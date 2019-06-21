Над Анкарой просили не летать

Турция отклонила ультиматум Вашингтона: отказаться до 31 июля от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" — или быть исключенной из программы производства и обслуживания суперсовременного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Анкара приняла решение довести начатое с Россией дело до конца, и С-400 поступят в Турцию уже в июле этого года.

Впервые в истории страна НАТО пошла на закупку российского оружия. И не просто каких-либо простых систем, а комплекса противовоздушной обороны, специально разработанного, чтобы уничтожать самолеты стран Североатлантического альянса. Соответствующие соглашения были подписаны в конце 2017 г. и оцениваются в сумму 2,5 млрд долл. При этом чуть больше миллиарда Турция заплатила как аванс, остальные средства — кредит со стороны России.

Существует множество факторов, о которых стоит говорить в контексте "проблемы С-400".

Прежде всего, эти комплексы не могут быть интегрированы в системы управления и наведения НАТО. Но это им и не требуется: они могут действовать автономно. Они способны различать и регистрировать тактико-технические характеристики самолетов НАТО, что весьма тревожит разработчиков F-35. Но именно это обстоятельство и стало одной из причин их покупки (мы вернемся к этому вопросу чуть позже).

Крайне любопытно, что С-400 еще никогда, собственно, не принимали участия в реальных боевых действиях. Все данные об их уникальных качествах — из российских источников. Но именно такие системы составляют основу системы ПВО и ПРО Москвы.

Турция давно и настойчиво искала пути к получению собственного ракетного потенциала (ведь все ее соседи — геополитические конкуренты — уже давно им обладают), однако США отказались поставлять Турции комплексы "Пэтриот", а стоявшие какое-то время на границе с Сирией передавались в унизительную для Анкары аренду. Более того, США блокировали попытки Турции наладить собственную ракетно-космическую программу, аргументируя это высоким уровнем террористической угрозы.

То, что происходит сейчас в отношениях с Россией, будет иметь, по словам президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана, дальнейшее развитие в виде передачи Турции ракетных технологий и совместного производства тех же С-400. Если это действительно произойдет, это будет означать не просто раскол между союзниками по НАТО, но крайне серьезную и комплексную проблему глобального характера.

Для того чтобы понять причины происходящего, следует вернуться во времена Барака Обамы и начала сирийского кризиса. Тогда позиция Турции еще была солидарна с видением Запада — Башар Асад должен уйти. Турция предоставила самолетам альянса свою базу ВВС Инджирлик (ту самую, которую Анкара отказалась предоставлять США во время вторжения в Ирак) и действовала солидарно с западными союзниками.

Затем в сирийский конфликт вмешалась Россия, последовал известный эпизод, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, вторгшийся в турецкое воздушное пространство со стороны Сирии. Отношения с Россией ухудшились до состояния введения санкций, ограничений в перемещении людей, отказов в реализации уже подписанных контрактов и соглашений. Это нанесло огромный ущерб турецкой экономике, измеряемый десятками миллиардов долларов.

При этом ни США, ни ЕС не выполнили своих обязательств содействовать решению проблемы сирийских беженцев, которых Турция удерживала и продолжает удерживать практически за свой счет. Кроме всего прочего, выяснилось, что на севере Сирии Соединенные Штаты делают ставку на курдские формирования, которые Анкара считает террористическими.

RecepTayyipErdogan / facebook

Для внешней политики Турции одним из ключевых факторов является прагматизм. Там вполне уживаются чуть ли не ежемесячные контакты с Путиным и категорическая позиция по непризнанию аннексии Крыма. Турецкие корабли замечены среди явных нарушителей требований Киева не заходить в крымские порты, и при этом Украина и Турция наладили военно-техническое сотрудничество по целому ряду важных направлений. Громадные экономические потери обусловили поиски путей примирения Эрдогана и Путина после инцидента со сбитым самолетом (и в этом процессе важную роль сыграл Нурсултан Назарбаев). А эффективное, с точки зрения Анкары, вмешательство России и Ирана в сирийский конфликт обусловило не только сближение их внешнеполитических позиций, но и теснейшее сотрудничество по крайне чувствительным вопросам обороны и разведки.

Приход Дональда Трампа в Белый дом совсем не облегчил уже тогда напряженный диалог между Турцией и США. Анкара очень нервно и болезненно реагировала на критику со стороны Вашингтона (и, конечно же, Брюсселя) по вопросам прав человека и свободы слова, вмешательство США в дела исламского мира на стороне если не врагов, то соперников Турции, поддержку Израиля по таким вопросам, как перенос посольства США в Иерусалим. Но апогея напряженность на двустороннем уровне достигла в связи с попыткой переворота 15 июля 2016 г.

Накануне драматических событий в Стамбуле и в тот самый день в Анкаре побывал небезызвестный Дугин, которого турецкие СМИ называли не иначе как "советник Путина", однако претензии власти Турции высказали именно странам Запада. Якобы именно Путин предупредил Эрдогана о готовящемся перевороте, а вот США и ЕС ждали два дня, чтобы высказать поддержку законной власти уже после подавления путча.

