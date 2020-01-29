ПАСЕ: Украинский интерес между Страсбургом и Варшавой

Во вчерашнем голосовании за резолюцию ПАСЕ о польской судебной реформе, украинским делегатам пришлось сделать серьезный дипломатический выбор — на одной чаше весов находились совершенно реальные отношения с Польшей, на другой — эфемерные "европейские ценности", которые в ходе заседания ПАСЕ, среди прочих, "защищал" делегат из… России.

Вчера на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоялось рассмотрение отчета мониторингового комитета Ассамблеи о функционировании демократических учреждений в Польше. Появление отчета связано с польской судебной реформой, введенной правительственной польской партией "ПиС" еще в 2015 году.

Очередным витком этой реформы стал декабрьский законопроект о дисциплинарной ответственности судей, согласно которому, к ответственности могут быть привлечены судьи, которые ставят под сомнение эффективность судейских назначений, ведут политическую деятельность, деятельность или бездеятельность, "существенно препятствующие функционированию судебной власти". После первого успешного голосования за этот законопроект в Сейме, 17 января его отклонил Сенат (большинство в котором после осенних парламентских выборов принадлежит оппозиции), но уже 23 января Сейм снова проголосовал за этот законопроект, и теперь его судьбу должен решить президент Дуда.

Впрочем, отчет мониторингового комитета ПАСЕ охватывает не только этот законопроект, но и судебную реформу в целом, критикуя изменение процедуры выбора состава Конституционного суда, реформу прокуратуры, наделяющую большими полномочиями министра юстиции, и прочее. Отчет основан на двух визитах мониторингового комитета в Польшу — в 2017 и 2019 годах. В целом отчет называет судебную реформу "противоречащей европейским нормам и стандартам". Кроме судебной реформы, доклад критикует подчинение властью государственных СМИ.

Это далеко не первое рассмотрение европейскими учреждениями судебной реформы и состояния демократии в Польше. Две недели назад Европейский парламент принял резолюцию, в которой признал ухудшение состояния верховенства права в Польше и Венгрии и призвал Еврокомиссию и Раду ЕС применить все возможные средства для уменьшения рисков нарушения европейских ценностей в этих странах. Ответ "ПиС" на подобную критику всегда одинаков и подобен тому, который в специальном приложении к отчету ПАСЕ дает польский представитель, депутат от "ПиС" Доминик Тарчинский. "Данный отчет нарушает свободу Польши формировать судебную систему (…) В отчете игнорируется тот факт, что в Европе преобладает модель судебных назначений, согласно которой, назначение судей исполнительной властью является не только приемлемым, но и является стандартным. В некоторых европейских государствах влияние исполнительной власти на процесс назначения судей даже приобретает прямую форму", — отметил польский депутат.

Тем не менее, как и ожидалось, его аргументация не подействовала на делегатов ПАСЕ и после нескольких часов обсуждений Ассамблея большинством голосов приняла критическую для Польши резолюцию, предусматривающую внедрение мониторинговой процедуры в отношении нашего западного соседа. Причем Польша является первой страной ЕС, для которой введен мониторинг ПАСЕ. Впрочем на практике это мало что изменит для Польши. ПАСЕ — консультативный орган, не имеющий исполнительной силы, потому резолюция и мониторинг могут лишь повлиять на дипломатический имидж Польши и стать претекстом к попыткам внедрения санкций структурами ЕС. В пакете с вышеупомянутой резолюцией Европейского парламента резолюция ПАСЕ может служить поводом для очередных попыток внедрения санкций Еврокомиссией. Напомним, Европейская комиссия уже начинала процедуру введения санкций против Польши в 2018 году, тогда это заставило польских депутатов принять необходимые правки к закону о Верховном Суде. Вполне вероятно, подобное давление на Польшу продолжится, а январские резолюции Европарламента и ПАСЕ дадут для этого повод и возможности.

Из 12 украинских делегатов ПАСЕ в голосовании за резолюцию участвовали лишь трое: Алексей Гончаренко из БПП проголосовал против, а Сергей Соболев из "Батьківщини" и Юлия Левочкина из "Оппоплатформы" отдали свои голоса за. С дипломатической точки зрения, отсутствие единой позиции украинской делегации в голосовании выглядит даже неплохо. С одной стороны, если бы наша делегация в полном составе проголосовала против — это было бы показательной конфронтацией со странами Западной Европы. Если это могут позволить себе Польша или Венгрия, то Украина в нынешнем положении — вряд ли. С другой стороны, если бы украинские делегаты проголосовали за резолюцию, очередной виток напряжения с Польшей был бы неминуем.

И речь не только о том, что польская делегация в ПАСЕ всегда полностью поддерживала Украину в принципиальных вопросах и их поддержка будет нужна нам и в дальнейшем. Вопрос польско-украинских отношений сегодня следует рассматривать за рамками ПАСЕ: впервые за последние годы, Польша и Украина постепенно отходят от исторических конфронтаций. Январский кризис, связанный с обращением послов Польши и Израиля, не завершился скандалом, как это бывало в подобных ситуациях ранее. Более того, президент Зеленский получил в Польше замечательную прессу по визиту и выступлению на годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. В ходе общего брифинга президентов Польши и Украины Анджей Дуда предложил украинскому коллеге совместно почтить память польских и украинских военных, 100 лет назад вместе боровшихся против большевиков, и в ответ получил приглашение посетить Украину в этом году.

На этом политическом фоне голосование за резолюцию с критикой польского правительства стало бы огромной ложкой дегтя для двусторонних отношений. Наверное, самой лучшей реакцией от Украины было бы полное игнорирование этого голосования, впрочем, два голоса "за" от представителей оппозиционных партий — являются не самым плохим результатом в этом контексте и демонстрируют плюрализм политических мнений в Украине.

В поисках украинского интереса между Страсбургом и Варшавой следует упомянуть о позорном возвращении российской делегации в ПАСЕ в июне прошлого года. Более того, вчера российский пропагандист и глава делегации РФ Петр Толстой был назначен вице-спикером ПАСЕ. Абсурдности и ощущения присутствия в королевстве кривых зеркал добавило выступление представителя российской делегации Александра Башкина, который при обсуждении польской судебной реформы заявил, что "независимость судов является фундаментальным принципом. Законодательная и исполнительная власти должны защищать независимость судов". Остается лишь вопрос — организация, где верховенство права "отстаивает" представитель российской власти, точно имеет что-то общее с европейскими ценностями?..