Пандемия неравенства и глобальных вызовов

Эпидемия вируса, охватившая планету, заставляет снова возвращаться к общим экономическим вопросам, которые уже возникали перед человечеством. Процесс глобализации, который был неизбежен вследствие технического прогресса, технологических прорывов, все возрастающих потоков капитала, человеческой миграции, создания единой финансовой системы и мировых товарных рынков, предоставил новые возможности и преимущества человечеству. Вместе с тем глобализация обусловила новые вызовы для всей планеты.

Глобализация и неравенство

Растущее неравенство как между странами, так и внутри подавляющего большинства стран опровергло тезис многих теоретиков и приверженцев глобализации о постепенном выравнивании доходов и между богатыми и бедными странами, и между богатыми и бедными в отдельно взятой стране. Исключения Южной Кореи, Сингапура и еще небольшой группы стран, сумевших войти в клуб богатых стран, лишь усиливали общемировой тренд роста неравенства. В среднем в течение последних 40 лет граждане 20 богатейших стран получали от 40 до 50 раз больше, чем граждане 20 самых бедных стран.

И хотя в течение последних 20 лет это соотношение между 20 самыми богатыми и 20 беднейшими странами несколько уменьшилось, все равно разрыв остается значительным и относительно стабильным (см. рис. 1, 2). В случае сохранения таких темпов и отсутствия шоков и глобальных потрясений (что практически невозможно, и это наглядно демонстрирует текущий эпидемический и экономический кризисы) преодоление неравенства займет около ста лет.

Одновременно с неравенством между странами растет и неравенство внутри самих стран (см. рис. 3). Неэффективное использование сверхвысоких доходов как странами, так и отдельными индивидуумами давало дополнительную аргументацию в том, что рынки не могут сами эффективно распределять избыточные ресурсы.

Скандинавская модель социального устройства на уровне отдельно взятой экономики выглядит наиболее эффективной в условиях современных вызовов. Основные элементы такого подхода должны быть использованы и на международном уровне. Основная идея заключается в том, что все население планеты должно быть в определенной степени защищенным и иметь доступ к системе защиты, в том числе противоэпидемической. Это касается, в частности, диагностики, вакцинации и лечения. То есть в условиях современных вызовов, которые демонстрирует пандемия COVID-19, высокий доход или богатство не дает существенных преимуществ в возможности избежать вируса. А значит, богатые страны или индивиды с высокими доходами и богатством должны вкладывать больше средств, скажем, в здравоохранение бедных стран или бедных слоев населения своей страны, потому что это защитит их собственное здоровье и снизит риски новых эпидемий. И здесь на первый план должно выйти государство или на мировом уровне глобальные институты, которые могут финансировать такие программы или даже полностью имплементировать их в мировом масштабе.

Если проанализировать политическую и экономическую системы отдельных стран, то роль государства может быть эффективной в таких ситуациях, как эпидемия, либо с позиции авторитаризма, когда невыполнение приказов власти населением сурово и безусловно наказывается, либо при высоком доверии граждан к своим институтам власти и управления. В первом случае эффективность борьбы демонстрировали Китай или Сингапур. В условиях демократии это могут быть отдельные европейские страны, где пик эпидемии уже почти пройден. Конечно, кризис еще в разгаре, и подведение итогов эффективности борьбы с эпидемией еще впереди.

В частности, анализ шведской модели демонстрирует многообразие факторов, которые являются значительными в формировании экономического управления и роли государства в этом процессе, а также качества системы государственных институтов. С другой стороны, доверие к правительству, центральному банку и политической системе институтов в Швеции достаточно высоко. Экономика, политика и демография являются ключевыми направлениями формирования шведской модели управления. Многие сообщества в мире отмечают все больше преимуществ скандинавских моделей и, в частности, шведской. Эффективные и последовательные правительство и центральный банк, меньшее экономическое неравенство, более высокие социальные бонусы, такие как бесплатное медицинское страхование при высоком качестве медицинской помощи, дешевое высшее образование и высокий уровень жизни делают общество более жизнестойким и защищенным от внешних шоков. Именно Швеция, в отличие от многих других государств, выбрала тактику смягченного варианта карантина без существенной приостановки экономики, но с усилением точечных мер противодействия инфекции. Такая тактика может быть эффективной лишь при высоком уровне доверия к власти и самосознания всего населения.

Глобализация и изменение климата

Первым глобализационным вызовом стало изменение климата, повлиявшее на все человечество и, без преувеличения, на его дальнейшее существование. Этот вызов требовал кооперации всех правительств и стран, а также значительных ресурсов. Сами рынки, конечно, не смогли бы дать на него адекватный ответ. Лишь скоординированная глобальная макроэкономическая и финансовая политики могли приостановить процесс изменения климата. Парижское соглашение 2015 года было действительно первым глобальным ответом мирового сообщества на угрозу глобального потепления. 196 стран подписали широкий план действий, который должен был приостановить процесс глобального потепления: повышение температуры не более чем на 1,5–2 градуса по Цельсию к 2030 году. Но относительно далекий горизонт действия этого вызова и неоднозначные научные выводы о влиянии экономической деятельности на глобальное потепление, а также неодинаковый уровень угрозы для разных стран привели к некоторому отходу от решений, согласованных в Париже 196 странами.

