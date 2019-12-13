Под знаком Брекзита

Британцы уже 10 месяцев назад должны были покинуть Евросоюз. Но вместо этого они в очередной раз выбирали команду, которая должна, наконец, завершить бесконечную историю Брекзита.

Внеочередные выборы в стране проходили под знаком эпопеи выхода из ЕС. И они со всей очевидностью показали — британцы больше всего хотят определенности в завтрашнем дне и потому проголосовали за те политические силы, которые демонстрировали однозначную позицию в отношении Брекзита и предлагали четкую программу действий, приближающих его финал.

Победителями ожидаемо стали консерваторы, проводившие кампанию под лозунгом "Наконец завершим Брекзит". Премьер Борис Джонсон фактически построил всю предвыборную агитацию, апеллируя к усталости британцев от незавершенного процесса выхода из Европейского Союза. Акцент на обещании быстрого завершения эпопеи подчеркивала география предвыборного турне Джонсона: он лично агитировал лишь в тех округах, где во время референдума 2016 г. поддержали выход Великобритании из ЕС.

Нельзя сказать, что премьер "испугался" враждебно настроенных избирателей и предпочел провести кампанию в "зоне комфорта". Он побывал в 55 округах — больше, чем любой из лидеров конкурирующих партий. И лишь в 32 из них места в парламенте на последних выборах в 2017 г. достались консерваторам. Выбор лидера консерваторов в пользу округов, поддержавших Брекзит, был продолжением политического манифеста партии, который сделал задачу скорейшего утверждения плана выхода Великобритании из Евросоюза. В скоротечной предвыборной кампании консерваторы стали "партией Брекзита": политической силой, обещавшей разобраться с затянувшейся проблемой страны быстро и эффективно.

Ставка сработала. Консервативная партия не просто победила, но обеспечила себе комфортное большинство в парламенте. Из 650 мест в Палате представителей партия Джонсона получила 364, на 66 больше мест, чем два года назад. Что еще важнее: выгодным для Джонсона стал и внутренний расклад во фракции. В парламент не прошли исключенные премьером за "бунт" против его плана выхода, а также некоторые видные консерваторы, критиковавшие его позицию. Большинство нынешних депутатов верны премьеру, и раскола внутри партии при голосовании по соглашению с ЕС больше не должно быть.

Главным "поставщиком" мандатов для консерваторов стали лейбористы. Партия, по сути, на выборах провалилась, получив лишь 203 мандата — на 42 меньше, чем в 2017 г. Лидер партии Джереми Корбин проиграл вторые выборы подряд. И если два года назад поражение скрашивал тот факт, что лейбористы смогли увеличить количество мест в парламенте, нынешнее фиаско выглядит несомненным.

Своим поражением лейбористы целиком обязаны непоследовательности партии — и самого Корбина — в отношении Брекзита. Все три года, которые британский парламент пытался утвердить хоть какой-то план выхода, позиция Корбина была непоследовательной и, по большому счету, неконструктивной. Он критиковал консерваторов за стремление выйти из Таможенного союза и разорвать большинство правовых обязательств перед ЕС, но при этом не выступал против самого выхода. Он согласился возглавить группу оппозиционных партий, выступавших против Брекзита, но при этом не поддержал идею нового референдума.

Эта непоследовательность в полной мере отразилась и в предвыборной кампании лейбористов. Предвыборная программа партии выглядит так, будто Брекзит не определяет сегодняшнюю жизнь страны, — короткий параграф о планах лейбористов по выходу из ЕС появляется лишь на 89-й странице 105-страничного документа.

Да и сами планы остаются неоднозначными: Корбин и его однопартийцы обещали в случае победы достичь соглашения с ЕС в течение трех месяцев. При этом новое соглашение по версии лейбористов должно быть построено на основе нового таможенного союза — сомнительно, что принципиально иной документ (по сравнению с тем соглашением, что было согласовано с Брюсселем еще кабинетом Терезы Мэй, и которое в ЕС продолжают считать окончательным соглашением сторон) можно было бы согласовать за три месяца. После этого соглашение должно было получить одобрение избирателей на референдуме, при этом лейбористы собирались сделать вопрос, вынесенный на референдум, исключительно громоздким, предложив избирателю (кроме возможности поддержать или отвергнуть новое соглашение) еще и высказаться за отказ от Брекзита.

Желание получить поддержку из сторонников Брекзита и его противников — партия строила на этом свою предвыборную кампанию, Корбин и другие лидеры лейбористов примерно поровну агитировали в округах, что высказывались за выход и против него — сделали позицию партии по главному политическому вопросу слабой и не конкретной. Сложная, малопонятная избирателю программа, размытые обязательства по Брекзиту — все это похоронило надежды лейбористов на победу еще до выборов и обеспечило им разгром во время голосования. Лейбористская партия проиграла по всей стране, потеряв места даже в нескольких округах, где лейбористы неизменно побеждали с середины прошлого века.

Небольшим утешением для партии может стать разве что пара округов в Лондоне, где удалось отобрать мандаты у консерваторов. На фоне таких результатов шансы Корбина остаться у руля партии выглядели ничтожными, и он решил уйти сам, не дожидаясь, пока его сместят. В ближайшее время лейбористов ждут выборы нового лидера и очевидно необходимый пересмотр приоритетов политики. А пока партия оказалась на обочине политического процесса в стране, и даже сохранив статус официальной оппозиции (как партия, получившая второе по числу мандатов место в парламенте), она не будет оказывать на завершение Брекзита никакого существенного влияния.

