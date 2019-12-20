Не допустить "сиризации" Ливана

Премьер-министр страны Саад Харири, занимавший этот пост с ноября 2016 г., подал в отставку из-за массовых антиправительственных протестов, которые критически расшатывают и так сложную политическую ситуацию в Ливане.

Страна оказалась без премьера, и ливанский президент Мишель Аоун должен провести консультации с парламентом, чтобы определиться с именем нового премьер-министра. Протесты в Ливане начались еще 17 октября, после решения правительства обложить налогом звонки в приложении Whatsapp и других мессенджерах. И хотя со временем ливанская власть решила отменить указанный налог, это не остановило протесты. К лозунгам протестующих добавились требования, связанные с политической коррупцией и ситуацией в экономике.

Ливан находится на грани дефолта и столкнулся с одним из наихудших экономических кризисов за десятилетие. Протестующие обвиняют правящий политический класс в тридцатилетней бесхозяйственности и коррупции: на сегодняшний день у Ливана один из самых высоких долгов в мире — свыше 80 млрд долл. Ливанский кризис очень напоминает ситуацию в Греции в 2010 г.

Проблемы Ливана не только политические и экономические, но и демографические. Эта небольшая страна (принявшая в свое время много палестинских беженцев) после начала сирийской гражданской войны вынуждена была предоставить приют и многочисленным беженцам из Сирии. В результате, в обществе, из-за стремительного роста количества жителей, нарушено равновесие. Имея лишь 4 млн собственного населения, Ливан приютил еще 2 млн беженцев и должен тратить на их здоровье и образование средства, которые для него неподъемные. Международной помощи очевидно недостаточно для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

К этому нужно добавить еще и негативное влияние Ирана и Сирии на внутренние дела Ливана, от которого он никак не может избавиться. Не исключено, что ливанский кризис является предвестником возвращения вмешательства Дамаска в ситуацию в Ливане. Поскольку Башар Асад, чей режим России удалось удержать при власти, теперь должен "отрабатывать" Москве вложенные в него военные и финансовые ресурсы. Если Кремлю понадобится еще одна горячая точка на Ближнем Востоке, то ливанский кризис — именно то, что надо для России.

Ливанцы вышли на улицы, требуя смены всего политического класса. Эти протесты были поддержаны в главных городах страны и распространились даже на те города мира, в которых есть ливанские общины. Но протесты не могут продолжаться бесконечно. И не стоит исключать, что террористическая организация "Хизбалла" попытается их радикализировать для продвижения своих интересов, преследуя цель захвата власти в Ливане. Такое развитие событий может стать началом реализации планов Тегерана относительно контроля над ливанской территорией.

Стоит вопрос: почему именно сейчас начались ливанские демонстрации? И не синхронизировано ли это с возвращением власти диктатора Башара Асада на почти всю территорию Сирии? Ведь в период неопределенности, безвластия и политического хаоса террористы из "Хизбаллы" легко могут спровоцировать расширение конфликта в Ливане, который потом сможет перерасти в гражданскую войну. Поскольку неконтролируемые демографические проблемы, эмигранты и большое количество безработных молодых людей способны стать огнеопасной смесью, которую очень просто поджечь. Особенно когда социально-экономические проблемы смешиваются с политикой, а узел приглушенных прежде разногласий между христианами, шиитами и суннитами затягивается все туже.

Религия в политике — это катастрофа, но по электоральным причинам в Ливане старались закрывать на это глаза. Вследствие чего страна, которая раньше была преимущественно христианской, теперь все больше попадает под влияние радикальных исламистов.

Президент Ливана Мишель Аоун — единственный политик, которого поддерживает все христианское население и подавляющее большинство ливанцев. А исламистские агенты Ирана хотят исламизировать Ливан, подстрекая 2 млн палестинских и сирийских мусульманских беженцев к очищению страны от христианских влияний, поскольку Ливан — единственное государство на Ближнем Востоке, в котором президент и половина правительства являются христианами. Исламисты хотят вытеснить христиан не только из власти, но и из страны.

Не следует также забывать, что в Ливане сходятся интересы как региональных, так и мировых игроков. Для Сирии Ливана никогда не существовало, там его считают сирийской провинцией. Для Ирана Ливан — это страна, где могут свободно практиковаться террористы из "Хизбаллы", целью которых является уничтожение Израиля. А России Ливан интересен для продвижения ее стратегических интересов в ближневосточном регионе.

