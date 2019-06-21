Над Анкарой просили не летать

На прошлой неделе обитатели Кремля получили еще один повод выпить шампанского.
Турция отклонила ультиматум Вашингтона: отказаться до 31 июля от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" — или быть исключенной из программы производства и обслуживания суперсовременного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Анкара приняла решение довести начатое с Россией дело до конца, и С-400 поступят в Турцию уже в июле этого года.
Впервые в истории страна НАТО пошла на закупку российского оружия. И не просто каких-либо простых систем, а комплекса противовоздушной обороны, специально разработанного, чтобы уничтожать самолеты стран Североатлантического альянса. Соответствующие соглашения были подписаны в конце 2017 г. и оцениваются в сумму 2,5 млрд долл. При этом чуть больше миллиарда Турция заплатила как аванс, остальные средства — кредит со стороны России.
Существует множество факторов, о которых стоит говорить в контексте "проблемы С-400".
Прежде всего, эти комплексы не могут быть интегрированы в системы управления и наведения НАТО. Но это им и не требуется: они могут действовать автономно. Они способны различать и регистрировать тактико-технические характеристики самолетов НАТО, что весьма тревожит разработчиков F-35. Но именно это обстоятельство и стало одной из причин их покупки (мы вернемся к этому вопросу чуть позже).
Крайне любопытно, что С-400 еще никогда, собственно, не принимали участия в реальных боевых действиях. Все данные об их уникальных качествах — из российских источников. Но именно такие системы составляют основу системы ПВО и ПРО Москвы.
Турция давно и настойчиво искала пути к получению собственного ракетного потенциала (ведь все ее соседи — геополитические конкуренты — уже давно им обладают), однако США отказались поставлять Турции комплексы "Пэтриот", а стоявшие какое-то время на границе с Сирией передавались в унизительную для Анкары аренду. Более того, США блокировали попытки Турции наладить собственную ракетно-космическую программу, аргументируя это высоким уровнем террористической угрозы.
То, что происходит сейчас в отношениях с Россией, будет иметь, по словам президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана, дальнейшее развитие в виде передачи Турции ракетных технологий и совместного производства тех же С-400. Если это действительно произойдет, это будет означать не просто раскол между союзниками по НАТО, но крайне серьезную и комплексную проблему глобального характера.
Для того чтобы понять причины происходящего, следует вернуться во времена Барака Обамы и начала сирийского кризиса. Тогда позиция Турции еще была солидарна с видением Запада — Башар Асад должен уйти. Турция предоставила самолетам альянса свою базу ВВС Инджирлик (ту самую, которую Анкара отказалась предоставлять США во время вторжения в Ирак) и действовала солидарно с западными союзниками.
Затем в сирийский конфликт вмешалась Россия, последовал известный эпизод, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, вторгшийся в турецкое воздушное пространство со стороны Сирии. Отношения с Россией ухудшились до состояния введения санкций, ограничений в перемещении людей, отказов в реализации уже подписанных контрактов и соглашений. Это нанесло огромный ущерб турецкой экономике, измеряемый десятками миллиардов долларов.
При этом ни США, ни ЕС не выполнили своих обязательств содействовать решению проблемы сирийских беженцев, которых Турция удерживала и продолжает удерживать практически за свой счет. Кроме всего прочего, выяснилось, что на севере Сирии Соединенные Штаты делают ставку на курдские формирования, которые Анкара считает террористическими.
Для внешней политики Турции одним из ключевых факторов является прагматизм. Там вполне уживаются чуть ли не ежемесячные контакты с Путиным и категорическая позиция по непризнанию аннексии Крыма. Турецкие корабли замечены среди явных нарушителей требований Киева не заходить в крымские порты, и при этом Украина и Турция наладили военно-техническое сотрудничество по целому ряду важных направлений. Громадные экономические потери обусловили поиски путей примирения Эрдогана и Путина после инцидента со сбитым самолетом (и в этом процессе важную роль сыграл Нурсултан Назарбаев). А эффективное, с точки зрения Анкары, вмешательство России и Ирана в сирийский конфликт обусловило не только сближение их внешнеполитических позиций, но и теснейшее сотрудничество по крайне чувствительным вопросам обороны и разведки.
Приход Дональда Трампа в Белый дом совсем не облегчил уже тогда напряженный диалог между Турцией и США. Анкара очень нервно и болезненно реагировала на критику со стороны Вашингтона (и, конечно же, Брюсселя) по вопросам прав человека и свободы слова, вмешательство США в дела исламского мира на стороне если не врагов, то соперников Турции, поддержку Израиля по таким вопросам, как перенос посольства США в Иерусалим. Но апогея напряженность на двустороннем уровне достигла в связи с попыткой переворота 15 июля 2016 г.
