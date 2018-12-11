Парламент на троих

Лидер революции в Армении, и.о. премьер-министра и глава блока "Мой шаг" Никол Пашинян празднует победу. На досрочных парламентских выборах, состоявшихся 9 декабря, его политсила заручилась поддержкой более 70% избирателей. В парламент также прошли две либеральные партии — "Процветающая Армения" (получившая 8,27% голосов избирателей) и "Светлая Армения" (6,37%).

"Могучий, могучий, могучий народ. Люблю вас всех, горжусь вами и преклоняюсь", — написал Пашинян в Facebook. По его словам, досрочные выборы стали финальным аккордом "бархатной революции", которая отправила в небытие политиков, правивших в стране целое десятилетие. Прежде всего, бывшего президента Сержа Саргсяна. Напомним, что поводом к революции стало желание экс-главы государства продлить свое пребывание у власти в качестве премьер-министра, ради чего он переписал Конституцию, сделав из Армении парламентскую республику.

По итогам выборов некогда правящая Республиканская партия не преодолела 5-процентный проходной барьер. Не попала в парламент и старейшая партия — Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн". Падение ее популярности объясняется вялой поддержкой "дашнаками" апрельской революции. Переоценили свои шансы и бывшие военные из "Сасна Црер" ("Сасунские храбрецы"), которые на выборах выступали с радикальной антироссийской программой: за них отдали лишь 1,4% голосов.

Досрочные парламентские выборы ранее планировались на будущую весну. Но в конце октября было решено провести их до конца нынешнего года. Чтобы преодолеть сопротивление республиканцев и добиться от парламента согласия на досрочные выборы, Пашиняну пришлось апеллировать к улице, революционно настроенным массам, дабы сломить последние очаги сопротивления законодателей из партии "преступной власти".

Пашинян не случайно стремился как можно скорее переформатировать парламент: с каждым днем позиции республиканцев усиливались, в то время как рейтинг его блока "Мой шаг" постепенно падал. По мнению армянских экспертов, если бы выборы прошли хотя бы на месяц позже, то Республиканская партия определенно оказалась бы в парламенте.

Характерной особенностью нынешних выборов было и то, что голосование впервые проигнорировали больше половины граждан: к урнам пришли лишь 48,6% избирателей. А ведь на прошлых выборах явка превышала 60%. Эксперты объясняют низкий уровень явки тем, что не было организованного "подвоза" пенсионеров на участки, где те обычно голосовали за партию власти — Республиканскую.

По заявлению ряда партий, в основном тех, которые не прошли в парламент, кампания была скоротечной, в ней не нашлось место содержательной, идеологической и программной борьбе между разными политсилами. В результате армянский парламент получился однобоким, что плохо для парламентаризма. Как говорят оппоненты Пашиняна, он имеет шансы превратиться в авторитарного правителя.

Сам же Пашинян в минувший понедельник заявил, что оценки международных наблюдателей подтвердили факт проведения свободных, справедливых и демократичных выборов. По его словам, эти выборы должны стать новым поводом для национального единения и сплочения. При этом Пашинян обещает не держаться за власть, если народ решит, что он должен уйти.

После перераспределения голосов "Мой шаг" получит 88 мандатов, "Процветающая Армения" — 26, "Светлая Армения" — 18. Поскольку в армянской Конституции в 2015 г. была введена норма о том, что оппозиции гарантировано 1/3 мандатов от общего состава парламента, в новом Национальном собрании седьмого созыва число депутатов будет увеличено до 132, вместо 105, как было в прошлом.

Как полагают наблюдатели, "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" будут в парламенте лишь формальной оппозицией. "Процветающая Армения", возглавляемая олигархом Гагиком Царукяном, в прошлом парламенте считалась главной оппозиционной силой, но на деле сотрудничала с властью. Очевидно, теперь она будет подыгрывать Пашиняну, хотя на словах и будет в контрах.

А вот бывший соратник Пашиняна, лидер партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян уже 10 декабря сказал, что его партия сформирует "идейную оппозицию по отношению к парламентскому большинству". Поскольку "даже после революции слияние крупного бизнеса и политики остаются последствиями хронической политической "болезни", борьба против которой является одним из приоритетов нашей политической силы", — говорится в заявлении лидера партии. По мнению представителей "Светлой Армении", пора от революции переходить в системную, институциональную стадию реформ, в которой парламент будет иметь концептуальные подходы к решению проблем.

