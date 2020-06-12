Пхеньян оборвал телефон

Воздушные шары поссорили две Кореи.

Недавно активисты консервативной партии и северокорейские перебежчики запустили через границу открытки с критикой лично Ким Чен Ына, его ядерной программы и ситуации с правами человека. Эти действия разозлили северокорейскую власть, которая немедленно объявила о прекращении всех коммуникаций между руководствами двух стран, военными ведомствами; "горячей линии" между штаб-квартирой ЦК ТПК и администрацией президента Республики Корея, поддерживаемой через Общее бюро межкорейских связей.

Это лишь первый шаг, обещанный северокорейцами через местные СМИ, в ответ на "провокацию, затронувшую самое святое и драгоценное идейное чувство страны" — их высшее руководство. Следующим может стать выход из межкорейского военного соглашения от 2018 года, заключенного для снижения напряжения между странами.

Переправка запрещенной в Северной Корее информации о внешнем мире и открыток с критикой ее режима при помощи воздушных шаров долгие годы было обычной тактикой южнокорейских активистов, как и использование специальных громкоговорителей. Более того, власть страны сама инициировала пропагандистскую трансляцию на границе с КНДР. Через огромные динамики звучали поп-музыка, мировые новости и программы, критиковавшие северокорейский режим. Ночью трансляцию можно было услышать за 20 километров от границы. Власть Севера всегда воспринимала такие акции очень враждебно, а в 2015 году это даже привело к серьезной эскалации конфликта между странами.

Громкоговорители демонтировали сразу после подписания военного соглашения в рамках действий, направленных на преодоление враждебности, и уже более полутора лет их не использовали. Свою реакцию на открытки северокорейская сторона объясняет общей договоренностью остановить "все вражеские акты и уничтожить средства их реализации, в частности трансляции через громкоговорители и распространение открыток вдоль границы". И грозит прекратить все отношения между странами, если правительство Южной Кореи не повлияет на действия "провокаторов", а также не примет закон, который запретит такой "фарс". Кампания вокруг открыток не только прошла по всем без исключения северокорейским СМИ, но и сопровождалась серией митингов протеста с участием рабочих, студентов и членов профсоюза.

Примечательно, что автором резких заявлений в адрес Южной Кореи, а также распоряжения разорвать линии связи выступает сестра лидера КНДР, первый заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. За три месяца это второе самостоятельное заявление сестры Ким Чен Ына с критикой в сторону соседней страны. Традиционно трансграничные отношения относились к компетенции Объединенного фронта КНДР и военных, однако в последнее время большинство местных агентств ссылаются на ее распоряжение в вопросах двустороннего взаимодействия.

Южнокорейская печать начала отводить Ким Ё Чжон роль "плохого полицейского" в отношениях между странами, тогда как Ким Чен Ын на ее фоне выглядит "добрым полицейским". Так, лидер КНДР в марте написал письмо с пожеланиями "здоровья братьям и сестрам с Юга" в ответ на предложение президента Мун Чже Ина сотрудничать в борьбе с эпидемией коронавируса, сделав это на следующий день после того, как Ким Ё Чжон набросилась на южнокорейскую власть за ее критику ракетных испытаний.

На этот раз Ким Чен Ын даже не включил в повестку дня заседания Политбюро ЦК Трудовой партии вопрос обострения трансграничных отношений, тогда как его сестра приказала выключить важные средства коммуникации в межкорейском сотрудничестве и подняла незаурядный информационный шум. Конечно, в хитросплетении выверенной и закаленной дипломатии Северной Кореи случайностей не бывает. И Ким Ё Чжон взяла на себя миссию осуществлять давление на южного соседа, тогда как ее брат оставляет возможность "дружеских" отношений с президентом Мун Чже Ином.

Энтузиазм от развития межкорейских отношений на Севере утих сразу после провала Ханойского саммита и ядерных переговоров с США. Пхеньяну не удалось добиться снятия санкций, которые отрицательно сказываются на экономике страны. Так что все проекты, запланированные в рамках межкорейского сотрудничества, подпали под запрет и соответственно обернулись разочарованием для северокорейского режима.

Так, власть КНДР недавно объявила о намерении демонтировать отели и другие туристические объекты, построенные Южной Кореей на горе Кимгансан, из-за их "непрезентабельности и потрепанности". Туристические визиты на гору, символичную для корейцев, были одной из немногих сфер сотрудничества между двумя странами и неплохим источником прибыли для Севера, но периодически прекращались из-за обострения отношений между ними. Северная Корея решила разрушить курорт из-за нежелания соседей возобновить туры в обход санкций.

Аналогичная угроза, по крайней мере на словах, нависла и над Кэсонским индустриальным парком, который в свое время давал рабочие места 53 тыс. северокорейских рабочих и 90 млн долл. прибыли ежегодно в казну государства. В 2016 году Южная Корея решила приостановить работу промышленной зоны в ответ на ракетные испытания, но потеряла доступ к территории и оборудованию, которое принадлежало ее компаниям.

