На винтажной карусели

Проблемы Евросоюза и различные подходы ФРГ и Франции к вопросу расширения ЕС грозят приостановлением евроинтеграции государств Западных Балкан. Шестой саммит в Познани был призван дать ответ на этот вопрос…

В уже далеком 2014 г., по инициативе Ангелы Меркель, сторонницы интеграции Западных Балкан в ЕС, начался так называемый Берлинский процесс, который должен был придать новый импульс евроинтеграции региона, укреплению мира, развитию демократии и сотрудничества.

Однако итоги развития процесса подтвердили известный постулат: хотели как лучше, а получилось как всегда. Со временем в ЕС оптимистов победили "стабилекраты", боровшиеся исключительно за стабильность любой ценой. Они закрывали глаза на кризисные явления на Западных Балканах, сокращали сотрудничество с неправительственным сектором и защитниками прав, не видели антиолигархических протестов и расширения присутствия России. Тем самым фактически приостановив евроинтеграцию региона.

Пять предыдущих саммитов Берлинского процесса поддерживали надежду шестерки стран (Албании, Боснии и Герцеговины, Республики Косово, Северной Македонии, Сербии, Черногории) на вступление в ЕС. В феврале 2018 г. представили Стратегию ЕС для Западных Балкан, в которой были определены возможные даты обретения членства. Но спустя почти год безграничный оптимизм некоторых членов ЕС по поводу расширения сменился негативным отношением, вызвавшим непонимание и смятение в регионе. Отсрочка начала переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении, отмена встречи в Париже лидеров Косово и Сербии, смена власти в Брюсселе не добавили лидерам шестерки оптимизма.

На таком сомнительном фоне 4–5 июля в Познани (Польша) состоялся шестой саммит ЕС–Западные Балканы. В нем приняли участие руководители шести западнобалканских стран, лидеры восьми стран — членов ЕС, а также представители ЕК, ЕБРР, МВФ.

Два события накануне мероприятия дали повод СМИ, так сказать, понизить его статус — с саммита до конференции. Досадной новостью для некоторых лидеров стало подписание Албанией и Косово соглашения об общей внешней политике. Не добавила оптимизма фейковая новость о якобы запрете членам правительства Сербии посещать Косово, которую быстренько опровергло косовское правительство. А Google подсказал, что она пришла из российских СМИ.

В фокусе саммита были вопросы дальнейшей евроинтеграции, развитие регионального сотрудничества, внутренние реформы, мобильность граждан, социализация ромов. Состоялись встречи министров экономики, иностранных и внутренних дел; форум гражданского общества о сотрудничестве с неправительственными организациями; экспертный форум Think Tank; бизнес-форум.

Каковы же итоги шестого форума Евросоюз–Западные Балканы? Они печальны: денег много, достижений маловато.

Дискуссия о деньгах и расширении экономического сотрудничества стала самым большим успехом саммита. Йоханнес Хан (комиссар ЕС по расширению) заметил, что до 70% объемов внешней торговли стран региона приходится на ЕС, что свидетельствует о тесной интеграции экономик. В повестке дня — реализация с помощью ЕС ряда проектов, главные из которых — развитие дорожной инфраструктуры региона, что будет способствовать формированию общего рынка шестерки, диджитальная революция, развитие энергетики. Всего ЕС планирует направить на помощь странами региона свыше 800 млн евро уже в ближайшее время. Например, только на развитие инфраструктуры транспортного коридора 5С предоставят 150 млн евро. Как важное достижение представители ЕС отмечали сотрудничество стран в телекоммуникации, в результате чего плата за роуминг снизилась почти в восемь раз, а в 2021-м ее должны упразднить.

100-процентная пошлина на товары из Сербии и БиГ, введенная Косово еще в прошлом году, участники назвали главным тормозом развития экономического сотрудничества. Но, несмотря на мощное давление ЕС, США, стран региона, косовский премьер-министр остается на своей позиции: сначала признание Сербией и БиГ независимости Республики Косово, потом — отмена пошлины.

Вопрос сохранения окружающей среды и экология стали принципиальными вопросами саммита. Ведь для Западных Балкан они остаются острой проблемой. Например, экологи БиГ считают, что реки страны — самые грязные в Европе. Экология постепенно занимает в дискуссиях о расширении ЕС такое же место, как демократия, права человека и европейские ценности в целом.

Участники заседаний согласились, что болезненными вызовами для шестерки стран являются массовая безработица, коррупция и трудовая иммиграция. Генеральный секретарь Совета регионального сотрудничества Майлинда Брегу привела данные последнего социологического исследования в странах шестерки: 60% опрошенных назвали именно безработицу и коррупцию наиболее вопиющими проблемами. И как следствие — почти 40% рассматривают возможность оставить свои дома в поисках стабильной работы. По некоторым данным, ежегодно БиГ в поисках счастья покидают 10–15 тысяч граждан, преимущественно в возрасте 25–40 лет. Ответ на этот вызов саммит также не дал.

