Осень матриарха

Что и кто будет в Германии дальше?

Самая влиятельная женщина и самая влиятельная девочка планеты

В этом году Ангеле Меркель довелось выступать с трибуны ООН в один день со шведской эко-активисткой Гретой Тунберг — девочкой-подростком, бросившей мировому сообществу вызов и резонный вопрос: "Зачем мне ходить в школу, если мир, в котором я расту, на пороге климатического Апокалипсиса?". И Ангела Меркель, в прошлом за свои усилия в поддержку экологии снискавшая славу Klimakanzlerin ("Канцлер климата"), вмиг оказалась на одной скамье подсудимых с другими мировыми лидерами, которым Грета вынесла однозначный приговор. "Вы нас предали".

Не помог сохранить лицо и вымученный немецким Бундестагом климатический пакет законов, который в пятницу приняли совместными усилиями ХДС/ХСС и социал-демократов. Пятницы, Fridays for Future, — это давно территория Греты. Это дни, когда дети (а уже и не только) по всему миру выходят на улицы на школьные климатические страйки. И пока Меркель прилагала усилия к проталкиванию новых законодательных норм, на улицы по всему миру вышли более 20 млн людей. В том числе и в Германии.

Тем более, не помогло ей eco-friendly путешествие в Нью-Йорк на Генассамблею ООН двумя правительственными самолетами.

Один борт для Меркель, второй — для ее, казалось бы, протеже АКК (Аннегрет Крамп-Карренбауэр). Поговаривают, что пока на севере тают ледники, некоторое охлаждение пришло в отношения двух главных фигур ХДС/ХСС.

Постепенно теряя международный вес и проигрывая на климатическом саммите ООН шведскому подростку, Меркель не набирает оборотов и на домашнем фронте. И хотя все больше респондентов заявляют, что хотели бы, чтоб нынешнее немецкое правительство таки досидело до конца своей каденции в 2021 г., вопрос преемника фрау Канцлерин остается открытым.

Свято место пусто не бывает

Охлаждение отношений Меркель и еще год назад казавшейся стопроцентной преемницей Крамп-Карренбауэр проходят на фоне стремительного падения рейтинга самой АКК.

Летом немецкий политик, чувствуя, как исчезает мелькнувшая вдали канцлерская перспектива, даже предприняла рисковый шаг — в правительстве Меркель возглавила Министерство обороны, приняв его в наследство от ушедшей править Еврокомиссией Урсулы фон дер Ляйен. Приданое выдалось не ахти какое, скорее, даже проблемное — с необходимостью серьезного реформирования и тонной критики вдогонку пакующей чемодан в Брюссель Урсуле. АКК, однако, прекрасно понимала, на что шла, — рискованный шаг был необходим ей в качестве легитимизации собственной персоны на немецком политическом поле. Выхода из тени в большую политику. Конечно, авгиевы конюшни — не лучшее место для работы, но зато определенно хорошие декорации для подвига.

Подвиг, правда, не получился. На сегодня лишь 19% респондентов верят в то, что именно АКК может вести партию и страну в светлое будущее.

Предыдущую попытку выйти из сумрака АКК предпринимала еще в феврале — тогда Крамп-Карренбауэр пошла заметно вразрез с линией Меркель в чувствительном для Германии вопросе беженцев. Слишком рано для протеже за несколько лет до выборов.

Неоправданное доверие, политические разногласия и даже слухи о подготавливаемом преемницей путче с намерением свергнуть Меркель трансформировались в две взлетные полосы в Берлинском аэропорту. Для двух правительственных самолетов, на которых фрау Еще-канцлер и фрау Еще-совсем-не-точно-что-будущий-канцлер полетели на одно и то же мероприятие в Нью-Йорк.

Green is new Black?

Триумф немецких зеленых на выборах в Европейский парламент заставил предположить постепенный переход от христианской демократии к зеленой утопии. Однако уже сейчас опросы показывают, что ХДС/ХСС все же сохраняет свое консервативное лидерство в хиппующей и хайпующей Германии.

