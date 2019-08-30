Одна страна — две системы

В последнее время в Гонконге имеет место обострение насильственных действий радикального характера.

И это привлекло широкое внимание мирового сообщества. Однако среди множества сообщений немало репортажей некоторых западных медиа, которые искажают реальное положение дел. Я испытываю глубокую потребность восстановить правду об этих событиях, внести ясность в их понимание.

Первопричина

Произошедшее полтора года назад на Тайване убийство явилось началом насильственных действий радикального характера в Гонконге.

В феврале 2018 г. молодая пара из Гонконга отправилась в путешествие на Тайвань. В пути между молодыми людьми неоднократно возникали ссоры. Во время одной из них мужчина в припадке гнева попросту задушил женщину, после чего спрятал ее труп в чемодан и выбросил.

5 марта родители девушки, которые так и не смогли связаться с дочерью, обратились в полицию и Гонконга, и Тайваня. 13 марта мужчина был задержан и сам признался в убийстве.

За убийство полагается высшая мера наказания — это непреложная истина. Однако преступник, который совершил это страшное злодеяние, ввиду несовершенства законодательства Гонконга избежал положенного по закону сурового возмездия. Согласно действующим в Гонконге принципам решения правовых вопросов самими же зависимыми территориями полиция Гонконга не смогла возбудить уголовное дело против преступника по факту совершенного им умышленного убийства.

В то же время из-за недостатков в действующем "Законе о выдаче преступников, скрывающихся от правосудия" (более известном как "Закон об экстрадиции") между Гонконгом и Тайванем нет соглашения об экстрадиции преступников. Таким образом полиция Гонконга не может выдать преступника тайваньскому правосудию. В рамках действующего закона гонконгская полиция может лишь приговорить его к 29 месяцам лишения свободы по другим обвинениям.

Чтобы закрыть брешь в "Законе о выдаче преступников, скрывающихся от правосудия", 13 февраля 2019 г. администрация Гонконга инициировала процедуру внесения изменений в этот закон.

Следует принять во внимание тот факт, что, помимо Тайваня, Гонконг не имеет также соглашения об экстрадиции с материковым Китаем и Макао. С целью установления взаимной юридической помощи на региональном уровне, а также во избежание того, чтобы Гонконг — известный во всем мире порт свободной торговли — не превратился в "свободный порт для скрывающихся от правосудия преступников", власти Специального административного района Гонконг (далее — САР Гонконг) запланировали распространить сферу действия законодательных поправок на Тайвань, материковый Китай и Макао. Именно такие — абсолютно рациональные и справедливые в отношении граждан — поправки к закону вследствие манипуляций разных сил повлекли за собой насильственно-радикальные действия.

Правда

Формально гонконгские радикалы заявляют, что они протестуют против внесенных в закон поправок "во имя демократии и свободы" Гонконга. Они демонстративно называют "Закон о выдаче преступников, скрывающихся от правосудия" "Законом о выдаче преступников Пекину". Акцентируют на том, что поправки позволят Центральному правительству задерживать и экстрадировать на материковый Китай т. н. гонконгских "демократов" по собственному усмотрению, сделав-де "Закон об экстрадиции" инструментом политического давления.

На самом же деле в процессе подготовки поправок к закону власти САР совершенствовали законопроект о внесении изменений с учетом мнения всех общественных кругов. В соответствии с законопроектом лишь те преступники, которые совершили какое-то из 37 видов общепризнанных мировым сообществом преступлений (срок лишения свободы по которым семь и более лет), могут быть переданы на материк, а сам процесс передачи в обязательном порядке должен быть произведен по вердикту суда САР и согласно решению главы администрации Гонконга.

В законе четко прописано, что преступники, не подпадающие под норму принципа о "двойной криминализации деяния", не будут экстрадированы — так же, как и политические преступники и приговоренные к смертной казни. Поправки не касаются деятельности СМИ, общественного мнения, печати и академической сферы: и намека нет о воздействии на медиасферу и свободу слова в Гонконге. Радикалы преследуют, однако, совершенно иные цели. Их истинные намерения — это, объединившись с иностранными антикитайскими силами, ввергнуть Гонконг в беспорядки, разрушить принцип "Одна страна — две системы", грубо попирая закон, оказывать давление на центральное государственное руководство.

