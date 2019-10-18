Ни поражение, ни победа

Когда в июле президент Венгрии Янош Адер объявлял дату проведения восьмых по счету выборов в органы местного самоуправления —13 октября, вряд ли он надеялся увидеть такие неоднозначные результаты для партии своего политического соратника Виктора Орбана.

Хотя партия Фидес, в общем итоге, вышла победительницей по количеству полученных голосов венгров, а также по количеству своих представителей на должностях мэров и депутатов советов разных уровней, результаты выборов дают не очень-то приятную пищу для размышлений главе правительства и его окружению. Потерян значимый форпост — Будапешт. Кроме того, оппозиции отдан ряд других важных городов, ранее контролировавшихся провластной партией.

Следующие общенациональные выборы в Венгрии должны состояться аж в 2022 г., впрочем, уже нетрудно предвидеть, что внутриполитическая конкуренция обострится и может поставить под вопрос продолжающееся с 2010 г. политическое господство в стране Виктора Орбана.

Результаты выборов

Голосовать в ходе местных выборов пришло рекордное количество венгров — почти 48,4%, тогда как предыдущие выборы посетило 44,3%. У экспертов насчет мотивов и политических предпочтений такой мобилизации не было единогласного мнения.

По сравнению с выборами в Европейский парламент в мае 2019 г., за партию власти проголосовало почти на 100 тыс. избирателей больше — 1,8 млн. Партийная поддержка оппозиционных сил снизилась на 300 тыс., по сравнению с показателями пятимесячной давности — 1,35 млн.

Однако такая простая статистика не всегда корректно отражает практические результаты. Так, партия власти сохранила за собой доминирующую позицию в областных советах, даже улучшив показатели со времени предыдущих местных выборов в 2014 г. Фидес получила большинство мест в областных советах всех 19 областей Венгрии против 17 областей пять лет назад.

Но ситуация не столь оптимистична для власти на уровне 23 крупных городов. Если в 2014 г. партия Орбана отдала оппозиции только три мэрские должности, контролируя при этом 20 городов, то, по результатам текущих выборов, под контролем Фидес удалось удержать только 13.

Впрочем, самый болезненный удар оппозиция нанесла именно в столице. На выборах мэра Будапешта кандидат от оппозиционных партий "Моментум", "Демократическая коалиция", Венгерская социалистическая партия, "Диалог за Венгрию" и "Политика может быть другой" Гергей Корачонь получил 50,86% голосов избирателей. Кандидат от власти, нынешний мэр Будапешта Иштван Тарлош заручился поддержкой 44,1%.

Опередили оппозиционные представители партию власти и в представительстве в Общем собрании Будапешта: 18 мест у оппозиции против 13 у Фидес и два независимых представителя. В предыдущем созыве партия Орбана имела большинство в столичном самоуправлении.

Ну и, вдобавок, 14 должностей из 23 руководителей районов Будапешта получат представители оппозиционных сил.

Что у Орбана пошло не так?

Еще в 2006 г. партия Орбана показала хорошие результаты на местных выборах (только Будапешт удалось подчинить в 2010 г.). С тех пор вопрос усиления и утверждения влияния на региональном и местном уровнях был одним из приоритетных. Постепенно под контролем людей Орбана оказывались местные СМИ, а также инструменты формирования финансовой поддержки масс-медиа и регионов в зависимости от лояльности к правительству. (Показательно, что во время местных выборов этого года Орбан грозился отменить правительственную поддержку программ развития Будапешту в случае избрания на должность мэра оппозиционного кандидата.)

Распыленность и фрагментированность оппозиционных сил в Венгрии играли на руку провластной партии все это время. Не удивительно, что объединение оппозиционных сил и тактика выдвижения общих кандидатов сработали положительно для снижения политического доминирования партии Фидес на региональном уровне.

Можно долго искать причину такой перемены в политических предпочтениях венгров в крупных и средних городах. Собственно, это сейчас и делает властная команда.

