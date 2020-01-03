О реформах и стратегиях - 2020

Немало умных мыслей в связи с этим было высказано знающими людьми на страницах СМИ и в многочисленных эфирах. И что примечательно – в лексиконе представителей власти значительно реже стало встречаться слово "реформы" (разве что Минобразования разразилось вдруг реформой высшей школы), и гораздо чаще слово "стратегии", правда, увы, в сочетании со словом "отсутствуют".

По мнению одного из "инсайдеров", так потому, что, с одной стороны, предыдущий опыт реформ вызывает у народа отторжение самого этого слова, а с другой – растет понимание, что отсутствие каких-либо стратегий в ключевых областях интересов государства, в том числе в сфере национальной безопасности или внешней политики, становится попросту неприличным.

Год 2020-й во многом станет переломным, открывая дорогу к ключевому 2024-му. В новом году состоятся выборы президента США. Дональд Трамп имеет отличные шансы победить, невзирая на попытку импичмента. Его команда гораздо умнее, чем многим кажется, и умеет учитывать конкретные обстоятельства, которые приводят к нужному результату. Но в 2024-м Трампа уже не будет, а вот кто будет после него и что это будет означать для США, всего мира и Украины – вопрос на миллиард долларов.

Уже вскоре нас, очевидно, ожидает завершение сериала о слиянии России и Беларуси, которое должно обеспечить ВВП (Путину, а не продукту) более-менее солидное будущее после выборов в 2024-м году. Пост во главе "Союзного государства" - приемлемая альтернатива легитимизации третьего срока во главе России, что, конечно же, не пройдет бесследно для отношений с Западом. Не стоит сбрасывать со счетов и ответ Кремля на унижение России, связанное с запретом на участие в Олимпиаде-2020 в Токио. Учитывая степень нынешнего исторического и политического "свободомыслия", продемонстрированную недавно Путиным в контексте интерпретации исторических фактов не столь отдаленного прошлого, от Кремля можно ожидать чего угодно – от альтернативной олимпиады до кибератак на Всемирное допинговое агентство и гостеприимную Японию.

Будем верить, что в 2020-м удастся остановить, наконец, войну на Востоке Украины, привлечь хоть немного инвестиций и избежать народных бунтов в связи с приватизацией земли. Но самое главное – приступить, наконец, к реформам. Ибо реформы – это когда меняются смыслы, а не формы. Когда меняется атмосфера, а не степень ее загазованности. В этом смысле к реформам мы в Украине еще даже не приступали, а в 2024-м у нас тоже выборы…

Мы живем в обществе искаженных смыслов, когда каждая следующая власть с легкостью перекрашивает белое в красное, а черное в синее, никак не меняя степени неэстетичности перекрашиваемого объекта. Единственный принцип роста ВВП (продукта, а не Путина), который мы понимаем и реализуем – это рост потребления, а не производства. Когда вы в последний раз слышали словосочетание "повышение производительности труда"? Мы говорим о развитии ради развития, а не о развитии для достижения конкретных системообразующих целей в интересах каждого гражданина и общества в целом. Цифры роста всего, на которые можно было бы ориентироваться, уже никто не называет – они ничем не обоснованы в силу отсутствия стратегий их достижения и исходят из опыта прошлого, а надо – из прогнозов будущего. Мы внедряем программы распознавания фейков, в ответ на которые тут же появляются еще лучшие программы, их производящие. Мы пытаемся победить оружие другим оружием, хотя весь опыт человечества, сколько оно себя помнит, свидетельствует о бесперспективности этого пути. Борцы против мирного атома никогда не победят его сторонников, потому что и те, и другие по-своему правы. Короли "угля" будут яростно бороться с экологами, уезжая на период туманов в Монако. По степени грязи в воздухе мы уже Пекин, а по степени развития городской инфраструктуры – Каракас. Даже после "реформ" ни социальные, ни государственные институты не выполняют возложенных на них задач, потому что меняют форму, но не смысл. Полиция теперь в черном, а не в сером, но часто ли вы встречали красивого, подтянутого и грамотно говорящего офицера, которого видели в американском кино? Форму поменять легко, смыслы – нет.

Не существует ни одной процветающей страны, которая стала бы таковой без объединительной и вдохновляющей национальной идеи. Не идентичности, а именно – идеи. От США до Сингапура, от Эстонии до Китая, от Израиля до Финляндии и Кореи – примеры всем хорошо известны и даже изучены, но полностью проигнорированы. Япония – третья в мире экономика практически с нулевыми природными ресурсами стала таковой потому, что она - первая в мире по стратегическому мышлению. За ней – Сингапур, США, Корея и Китай. Потому что сознание определяет бытие. И наши последние выборы еще раз это доказали.

Стратегии, то есть видение перемен на более-менее обозримую перспективу – неотъемлемый элемент жизнедеятельности государства. Проектные бизнес-подходы не работают, когда речь идет о долговременных отношениях, будь это межгосударственный уровень или партнерство между государством и частным сектором. Но когда вы читаете в интервью человека, входящего в конкурсную комиссию "Укроборонпрома", что кандидаты с западным образованием имеют преимущество при приеме на работу, о какой стратегии реформирования высшей школы тогда говорит министр Новосад? Знают ли те, кто призван "реформировать" отдельные отрасли, сферы деятельности и все государство в целом, что никакой инвестор не зайдет по-серьезному в страну, которая сама не предвидит собственного будущего и не умеет преподносить его так, чтобы всем стало ясно – нет лучшего партнера для деловых, стратегических отношений.

Понимание того, что мир стремительно меняется - и не столько технологически, сколько концептуально - удивительным образом открывает окно возможностей и для Украины. Либеральный порядок дошел до своей крайней точки и во многих странах даже с устоявшейся демократией превращается в свою противоположность, точно по Лао-Цзы. Появляется китайская альтернатива социального устройства и ревизионистское, российское видение мира, кстати, довольно хорошо разработанное на стратегическом уровне. Сейчас самое время и нам задуматься над тем, что мы можем предложить миру – не лес, и не землю, и уж тем более не "Укрзализныцю", а на уровне смыслов. Мало читать книги модных зарубежных авторов, и даже их слушать. Нужно еще понимать, о чем они говорят и пишут. Может быть, тогда Украина перестанет ассоциироваться с понятиями "коррупция" и "война", и поднимется с 79-го места в списке 80 стран в свежем рейтинге стратегически мыслящих стран от U.S. News and World Report. После нас в этом списке – только Иран.