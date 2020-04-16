Пандемия пандемией, а выборы — по расписанию

Южная Корея уже продемонстрировала, как бороться с коронавирусом. Теперь, похоже, задаст новый тренд — соблюдение конституционных принципов в условиях пандемии. В период эпидемии южнокорейское правительство не отказалось от парламентских выборов и провело их в соответствии с графиком — 15 апреля. Тем более что выборы в истории этой страны никогда не отменялись, даже во время Корейской войны и вспышки эпидемии H1N1.

COVID-19 не стал помехой и гражданам: участие в голосовании приняли 66,2% избирателей. Это рекордная явка за два последних десятилетия.

В целом нынешние выборы рассматривались как своеобразный вотум доверия президенту Мун Чже Ину, чья правящая Демократическая партия в этот раз получила ошеломляющую победу — 180 мест в Национальной ассамблее.

Традиционно в корейском однопалатном парламенте, состоящем из трехсот депутатов, конкурируют две самые крупные политические силы — консервативного и либерального направлений. В этот раз выборы проходили по принятой в прошлом году новой электоральной реформе, согласно которой количество мест для пропорционального представительства увеличилось до 47 (места распределяются пропорционально по партийным спискам, в то время как 253 парламентария избираются по мажоритарным округам). С ее помощью пытались повысить шансы для прохождения малых партий, а также преодолеть присущий корейцам регионализм в симпатиях к левым и правым.

Но, как подтвердили результаты нынешних выборов, карта Южной Кореи в очередной раз продемонстрировала традиционный водораздел: запад и юго-запад поддержали либеральную Демократическую партию, а восток и юго-восток — консервативную Объединенную партию будущего (блок из трех оппозиционных политсил).

Правда, в этот раз оппозиция получила результаты значительно ниже. Сказался не только коррупционный скандал с бывшим президентом Пак Кын Хе (хотя политическая сила и пыталась отмежеваться от нее, сразу исключив из своих рядов), но неожиданно сместились акценты в запросах избирателей. Если предыдущие избирательные кампании традиционно строились на разногласиях вокруг отношений с Северной Кореей, экономических проблемах и коррупционных скандалах, — вспышка коронавируса, нависшего над миром и Южной Кореей в частности, изменила тему дебатов.

Еще несколько месяцев назад у оппозиционных политиков тем для критики президента Муна и его правительства было много: замедление экономики, отсутствие успехов в решении северокорейской ядерной проблемы, торговая война на фоне исторических недоразумений с Японией, ухудшение отношений с США из-за расхождений о сумме финансовых взносов для содержания американского контингента на территории полуострова. Да и запоздалая реакция на распространение COVID-19, приведшая к резкому увеличению инфицированных, казалось, светила коллапсом не только стране, но и президентскому имиджу и его партии в целом.

Но эффективные методы борьбы с эпидемией подняли рейтинг самого Мун Чже Ина (по данным Gallup Korea polls, обнародованным на прошлой неделе, от 41% в конце января до 56%), а также дали в руки его партии предвыборный лозунг — "Мы защищаем людей". Поэтому (поскольку электоральные оценки начали вращаться вокруг борьбы с коронавирусом) политические дебаты тоже сместились в плоскость поиска настоящих победителей, где оппозиционные партии пытались передать лавры за взятие контроля над эпидемией из рук президента в пользу врачей и медперсонала.

Но, несмотря на это, южнокорейское правительство признано создателем успешной модели реагирования на COVID-19 не только сторонниками внутри страны, но и за ее пределами. Так, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус пригласил Мун Чже Ина произнести главную речь во время телеконференции с членами организации. А на экстренных видеосаммитах "большой двадцатки" и ASEAN+3 (страны ASEAN плюс Южная Корея, Китай и Япония) президент Мун поделился своим видением минимизации негативного влияния пандемии на мировую экономику и призвал к более тесному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Кроме того, свыше 15 иностранных лидеров обратились к Южной Корее за советами по преодолению эпидемии и просьбами о предоставлении тестовых систем и другого медицинского оборудования.