Например, среди руководителей провластной партии популярно мнение, что Будапешт якобы был потерян из-за иностранного влияния, которое полностью может корреспондировать с традиционной риторикой Виктора Орбана. Комментируя результаты голосования в столице, один из заместителей председателя партии Фидес, Лайош Коша, обвинил 90 тыс. иностранцев из Западной Европы, которые живут в Будапеште и, согласно венгерскому законодательству, имеют право принимать участие в местных выборах, в сдвиге политических преференций в сторону левых сил и, соответственно, в потере мэрского кресла Иштваном Тарлошем. Поскольку лишь 50 тыс. голосов отделяют победителя в гонках за должность мэра столицы от побежденного, то именно иностранцы, которые "не чувствуют всех тонкостей национальной политики венгерской власти", и избраны главным фактором поражения.

Другой причиной, которую тоже называют, является политический скандал, вспыхнувший за несколько недель до дня голосования из-за обнародования видео с подробностями секс-приключений мэра города Дьер Жолта Боркая, члена партии Фидес. И, хотя это не помешало бывшему олимпийскому чемпиону по гимнастике снова обрести мэрское кресло, информационный кризис заставил провластную партию принять дополнительные меры для снижения репутационных потерь в последние дни предвыборной гонки.

Перечень неисчерпаем. Приводятся, кроме того, примеры коррупционных скандалов и фактор высокой явки избирателей, сработавшие на оппозицию. Впрочем, результаты обозначили тенденции к изменению политических предпочтений на уровне преимущественно городского населения Венгрии.

Что дальше?

Ныне трудно спрогнозировать, как повлияют местные выборы на внутриполитическую ситуацию в Венгрии. Для партии Орбана, как метко заметил один из венгерских политических обозревателей, эти выборы не являются ни проигранными, ни выигранными.

Риторика выступления венгерского премьера в избирательном штабе Фидес после завершения голосования была построена на победных реляциях. В частности он подчеркнул, что провластная партия доказала свои лидерские позиции в Венгрии, а в регионах и большинстве городов удалось подтвердить провластное большинство. Хотя жители Будапешта избрали кандидата от оппозиции, властная команда готова принять этот выбор и сотрудничать.

Но, очевидно, венгерский премьер, с 2006 г. не проигравший ни одной из общенациональных и местных избирательных кампаний, получил ощутимый удар по своему политическому эго и будет принимать меры по разбору полетов и корректировке своей стратегии политической коммуникации с избирателями.

Можно также ожидать что Орбан и его партия усилят поляризационную работу в обществе, в поиске новых врагов Венгрии как извне, так и внутри страны. Местные выборы, на которых тематика миграционных угроз, "друзей Сороса" не была столь распространенной, доказала на практике, что они могут терять голоса, когда отходят от жесткой риторики.

Следующие парламентские выборы в Венгрии должны состояться через три года, а следовательно — ситуация может склониться как в пользу власти, так и оппозиции, в зависимости от развития внутриполитической ситуации.

С 2014 г. оппозиция значительно усилилась благодаря объединению своих сил и выдвижению общих кандидатов. Впрочем, остается вызовом, удастся ли сохранить компромиссность левых и правых политических сил в будущем. Можно с уверенностью спрогнозировать, что немалая часть усилий команды Орбана будет направлена на сеяние раздора в оппозиционном лагере и дискредитацию деятельности оппозиционных сил в городах, где они одержали победу. Оппозиционные мэры и депутаты собрания предстанут перед сложной дилеммой — налаживать сотрудничество с правительством или реализовывать свои собственные обещания, которые могут испортить настроение представителям команды Орбана.

Например, новоизбранный мэр Будапешта, 44-летний Гергей Карачонь, заявил о желании налаживать сотрудничество с правительством. Но вместе с тем он планирует создать альянс свободных городов, в которых оппозиция получила мэрские должности. А первое заседание Общего собрания Будапешта должно рассмотреть рекомендации антикоррупционных ОО относительно прозрачности, социальной ориентированности и экологичности работы муниципальных учреждений. Согласитесь, что сотрудничество с правительством при таких обстоятельствах не кажется гарантированным.

Поэтому в ближайшее время внимание обозревателей будет сосредоточено на Будапеште, который может стать моделью либо построения новой политической реальности в стране, либо возврата к монополии нелиберального национально ориентированного видения развития Венгрии.