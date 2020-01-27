Одной ногой за дверью

"Покірна краса умирання, чому ти мені так близька?"

Владимир Сосюра

В России начался 2024 год. Провозглашение 15 января 2020 года Владимиром Путиным послания к Государственной думе РФ ознаменовало начало подготовки к смене персоналии российского президента.

Тон послания, пропитанного гордостью за великий российский народ и его достижения, выглядит, скорее, миролюбиво (по сегодняшним российским меркам). Зачем воевать, если Россия и так впереди всего мира в сфере вооружений? Главное — обеспечить транзит в новую систему власти и отпраздновать 75-ю годовщину Великой победы. Последнее порождает напряженность в отношениях с Польшей и другими историческими ревизионистами. Но здесь не привыкать.

Вслед за заявлениями начались кадровые перестановки. Отставка Дмитрия Медведева была немедленно принята, а новым премьером стал Михаил Мишустин. Его правительство российская либеральная печать назвала "сильным технократическим". Министры обороны и иностранных дел сохранили свои должности, а Дмитрий Козак, вице-премьер-министр, отвечавший за вопросы ТЭК и экономического развития временно оккупированных территорий украинского Крыма и Донбасса, потерял должность и объявили о его будущем назначении в президентскую администрацию.

Утром 25 января связанный с Владиславом Сурковым российский политолог Алексей Чеснаков написал в своем телеграм-канале об отставке помощника президента РФ "в связи с изменениями политики на украинском направлении". И в тот же день состоялось назначение Дмитрия Козака заместителем главы администрации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии подчеркнул отсутствие указа об отставке Суркова и выразил удивление о якобы изменении российской политики относительно Украины. Чеснаков в "Телеграме" настоял, что Владислав Сурков собственного решения не изменит.

Это вся (на утро 27 января 2020 года) официальная информация. Далее — домыслы и спекуляции, потому что, как известно, уже почти сто лет "Россия — это секрет, завернутый в головоломку внутри тайны".

Заявления об отставке Владислава Суркова стали частью общих перестановок в российской власти на старте подготовки к окончанию последнего путинского срока. Слухи об ослаблении аппаратных позиций автора российского извода идей суверенной демократии ходили давно. Уже несколько лет говорят о конкуренции Суркова и Козака за курирование ОРДЛО, где ситуация постепенно зашла в тупик.

Именно попыткой упредить опалу проще всего объяснить появление крайне высокопарных и еще более запутанных программных статей Владислава Суркова о "государстве-полукровке" и "глубинном народе". Но проблемы оказались сложнее. Подходит к концу эпоха, меняется стиль, меняются писатели.

Как поговаривали, в 2017 году помощник президента проиграл борьбу за Луганск, где ФСБ привела к власти социально близкого Пасечника. В 2019 году россиянам (в тесном сотрудничестве с немцами и американцами) удалось подвинуть "хозяина Молдовы" Влада Плахотнюка и открыть путь к укреплению якобы пророссийского президента этого государства Игоря Додона. В этом контексте медиа снова упоминали Дмитрия Козака. Некоторые говорят, что последнему удалось организовать канал коммуникации с представителями нового руководства Украины.

Итак, похоже, Сурков проиграл аппаратную конкуренцию своему более эффективному сопернику. А от смены персон всегда ждут изменения политики.

Не исключено, что Путин принял решение скорректировать курс относительно конфликта в Донбассе, и обратил свое внимание на Козака как эффективного переговорщика. Конечно, на кардинальные изменения рассчитывать сложно, но нюансы позиции могут измениться. И это уже довольно много.

В принципе есть четыре альтернативных сценария развития ситуации.

Первый — военный, вероятность которого небольшая вследствие высокой стоимости и сложно предсказуемых последствий. В конце концов, зачем воевать с Украиной, если невоенные методы работают?

Второй сценарий — признание "независимости" Донецка и Луганска или даже присоединение их к РФ как новых субъектов федерации. С одной стороны, это может рассматриваться пропагандой как очередная победа в деле собирания земель. С другой — полностью возлагает на Россию ответственность за развитие ситуации и еще больше ухудшает отношения с Западом.

Третий — пролонгация нынешнего положения вещей, а именно: конфликт низкой интенсивности, дальнейшая деградация ОРДЛО, продление западных санкций, нежелание адаптировать Минские договоренности к реалиям настоящего и т.п. Все то, что мы видели более четырех лет. Этот подход, тесно ассоциирующийся с именем Владислава Суркова, может воплощаться еще долго, не несет для РФ чрезвычайных рисков, но не позволяет ей улучшить отношения с Европой.

Четвертый сценарий — замораживание и начало урегулирования конфликта, а именно: прекращение огня, адаптация Минских договоренностей, в частности по вопросу контроля над границей, в целом добрая воля РФ к прекращению войны. Даже в лучшем случае это будет длительный и мучительный процесс, но появляется определенная надежда на прекращение боевых действий и постепенное ограничение российского вмешательства.

Если Владимир Путин действительно избрал мирный сценарий транзита, для него критически важным является уменьшение напряженности в отношениях с ЕС. И за это он будет готов заплатить определенными уступками на Донбассе, которые не будут угрожать его позициям внутри России. Впрочем, информации пока слишком мало для каких-либо обоснованных выводов. Все может измениться. Путь еще не избран, а осень Путина лишь приближается.