Сами выборы стали большим вызовом для власти страны, которой удалось обеспечить конституционные права и гарантировать безопасность здоровья миллионам граждан на 14,33 тысячах избирательных участков. Активное тестирование и привлечение эффективных мониторинговых программ помогло удержать под контролем распространение эпидемии коронавируса в стране, соответственно дав ход избирательному процессу, но определенные коррективы для нетипичной ситуации пришлось внести. Прежде всего в проведение предвыборной агитации. Ведь кандидаты вынуждены были выстраивать свои гонки соблюдая социальную дистанцию, носить маски, избегать митингов и рукопожатий и отказаться от традиционных праздничных и громких мероприятий, обычных для корейского избирателя. Вместо этого они сконцентрировались на поиске новых форм взаимодействия, используя современные возможности Интернета, агитационные автомобили с громкоговорителями или обращали на себя внимание участием в волонтерской работе, связанной с борьбой против коронавируса.

Например, экс-премьер-министр Ли Нак Йон, который баллотировался и победил от правящей Демократической партии, и лидер Объединенной партии будущего Хван Гйо Ан, соревновавшиеся между собой в одном из важных округов Сеула и рассматривающиеся как потенциальные кандидатуры на будущих президентских выборах, в течение нескольких недель дезинфицировали улицы столицы. А лидер одной миноритарной партии врач по образованию Ан Джоль Су 15 дней помогал медикам в эпицентре вспышки болезни — городе Тегу.

Кроме того, Национальная избирательная комиссия разработала для избирателей строгие правила соблюдения противоэпидемических требований на участках. Им обязательно надо было иметь маски на лицах, одноразовые перчатки, которые сразу же после голосования надо было выбросить, использовать дезинфектор, соблюдать дистанцию (для этого на каждом участке были проведены специальные разграничительные линии) и пройти проверку температуры на входе. Тех, у кого температура превышала 37,5 градуса, направляли в отдельные временные будки для голосования, где проводилась постоянная дезинфекция.

70 тысячам граждан, находящимся на самоизоляции, правительство временно разрешило оставить место пребывания пешком или на собственном авто в период с 17:20 до 19:00 часов, без задержки на другие дела и под контролем специальной мониторинговой службы, чтобы проголосовать сразу после закрытия участков в 18 часов. Больные коронавирусом имели возможность участвовать в голосовании через электронную почту, зарегистрировавшись до конца марта, или на восьми досрочных избирательных участках, созданных при медицинских центрах по всей стране.

Ради уменьшения количества людей на участках было также проведено так называемое раннее, или досрочное голосование, которое практикуется в Южной Корее с 2013 года. Поэтому 10–11 апреля, по данным ЦИК, этим правом воспользовались 11,74 миллионов граждан — рекордное, по сравнению с предыдущими выборами, количество. Но в этот раз возникла проблема с голосованием граждан за границей: из-за пандемии коронавируса не открылись избирательные участки в 93 дипломатических представительствах, расположенных в 57 странах мира, из-за чего явка избирателей за границей составляла всего 23,8%, против 41,4% на предыдущих парламентских выборах.

Таким образом, правительство Южной Кореи продемонстрировало действующую формулу "пандемичных выборов" и получило убедительное большинство в парламенте, наделяющее серьезным вотумом доверия для принятия будущих кризисных решений в условиях непредсказуемости. Эта победа проиллюстрировала мировым лидерам, что сегодня удачное реагирование на эпидемию может конвертироваться в голоса избирателей. Но, в перспективе, она является сложным испытанием для Демократической партии в условиях посткоронавирусного мира с новыми акцентами и экономическими вызовами, на которые ей придется отвечать вместе с лидером государства. Ведь не за горами новое испытание — президентские выборы…

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