Сенсации пока откладываются. Сентябрьские земельные выборы в Саксонии и Бранденбурге позволили христианским демократам и социал-демократам удержать лидерство в исконно своих федеральных землях. Саксония осталась за ХДС, Бранденбург — за СДПГ. С потерями, но все же. К тому же, социал-демократы немножко подсобрались и смогли выбрать нового лидера фракции после кризиса и отставки Андреа Налес в начале июня. Смогли ли отыскать социал-демократы при этом самих себя, актуальные идеи и свой новый ядерный электорат? Вряд ли. Но действующая большая коалиция (ХДС/ХСС + СДПГ) на радость Ангеле Меркель до 2021 г., пусть и с поскрипыванием, кажется, все же дотянет.

Немецкая партия "Союз 90/Зеленые" — это классический продукт своего времени. И одновременно приговор. Приговор миру и времени, забывшим о будущем и планете. Коллективная Грета Тунберг на государственном уровне с навыками игры по политико-бюрократическим правилам. Казалось бы, их время пришло.

Однако все чаще в немецком дискурсе можно услышать мысль, что взять подобные, несомненно, высокие цели в качестве политического ориентира способна позволить себе лишь исключительно успешная экономика. Да, Германия — это и есть та экономика, но Зеленые здесь бегут пусть немного, но все же впереди локомотива Евросоюза. Невпопад. Хотя и остаются на пару с русофильской "Альтернативой для Германии" единственными партиями, чьи ряды стремительно (как для XXI в.) растут.

"Вы слишком много на себя берете", почти напрямую заявляет своим политическим оппонентам премьер-министр Баварии — христианский социалист Маркус Зёдер. Иронично для климатического контекста он называет их "партией хорошей погоды", намекая на отсутствие реальных проблем, с которыми Зеленые сталкивались бы или, тем более, которые бы решали. Монополию же на климатическую тематику политической партии никто не предоставлял.

Апологет подхода Economy first, Зёдер одним из первых в немецкой политике нащупал выгодную лево-правую комбинацию. Экономика — ближе к т.н. "Союзу ценностей", элитарному клубу в рядах ХДС/ХСС, проповедующему консервативные ценности и экономический либерализм, экология же — в сторону левых потребностей времени и избирателей.

И подобные гибкие воззрения вполне могли бы вымостить баварцу дорожку в Берлин. Однако реалии говорят, что тональность в партнерских отношениях задает чаще все же ХДС, а не ХСС. И политически чуткий Маркус Зёдер не зря приглядывается и выстраивает мосты не к столице, а к своему коллеге из земли Северный Рейн-Вестфалия христианскому демократу Армину Лашету.

Шаг назад, два вперед

Популярность к Армину Лашету начала приходить сравнительно недавно. В решающий момент осенью 2018 г. политик отказался от идеи баллотироваться на пост главы ХДС и таким образом не ввязался в проигрышную схватку с АКК. Дальнейшее ослабление ее позиций доказало правоту его решения. Его деятельность на земельном уровне недавно позитивно отметила пани канцлер, заставив немецкие СМИ думать о смене фаворита.

С оптимистическими прогнозами о будущем вестфальского политика выступил и печально известный Герхард Шрёдер, даже объявив пари на обед в ресторане со ставкой на то, что ХДС в итоге сойдется на кандидатуре Лашета в качестве лидера. Хотя оды Шрёдера способны сыграть с премьером Северного Рейна-Вестфалии скорее злую шутку.

Так или иначе, Лашет в игре — с симпатиями от Меркель, либеральным курсом по отношению к беженцам, желанием признать мусульман полноценным немецким религиозным сообществом и критикой политического крена в правую сторону. Именно за той гранью Лашет видит опасность для будущего.