Итоги досрочных выборов в Армении стали подтверждением полномочий лидеров страны, пришедших к власти на волне революции. Но теперь наступило время выполнения данных ими обещаний.

Если проанализировать деятельность Пашиняна в последние месяцы, то для него лично приоритетом стало расследование событий десятилетней давности — разгона акций протеста оппозиции 1—2 марта 2008 г. Тогда погибли 10 человек, а сам Пашинян (будучи в то время сторонником экс-президента Левона Тер-Петросяна) был объявлен властями "организатором беспорядков" и на семь лет посажен в тюрьму.

За два дня до досрочных парламентских выборов апелляционный суд Армении арестовал экс-президента Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела по расследованию событий 2008 г. В свою очередь, Кочарян уже пригрозил, что Пашинян пожалеет о том, что связался с ним. В ответ новый лидер Армении заявил, что он не имеет дела с политическими трупами, но политические трупы не освобождаются от ответственности перед законом.

Одновременно Пашинян начал кампанию искоренения коррупции и наказания чиновников, которые злоупотребляли своим положением в годы правления Кочаряна и Саргсяна. Последнего пока не трогают, хотя фемида уже нагрянула к его братьям.

Но если борьба с коррупцией — это только начало воплощения революционных перемен, то его финалом, по словам самого Пашиняна, будет превращение Армении в экономически процветающую страну, привлекательную для международного бизнеса — как Запада, так и Востока. Однако решение этих и других задач (например нагорнокарабахской проблемы) будет упираться в позицию Москвы.

Процессы против Кочаряна и соратников Саргсяна уже вызвали неодобрительные комментарии Кремля. Так, Москва гневно отреагировала, когда в рамках дела о событиях 2008 г. армянские власти предъявили обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, в то время командующего частями ереванского гарнизона. Впрочем, Хачатурова все-таки уволили с должности, но и ареста в Армении он избежал, заплатив залог. В другой раз Путин демонстративно поздравил Кочаряна с днем рождения в конце августа, подчеркнув при этом, что их личным отношениям не мешают какие-то внешние события.

Армения, оставаясь членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОДКБ, пытается в переговорах со своими партнерами отстаивать свои национальные интересы. Однако не только Москва, но даже Минск и Астана не спешат идти навстречу Еревану: Беларусь поставляет оружие Азербайджану (а РФ — и Армении, и Азербайджану), а Россия и Казахстан лишают Армению таможенных преференций в ЕАЭС на ряд товаров сельскохозяйственной продукции.

Для того чтобы в этих условиях отстаивать свою позицию, Пашинян должен проявить недюжинный дипломатический талант. Сразу после прошедших выборов он уже сделал несколько важных заявлений на внешнеполитические темы. Например, пообещал, что Армения, поддерживая партнерские отношения и с РФ, и с ЕС, не будет находиться под чьим-то влиянием. А кроме того подтвердил, что Армения будет сотрудничать с НАТО в миротворческих операциях, но не стремится стать членом альянса.

Еще одно важное заявление — обращение к турецким властям установить дипломатические отношения без каких-либо предварительных условий, связанных прежде всего с Нагорным Карабахом. Армянская граница с Турцией закрыта с 1993 г., поэтому для связи с внешним миром у Армении есть только два сухопутных выхода — через Грузию и Иран. Пашинян сообщил о планах развивать с Ираном экономическое и энергетическое сотрудничество. Он также выразил надежду, что Вашингтон с пониманием отнесется к необходимости для Еревана сотрудничать с Тегераном и не будет применять санкции.

Последние полгода Пашинян уверенно двигался вперед на волне поддержки своих многочисленных сторонников, мобилизуя их для борьбы с представителями прежней власти. Но после выборов 9 декабря, когда он и его политическая сила получили всю полноту власти, сохранять поддержку своих сторонников станет сложнее. И в будущем Пашинян будет испытывать все большее противодействие. Как внутри страны, со стороны представителей прежней власти, так и извне, прежде всего из Москвы, которая заинтересована в коррумпированной и нереформированной Армении.