На фоне общего триумфа консерваторов особняком стоит Шотландия. Здесь результаты партии Джонсона весьма скромны — всего 6 мест. А безоговорочным победителем стала Шотландская национальная партия: ШНП получила 48 из 59 шотландских мандатов (партия остается региональной, и ее кандидаты баллотируются лишь на территории региона). Этот результат близок к рекорду 2015 г. (тогда ШНП привела в британский парламент 55 депутатов).

Предвыборная кампания партии опиралась на двух китов: отказ от выхода из Евросоюза и независимость Шотландии. После того как британским премьером стал Джонсон, известный как сторонник более глубокого разрыва с ЕС, чем его предшественница Тереза Мэй, лидер ШНП и первый министр Шотландии Никола Стерджен заговорила о новом референдуме об отделении региона от Великобритании.

После того как стали известны результаты экзитполов, обещавших отличные результаты для партии, Стерджен заявила, что считает успех на выборах мандатом избирателя на проведение шотландского референдума. Она пообещала, что в кратчайшие сроки после оглашения результатов подаст на имя британского премьера официальный запрос на организацию волеизъявления в регионе.

Когда Стерджен говорит о поддержке избирателями политики именно ее партии, она недалека от истины. В регионе основными противниками ШНП были консерваторы, лейбористы и либеральные демократы (именно эти четыре партии в итоге и поделили шотландские мандаты), при этом последние две партии также выступали против Брекзита. Но все три общенациональные партии — категорические противники независимости и не поддерживают планов Стерджен по референдуму. ШНП отобрал у конкурентов 14 округов (уступив при этом лишь в одном). К тому же у партии второе место во всех без исключения округах, где мандаты достались конкурентам, и лишь в одном из них отрыв представителя националистов от победителя составил более 10%.

У ШНП есть все основания называть себя абсолютным победителем всенародного волеизъявления, — явка избирателей в Шотландии была высока, на некоторых участках превысила 80%. Реакция Джонсона на планы Стерджен очевидна — британский премьер не приемлет разговоры о новом референдуме. Но на планах самой Стерджен это точно не отразится. Сейчас она определенно готова идти до конца.

Нельзя обойти вниманием результаты выборов еще в одном британском регионе: в Северной Ирландии выборы также проходили под лозунгом отказа от выхода из Евросоюза.

На фоне роста числа сторонников ЕС в регионе (пусть и меньшего, чем Шотландии, но весьма заметного) показательными стали результаты Демократической юнионистской партии. Союзников консерваторов в прошлом парламенте, державших в какой-то момент "золотую акцию" в вопросе Брекзита, в регионе многие воспринимают как движущую силу выхода из Евросоюза — наряду с консерваторами. Избавиться от этого имиджа не удалось, несмотря на оппозицию Джонсону на закате прошлого парламента. После поражения ДЮП все ведущие силы заметно укрепят свою проевропейскую риторику, и найти поддержку в регионе для установления жесткого пограничного контроля консерватором не удастся.

Результаты состоявшихся в Британии выборов противоречивы. С одной стороны, получен ответ на вопрос для будущего страны, и теперь, имея в руках лояльный парламент, Джонсон наверняка завершит процедуру выхода, и сделает это не затягивая. Но, с другой стороны, выборы значительно обострили три проблемы, по которым премьеру придется идти на болезненные компромиссы, без чего успех Брекзита или невозможен, или же он будет сопровождаться серьезным политическим кризисом.

Непонятно, каким именно будет окончательный вариант соглашения с ЕС. В предыдущем парламенте Джонсон должен был лавировать для получения поддержки, и его собственная позиция по этому вопросу оставалась неясной. Если судить по его многочисленным оговоркам и по экономической части предвыборной программы консерваторов, премьер хочет минимизировать потери от Брекзита. В то же время большинство прошедших в парламент консерваторов выступают за установление отношений с ЕС на основе слабого соглашения о торговле или по правилам ВТО. В этом случае только немедленный спад экономики ожидается в пределах 2–4% ВВП, и долгосрочные потери также будут значительными. Сможет ли Джонсон убедить консервативное большинство согласиться на более глубокую экономическую интеграцию с ЕС, неясно.

Ирландский вопрос также остается в подвешенном состоянии. Без союза с юнионистами Джонсону нет необходимости обращать внимание на мнение североирландских политиков. Но если британский парламент утвердит поправки к договоренностям, чтобы установить жесткий контроль над таможенной границей с Ирландией, с этим вряд ли согласится Брюссель. Да и в Северной Ирландии после такого решения может стать неспокойно.

Наконец, по результатам выборов стал неизбежным скорый шотландский кризис. Жесткий вариант Брекзита, к которому, вероятно, будет склоняться консервативное большинство, будет способствовать дальнейшему росту настроений в пользу независимости у жителей Шотландии. На фоне завершения Брекзита и переговоров с ЕС по экономическим вопросам Лондон не сможет рассматривать силовой вариант решения проблемы, скажем, по каталонскому сценарию. А уступки, которые могли бы успокоить шотландцев — более глубокие экономические связи с континентом — никак не согласуются с принципами, на которых строит политику выхода из Евросоюза Консервативная партия.

Так что выборы хотя и добавили определенности ситуации с Брекзитом, окончательно туман в этой истории не развеяли.