Ко всему, США отказались выдавать Турции Фетхуллаха Гюлена — исламского проповедника, сторонников которого Эрдоган обвинил в организации переворота. Гюлен с 1999 г. проживает в Пенсильвании и имеет "грин кард". Но в США сочли недостаточными предоставленные Турцией материалы, которые, по мнению Анкары, однозначно доказывают его причастность к организации переворота.

Именно с этих событий началось резкое ухудшение тональности в отношениях Турции и США, происходившее на фоне сближения с Россией. Два визита президента Турции в Вашингтон, состоявшиеся с тех пор, были не слишком удачными и отмечены скандалами, когда турецкие охранники избивали противников Эрдогана, протестующих против его приезда в американскую столицу.

Восстановление и развитие отношений с Россией тоже не происходило гладко, и какое-то время Анкара умело использовала политику демонстративного сближения то с США, то с РФ, балансируя между двумя полюсами. Однако Россия не обращала внимания на мелкие шероховатости типа политических заявлений о "дружбе и партнерстве США и Турции", возобновив строительство атомной станции в Аккую, а также "Турецкого потока", первая нитка которого уже завершена, а вторая построена наполовину. И в каждом из этих проектов тоже проявлялся турецкий прагматизм: вторую атомную станцию в Синопе будут строить французы и японцы, а одновременно с "Турецким потоком" был завершен любимец Запада — "Трансанатолийский газопровод", по которому азербайджанский газ придет на юг ЕС.

Таким образом, контракт на поставку С-400, при всем его символизме, стал лишь одним из множества элементов мозаики новой внешней политики Турции после попытки переворота 15 июля 2016 г. и фактического изменения конституционного строя республики с парламентско-президентской на президентскую. Образ сильного политика, пекущегося о величии Турции, столь тщательно взращиваемый Эрдоганом, не предусматривает отказа от принятых решений. Для него особенно важно соблюдать последовательность и непреклонность, как в случае с С-400, если заявления о принятых решениях делались публично и многократно.

Каковы же последствия для Турции в связи с поставкамиС-400? Следует ожидать, что решение о прекращении участия Турции в проекте F-35 автоматически вступит в силу. В Турции были размещены заказы на производство более 900 элементов конструкции F-35, и планировалось создать мощную ремонтную базу. Все это, как и тренинг пилотов, будет прекращено. Возможно также введение некоторых иных ограничений с целью снижения вероятности утечки секретных данных НАТО в связи с развертыванием российских систем ПВО на территории альянса, управляемых, к тому же, российскими военными.

Не исключено все же, что Эрдоган и Трамп встретятся на приближающемся саммите "двадцатки", где планируется и встреча Трампа с Путиным. Скорее всего, именно по результатам этих контактов и будет сформирована окончательная позиция США.

Пентагон категорически настаивает на санкциях в виде прекращения сотрудничества по F-35, оставляя все остальные вопросы в руках Госдепа. Однако для Дональда Трампа аргументов военных, очевидно, недостаточно. Вполне возможно, что в Турции это понимают и предпримут еще одну попытку найти аргументы, которые бы успокоили Вашингтон и остальных союзников по НАТО.

В экспертной среде обсуждается, какими могут быть эти аргументы. Выше уже упоминалось, что российские системы С-400 рассчитаны на борьбу с самолетами, стоящими на вооружении стран НАТО. В дискуссиях за плотно закрытыми дверями специалисты обращают внимание, что среди соседей Турции нет враждебных государств, у которых на вооружении стоят F-15, -16, -22 или А-10. Но F-16 являются основой ВВС Турции, и именно они барражировали над Анкарой в ночь попытки переворота. Может быть, это и есть ответ на "проблему С-400"?

Разумеется, Турции придется дать жесткие гарантии, что данные о F-35 (их первая партия — 4 самолета — уже была передана турецким ВВС) не попадут в руки России после развертывания С-400 к концу текущего года. Нельзя исключать, что США потребуют их возврата или передислокации подальше от Анкары, где, по некоторым данным, и планируется размещение комплексов С-400. Проще говоря, F-35 не будут подлетать к С-400 ближе, чем на 400 км.

Будут ли турецкие аргументы услышаны — сказать сложно. Но вот что вполне очевидно — дальнейшее обострение отношений между двумя стратегическими союзниками Украины значительно усиливает позиции России в черноморском регионе, создает дополнительные "линии раскола" в НАТО и не содействует консолидации политики принуждения агрессора к миру, которую пытается проводить Киев.

Нам предстоит внимательно следить за развитием событий. Для Украины поддержка США и теснейшее сотрудничество с НАТО — безальтернативны. Не хотелось бы делать выбор между двумя друзьями, когда за спиной стоит агрессор, которому это выгодно.