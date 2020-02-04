Под знаменем борьбы с Гюленом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — политик весьма целеустремленный. А в противостоянии с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти обвиняют в попытке военного переворота в 2016 году, не знает компромиссов и преследует своего политического противника по всему миру. В число участников глобальной борьбы Эрдоган небезуспешно вовлекает и Украину.

Еще во времена президентства Петра Порошенко украинское руководство согласилось отслеживать деятельность Гюлена и его сторонников на территории Украины. Но во время нынешнего визита Эрдогана в Киев украинские власти впервые заявили об этом публично: после заседания Стратегического совета высокого уровня Владимир Зеленский сообщил, что поручил руководству СБУ заняться деятельностью учебных заведений, связанных с организацией Гюлена.

Что двигало Зеленским? Неопытность политика? Традиционное для дипломатии Зеленского стремление очаровать своего контрпартнера, дабы сделать его визит более комфортным? Или все же эти слова результат торга, цель которого — стремление реализовать украинские интересы в Турции и Черноморском регионе?

Интерес Украины к Турции предопределен тем, что эта страна — заметный игрок в регионе, входящий в "большую двадцатку", являющийся крупным транспортным и энергетическим хабом, и контролирующий черноморские проливы. К тому же, хотя Анкара и видит Москву своим ситуативным союзником в решении сирийского кризиса, тем не менее, турки имеют с россиянами и множество проблем, что позволяет Киеву решать свои задачи.

Во-первых, поскольку Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, Киеву важна демонстративная политическая поддержка Анкары по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины. А учитывая специфические союзнические отношения Турции и России, как и осуществляемый Анкарой патронат крымских татар, украинская сторона рассчитывает на помощь Эрдогана в освобождении незаконно удерживаемых российскими властями украинских политических заключенных крымскотатарского происхождения.

И Эрдоган оправдал эти надежды, во время визита традиционно подтвердив официальную позицию Анкары. "Еще раз хочу подчеркнуть, Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом", — заявил турецкий президент на пресс-конференции.

Во-вторых, для Украины важно сотрудничество с Турцией в военно-технической сфере, что должно повысить обороноспособность нашей страны в вооруженном противостоянии России.

Напомним, несколько лет назад был заключен контракт на поставку турецкой компанией Aselsan систем тактической связи для Вооруженных сил Украины. Наша страна также покупает турецкие боевые беспилотники, в свою очередь поставляя турецкой компании украинские двигатели. В целом же, оборонная сфера на сегодняшний день является самым успешным направлением сотрудничества в наших отношениях.

В рамках визита Эрдогана министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр финансов и казначейства Турецкой республики Берат Албайрак подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве. Кроме того, был подписан и протокол, предусматривающий выделение Турцией военной помощи для нужд ВС Украины на сумму около 36 миллионов долларов. Впрочем, этот документ не уникален: подобные соглашения Киев и Анкара подписывали и в прошлом.

В-третьих, Турция является одним из крупных внешнеэкономических партнеров Украины: за прошлый год товарооборот между двумя странами составил более четырех миллиардов долларов. По словам посла Украины в Турецкой республике Андрея Сибиги, в сравнении с 2018 годом товарооборот вырос на 9%. Однако тенденция последних лет такова, что одновременно для нашей страны сокращается позитивное торговое сальдо.

Сейчас идут переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ). По словам Эрдогана, с его подписанием объем двусторонней торговли до 2023 года должен достичь 10 миллиардов долларов. Но турецкий президент выглядит излишне оптимистичным, заявляя, что подписание данного соглашения планируется в марте.

Турецкая сторона, как и украинская, весьма заинтересована в данном соглашении. Но переговоры, по сути, застопорились. Дело в том, что хотя не согласованы лишь 2–3% товарных групп, они — одни из самых чувствительных, так как касаются сельскохозяйственной продукции. Ведь если по промышленным товарам из Турции Киев открыл украинский рынок, то Анкара свой рынок для сельскохозяйственной продукции из Украины открывать не хочет.

Но, по словам замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торгового представителя Украины Тараса Качки, во время визита Эрдогана Украина и Турция договорились пересмотреть результаты переговоров прошлых лет по соглашению о ЗСТ. "Мы фактически договорились обновить предложения обеих сторон, в том числе, в согласованной части", — написал Качка на своей странице в Facebook.

В комментарии ZN.UA Тарас Качка пояснил, что это была украинская идея — пересмотреть соглашение, поскольку ни турецкой стороне, ни украинской не нравится нынешняя ситуация: "Обе стороны готовы изменить свои подходы к соглашению. Они были излишне "защитными". Идея проста: обнулить пошлины, которые меньше 5%, сократить переходный период и список исключений, изменить подход к формированию квот". По словам торгового представителя Украины, о конкретных предложениях речь пока не идет: в Киеве ждут, что скажут турки.

Традиционно во время визита Эрдогана звучала и энергетическая тема. В частности, обсуждался вопрос поставок в Украину каспийского газа через газопровод TANAP, а также сжиженного газа. Однако эти разговоры, похоже, всего лишь ритуальная дань старым инициативам. Сегодня эти планы имеют мало шансов на реализацию. В том числе и по инфраструктурным причинам. И в Киеве, не говоря уже об Анкаре, это хорошо понимают.

Но что обращает на себя внимание, так это достаточно низкий уровень участников делегации. Эрдогана в Киев сопровождали заместители министров иностранных дел, внутренних дел и обороны. Этому можно найти объективное объяснение: в это же время глава МИД Турции участвовал во встрече Организации исламского сотрудничества, где обсуждался план Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта, а в Сирии резко обострилась ситуация.

И все же состав делегации и уровень подписанных документов, а не рассчитанные на публичный эффект слова Эрдогана "Слава Украине!", демонстрируют истинное место Киева во внешнеполитических приоритетах Анкары. "Украине придется серьезно побороться за то, чтобы оставаться во внешнеполитических приоритетах Турции, вовлеченной одновременно в решение многих региональных конфликтов", — сказала в комментарии ZN.UA заместитель директора Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Евгения Габер.

Пока же Украина интересна Турции ровно настолько, насколько способна помочь ей в решении ее интересов.