Принципиально важным для будущего региона, в контексте борьбы с безработицей и создания условий для свободного передвижения людей, стало одобрение шестеркой Декларации о взаимном признании дипломов о высшем образовании. Не меньшее значение для всех стран Западных Балкан будет иметь и Декларация о будущем ромов, с призывом обеспечить их интеграцию в общество (в регионе живет свыше 5% всех ромов Европы, примерно 600 тысяч человек).

Впервые были одобрены решения об общем председательстве Болгарии и Северной Македонии в Берлинском процессе, что подтвердило готовность обеих стран к сотрудничеству и преданности европейским ценностям. Ведь такое было невозможно еще года два-три назад, поскольку уровень недоверия между этими двумя странами был чрезвычайно высок. Северная же Македония снова заслужила похвалу за соглашение с Грецией и названа примером для остальных.

Вот и весь позитив. Вопросы евроинтеграции шестерки стали главным вызовом для участников саммита. Его обсуждения сопровождалось мантрами о географической и геополитической близости ЕС и Западных Балкан, взаимной необходимости, важности сохранить курс на интеграцию с Евросоюзом. В ответ на это Зоран Заев (глава македонского правительства) подчеркнул, что именно европейская перспектива является главным двигателем реформ во всех шести государствах, которые не рассчитывают на членство завтра, знают о трудном и длинном пути в ЕС. Четкого ответа о будущем расширении шестерка так и не услышала. В Стратегической повестке дня ЕС на 2014–2019 гг. речь не идет о расширении, поэтому европейская перспектива для этих стран остается не очень-то ясной.

Группа государств ЕС, в частности Франция, Нидерланды, Кипр и некоторые другие, против расширения Евросоюза за счет Западных Балкан и считают, что сначала надо перезагрузить Евросоюз, а потом ставить в повестку дня вопрос о его расширении. Германия, Хорватия, Польша, Словения и еще девять стран, наоборот, считают, что интеграция шестерки не будет мешать обновлению ЕС, и это должны быть два параллельных процесса.

От такого спора в выигрыше только Россия, интересам которой отвечает упомянутый сценарий, поскольку остановка стран региона на евроинтеграционном пути создает благоприятные условия для расширения российского присутствия и новой волны антиеэсовских пропагандистских кампаний. А за Москвой плотной группой стоят Турция, Китай и государства жесткого ислама. Позиция ЕС, точнее, ее отсутствие, о приеме Западных Балкан в свои ряды будет иметь последствием усиление националистических и сепаратистских тенденций в каждой из стран, возврат к прежним двусторонним обвинениям и внутренней дестабилизации.

На этом фоне не стала неожиданной неудача в решении одного из острых вопросов региона, от которого в большой степени зависят стабильность и развитие каждой из стран: достижение прогресса в отношениях Косово и Сербии. Кстати, кажется, впервые сербский президент Александар Вучич не принял участия в таком мероприятии. Знаковое отсутствие: не было надежды на успех? Отмена прежде договоренной берлинской встречи представителей Косово, Сербии, Германии и Франции подтвердила, что они не видят решения проблемы взаимоотношений Белграда и Приштины. По нашему мнению, после провала попыток изменить границы и обменяться территориями у А.Вучича для выбора осталось лишь две опции — либо не признавать Косово, либо признать. Возможность признать он задекларировал сразу после избрания на должность президента в 2017 г. и не отказался от нее. Его заявление на телеканале РТС 8 июля свидетельствует, что в сербском политикуме начинает доминировать необходимость такого шага. А как еще можно оценить такое: он не будет считать поражением, если договоренности с албанцами не будут достигнуты до окончания его президентского срока, но это было бы хорошим знаком для будущего Сербии и ее граждан? Только как неизбежность признания Косово! Однако это заявление, весьма вероятно, вызовет негативную реакцию великосербов (которых много в Сербии) и средних граждан страны, для большинства которых Косово — это Сербия.

Политика ЕС по Западным Балканам напоминает винтажную карусель: много музыки, золота, разноцветных лампочек, посетителей. Но движение идет по кругу. Ничего нового, повторение эмбиента, фигур и музыки.

Саммит в Познани подтвердил это, что и запечатлело итоговое фото участников с не очень радостными лицами. На саммите от лидеров ЕС в адрес шестерки снова звучали призывы ускорить выполнение своих обязанностей. Снова вместо политических решений острых проблем региона и ответов на вопрос о вступлении — куча денег на проекты. Снова призывы к диалогу, а европейская перспектива — в тумане.

Некоторые выступления еэсовских чиновников и аналитиков принуждают задуматься над вопросом: не готовится ли Евросоюз изменить алгоритм вступления и вернуться к формуле "все вместе", а действующую — "вступление по мере выполнения условий" — оставить в прошлом?

Интересно и отношение нового руководства ЕС к Берлинскому процессу, расширению в целом: какая концепция будет доминировать — расширение одновременно с обновлением, или сначала обновление Евросоюза, а потом расширение? От ответов на эти вопросы будет зависеть, кто будет первой скрипкой в балканском оркестре — ЕС или Россия. Саммит в Познани ответов не дал.