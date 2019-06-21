Невидимые ядерные испытания

Результатом может стать разрушение еще одного барьера, препятствующего повсеместной модернизации ядерных арсеналов.

Еще не завершилась эпопея с прекращением действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, как под удар попал другой важный международный документ — Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В конце мая, выступая в Гудзонском институте, глава Разведывательного управления Министерства обороны США Роберт Эшли заявил, что ядерный арсенал России существенно увеличится в ближайшие 10 лет, и что, возможно, Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания. Речь идет о выходе России за рамки нулевой ядерной мощности, как это понимают в США. Через несколько дней The Wall Street Journal уточнил обвинения — Россия может тайно проводить ядерные испытания очень малой мощности на Новой Земле за Северным полярным кругом. В середине июня Разведывательное управление Министерства обороны США выступило с заявлением, что правительство США, включая Разведывательное сообщество, полагает, что Россия провела испытание ядерного оружия, повлекшее выход ядерной энергии (nuclear yield).

Обвинения со стороны США последовали сразу после встречи в Праге заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Стороны явно не договорились.

Свое последнее официально признанное ядерное испытание Россия провела в октябре 1990-го, США — в сентябре 1992-го. С тех пор стороны соблюдали мораторий. В 1996 г. был согласован Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он не вступил в силу, но до сих пор соблюдался. Для контроля его соблюдения создана Организация ДВЗЯИ (ОДВЗЯИ) и Международная система мониторинга (МСМ) из более чем 300 станций наблюдения и лабораторий по всему миру, которая финансируется, в том числе, США.

Представители ОДВЗЯИ по поводу американских обвинений заявили, что ядерных взрывов система мониторинга не регистрировала. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в привычном стиле российской дипломатии, сославшись при этом на ОДВЗЯИ, назвал американские обвинения "бредовыми домыслами". Официальный комментарий МИДа России был более выдержан, но категоричен — обвинения США безосновательны и преследуют целью собственный выход из ДВЗЯИ и возобновление полномасштабных ядерных испытаний.

То, что Международная система мониторинга ДВЗЯИ достаточно чувствительна, является правдой. Она смогла зарегистрировать в 2000 г. обычный взрыв в море на российской подводной лодке "Курск", приведший к ее гибели. Если система не зарегистрировала ядерных взрывов на территории России, значит, существенного выхода ядерной энергии не было. Даже если бы испытывались ядерные боеприпасы сверхмалой мощности значительно меньшей одной килотонны тротилового эквивалента, скорее всего, система мониторинга это обнаружила бы.

Тем не менее оценки со стороны ОДВЗЯИ не опровергают американских обвинений в адрес России. Ядерные испытания не ограничиваются привычной детонацией ядерных взрывных устройств. Существуют еще т.н. гидродинамические ядерные испытания. Они так названы потому, что при имплозии (равномерном сжатии со всех сторон) с помощью достаточно мощного взрыва обычного взрывчатого вещества, сжимаемый материал ведет себя как жидкость. Если это делящийся изотоп, такой как уран-235 или плутоний-239, происходит ядерный взрыв, измеряемый, самое меньшее, десятками тонн тротилового эквивалента. Если заменить материал ядра взрывного устройства на стабильные уран-238 или плутоний-242, выхода ядерной энергии не будет, но можно испытать все прочие элементы конструкции ядерного взрывного устройства, а также получить данные о поведении ядерного материала для дальнейшего компьютерного моделирования ядерного взрыва. Подобные гидродинамические испытания называются субкритическими.

Возможны также надкритические гидродинамические испытания. В них имплозии подвергается делящийся ядерный материал, но в очень малых количествах. Происходит выход ядерной энергии, однако в "лабораторных" объемах. Подобные испытания эффективны для тестирования цепных ядерных реакций, приводящих к ядерному взрыву, но без взрыва в привычном понимании. Международная система мониторинга ОДВЗЯИ подобные испытания не регистрирует.

США считают, что субкритические гидродинамические испытания разрешены, надкритические — запрещены. США не скрывают, что проводят субкритические испытания для проверки надежности своего ядерного арсенала и его частичной модернизации. Другие же ядерные страны хранят молчание. Даже если они проводят надкритические ядерные испытания, проверить это нельзя, поскольку технические средства международной системы мониторинга на такое не способны. Необходимое знание в таком случае могут дать только средства разведки, методы которой охраняются столь же надежно, как и ядерные секреты. Поэтому, если Разведывательное сообщество США считает, что Россия проводит надкритические гидродинамические ядерные испытания, их нужно воспринимать со всей серьезностью.

Позиция США в отношении градации разрешенных и запрещенных испытаний не очевидна, если исходить из текста ДВЗЯИ. Его статья 1 гласит, что "каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем". Речь все-таки идет о "взрывах", а не "испытаниях". Поэтому различные интерпретации того, что считать взрывом, возможны.

