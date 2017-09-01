Не мытьем, так катаньем

Румынские политики не прекращают попыток изменить правовую систему страны, что, по мнению наблюдателей, приведет к крушению антикоррупционной системы, сформированной за годы членства страны в Евросоюзе.

Мы уже писали о том, что попытки, предпринятые правительством страны и руководством правящей социал-демократической партии в начале нынешнего года для изменения антикоррупционных законов, привели к самым массовым за историю посткоммунистической Румынии протестам, а также вылились в политический кризис в июне. Прошло лишь пару месяцев — и чиновники в Бухаресте решили снова перейти в наступление на правовом поле.

Но теперь речь уже не идет лишь о декриминализации ряда статей уголовного кодекса, по которым за решетку были отправлены десятки высокопоставленных чиновников и политиков. Нынче правительство заявляет о намерении провести реформу, которая позволит ему влиять на ключевые антикоррупционные органы, а также на процесс отбора и назначения судей и генпрокурора.

Попытка №2

23 августа в румынском министерстве юстиции объявили о планах правовой реформы. Согласно ей, президента Румынии хотят лишить права назначать генерального прокурора, руководителей Директората по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, а также влиятельного Национального антикоррупционного директората (НАД). Полномочия руководителей этих органов предполагается существенно сократить. Президент страны сохранит за собой право назначать лишь председателя Верховного суда кассации и правосудия Румынии.

По заявлению министра юстиции Румынии Тудорела Тоадера, он сам, а также Высший совет магистратуры, который при ныне действующей схеме утверждает кандидатов на судейские должности и рекомендует их на утверждение президенту, получат право назначать руководителей антикоррупционных органов. Минюст, в рамках предложенной реформы, также хочет получить полномочия по надзору за Высшим советом магистратуры, на который он ныне влиять не может. Будет создано новое подразделение в генпрокуратуре, у которого будет право расследовать злоупотребления судей и наказывать их за неправомочные решения. Таким образом политики от правящей партии получат механизмы влияния на всю судебную систему страны, смогут сформировать лояльный судейский аппарат, чтобы остановить серию громких расследований против бывших и нынешних лидеров социал-демократической партии, включая самого лидера эсдеков Ливиу Драгня.

Также правительство предлагает продлить мандат для ключевых прокуроров и судей с трех до четырех лет. Все эти идеи должны быть рассмотрены правительством страны и после их утверждения отправлены в парламент для голосования.

Однако уже на следующий день после обнародования планы подобных реформ вызвали неприятие у президента Румынии, общественных активистов и недоумение у руководства Евросоюза. Глава румынского государства Клаус Йоханнис заявил, что предложения минюста отбросят антикоррупционные усилия в стране назад на десятилетия и равнозначны "покушению на верховенство права, независимость и надлежащее функционирование юридической системы". О негативном отношении к предложенным реформам заявили в генпрокуратуре и Высшем совете магистратуры.

В румынской столице, а также в ряде других городов страны состоялись протесты и пикеты, организованные активистами антикоррупционных групп и организаций. Всего в акциях приняли участие несколько тысяч человек, но активисты обещают вывести на улицы еще больше людей, если правительство попытается реализовать свои планы.

В четверг, 24 августа, находившийся с официальным визитом в Бухаресте президент Франции Эммануэль Макрон также выступил с критикой указанной реформы. Он заявил, что нововведения не способствуют борьбе с коррупцией. Разъяснений по реформе от Бухареста потребовали и в Брюсселе. "Необратимость прогресса в борьбе с коррупцией, достигнутого Румынией за последние десять лет, очень важна для Еврокомиссии", — говорится в заявлении. А посольство США в Бухаресте считает, что предложенные реформы ставят под сомнение независимость юридической системы, и призвали все ветви власти работать сообща ради продолжения борьбы с коррупцией.

