Некомфортные выборы

На президентских выборах в Беларуси еще даже не определен список кандидатов, но двое самых рейтинговых соперников Лукашенко уже брошены за решетку, против них возбуждено множество уголовных дел по "тяжелым" статьям. Ответом стали спонтанные уличные протесты в разных городах страны, что повлекло сотни новых задержаний и избиений рядовых избирателей. Ситуация в стране быстро накаляется.

Расклад сил

Нынешняя президентская кампания оказалась очень некомфортной для Александра Лукашенко. Если в 2006-м и 2010-м гг. массовые протесты вспыхивали уже после выборов, из-за откровенных фальсификаций, то теперь протесты стартовали с самого начала. Все пошло не по плану властей, задача которых — обеспечить переизбрание Лукашенко на очередной, шестой по счету президентский срок. Пришлось арестовать самых рейтинговых кандидатов в президенты и подавлять спонтанно вспыхивающие по всей стране протесты — опять же, с сотнями задержанных.

Большинство протестов пока пришлось на 19 июня, когда был завершен сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. В тот же день все претенденты должны были сдать собранные подписи в избирательные комиссии. Количество сданных подписей в ЦИК не называют, заявляя, что информация будет доступна после проверки подписей, т.е. после 30 июня.

Ранее о сборе необходимых 100 тыс. подписей для регистрации кандидатом в президенты заявили Александр Лукашенко (почти 2 млн подписей), Виктор Бабарико (434 тыс.), Валерий Цепкало (200 тыс.), Светлана Тихановская (более 100 тыс.), Анна Канопацкая (более 100 тыс.), Андрей Дмитриев (100 тыс.), Сергей Черечень (106 тыс.).

Теперь, по сути, белорусская власть будет решать, кого допустить в избирательные бюллетени. Обычно это делается именно на этапе проверки подписей: особенности белорусского законодательства и закрытость работы ЦИК позволяют фактически произвольно заявить, что у какого-то претендента-лидера слишком много недостоверных подписей, и он не может стать кандидатом в президенты, а кому-то, наоборот, позволить стать кандидатом при явной нехватке достоверных подписей.

Два миллиона подписей, собранные за Лукашенко, никого не впечатляют: их собирали по бюджетникам, чиновникам, силовикам и государственным заводам по принципу "директор сказал завтра всем прийти с паспортами". Результаты остальных очень показательны. Светлана Тихановская (идет в президенты за своего мужа Сергея, которого не допустили к гонке) изначально имела самую высокую популярность и больше всего собранных подписей. Но ее активистов регулярно арестовывали с подписными листами, подписи пропадали.

Инициативная группа Виктора Бабарико заявляет о рекордном количестве подписей за его выдвижение — 435 тыс., но из-за задержаний удалось передать в избиркомы только 365 тыс. Валерий Цепкало — третий из самых популярных соперников Лукашенко на этих выборах, и в случае если Тихановской и Бабарико откажут в регистрации, к нему неизбежно перейдут голоса протестного электората. А такового сейчас большинство.

19 июня в одном из интервью директор государственного Института социологии Национальной академии наук Геннадий Коршунов признался: уровень доверия Лукашенко в Минске составляет 24%; Центральной избирательной комиссии доверяют 11% опрошенных. Такие признания заканчиваются для белорусских чиновников в лучшем случае — потерей карьеры, так что смелость Коршунова говорит о многом, в том числе о "брожении умов" в вертикали власти.

Аресты и уголовные дела

Главного соперника Александра Лукашенко на этих выборах — экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико — задержали 18 июня. Вместе с сыном Эдуардом, он же — руководитель избирательного штаба отца; они повезли сдавать очередную партию подписей и исчезли. Позже они обнаружились в СИЗО КГБ.

Сразу после этого глава Комитета государственного контроля Иван Тертель (сам недавно переведенный на эту должность из КГБ Беларуси) заявил, что бизнесмен якобы пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики по ранее совершенным преступлениям. (Никто в это в Беларуси не поверил, но таковы правила игры на белорусских выборах.) Тертель называл Бабарико "непосредственным организатором противоправной деятельности". Он также добавлял, что его ведомство установило наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за границу.

Сыну — Эдуарду Бабарико — также было предъявлено обвинение в налоговых нарушениях и отмывании денег.

Напомним, что до мая Виктор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк (принадлежит российским "Газпрому" и Газпромбанку). В начале июня в банке прошли обыски, были задержаны 15 человек из числа нынешних и бывших сотрудников. Были возбуждены дела о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сам Бабарико называл обыски рейдерством и утверждал, что это кампания, направленная непосредственно против него. После ареста его команда выложила в Сеть записанное на этот случай видео с предложением провести референдум по изменениям в конституцию, но после президентских выборов. Штаб передал в ЦИК документы для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

Двумя неделями ранее был арестован видеоблогер Сергей Тихановский (тот самый, которого формально замещает жена Светлана). При обыске в доме его матери при весьма странных обстоятельствах (с третьей попытки и без понятых) были "обнаружены" 900 тыс. долл. и оружие. Теперь Тихановскому и полутора десяткам членов его избирательного штаба предъявлены обвинения по двум статьям — в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок и в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

После удара по штабам Тихановских и Бабарико силовики развернули масштабные репрессии против блогеров и независимых журналистов, а государственные СМИ продолжают кампанию против альтернативных кандидатов, а также в поддержку Александра Лукашенко.

Силовики арестовывают блогеров, пишущих или говорящих о политике, а также задерживают на протестных акциях журналистов независимых и иностранных медиа. Во время многолюдных протестных акций последних дней начинаются перебои с мобильным Интернетом (что не позволяет делать стримы о происходящем на улицах), а независимые онлайн-медиа подвергаются интернет-атакам или же становятся недоступны.

В свою очередь политические организации Беларуси и штабы кандидатов инициировали несколько кампаний по выдвижению членов в участковые комиссии. Отличительной особенностью независимого наблюдения является его сетевой характер и несколько центров политического/партийного наблюдения. Проект "Честные люди" (близкий к штабу Виктора Бабарико) организовал консультации по выдвижению членов избиркомов от граждан. Межпартийная инициатива "Право выбора" и кампания "Говори правду" также организовали консультации, но дополнительно направили в участковые комиссии активистов через свои организации (протоколами). Теперь многие в Беларуси ожидают, что после удара по независимым медиа, блогерам и штабам рейтинговых кандидатов силовики переключат внимание на организаторов независимого наблюдения.

Сам Александр Лукашенко, выступая в Бресте по случаю годовщины начала Великой отечественной войны, призвал не поддаваться на уловки "шарлатанов" и заявил, что властям удалось "подрезать крылья" ворам, благодаря чему страна не оказалась "на коленях".

"Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо", — добавил он.

Пока в роли однозначно проигравшего — демократическое сообщество Беларуси. Оно оказалось в ситуации очень плохого выбора, поскольку всех трех главных соперников Лукашенко можно охарактеризовать как "умеренно пророссийских". С другой стороны — сам Лукашенко, готовый о чем угодно договариваться с Москвой ради сохранения своей власти. И часть своего суверенитета Беларусь потеряет независимо от исхода нынешних событий.

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