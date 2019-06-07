Немецкий беспорядок

Все под одним небом живем, но горизонт у всех разный.

Конрад Аденауэр

В воскресенье 26 мая немецкие социал-демократы взяли на выборах в европейский парламент 15,8% (на 11,5% ниже своего результата в 2014 г.), уступив не только ХДС/ХСС (28,9%), но и быстро и уверенно растущим "зеленым" (20,5%). Второе поражение в тот же день самая старая партия Германии потерпела на местных выборах в Бремене.

Подавшую после этого в отставку с обоих постов (главы Социал-демократической партии и главы соответствующей парламентской фракции) Андреу Налес в Германии часто называют политическим бойцом — за ее манеру добиваться своего, за ее привычку говорить громко, за ее нарочито мужскую позу с широко расставленными ногами, за ее сложный, но уверенный политический путь. В родном поселке на 500 человек, где филиала социал-демократов не было в принципе, Налес его просто создала. Во времена правления соратника по партии Герхарда Шрёдера, будучи уже в президиуме партии, Налес не побоялась критиковать его за излишний неолиберализм. Бразды правления партией достались ей не в лучшие времена, но 14 месяцев ее главенствования оцениваются более чем достойно. Несмотря на электоральные результаты.

"Социал-демократия у нее в крови", — с уважением произнесла Ангела Меркель про партнера по "большой коалиции" (ХДС/ХСС + СДПГ).

"Учитывая боевой жизненный путь госпожи Налес, результаты выборов и ее отставка говорят не столько о ней, сколько о положении социал-демократии в Германии", — заключило немецкое онлайн-издание Focus.

Социал-демократия без начинки

В определенном смысле немецкая социал-демократия действительно исчерпала себя: начавшись еще в XIX в. как партия-адвокат пролетариата, заменив потом рабочий класс классом средним, на сегодня СДПГ потеряла не только главу партии (ее место пока заняла своеобразная директория из трех высокопоставленных представителей). На сегодня СДПГ, кажется, потеряла себя. Все ее "фишечки" расползлись по программам соперников, — вполне успешное социальное государство строят христианские демократы, об экологии в самом обширном понимании пекутся "зеленые", левее по спектру тоже приходится тесниться. Классических рабочих становится все меньше, а своего адвоката они зачастую представляют иначе — в альтернативных националистических тонах.

Теоретически социал-демократы могли бы поискать поддержки у современного пролетариата — условного офисного планктона, мечтающего стать китами, молодых и перспективных айтишников, гаражных стартаперов и прочих незащищенных слоев. Пока, однако, СДПГ предстоит самой перегруппироваться. И сделать этот акробатический трюк надо в условиях вольного и стремительного падения вниз.

На фоне общеевропейского кризиса социал-демократии, связанного все с тем же растущим пониманием отсутствия ядерного электората и с внутренней пустотой партийной идеи, локомотивным немецким эсдекам нужны решительные меры. Пока что от судорожной перестановки одних и тех же программных слагаемых сумма голосов за СДПГ все же меняется. Но меняется не в лучшую сторону — она драматически сокращается. По результатам одного из воскресных опросов, через неделю после выборов в Европейский парламент партия потеряла еще пять пунктов и опустились на уровень 12%. Это худший результат в истории. Рискующий оставить в той же истории и самих немецких социал-демократов.

А витающий в воздухе и все более реалистичный развал "большой коалиции" после обезглавливания СДПГ может спровоцировать досрочные парламентские выборы уже зимой.

Nothing ever stays the same

Ничто не вечно под Луной — таков был лейтмотив недавнего выступления канцлера ФРГ Ангелы Меркель перед выпускниками Гарварда. Она вспоминала свою юность в Восточном Берлине и то, как неожиданно открылась свобода после падения Стены. Она утверждала, что мы можем справиться с трудностями климатического изменения, можем победить голод и болезни, призывала не строить новые стены непонимания, а тем более игнорирования, напоминала о мультилатерализме и четком разделении лжи и правды.

Во всем этом, пусть и без прямых обвинений, но отчетливо слышалась критика президента США Дональда Трампа неформальным влиятельным лидером Европы Ангелой Меркель. Занимающая должность канцлера с 2005 г. и объявившая об уходе из политики в 2021-м, фрау Меркель не скрывает своих взглядов и едет с этой речью прямо в Америку. Встречи с самим Дональдом Трампом при этом в плане визита не предполагается. Может себе позволить? Определенно. Сыграет ли это на пользу Германии? Вопрос спорный. Но в понимании Меркель Германия как лидер Европы не просто не имеет права молчать, но и должна задавать тон. К тому же антиамериканские демарши иногда популярны среди немецкого населения, — в 2002 г. резкий отказ от участия в войне в Ираке помог Герхарду Шрёдеру выиграть выборы и удержаться у власти.

