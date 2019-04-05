Не в шляпе дело

Эстония — первая в мире страна, создавшая общенациональную систему голосования через Интернет, — побила собственный рекорд в этой области: на последних парламентских выборах с личного компьютера проголосовал каждый четвертый избиратель.

Однако оперативность избирателей их избранникам не передалась. 4 апреля, спустя месяц после парламентских выборов, на свое первое заседание парламентарии пришли без коалиции. Возможно, потому, что эстонцы активно вмешивались во внутрипарламентские процессы, выказав тем самым свое недовольство составом предполагаемого большинства.

На свое первое заседание новоизбранные слуги народа проходили через своеобразный "протестный коридор", где получали шляпы. Организаторы перформанса пояснили, что, по их убеждению, праворадикалы — потенциальные участники коалиции, образно говоря, натянули другим участникам шляпы на нос. "В связи с этим мы дарим шляпы депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии) от Центристской партии и "Отечества", — говорится в заявлении, распространенном организовавшим акцию движения "Эстония для всех".

По неписаным правилам победитель парламентской кампании — оппозиционная Партия реформ, получившая 34 мандата (из 101) — должна была инициировать формирование правительства. Рассматривались разные варианты, в том числе и популярная в Евросоюзе "большая коалиция" с основным конкурентом "реформаторов" — Центристской партией, получившей в итоге 26 мандатов. Однако центристы, по мнению большинства эстонских аналитиков, понимая, что в случае этого расклада теряют возможность получить премьерский портфель, перехватили инициативу и сами инициировали создание коалиции.

Коалиционные консультации Центристской партии, партии Isamaa ("Отечество") и EKRE — Консервативной народной партии длились до конца минувшей недели. Если исходить из позитивного сценария и тривиальной арифметики, коалиция будет насчитывать 57 "штыков" от 101 депутатов Рийгикогу. В эти дни, как сообщает эстонская пресса, проходит окончательная шлифовка обязательств с согласованием их с бюджетными ресурсами. И в идеале 6 апреля текст коалиционного соглашения планируется представить как членам партий, так и общественности.

Однако это — в теории, практика же свидетельствует, что не все так просто. Дело в том, что еще на старте избирательного процесса, большинство партий заявляли: они не намерены вступать в коалицию с консерваторами. Однако, как гласил популярный в годы перестройки рекламный слоган "При всем богатстве выбора, иной альтернативы нет", дабы сберечь инициативу, центристам пришлось вынести эмоции за скобки.

Однако процесс создания коалиционного концепта вызвал шквал эмоций, выплеснувшихся далеко за пределы балтийской страны. Нейтралитет не сохранили даже Брюссель и Страсбург. По сообщению эстонских СМИ, руководитель фракции ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу) в Европарламенте Ги Верхофстадт напрямую обратился к премьер-министру Эстонии и лидеру Центристской партии Юри Ратасу и призвал того отказаться от коалиции с консерваторами. По информации лондонской газеты "Гардиан", Верхофстадт в письме на имя Ратаса назвал партию EKRE "праворадикальной и напоминающей фашистские режимы в Европе". Он подчеркнул, что такой союз "навредит эстонскому обществу и геополитической позиции государства, причинив невосполнимый ущерб нашему замечательному сотрудничеству в либеральной семье".

Свои вопросы по составу будущей коалиции и у рядовых эстонцев. До массовости французского движения "желтых жилетов" не дошло, однако в Таллинне, Тарту, а также в столицах некоторых европейских государств состоялись акции против коалиции с консерваторами. "Ведущиеся коалиционные переговоры между центристами, "Отечеством" и "консерваторами" подрывают гражданские права. Партия, претендующая на участие в коалиции, обеспечила политический успех методами дезинформации. И мы собрались, чтобы показать: мы не потерпим подобного. Мы требуем, чтобы политики соблюдали Конституцию страны", — говорится в пресс-релизе организаторов протестов.

Совершенно очевидно, что речь идет о резко негативном отношении консерваторов к "Закону о сожительстве", вступившем в силу 1 января 2016 г. Он позволяет однополым и разнополым парам вступать в т.н. гражданские партнерства. В попытке сдержать эмоции своих противников главный консерватор Мартин Хельме убеждал в эфире Общественного радио Эстонии, что отменить закон не удастся, поскольку для этого у планируемой коалиции, не будет достаточного количества голосов. Он считает, что депутаты-центристы отмену не поддержат. Однако от своих намерений упразднить "Закон о сожительстве" партия не отказывается.

Планируя обходной маневр, консерваторы анонсировали намерение внести в коалиционное соглашение пункт о том, чтобы актуальные для общества вопросы решались через референдум. Для этого, по замыслу "консерваторов", необходимо будет собрать 50 тыс. подписей. "Если наше начинание провалится и мы бросим спичку в пороховую бочку, то будет взрыв, который не предотвратит никакое "глубинное государство" или Еврокомиссия", — подчеркнул Хельме. Он также утверждает, что члены партии и ее сторонники уже спрашивали у лидеров EKRE, стоит ли начать проводить массовые акции в поддержку партии: "Мы говорим, что пока не надо, это только обострит ситуацию". По его оценке, в обществе сохраняется опасная напряженность, главная причина которой — разрыв между правящими либеральными элитами и простыми людьми, намекая на оставшихся за коалиционным бортом "реформаторами".

Возможно, преувеличением является сравнение Эстонии с пороховой бочкой. Впрочем, нельзя не признать, что Россия была бы весьма заинтересована, чтобы случилось именно так. Не секрет, что многие из тех, кто пытается раскачать ситуацию в Эстонии и за ее пределами, обращают свои взоры на президента Керсти Кальюлайд, имеющую полномочия назначить досрочные выборы, если в двухнедельный срок парламент не представит состав правительства. Президент пока демонстрирует нордический характер. "То, что сегодня происходит в Эстонии, это работающий демократический процесс", — цитируют заявление главы государства местные СМИ.