В то же время лидер эсдеков Драгня посоветовал не делать поспешных выводов о предложенной реформе, проект которой даже пока не был опубликован. "Все это лишь начало длительного процесса реформ, и он не будет простым", — заявил он. Все, о чем говорил министр юстиции, подчеркнул Драгня, это лишь набор принципов, а оппозиция и критики слишком поспешили с выводами и суждениями насчет сути реформ. Он также заверил, что мнение членов Высшего совета магистратуры, который ныне выступает как главный орган, гарантирующий независимость юридической системы Румынии, будет иметь решающее значение перед тем, как предложенная правительством реформа попадет в парламент.

Обратная сторона успеха НАД

Евросоюз позитивно оценивает достижения Румынии в антикоррупционной борьбе. В отчете за 2014 год работа Национального антикоррупционного директората признана среди 5 лучших на всей территории ЕС. Нельзя, однако, не обратить внимания на то, что система антикоррупционных органов, сформированная при президенте Траяне Бэсеску, по мнению ряда наблюдателей, имеет ярко выраженную политическую составляющую, а также добилась эффективной работы за счет того, что часто выходит за рамки законов и легальной практики. В частности, резкую критику вызывает сотрудничество Национального антикоррупционного директората с румынской службой безопасности SRI, которую уже прозвали реинкарнацией "Секуритате" — секретной службы диктатора Николае Чаушеску. В ряде случаев НАД дает указания SRI по определенным лицам, на которых хочет получить компромат. В других случаях SRI передавало борцам с коррупцией свою оперативную информацию, если тем не хватало улик.

Румынские парламентарии выяснили, что по заказу НАД SRI прослушала и записала 20 тысяч частных и официальных телефонных разговоров чиновников. Часть из них потом "сливалась" в прессу для того, чтобы скорее дать ход тому или иному громкому антикоррупционному делу. Все это едва ли соответствует принятым в Европе правилам и практикам. Также правозащитники обращают внимание на то, что фигуранты антикоррупционных дел подвергаются длительным срокам предварительного заключения — до 180 дней на время проведения расследования. В результате столь длительного пребывания в тюрьме (или угрозы быть арестованными) фигуранты дела, как правило, идут на сотрудничество со следствием, и это обеспечило Национальному антикоррупционному директорату Румынии невиданный, по европейским меркам, уровень в 92% раскрываемости правонарушений. В то же время другие данные статистики о работе более 120 антикоррупционных следователей НАД весьма скромны: из 10 тысяч заявленных антикоррупционных расследований только 1200 были доведены ими до суда по состоянию на 2015 год. Это говорит о том, что Директорат в большинстве случаев манипулирует антикоррупционными обвинениями. Но ведь каждое такое обвинение часто приводит к тому, что человек уже оказывается в центре скандала и вынужден доказывать свою невиновность, не будучи осужденным.

Все это привело к тому, что даже ярый сторонник жесткой антикоррупционной политики экс-президент Бэсеску (кстати, тоже обвиненный в 2016 году в коррупционных действиях) назвал практику работы НАД выходящей за рамки Конституции и нарушающей права человека.

В прошлом году в прессе прозвучали предположения о том, что нынешний руководитель НАД Лаура Кодруца Кьовеши, завоевавшая себе славу бескомпромиссного борца с коррупцией, возможно, имеет связи с нынешним президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, который с 2000 по 2014 год занимал пост мэра города Сибиу. Именно в этом городе восходила звезда скромного, но перспективного прокурора городского департамента расследований и борьбы с организованной преступностью Лауры Кьовеши. С 2007 года она стала генпрокурором Румынии, а в 2013 году возглавила румынский НАД.

Журналисты узнали, что нынешний президент Румынии в 2000 году с помощью манипуляций получил в собственность несколько помещений, ранее находившихся в госсобственности в Сибиу. За прошедшие годы аренда этих помещений принесла ему и его семье 600 тыс. евро дохода, что для Румынии сумма весьма значительная. Позже власти Сибиу выявили подлог при передаче помещений в собственность семье тогдашнего мэра и вернули их себе через суд. Йоханнис очень опасался, что он или члены его семьи попадут под "каток" антикоррупционной фемиды из-за этого дела, но, к удивлению многих, НАД им не заинтересовался.

Все это, видимо, также сыграло свою роль в желании румынских политиков добиваться реформы правовой системы страны.