Накануне драматических событий в Стамбуле и в тот самый день в Анкаре побывал небезызвестный Дугин, которого турецкие СМИ называли не иначе как "советник Путина", однако претензии власти Турции высказали именно странам Запада. Якобы именно Путин предупредил Эрдогана о готовящемся перевороте, а вот США и ЕС ждали два дня, чтобы высказать поддержку законной власти уже после подавления путча.
Ко всему, США отказались выдавать Турции Фетхуллаха Гюлена — исламского проповедника, сторонников которого Эрдоган обвинил в организации переворота. Гюлен с 1999 г. проживает в Пенсильвании и имеет "грин кард". Но в США сочли недостаточными предоставленные Турцией материалы, которые, по мнению Анкары, однозначно доказывают его причастность к организации переворота.
Именно с этих событий началось резкое ухудшение тональности в отношениях Турции и США, происходившее на фоне сближения с Россией. Два визита президента Турции в Вашингтон, состоявшиеся с тех пор, были не слишком удачными и отмечены скандалами, когда турецкие охранники избивали противников Эрдогана, протестующих против его приезда в американскую столицу.
Восстановление и развитие отношений с Россией тоже не происходило гладко, и какое-то время Анкара умело использовала политику демонстративного сближения то с США, то с РФ, балансируя между двумя полюсами. Однако Россия не обращала внимания на мелкие шероховатости типа политических заявлений о "дружбе и партнерстве США и Турции", возобновив строительство атомной станции в Аккую, а также "Турецкого потока", первая нитка которого уже завершена, а вторая построена наполовину. И в каждом из этих проектов тоже проявлялся турецкий прагматизм: вторую атомную станцию в Синопе будут строить французы и японцы, а одновременно с "Турецким потоком" был завершен любимец Запада — "Трансанатолийский газопровод", по которому азербайджанский газ придет на юг ЕС.
Таким образом, контракт на поставку С-400, при всем его символизме, стал лишь одним из множества элементов мозаики новой внешней политики Турции после попытки переворота 15 июля 2016 г. и фактического изменения конституционного строя республики с парламентско-президентской на президентскую. Образ сильного политика, пекущегося о величии Турции, столь тщательно взращиваемый Эрдоганом, не предусматривает отказа от принятых решений. Для него особенно важно соблюдать последовательность и непреклонность, как в случае с С-400, если заявления о принятых решениях делались публично и многократно.
Каковы же последствия для Турции в связи с поставкамиС-400? Следует ожидать, что решение о прекращении участия Турции в проекте F-35 автоматически вступит в силу. В Турции были размещены заказы на производство более 900 элементов конструкции F-35, и планировалось создать мощную ремонтную базу. Все это, как и тренинг пилотов, будет прекращено. Возможно также введение некоторых иных ограничений с целью снижения вероятности утечки секретных данных НАТО в связи с развертыванием российских систем ПВО на территории альянса, управляемых, к тому же, российскими военными.
Не исключено все же, что Эрдоган и Трамп встретятся на приближающемся саммите "двадцатки", где планируется и встреча Трампа с Путиным. Скорее всего, именно по результатам этих контактов и будет сформирована окончательная позиция США.
Пентагон категорически настаивает на санкциях в виде прекращения сотрудничества по F-35, оставляя все остальные вопросы в руках Госдепа. Однако для Дональда Трампа аргументов военных, очевидно, недостаточно. Вполне возможно, что в Турции это понимают и предпримут еще одну попытку найти аргументы, которые бы успокоили Вашингтон и остальных союзников по НАТО.
В экспертной среде обсуждается, какими могут быть эти аргументы. Выше уже упоминалось, что российские системы С-400 рассчитаны на борьбу с самолетами, стоящими на вооружении стран НАТО. В дискуссиях за плотно закрытыми дверями специалисты обращают внимание, что среди соседей Турции нет враждебных государств, у которых на вооружении стоят F-15, -16, -22 или А-10. Но F-16 являются основой ВВС Турции, и именно они барражировали над Анкарой в ночь попытки переворота. Может быть, это и есть ответ на "проблему С-400"?
Разумеется, Турции придется дать жесткие гарантии, что данные о F-35 (их первая партия — 4 самолета — уже была передана турецким ВВС) не попадут в руки России после развертывания С-400 к концу текущего года. Нельзя исключать, что США потребуют их возврата или передислокации подальше от Анкары, где, по некоторым данным, и планируется размещение комплексов С-400. Проще говоря, F-35 не будут подлетать к С-400 ближе, чем на 400 км.
Будут ли турецкие аргументы услышаны — сказать сложно. Но вот что вполне очевидно — дальнейшее обострение отношений между двумя стратегическими союзниками Украины значительно усиливает позиции России в черноморском регионе, создает дополнительные "линии раскола" в НАТО и не содействует консолидации политики принуждения агрессора к миру, которую пытается проводить Киев.
Нам предстоит внимательно следить за развитием событий. Для Украины поддержка США и теснейшее сотрудничество с НАТО — безальтернативны. Не хотелось бы делать выбор между двумя друзьями, когда за спиной стоит агрессор, которому это выгодно.