Со второй декады июня радикалы — члены организации "Гражданский фронт за права человека" и др., действуя согласно указаниям "тайных" манипуляторов, устраивают бесчинства, уровень деструкции которых непрерывно растет. Радикалы атакуют полицейские управления, избивают полицейских, даже откусывают им пальцы и запугивают их родных, разрушают транспортную инфраструктуру, поджигают и уничтожают все вокруг. Немало ни в чем не повинных горожан, пытаясь словами урезонить демонстрантов, были подвергнуты атакам и избиению.

Правоохранительными органами в ходе внезапных проверок были обнаружены взрывчатые смеси ТАТП, зажигательные снаряды ("коктейль Молотова") и другие вещества. К тому же известно, какая страна подливает масло в огонь, устраивает встречи высокопоставленных официальных лиц с главными фигурантами "движения за независимость Гонконга", предоставляет радикалам помощь и поддержку. BBC, CNN и другие медиа при подготовке репортажей идут на различные ухищрения, злонамеренно обрезают видеоматериалы, публикуют неправдивые сведения, запутывая таким образом общественное мнение.

Их цель — сделать Гонконг проблемой Китая.

Экс-член парламента Соединенного Королевства Джордж Галлоуэй со всей прямотой отметил: "Я нисколько не сомневаюсь в том, что к этому делу причастны и иностранные "руки".

Вред

Процветание и стабильность Гонконга отвечает интересам всех сторон. Процветание Гонконга приносит всем выгоду, а беспорядки ведут лишь ко всеобщим страданиям. На данный момент экономике Гонконга нанесен серьезный ущерб, она находится в наихудшем за последние десять лет состоянии. Рост ВВП за первое полугодие существенно снизился — с прошлогодних 4% до всего 0,6%. Различные экономические показатели, кроме отдельных отраслей, повально снижаются.

Беспорядки в Гонконге также серьезно сказались и на жизни простого населения. Радикалы, используя оградительные щиты и дорожные заграждения, блокируют транспортное движение, препятствуют работе метрополитена, вызывая недовольство и гнев местных жителей.

Иными словами, насильственные действия уже критически сказались на системе управления, общественном порядке, экономическом развитии и международном имидже Гонконга.

"Остановить насилие и беспорядки — восстановить порядок", — это уже стало самой неотложной и важной задачей, стоящей перед Гонконгом.

Будучи мировым свободным портом, Гонконг поддерживает тесные связи со многими странами. В Гонконге функционирует Генеральное консульство Украины; между сторонами подписано соглашение о безвизовом режиме сроком в 14 дней, что чрезвычайно удобно для общения между людьми. В последние годы украинцы непрерывно открывают бизнес, проживают в Гонконге.

Также постоянно укрепляется и торговое сотрудничество между Украиной и Гонконгом: товарооборот в 2018 г. превысил 100 млн долл.; в прошлом году существенно увеличился украинский экспорт в Гонконг, что говорит об отличных перспективах.

Я уверен, что Украина, традиционно дружественная нам страна, стратегический партнер, и наши украинские друзья смогут четко разобраться в истинном положении дел, в полной мере понять и поддержать позицию Китая в вопросе относительно Гонконга. Я убежден, что украинцы хотели бы видеть Гонконг процветающим и стабильным.

Основополагающий принцип

"Одна страна — две системы" — это основная государственная политика Китая, а также невиданное ранее новаторство, новый вклад китайской нации в мир и развитие мира.

Ду ВЭЙ

Продвижение Китаем политики "Одна страна — две системы" в Гонконге имеет два принципа.

Во-первых, продвижение реализации курса "Одна страна — две системы" непоколебимо. 1 июля 1997 г. правительство Китая восстановило суверенитет над Гонконгом. Торжественное обещание Центрального правительства придерживаться курса "Одна страна — две системы" осталось нерушимым. Всесторонне реализуется принцип "Гонконгом управляют сами гонконгцы". Проводится курс высокой степени автономии, что позволило жителям Гонконга пользоваться беспрецедентными в его истории демократическими правами и столь широкими свободами, которые редко встречаются где-либо в мире.