Ведь если Москве через своих ставленников в исламском мире удастся спровоцировать новую гражданскую войну в Ливане, то это станет для нее поводом выступить защитником христианских интересов, одновременно помогая оружием (через третьи страны) боевикам из "Хизбаллы". По этому поводу можно делать разные прогнозы, однако очень четко прослеживается возможная заинтересованность Кремля выступить в Ливане в роли "миротворца".

"Хизбалла" — большая проблема для Ливана. Это фанатичное религиозное движение, которое финансирует и вооружает Иран, любой ценой хочет убедить ливанцев в том, что они воюют с Израилем, и что вот-вот эта страна может напасть на них.

"Хизбалла", деятельность которой центральное ливанское правительство контролировать не в состоянии, искусственно поддерживает ситуацию насильственной воинственности против Израиля, периодически провоцируя конфликты с еврейским государством. На самом же деле ливанцы уже очень устали от этого, и им надоело, что их внешнюю политику и отношения с соседями корректируют агрессивные исламисты, которые уже чувствуют себя почти хозяевами страны.

Если же Тегерану удастся изменить политическую ситуацию в Ливане таким образом, что там к власти придет проиранское руководство, то это несет угрозу соседним странам, особенно Израилю.

Политический контекст Ливана таков, что тяжело сформировать дееспособное правительство, как этого требует ливанский народ, когда "Хизбалла" может заблокировать любое решение.

Ситуация в Ливане очень серьезная. Причиной ливанских проблем стало то, что лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла получает из Ирана решения, суверенное право принимать которые должно принадлежать только ливанцам. Так Ливан опосредованно оказался под внешним управлением Тегерана.

Толерантный, мультикультурный и пацифистский Ливан был разрушен после начала гражданской войны между мусульманами и христианами более 40 лет назад. Неосмотрительно пустив в свою страну палестинских беженцев, ливанцы превратились в заложников чужих желаний. Остальное стало следствием этих прошлых ошибок.

Ливанский политический класс не в состоянии противостоять агрессивности и жестокости шиитской "Хизбаллы", деятельность которой угрожает стабильности Ливана. Религиозники не хотят понять, что религия — это личное дело, а не политическое. А в Ливане исламисты заменяют политику религией.

Протесты в Ливане опасны еще и тем, что их разрушительная сила может нарушить нынешнюю систему политических противовесов. Фанатичное исламское большинство способно использовать социальное недовольство ливанцев для переформатирования системы власти таким образом, что христиане вообще потеряют возможность быть полноценно представленными в правительстве.

Трагедия Ливана в том, что он постоянно становится заложником чужих планов и чужих решений. Поэтому, хотя протесты в Ливане — законные, как и сирийские протесты против диктатуры Башара Асада, для ливанцев очень важно не повторить трагический опыт Сирии. Когда незаконное вмешательство во внутренние дела этой страны России и Ирана сохранило режим диктатора ценой гибели более 400 тыс. сирийцев, а миллионы сирийских граждан вынуждены были стать беженцами.

В то время как Ливану грозит экономический крах, насилие растет. Восстание очень навредило отношениям между политическими партиями: альянсы были нарушены, а взаимные обязательства могут быть пересмотрены.

Однако политическая элита Ливана остается глухой к гневу улицы. Протесты продолжаются, а политические партии сосредоточили свое внимание на поиске кандидатуры нового премьер-министра.

В течение многих лет Сирия пыталась контролировать Ливан, а сегодня проиранская прокси-армия "Хизбалла" фактически делает это. И ливанская армия бессильна что-либо изменить.

Пока эта ситуация будет продолжаться, а Ливан будет оставаться относительно Израиля прифронтовым государством, инвестиций не будет, и эта страна все больше будет похожа на Сирию и Ирак.

Тем временем все больше ливанских христиан уезжают на Запад, что только усиливает исламизацию Ливана. Проблема в том, что в "ливанском уравнении" очень много переменных, каждая из которых может привести к неожиданным последствиям.

Сценарии развития политической ситуации в Ливане в большой степени определяются извне, поэтому противостоять его ползучей колонизации Ираном удастся лишь с реальной помощью Запада. Потому что не допустить "сиризацию" Ливана можно только совместными усилиями.