США считают, что фраза Договора "любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв" означает запрет на любые испытания с выходом ядерной энергии (zero-yield standard), включая надкритические гидродинамические ядерные испытания, которые не регистрируются техническими средствами мониторинга. США настаивают, что при согласовании текста ДВЗЯИ другие ядерные страны были ознакомлены с этой американской позицией и приняли ее.

Невозможность в рамках ДВЗЯИ проверить полный запрет на любые испытания с выходом ядерной энергии, а не только взрывы в привычном понимании, стала одной из причин того, что в 1999 г. на излете каденции Билла Клинтона, поддерживавшего ДВЗЯИ, Сенат США не набрал нужного числа голосов для ратификации. С тех пор США формально находятся в состоянии ожидания ратификации. Договор все эти годы зарегистрирован для повторного рассмотрения в Сенате, но при существующих настроениях в США такое рассмотрение невозможно в обозримом будущем. Тем не менее США остаются подписантом ДВЗЯИ и, согласно принятой традиции, воздерживаются от любых действий, которые бы противоречили целям подписанного, пусть не ратифицированного Договора. В частности, США вносят финансовый вклад в функционирование Организации ДВЗЯИ и ее системы мониторинга.

Чтобы полностью снять с себя принятые в рамках ДВЗЯИ обязательства, США должны отозвать подпись. Для этого Администрация должна снять Договор с рассмотрения в Сенате и уведомить депозитария, коим в данном случае является генеральный секретарь ООН, об отказе от его ратификации. В обзоре ядерной политики США, опубликованном в прошлом году, сказано, что в текущих условиях, когда такие страны как Россия наращивают свои ядерные потенциалы и нарушают принятые обязательства, США не намерены ратифицировать ДВЗЯИ. Чтобы отозвать подпись, достаточно повторить сказанное в официальном письме генеральному секретарю ООН. Учитывая негативное отношение к ДВЗЯИ со стороны ключевых членов Администрации, прежде всего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, такая перспектива выглядит реальной.

Без той минимальной поддержки США, которая все еще есть, ДВЗЯИ будет обречен. Для его вступления в силу нужна ратификация ключевых 44 стран, определенных МАГАТЭ. Украина в их числе. Она Договор и подписала, и ратифицировала. Из официальных ядерных держав подписали и ратифицировали Договор Великобритания, Россия и Франция. Подписали, но не ратифицировали — США и Китай. Среди неофициальных ядерных держав Израиль Договор подписал, но не ратифицировали; Индия, Пакистан и КНДР — не подписали и не ратифицировали. Входящие в группу ключевых стран неядерные Иран и Египет ДВЗЯИ подписали, но не ратифицировали. Остальные ключевые страны процедуру ратификации завершили.

Чтобы продвинуть процесс дальше, этого должны захотеть прежде всего США, у остальных стран просто нет необходимого влияния. Китай однозначно не ратифицирует Договор, если этого не сделают США; Индия определенно не подпишет Договор, если не будет движения со стороны Китая; Пакистан не поставит подписи без Индии. От ратификации Китаем зависит также позиция КНДР. Израиль и Иран если и сделают шаги в сторону ратификации ДВЗЯИ, то синхронно. Убедить их могут только США. Сказанное не означает, что ратификация со стороны США запустила бы всю цепь необходимых для вступления в силу ДВЗЯИ событий. Но без американской ратификации все другие шаги просто невозможны.

ДВЗЯИ, пусть по преобладающим в США взглядам, ущербный ввиду невозможности проверки запрета на любые испытания с выходом ядерной энергии, все же запрещает ядерные взрывы в их общепринятом понимании. Это способствует глобальному поддержанию моратория на ядерные взрывы. Даже если скрытые нарушители проводят надкритические гидродинамические испытания, это лучше, чем ядерные взрывы, хотя бы с точки зрения сохранения среды обитания живого на Земле.

Если США решат оставаться в рамках Договора, они согласно его процедуре должны инициировать консультации, потребовать разъяснений и инспекций на территории России. Если США решат, что это пустая трата времени, ДВЗЯИ обречен. В таком случае для повсеместной модернизации ядерных боезарядов их обладателями останется только одно существенное ограничение — сопряженная с этим необходимость значительных финансовых трат.

США свое слово сказали, теперь слово за Россией. Если она привержена сохранению ДВЗЯИ в существующем виде, тем более его повсеместному вступлению в силу, то должна дать более убедительные объяснения, чем заявления о "бредовых домыслах". В частности, она должна подтвердить или опровергнуть, проводит ли она надкритические гидродинамические ядерные испытания.