Стратегические планы Сеула достичь мира на Корейском полуострове путем экономического сотрудничества, создания инфраструктурных и туристических объектов, налаживания двусторонних отношений звучат слишком абстрактно для ушей Пхеньяна и не отвечают его настоятельным нуждам в финансовых поступлениях, особенно на фоне запрета экспортировать товары и рабочую силу.

Учитывая такую ситуацию, Южная Корея старается оказывать существенную помощь Северу в рамках донорских программ международных организаций. К примеру, в прошлом году она пожертвовала 4,5 млн долл. через Всемирную продовольственную программу, а также дополнительно поставила 50 тыс. тонн риса, чтобы предотвратить голод в соседней стране вследствие засухи. В нынешнем году, по данным Министерства по объединению, страна взяла обязательство потратить около 5,7 млн долл. на помощь КНДР, что составляет более 60% общей мировой гуманитарной помощи в рамках ООН. Однако добропорядочность, как и стремление нынешнего президента Мун Чже Ина установить перманентный мир между странами, отчасти закрывая глаза даже на продолжение ракетных испытаний, не находит адекватного отклика у правящего режима.

Казалось бы, президент Мун как никто другой должен был бы усвоить негативный опыт установления добрых отношений с северным соседом. В свое время он возглавлял администрацию президента Но Му Хёна (2003–2008), одного из двух предыдущих президентов, пытавшихся перезагрузить межкорейские отношения. Однако так называемая солнечная политика наивных южнокорейских либералов каждый раз попадала в ловушку противостояния США и КНДР из-за ядерной программы последней. На этот раз Мун Чже Ин уже как лидер страны отважился на очередную попытку межкорейского диалога, избрав тактику посредничества между двумя враждующими сторонами.

Благодаря усилиям южнокорейского президента Ким Чен Ын вышел из продолжительной международной изоляции и первым из династии Кимов попал за стол переговоров с лидером США. Однако временный триумф внешней политики президента Муна снова уперся в старую проблему. Несмотря на стремление Дональда Трампа разрешить северокорейский вопрос до конца своего президентского срока, сдвинуть с места его не удалось.

Тем временем в США — на пороге президентские выборы. Их приближение власть Северной Кореи надеялась использовать с выгодой для себя, но пандемия коронавируса и внутренние проблемы сместили ракурс первоочередных приоритетов американского президента. Тем более что КНДР не готова идти на уступки и соответственно обеспечить ему блестящую внешнеполитическую победу.

Северная Корея регулярно напоминает о себе запусками ракет и тестированием новых видов оружия, но без должного внимания со стороны мировой аудитории, сосредоточенной на борьбе с пандемией и негативными экономическими последствиями. В этой ситуации, когда даже Китай, который старался закрывать глаза на нарушение санкций к Пхеньяну, закрыл свои границы, очевидно, что страна находится в не лучшем экономическом состоянии. Так что ей не остается ничего иного, как старым проверенным способом давить на Южную Корею.

Он кажется весьма нелогичным, учитывая блестящую победу партии южнокорейского президента на апрельских парламентских выборах, которая позволит продвигать президентские инициативы, несмотря на сопротивление оппозиции, и его заявления о намерении интенсифицировать межкорейское сотрудничество.

Первым делом правительство Мун Чже Ина решило отменить односторонние санкции, наложенные на Пхеньян после нападения на южнокорейский военный корабль в 2010 году, которые ограничивают сотрудничество и обмен между странами. Этот шаг президента весьма смелый, поскольку тема погибших моряков до сих пор остается чувствительной среди граждан страны, а его самостоятельные решения по межкорейским отношениям попадают под сокрушительную критику американской администрации.

В начале мая северокорейские солдаты обстреляли один из КПП соседней страны в четырехкилометровой буферной зоне, а те открыли ответный огонь. Можно рассматривать этот случай как "случайный инцидент", как это, собственно, и сделала Южная Корея. Но нынешний демарш с прекращением коммуникации и связи свидетельствует о сознательном обострении ситуации со стороны КНДР. Шаги непредсказуемой Северной Кореи с годами уже стали предсказуемыми и ожидаемыми. Так что, когда она в который раз не выходит на связь, как это случалось в истории неоднократно, Южная Корея спокойно и хладнокровно заявляет, что будет продолжать развивать отношения между странами.

Напряженность в отношениях возникла как раз накануне важной даты — 20-летия подписания Общей межкорейской декларации, где прописаны принципы мирного воссоединения двух стран. Однако содержание, заложенное в нее Северной и Южной Кореями, очевидно расходилось с реальными намерениями каждой из сторон, поскольку за это время декларация не помогла сблизиться ни на шаг.