Взгляды Лашета, близкие самой Меркель, могут и не пойти ему на пользу. Да, в Гамбурге в декабре 2018 г. ставленница Меркель выиграла у ее противника Фридриха Мерца. Но год спустя симпатии, хотя бы частично, — снова на стороне критика существующего порядка.

Фридрих Мерц — давний и последовательный оппонент Ангелы Меркель. Прямолинейный, местами даже резкий, консервативный, бизнес-ориентированный и сдержанный в вопросах принятия беженцев. В определенном смысле он — противоположность рефлексивно сбалансированной Меркель. В 2009 г. Мерц даже ушел из большой политики в свободное плавание, не выдержав проигрываемой борьбы с фрау Канцлерин. Ушел, чтобы вернуться в 2018-м и быть за шаг от поста главы ХДС. Ушел, чтобы в 2019-м снова быть на слуху в качестве теоретического будущего канцлера.

Мерц всеканально критикует существующее положение дел в ХДС/ХСС и является олицетворением решительных мер, способных обновить Союз. Его прямолинейность воспринимается многими как свежее дуновение. Актуальное во времена таких вызовов как "Альтернатива для Германии". Пока Лашет говорит о "враге, наступающем справа", Мерц в глазах многих является как раз тем человеком, который может вернуть ХДС угасающую популярность. Потому все знают, что надо сделать, чтоб убить дракона.

И тогда о земельных выборах в "родной" Саксонии, которые, по мнению Мерца, удалось кое-как выиграть только стараниями местного ХДС-премьера Михаэля Кречмера, не придется говорить с интонациями "удалось удержать первенство".

Нужное время и нужное место

Кто и когда сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, политологии пока неизвестно. Сама канцлер, которая, возможно, уже и вовсе не железная леди, а все больше живой человек, свой срок до 2021 г. собирается добыть. Пальма климатического первенства безнадежно вырвана из рук, сложенных треугольником, а Эммануэль Макрон по-французски галантно готов подменить в европейских вопросах. Однако альтернативы самой себе пани канцлер пока явно не видит. Если не считать "Альтернативу для Германии", конечно.

Позиции Меркель шатки, но все еще первостепенны для всего мира, — пока однозначно решает она, а не за нее. Партия ХДС в Германии чувствует себя хуже. Вслед за социал-демократами христианские демократы становятся жертвой стремительно меняющегося времени — времени, когда большие классические партийные проекты проигрывают представителям маргинальных идей и простых решений. Времени, когда "Это нудно!" — одновременно и дисклеймер к разговорам о политике, и призыв эту политику менять. Наконец, времени, когда большие партии стремительно теряют электорат по той простой причине, что они теряют себя.

Фридрих Мерц со свойственной ему манерой самовыражения и вправду может стать той сенсацией для ХДС, которая бы обновила партию. Однако пока находится во внутрипартийной оппозиции, чья судьба всегда сильно зависит от успехов и неудач власти. Армин Лашет олицетворяет последовательность и настоящую преемственность, имеет за плечами успешное земельное управление, но не факт, что способен ответить на тот самый дисклеймер и призыв времени. При правильном стечении обстоятельств баварец Маркус Зёдер тоже сможет готовиться к столичной жизни. Еще вчера преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр, конечно, сдает позиции, но окончательно со счетов списывать ее не стоит, — за периодами слабости у политиков порой наступают периоды внезапного расцвета. И этот список имен можно продолжать еще долго.

При всей немецкой любви к порядку не следует отрицать царящий в мире дух хаоса. Новые имена возникают из ниоткуда, а классические идеи летят в тартарары. В политике действует своего рода принцип Агаты Кристи: твоим будущим президентом может стать человек, на которого ты бы никогда не подумал. И потому заявляю со всей ответственностью: следующим канцлером Германии станет тот человек, который окажется в нужное время в нужном месте. Пока пожелаем Ангеле Меркель успешно добыть свое время, пусть оно уже давно по многим параметрам и вовсе не ее.