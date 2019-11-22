"Мечта" под "замком"

Минувшая неделя в грузинской столице была неспокойной.

Сторонники оппозиции пытались блокировать работу парламента Грузии после того, как законодатели провалили голосование по законопроекту об изменении избирательной системы страны со смешанной на пропорциональную. Власти же, использовав против демонстрантов спецсредства, продемонстрировали, что намерены жестко пресекать уличные протесты.

Нечестная игра олигарха

Нынешние события стали результатом кризиса, возникшего в стране в июне и спровоцированного визитом российской парламентской делегации. Гнев, который грузины поначалу адресовали стране-агрессору, вскоре перекинулся на представителей власти и правящей партии "Грузинская мечта": они, по мнению оппозиции, проводят политику умиротворения Российской Федерации, оккупировавшей 20% территории Грузии.

После этих событий олигарх Бидзина Иванишвили, этот серый кардинал "Грузинской мечты", неожиданно согласился на реформирование избирательной системы Грузии и проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Казалось, оппоненты власти достигли большого успеха.

Дело в том, что оппозиция считает действующую смешанную систему выборов несправедливой, поскольку она предоставляет правящей партии преимущество. Так, на выборах в парламент 2016 года "Грузинская мечта" набрала 48,7% голосов, но, благодаря существующему в законодательстве механизму распределения мандатов, получила в парламенте 115 мест из 150 (а это уже 77%) и статус конституционного большинства.

Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе предусмотрено Конституцией в 2024 году. Но, чтобы эту систему ввести уже с 2020 года, требовалась поддержка большинства депутатов парламента.

Летом и осенью грузинский парламент рассматривали законопроекты по изменению избирательной системы. Но по мере приближения даты голосования внутри правящей партии назревали разногласия по данному вопросу. Формально против реформы выступали депутаты-мажоритарщики. Некоторые из них даже грозились сложить мандаты, если закон об избирательной реформе будет принят.

Во время голосования 14 ноября 101 депутат проголосовал "за", 3 — "против". Таким образом, предстоящие в 2020 году выборы пройдут по старой системе: 73 депутатов выберут в мажоритарных округах, а 77 — по партийным спискам. Иванишвили позже выступил с заявлением, в котором выразил сожаление по поводу провала голосования однопартийцами за его собственные инициативы.

Однако оппозиция назвала это голосование спектаклем, организованным самим "серым кардиналом". Оппоненты "Грузинской мечты" подозревают, что правящая партия будет делать все для того, чтобы обеспечить себе победу на намеченных на 2020 год выборах. "Иванишвили понял: если бы состоялись пропорциональные выборы, он потерял бы власть", — заявил лидер оппозиционной фракции "Единое национальное движение" Роман Гоцеридзе.

Все против одного

События в парламенте заставили оппозиционные силы страны (а это более двух десятков партий и примкнувших к ним молодежных организаций) впервые за долгое время объединиться. Стихийно начались уличные протесты и выступления. А 17 ноября у всех входов в парламент в Тбилиси разбили палатки, подъезды к зданию перекрыли мешками с песком, а депутатов от правящей партии не пускали в здание.

"Все равно посадим вас под замок", — заявили оппозиционеры и гражданские активисты. И начали вешать замки с цепями на ворота и двери парламента, генпрокуратуру, канцелярию главы государства и другие ведомства, чтобы заблокировать их работу.

Правящая партия "Грузинская мечта" предложила протестующим начать переговоры, но те отказались. На митинге у здания парламента, на котором собралось от пяти до десяти тысяч человек, было решено добиваться отставки правительства страны. Также было озвучено требование провести внеочередные выборы, изменить состав ЦИК. Звучали призывы к акциям неповиновения.

Однако уже на следующий день спецназ МВД начал зачистку центра города и разблокировал парламент. В столкновениях пострадали десять человек из числа демонстрантов, 37 были арестованы. Их обвинили в хулиганстве и неподчинении правоохранителям. Госпитализация понадобилась и двум полицейским.

Позже глава департамента патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе заявил, что демонстрантам было сообщено о праве продолжать протесты, но в мирной форме. Спустя сутки суд освободил всех задержанных во время акции, им предъявлены обвинения в административных нарушениях.

На совещании же лидеров оппозиционных партий было принято решение продолжать протесты: каждый вечер понедельника с 19:00 предполагается проводить шествия к парламенту. После чего планируется пикетирование входов в здание парламента Грузии, чтобы сорвать работу законодательного органа на следующий день, во вторник. Следующая акция намечена на 25 ноября.

В ответ премьер-министр Георгий Гахария заявил: блокирование парламента и государственных учреждений является незаконным. И дал понять, что если в дальнейшем будут "подобные действия безответственных политиков", полиция будет разгонять протесты.

Хотя грузинский парламент под прикрытием спецназа и возобновил работу, но в зале законодательного органа присутствовали только депутаты от правящей партии. Оппозиционные депутаты объявили бойкот, несмотря на то, что спикер Арчил Талаквадзе призвал их вернуться к рассмотрению поправок в Избирательный кодекс и утвердить его до конца года.

При этом даже в рядах членов и сторонников "Грузинской мечты" произошедшие события вызвали острое неприятие. Дюжина парламентариев от правящей партии заявили о выходе из парламентского большинства. Среди них — два вице-спикера, глава парламентского комитета по европейской интеграции, замглавы комитета по внешним связям. Таким образом, число сторонников Иванишвили в составе законодательного органа сократится теперь до 95–96 из 150 депутатов.

События в парламенте и вокруг него, без сомнения, скажутся на уровне поддержки "Грузинской мечты".

Согласно недавнему опросу населения, проведенном Международным республиканским институтом (IRI), "Грузинская мечта" может рассчитывать на выборах на поддержку 23% избирателей, в то время как все оппозиционные партии в сумме собрали бы 41% голосов. 32% опрошенных неправительственной организацией не смогли определиться с выбором. Что интересно: примерно 30% из всех опрошенных заявили, что никогда не отдадут свой голос за партию Бидзины Иванишвили.

Формально сторонники Иванишвили не нарушили закон, когда провалили голосование за реформу избирательной системы. Но грузины оценивают случившееся как обман со стороны самого олигарха. Впрочем, он уже не раз нарушал свои обещания.

Сегодня на наших глазах разворачивается очередной этап грузинского кризиса. И его результат во многом зависит от способности разношерстной оппозиции консолидироваться и выдвинуть идеи, способные сплотить грузинское общество. Пока же митинги 17–18 ноября продемонстрировали, что оппозиция не сможет объединить значительное число граждан, чтобы эффективно противодействовать "Грузинской мечте" и ее патрону.