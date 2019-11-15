Между революцией и эволюцией

В Ираке не утихают антиправительственные протесты, первая волна которых прокатилась по его территории в начале октября.

Иракские службы безопасности и дальше продолжают использовать против протестующих боевое оружие. Вследствие чего уже погибло свыше 300 человек, а тысячи людей были ранены. Огнестрельное оружие применялось против демонстрантов, которые устраивали многодневную сидячую забастовку в центре нефтяной промышленности страны — Басре, а также в других местах на юге Ирака. В частности в порту Умм-Каср, куда поступает большая часть необходимых для экономики Ирака зерна, растительных масел и сахара.

Участники протеста оказались перед выбором: продолжать противостояние с иракскими силами безопасности, которые не намерены отказываться от жестоких методов "умиротворения" или остановиться во избежание дальнейших тяжелых потерь. Но сложность ситуации заключается в том, что протестующие хотят не только смены власти. Они считают, что виновато не только правительство действующего премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди, но и предыдущие кабинеты. Протестующие хотят изменений в управлении государством, хотят новых людей в политике, которые будут развивать страну, а не свое благосостояние.

У протестующих большие запросы, ведь это молодое поколение уже не помнит времен диктатуры Саддама Хусейна. Оно едва помнит вторжение в Ирак союзников под руководством США и его оккупацию. Но что оно хорошо помнит, так это безработицу, невозможность самореализоваться, религиозную дискриминацию и коррупцию в правительстве. Молодежь хочет жить в безопасной и процветающей стране, где для всех открыты одинаковые возможности. Может показаться, что это слишком большие запросы в нынешней тяжелой ситуации. Но протестующие отдают за них свои жизни.

Протестующие исполнены решимости не отступать. Призывы правительства премьера Абдул-Махди к спокойствию, его обещания все исправить не срабатывают. Хотя иракские лидеры согласились, что реформы избирательной системы должны дать больше шансов молодым людям на участие в политике и сломать монополию на власть политических партий, которые властвуют в государственных учреждениях с 2003 г.

Ситуация в Ираке становится очень опасной, поскольку эта страна стоит на пороге хаоса и анархии, что может превратить противостояние политических элит с народом в гражданскую войну. С десятками, если не сотнями тысяч жертв среди мирного населения и миллионами беженцев, которые начнут искать прибежища в Европе.

Многие протестующие направляли свою злость на Иран, ведь после свержения режима Саддама Хусейна именно он является важным игроком на иракских территориях и имеет тесные связи с мощными политическими партиями и шиитским народным ополчением, которое было мобилизовано для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", но теперь навязывает свою политику другим.

Общество восстало против иракского политического класса, который, распределяя власть по якобы представительским принципам, на самом деле грабит государственные ресурсы и не предоставляет населению основных услуг. Кроме того, протестующие не хотят видеть преобразование Ирака в квазистрану под иранским протекторатом. Протесты против вмешательства Тегерана в иракские дела распространились с Багдада, где проживает преимущественно шиитское население, на все шиитские территории и святые места на юге.

Ирак в значительной степени можно считать родиной шиитского ислама. Священные для шиитов города Кербела, Наджаф, Кадимия (предместье Багдада) и Самарра находятся в Ираке, тогда как Иран на своей территории может похвастаться только двумя — городами Кум и Мешхед. Ирак — самое важное образование в шиитском исламе, именно здесь похоронены зять пророка Мухаммеда имам Али и внук Хусейн.

В Тегеране четко настроены вытеснить проамерикански ориентированных политиков из руководства государства и надеются, что со временем шиитское большинство получит власть в Багдаде, что угрожает Ираку в будущем стать вассальным государством Ирана. По мнению экспертов, установление контроля над Ираком может спровоцировать создание идеальных условий для взрывного возрождения джихадизма и распространения беспрерывного насилия.

Если говорить о проблемах Ирака, то они начались еще со дня его создания в 20-х гг. прошлого века. После пяти столетий господства Османской империи на территории Месопотамии в 1921 г. границы этого государства были произвольно начерчены на карте Ближнего Востока. При этом абсолютно не принимался во внимание такой фактор, как общая национальная идентичность людей, которые являются гражданами этой страны.