Действующее международное соглашение базировалось на сценарии, который ухудшается постепенно и не предполагает более катастрофического, быстрого изменения климата и значительного потепления. Поэтому при текущем прогнозе по изменению климата остается высокой степень неопределенности относительно скорости потепления и географического распределения его последствий, таяния ледников, изменения направлений океанских течений, скорости повышения уровня Мирового океана и т.п.

Текущий вирусный кризис, его последствия

Текущий вирусный кризис, уже переросший в полномасштабный мировой экономический кризис, не имеет аналогов в современном периоде глобализации человечества.

Во-первых, он затронул все человечество без исключения, когда каждый человек, каждая страна, каждый регион или часть мира рано или поздно были поражены или находятся под риском масштабного поражения. Поэтому он требует по возможности более широкого сотрудничества всех правительств и стран.

Во-вторых, он распространяется чрезвычайно быстро, и по сравнению, например, с изменением климата здесь не остается времени для дебатов о возможных вариантах ответа на угрозу.

В-третьих, самыми уязвимыми уже не непосредственно из-за вируса, а из-за экономических последствий кризиса являются финансово наименее защищенные слои населения в каждой из стран, а также бедные страны с низким уровнем дохода, не имеющие ресурсов, чтобы защитить себя от двойного вирусного и экономического шока.

Это не является обычным кризисом спроса, которые до этого возникали в отдельных странах или носили более глобальный характер. Экономическая активность во всем мире снижается по двум причинам: во-первых, власть запрещает находиться вне домов большинству людей; во-вторых, люди боятся контактировать друг с другом. В результате страдают люди, занятые в сфере услуг, на малых предприятиях и на производствах, где невозможно работать дистанционно. В странах со значительной долей теневой экономики, к которым относится Украина, первыми пострадают люди, имевшие ежедневный заработок в неофициальном секторе экономики и не имеющие официальной социальной защиты.

Экономистам известно определение общественного блага как блага, являющегося как неисключительным, так и неконкурентным. Это означает, что любое лицо не может быть исключено из его использования, а использование одним или многими лицами не уменьшает его доступности для других.

В пособиях по макроэкономике приводятся примеры общественных благ, так, это может быть праздничный фейерверк или маяк на морском побережье. Эти блага не являются исключительными, потому что невозможно запретить кому-либо наслаждаться фейерверком или ориентироваться по свету маяка. С другой стороны, эти блага не являются объектом конкуренции. В частности, к важнейшим общественным благам относятся оборона, фундаментальные научные исследования, поддержка беднейших слоев населения государством.

Поэтому как экономической науке, так и политикам можно предложить, чтобы весь комплекс антивирусной защиты населения, который должно предоставлять государство, считался таким же общественным благом, как, скажем, военная оборона государства.

Отличие состоит лишь в том, что оборона отдельного государства направлена на защиту собственных границ с другими государствами. А вирус не признает границ, и антивирусная защита должна быть международным общественным благом, как чистый воздух или температурный режим на планете. От болезни одинаково не защищены короли, премьер-министры, миллионеры и люди из бедных кварталов, население богатейших стран мира — Норвегии или Люксембурга или самых бедных — Гаити или Эритреи.

Эту проблему невозможно решить в рамках отдельной страны или региона. Правительства и страны продолжают борьбу с пандемией на национальном уровне, закрывая границы и вводя жесткие меры самоизоляции. Но такая тактика может сработать лишь на протяжении относительно короткого промежутка времени. Карантин только дает время, чтобы подготовиться и растянуть и сгладить кривую заболевания во времени для каждой отдельной страны, и не угробить медицинскую сферу страны. Но рано или поздно любая экономика, даже богатая, будет вынуждена ослабить тиски карантина, чтобы просто выживать. Экономические и политические последствия мировой болезни могут длиться годами. Не исключено также появление второй волны эпидемии или новых модификаций вируса, которые снова будут угрожать каждому человеку на планете. Поэтому эффективное противостояние таким вызовам, как текущая пандемия, возможно только при условии глобального консенсуса по решению проблемы эпидемий и соответствующей программе действий в рамках всего человечества. Поддержка общественного доверия к власти как в отдельных странах, так и в отношениях между правительствами и странами будет ключевым фактором успешной борьбы с современным вызовом. В этом контексте должна повыситься роль мировых организаций и международной кооперации. Можно ожидать в будущем коренного переформатирования мирового устройства. Альтернативой этому могут быть фатальные сценарии в будущем человечества.