Правительство САР Гонконг — от главы администрации, государственных чиновников всех уровней и законодательного собрания — представлено гонконгцами. Гонконг имеет контроль над административным управлением, законодательной властью, независимой судебной властью, а также правом на окончательное судебное решение.

22 года Гонконг сохраняет за собой статус международного финансового, водно-транспортного и торгового центра, к тому же общепризнанно считается самой свободной экономикой в мире. В 2018 г. ВВП Гонконга достиг 364,8 млрд долл., удвоившись по сравнению с 1996 г. ВВП на душу населения составил 48,9 тыс. долл, а это свыше 10% — больше, чем в Великобритании.

Гонконг привлек прямых инвестиций на сумму в 115,7 млрд долл., заняв третье место в мире. Накопленный объем прямых иностранных инвестиций составляет 1,9972 трлн долл., уступая лишь США. Акции 2315 компаний размещены на фондовом рынке Гонконга, их общая рыночная капитализация достигает 3,82 трлн долл. — а это пятое место в мире.

Однако вспомним Гонконг до его возвращения в лоно родины: за 155 лет, пока он был британской колонией, все 28 губернаторов Гонконга назначались в расположенном почти в 10 тыс. км Лондоне, сами же гонконгцы попросту не имели права выходить на демонстрации. Великобритания сделала Гонконг "курицей, несущей золотые яйца", используя свое исключительное право, монополизировала экономику Гонконга и завладела его существенной прибылью.

Другими словами, чистое зеркало истории еще больше отражает величественный блеск курса "Одна страна — две системы".

Во-вторых, ни в коем случае нельзя выходить за рамки последовательно проводимого Китаем курса "Одна страна — две системы".

"Одна страна — две системы" — это целостная концепция, где "одна страна" — это сердцевина, а "две системы" — исходящие от нее производные, интегрированные в "одну страну".

Гонконг — это часть Китая. И какие бы то ни было действия, которые наносят вред суверенитету и безопасности государства, бросают вызов Центральной власти, основному закону и авторитету САР, используя Гонконг, а также деструктивно-проникающие действия в отношении материкового Китая — все это выходит за пределы допустимого.

В ходе насильственно-радикальных атак, которые имели место в последнее время, радикалы ворвались в здание Канцелярии по связям Центрального народного правительства КНР в САР Гонконг, закрасили государственный герб, повредили монумент золотисто-сиреневого лотоса, подаренный Центральным правительством Гонконгу в память о его возвращении, сорвали и бросили в море флаг Китая, а во время незаконных демонстраций громко выкрикивали лозунги о "независимости Гонконга".

Все эти противозаконные действия откровенно оскорбляют государство и национальное достоинство Китая, попирают границы, установленные принципом "Одна страна — две системы".

Каждое государство имеет четкие законодательные нормы относительно государственной символики. Как я знаю, согласно Конституции Украины публичное надругательство над украинским флагом, гербом или гимном карается штрафом в 50 необлагаемых минимумов либо же арестом на 6 месяцев. Не так давно украинская полиция задержала сорвавшего и выбросившего государственный флаг нарушителя, который скрывался от правоохранительных органов, и он был приговорен к заключению сроком на три года и один месяц.

Соблюдение принципа "Одна страна — две системы" отвечает интересам жителей Гонконга, актуальным задачам, призванным способствовать процветанию и стабильности в Гонконге, а также единому желанию всего китайского народа.

Мы уверены, что при решительной поддержке Центрального правительства Гонконг непременно восстановит систему управления и порядок в кратчайшие сроки. Это позволит жителям Гонконга вновь наслаждаться мирной и спокойной жизнью.

В силу своей безграничной прелести Гонконг был назван "жемчужиной Востока". Накануне возвращения Гонконга Китаю песню "Жемчужина Востока" пели на обоих берегах — на материковом Китае и в Гонконге. Сейчас в наших сердцах отзывается криком песня:

Спустя пять тысяч лет обдувания морским ветром и превратностей судьбы,

Позволь морским приливам сопровождать меня,

чтобы я мог благословить и защитить тебя,

Пожалуйста, не забывай мое вовек неизменное желтое лицо.