Хотя современное Иракское государство приближается к столетию своего существования, за все время там так и не сформировалась общая национальная идентичность, которая бы объединяла шиитскую, суннитскую и курдскую части этой страны. А все правительства, которые были в Ираке после 2003 г., старались действовать, не учитывая национальных, вероисповедальных и ментальных различий его населения.

Включение в Ирак трех разнородных компонентов не могло не вызвать разногласий, базирующихся на отсутствии национальной идентичности. Поэтому неудача всех иракских политических партий заключалась в желании построить родину для всех иракцев. Этот провал проявился в борьбе разных идентичностей, что и провоцировало возникновение внутренних сектантских конфликтов. Обращение к правилам, на которых основаны Объединенные Арабские Эмираты, остается возможным решением для прекращения конфликта в Ираке, но этот подход отбрасывают иракские шииты, хотя те, кто отбрасывает такой вариант решения проблемы, не могут найти лучший вариант, чем опыт ОАЭ.

Последняя информация из Ирака свидетельствует о том, как губительно желание его руководства закрыть проблему, используя простые, но неэффективные решения. И хотя президент Ирака Бархам Салих видит выход в новых выборах, но их невозможно провести, пока антиправительственные протесты не перестанут сотрясать страну.

Кровавый кризис, охвативший Ирак, является последствием нечистой политики, которую проводят другие страны, чтобы сеять хаос ради своей кратковременной политической выгоды. И в этом заинтересованы не только в Тегеране, но и в Москве. Ведь Россия — признанный специалист по созданию горячих точек по всему миру. А вероятное перерастание иракского конфликта в гражданскую войну дает шанс Кремлю перенаправить потоки иракских беженцев в Европу, чтобы потом ее шантажировать, выторговывая нужные россиянам политические дивиденды.

Иракские разногласия возникли не за один день. Они накапливались годами, и теперь Ирак оказался в полушаге от "революции молодежи". Последствия которой могут оказаться непрогнозируемыми. Ведь безработной молодежи терять ничего, а бедность перекрывает молодым мужчинам возможность вообще когда-нибудь создать семью. Поскольку, по исламским законам, будущий муж должен заплатить немалый выкуп родителям невесты.

Очевидно, что расстрелы демонстрантов могут лишь радикализировать протестные настроения. И потому нужно искать другие подходы, чтобы перевести конфликт между властью и народом в русло компромиссных решений.

Представительница ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плассхарт встретилась с шиитским лидером Ирака Верховным аятолой Али ас-Систани в священном для шиитов городе Наджаф. Целью этой встречи было обсудить ряд возможных реформ, накануне предложенных ООН. Аятола ас-Систани заявил, что "поддерживает проведение серьезных реформ в разумный период времени", однако высказал беспокойство, что "политические силы недостаточно серьезно настроены внедрять эти реформы".

Тогда как Ирак находится на распутье между революцией и эволюцией, достичь согласия между сторонами конфликта в этой стране возможно лишь с помощью согласованных действий США и их западных союзников. Лучшее решение заключается в срочном плане помощи в реконструкции инфраструктуры всех городов Ирака.

Таким образом, можно достичь двух целей. Во-первых, показать гражданам Ирака путь к эволюционному развитию и построению городов. Во-вторых, этот план может эффективно сработать, так как привлечет большое количество вынужденно безработных в качестве рабочей силы для строительства новых школ и больниц, поскольку действующие очень перегружены. В таком случае безработные учителя и выпускники вузов смогут найти себе достойную работу, а проблема безработицы в Ираке потеряет свою остроту.

Если правительство будет действовать в интересах иракского общества, то не только министры, депутаты, генералитет и высшие государственные служащие с высокими зарплатами будут довольны своей жизнью в Ираке. При этом нужно прекратить нецелевое использование государственных средств для удовлетворения гипертрофированных нужд "избранных". Потому что класс владельцев денег в Ираке настолько убежден в своем превосходстве, что предпочитал бы просто не обращать внимания на проблемы простых граждан.

По сути, Ирак стал заложником жадности, некомпетентности и безответственности своих "элит". Поэтому, не разорвав замкнутый круг их круговой поруки, изменить что-то к лучшему в этой стране никогда не удастся.