для неудачников визы за дополнительную плату.

Другой важной частью является финансовая составляющая. Украина сделала недавно важный шаг в этом направлении, установив единый визовый сбор 65 долл. за обычную визу и 85 — за е-визу. Однако для части стран сбор регулируется по принципу взаимности. Поэтому виза для гражданина Пакистана может стоить более 300 долл., а для гражданина Британии, который хочет получить визу для долгосрочного проживания, счет идет на тысячи. Иностранцы жаловались и на высокие комиссии, которые приходилось платить во время оформления виз.

Украина имеет также высокие, как на наши цены, требования к денежному обеспечению иностранцев. Оно высчитывается по сложной формуле и составляет, к примеру, для поездки на 10 дней приблизительно 63 евро в день. Для сравнения, в Германии — это 45 евро в день.

Последним аспектом является недостаточная гибкость украинской системы, которая, во-первых, ограничивает спонтанные или хотя бы быстро спланированные поездки. А во-вторых, не учитывает новые экономические реалии, такие как иностранцы с мобильным рабочим местом или пассивным доходом, которые могли бы останавливаться в Украине, инвестируя сюда свои финансы. Пока что, к сожалению, идеальный претендент на украинскую визу — это богатый турист с мышлением робота, который планирует поездку минимум за полгода.

В этой сфере большим прогрессом стал запуск электронной визы. Иностранцы, которым повезло получить право на нее, преимущественно в восторге от этой новации, особенно по сравнению с их предыдущим украинским опытом. Такого нет даже в странах Шенгена. Но пока что она охватывает лишь краткосрочные поездки до 30 дней для 52 стран, и на практике ее оформление сопровождается проблемами вроде отсутствия службы поддержки и несоблюдения сроков выдачи.

Тут, если Украине не хватает ресурсов на полноценную службу поддержки, пригодиться мог бы внутренний опыт. Например, Государственная миграционная служба успешно запустила чат-бота, который проверяет состояние оформления документов и отвечает на стандартные вопросы.

Визы для "цифровых кочевников"

Примером гибкой визовой политики, реагирующей на новые вызовы, может быть Эстония — это первая страна в мире, которая планирует ввести специальную визу для "цифровых кочевников". По оценкам эстонского Министерства внутренних дел, это может привести ежегодно по меньшей мере 1,4 тыс. иностранцев.

"Цифровые кочевники" — люди, которые могут работать из любой точки мира. Для этого им достаточно иметь ноутбук и интернет-соединение. Они не привязаны физически к рабочему месту. Их уже много, однако сейчас миграционное законодательство практически во всех странах мира не принимает во внимание такое изменение образа работы и жизни.

"Цифровые кочевники" часто едут жить и работать в другие страны, которые им нравятся. Они хотят пожить здесь год или больше, но получить рабочую визу не могут, поскольку физически не имеют рабочего места в этой стране. А туристическая виза часто ограничивает время пребывания в стране до нескольких месяцев.

Эти люди потенциально могут платить налоги в стране пребывания. Они ходят в театры, кино, рестораны, арендуют жилье, т.е. тратят здесь средства и потенциально могут создавать дополнительные рабочие места в сфере услуг. Все это способствует экономическому развитию.

Итак, какой выбор у "цифровых кочевников"? Сегодня есть страны, которые предлагают визы для фрилансеров (например, Германия или Чехия), визы для рабочего отпуска (а именно: в Австралии, хотя здесь их выдают иностранцам в возрасте от 18 до

30 лет), либо специальные визы для жизни на Шпицбергене (Норвегия) или для обучения рукопашному бою в Таиланде. Проще "цифровым кочевникам" в Грузии и Албании. Они могут жить здесь год и с туристической визой без дополнительной бюрократии для получения другой специальной визы.

Но именно Эстония является первой страной, которая намерена ввести специальный тип визы для "цифровых кочевников". Сегодня здесь изучают, как они расходуют средства, какой доход имеют и готовы ли платить налоги в Эстонии, чтобы определить, какие права могут иметь владельцы такой визы.

А у нас тем временем о таких вещах не думают, хотя потенциал у Украины есть. Во-первых, по данным Государственной миграционной службы, интерес иностранцев к Украине все же возрастает (если в 2014 г. на учете иностранцев было 75 732, то в первом полугодии 2019 г. — уже 114 156).

Также количество членов разных групп в Facebook для экспатов (т.е. людей, которые просто живут в другой стране) подтверждает интерес иностранцев к жизни в Украине. В частности, в группе "Экспаты в Украине" 3,8 тыс. членов, в разных группах Киева — 2,5–8,8 тыс., а во Львове — 783.

Уже обычны для Украины open spaces, коворкинги и индивидуальные офисы, где могут работать "цифровые кочевники". У нас богатая история и разная природа. Украине есть что предложить таким людям.

Движение людей и образ их жизни постоянно меняются вместе с развитием технологий, поэтому миграционное законодательство и визовая политика должны успевать за прогрессом. Их логика должна основываться на том, что иностранцы — потенциальные инвесторы и туристы, а не опасный элемент. Визы должны быть средством регуляции и учета, а не барьером, либо даже источником прибыли для бюджета. Только тогда мы увидим действительно открытую Украину, которая получает преимущества от открытости и вместе с тем защищена.