Вот только в выборах участвовать, кажется, не Ангеле Меркель. В конце 2018 г., после ее отказа баллотироваться на пост главы партии, уверенную победу одержала бывшая генеральная секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Пока АКК, как ее часто называют в Германии, вполне логично действует в фарватере Меркель, делает упор на дигитализацию и постепенно набирает обороты. Вот только канцлерские амбиции ей предполагалось реализовать как раз в 2021 г. А не в 2019-м, когда она, по последним опросам (в гипотетическом случае проведения прямых выборов канцлера), уступает вице-канцлеру и министру финансов ФРГ социал-демократу Олафу Шольцу (хотя партийно ХДС/ХСС, конечно, социал-демократов опережают на несколько корпусов).

Так что пока Ангела Меркель критикует Дональда Трампа и делает Европу вновь великой и слышной, госпоже Крамп-Карренбауэр приходится работать над собственной популярностью и величиной.

Впрочем, грядущие выборы могут пройти вообще не под знаком персоналий. Вполне вероятно, мы будем наблюдать битву идей.

И не дигитализацией единой их побеждать.

Зеленый Zeitgeist

Христианская демократия сыграла одну из ведущих ролей в формировании современной Европы. Послевоенный консенсус именно христианских ценностей с идеалами свободы и отрицанием любых тоталитарных проявлений лег в основу архитектуры мира на континенте. А после и архитектуры Европейского Союза.

При этом христианская демократия в Германии — устоявшийся бренд, ассимилирующий в себя разные направления в ответ на запросы общества и времени. Например, при Ангеле Меркель значительное внимание уделялось "зеленым" темам. Тем самым госпожа канцлер подыграла новым внезапным оппонентам своей партии — "зеленым", главным адвокатам экологического государства. Теперь именно с ними, кажется, и разразится основная борьба за лидерство и канцлерское место на грядущих выборах. По некоторым опросам, после европейского триумфа "зеленые" точно способны опередить ХДС/ХСС внутри Германии.

Основным козырем партии "Союз 90/Зеленые" (часто просто "Зеленые") является акцент на долгосрочном планировании и развитии. "Головне — не втратити планету". Мы здесь надолго, но не навсегда, — нам надо что-то оставить своим потомкам. И самим бережнее относиться к ресурсам. К тому же и демократия должна быть живее, с большим вовлечением прямых элементов (референдумы, государство в смартфоне — ну, вы в курсе). А экологичность общества достигается, в том числе, постепенными квотами по половому признаку — для достижения настоящего, а не декларативного равноправия. Экономика — социально-рыночная.

К слову, об экономике. По подсчетам CNN, климатические изменения в ближайшие пять лет могут стоить ряду крупных мировых бизнесов почти 1 трлн долл. В то же время правильная eco-friendly переквалификация может позволить многим предприятиям получить около 2 трлн долл. прибыли. Вот и считайте.

Массовая культура подтверждает актуальность: сериал "Чернобыль" легко и уверенно опередил "Игру престолов" в рейтинге IMDb. Сериал об экологической катастрофе и человеческом отношении к ней оказался важнее и ближе затянувшейся средневековой драмы с войнами, дворцовыми интригами и драконами.

Показательно, что и в человеческом общении "зеленая" метафора становится одной из доминирующих: кажется, мы уже все избегаем токсичных людей и ищем экологические отношения.

Немецкое слово Zeitgeist ("дух времени") широко известно во многих языках. А в Германии оно, кажется, постепенно обретает зеленый цвет, — зеленая программа постепенно выходит вперед в Европе как новая объединяющая идея. В конце концов, только объединенным "зеленым", либерало-центристам и представителям ультраправых течений удалось увеличить количество мандатов по результатам общеевропейских выборов. И если тренд последних уже не кажется каким-то угрожающим или долговременным, то причин для падения рейтинга Зеленой идеи в будущем не предвидится.

Конечно, многие сегодня все еще воспринимают Зеленое движение скорее как красивую утопию, а не реальную политическую идею. И в Украине, еще даже не дошедшей до разделения партий по политическому спектру, этот скепсис, пожалуй, уместен. Но я рискну предположить, что со временем этот тренд имеет все шансы стать доминирующим в мире или, по крайней мере, на европейском континенте.

При этом нельзя оспаривать, что Ангела Меркель, уделявшая действительно много времени климатическим вопросам, тоже вполне ощутила Zeitgeist. Однако для многих сегодня речь идет, кажется, о полной смене акцентов — зеленая демократия вместо христианской.

Ведь в Писании исключительным правом насылать стихийные бедствия обладал Бог. С того времени человек преуспел в этой конкуренции. И человеку теперь это же и расхлебывать.

В конце концов, кто сказал, что идейная перезагрузка Европы не будет проходить под знаком экологии и зеленого будущего?