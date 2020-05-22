Письмо в Гаагу

Киев продолжает добиваться справедливости в судах, стремясь наказать Россию за нарушение международного права и вооруженную агрессию против нашей страны. В соответствии с процедурными правилами, сегодня Украина отправляет в Гаагу, где заседает Арбитражный трибунал, меморандум по делу о незаконном захвате Россией в ноябре 2018 года трех военных кораблей и 24 членов их экипажей в районе Керченского пролива.

В более чем стостраничном документе Киев изложил свою правовую позицию, предъявил доказательства нарушения РФ Конвенции ООН по морскому праву, а также прописал свои требования. Они заключаются в следующем. Во-первых, Кремль должен прекратить уголовные дела в отношении украинских моряков. Во-вторых, предоставить нашей стране уверения, что в будущем Россия не будет нарушать иммунитет военных кораблей. В-третьих, Москва должна выплатить компенсацию (которая может составлять несколько миллионов долларов) Украине, ВМСУ и морякам.

В Гааге Киев добивается, чтобы суд признал нарушение Российской Федерацией статьи 32 Конвенции, в соответствии с которой военные корабли и их экипажи имеют абсолютный иммунитет и в территориальных водах, и в нейтральных. Это означает: иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить. Таким образом, захват и обстрел Россией кораблей, законно осуществлявших мирный переход, а также задержание моряков — прямое нарушение положений Конвенции.

Напомним, что 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские военные обстреляли и захватили с экипажами катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Бердянск. Несколько украинских моряков во время атаки россиян получили ранения. Экипажи кораблей были арестованы и перевезены в российские СИЗО: Россия обвинила 24 моряков в уголовном преступлении — незаконном пересечении границы, что грозит им тюремным заключением на срок до шести лет.

После решения Украины обратиться с иском против РФ в международные судебные инстанции, в мае прошлого года Международный трибунал по морскому праву принял приказ о применении временных мер. В соответствии с ним, Москва была обязана немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли нашей стране. Однако Кремль затягивал выполнение приказа суда.

Лишь в сентябре прошлого года в результате согласованного Киевом и Москвой обмена (во время которого россиянам был передан бывший боевик и один из ключевых свидетелей по делу о катастрофе MH17 Владимир Цемах) члены экипажей вернулись домой. В ноябре Россия передала Украине и корабли. Но с моряков так и не были сняты обвинения: им лишь изменили меру пресечения с содержания под стражей на личные обязательства. А переданные Украине корабли, разграбленные во время вынужденного пребывания в оккупированной Керчи, в России по-прежнему имеют статус вещественных доказательств.

После того как украинская делегация отправит по электронной почте свой меморандум, у РФ есть три месяца, чтобы подготовить свои возражения по нему. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, какой путь выберут россияне, поскольку они не отличаются оригинальностью, и в судах, где рассматриваются межгосударственные споры, идут по проторенной ранее дорожке. Скорее всего, Москва и в этот раз воспользуется своим правом, дабы обжаловать юрисдикцию суда.

Еще в период работы Международного трибунала по морскому праву по обращению Украины о применении временных мер против России позиция россиян заключалась в том, что судьи не могут принимать данный иск, поскольку военная деятельность не входит в сферу их компетенции. В российском МИДе полагали, что подобные вопросы необходимо рассматривать в рамках международного гуманитарного права, а не морского. Этой же точки зрения в Москве придерживаются и сейчас, что, впрочем, не мешает россиянам рассматривать украинских моряков не как "военнопленных", а как "нарушителей границы".

Позиция же Киева заключается в том, что в деле о задержании украинских военных кораблей и членов их экипажей вопрос определения юрисдикции нельзя решить отдельно от рассмотрения дела по сути.

Если суд согласится с аргументами Украины, то россиянам необходимо будет подать свой контрмеморандум в течение шести месяцев после решения Арбитража отклонить их возражения по юрисдикции суда. При таком развитии событий в Киеве ожидают, что вердикт по делу будет оглашен где-то в середине 2022 года. Но если в Гааге согласятся с аргументами России разделить процесс на две стадии, то наша делегация получит еще три месяца на подготовку ответа на российские возражения. Сам же процесс может продлиться еще лет пять.

Трудно сказать, какому из двух вариантов отдаст предпочтение суд. Но совершенно точно, что игры с выполнением приказа Международного трибунала по морскому праву и его очевидная задержка усложнили положение РФ в Арбитражном трибунале: судьи не любят, когда оттягивают выполнение их решений.

Задача Киева — не проиграть процесс, в котором у него есть все шансы выиграть у Москвы. Несмотря на постоянно возникающие подозрения в готовности Банковой "слить" дела против России в международных судах, пока Киев делает все необходимое для того, чтобы добиться в Гааге справедливости. Тем не менее украинская власть действует, следуя какой-то извращенно-противоречивой логике.

Ведь в то время как украинская дипломатия пытается через международные судебные инстанции привлечь РФ к ответственности за захват суден и их экипажей, ГБР расследует уголовное дело о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в ноябре 2018 года и подозревает предыдущее руководство Украины — экс-президента Петра Порошенко и бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, а также командующего ВМС Украины Игоря Воронченко в госизмене. Россияне используют данное расследование ГБР для усиления своей аргументации в Арбитраже. А это ухудшает позицию Украины в суде.

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