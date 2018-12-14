Мечом и динаром

Западные Балканы никак не могут избавиться от последствий югославских войн.

В регионе продолжаются глубокие трансформации, сопровождаемые обостряющимся политическим, национальным и религиозным противостоянием, вероятностью изменения существующих границ. Внутренняя политическая нестабильность балканских государств, воинственные заявления и взаимные обвинения — таковы отношения между бывшими республиками СФРЮ.

В этой ситуации любой шаг может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому решение Косово о введении 100% пошлин в отношении товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины (БиГ) и создании армии не на шутку встревожили международное сообщество.

Итак, что же произошло в последние дни?

В конце ноября Республика Косово (РК) неожиданно повысила пошлины на товары из БиГ и Сербии с 10 до 100%. Вице-премьер-министр Энвер Ходжай заявил, что это решение стало ответом Приштины на "агрессивную кампанию против страны на международной арене". Так косовские власти расценили блокирование БиГ и Сербией приема официальной Приштины в ЮНЕСКО и Интерпол. В свою очередь, глава МИДа БиГ Игор Црнадак прямо заявил, что введение пошлин является ответом Косово на позицию его страны по Интерполу.

Разочарование косоваров понять можно: Приштина потерпела серьезное дипломатическое поражение, поскольку отсутствие членства в ЮНЕСКО и Интерпол затрудняет легитимизацию Косово в мире. А неудача с получением членства в Интерполе разбило надежды на начало международного розыска военнослужащих-сербов, которые были организаторами и исполнителями массовых этнических чисток на территории края в 90-х гг. прошлого века. Многие из них и сегодня занимают командные посты в силовых структурах Сербии и БиГ.

Вряд ли косовские власти испугало сокращение товарооборота с этими двумя странами: в последние годы наблюдается падение торговли Косово с Сербией и БиГ. На место сербских и боснийских товаров уверенно приходят товары из Албании, что усиливает конвергенцию двух экономик. Но обеспокоенные возможной утратой рынка Косова, министр экономики БиГ Мирко Шарович и министр торговли Сербии Рашим Ляич в совместном письме в адрес Еврокомиссии отметили "катастрофические последствия" вышеупомянутого шага Косово для всей системы торгово-экономических отношений трех стран и региона в целом. Они призвали Брюссель к разрыву Соглашения о стабилизации и присоединении между Евросоюзом и Республикой Косово, если не будут отменены 100-процентные пошлины.

Ожидаемо, позиция пострадавших стран была поддержана ЕС. Ведь за последние полтора года Евросоюз сделал немало для евроинтеграции держав региона: саммиты ЕС и стран Западных Балкан в 2017-м и 2018-м, новая Стратегия усиленного взаимодействия, дополнительные миллиарды евро на создание транспортной инфраструктуры, интеграцию экономик, развитие регионального сотрудничества. Да и многие европейские фирмы вложили в регион немалые деньги, которые надо защищать. И все это одним решением косовского правительства поставлено под угрозу. Федерика Могерини и Йоханнес Хан, лидеры некоторых стран — членов ЕС, поддержав требования БиГ и Сербии, призвали власти Косово немедленно отменить решение. В противном случае — ухудшение отношений между Приштиной и Брюсселем.

8 декабря из Приштины прозвучало заявление премьера Рамуша Харадиная о готовности убрать 100-процентные пошлины, но только в ответ на признание Сербией независимости Косово! Одновременно он пригрозил в случае отказа ввести "другие меры, нетарифные". Среди них может быть отмена сербского динара как платежного средства в РК, запрет импорта изделий мировых брендов, произведенных в Сербии, наказание водителей, не осуществивших косовскую регистрацию и проч.

Иными словами, в Приштине продолжают борьбу за признание Косово независимым государство. Очевидно, что косовские власти, уставшие от противоречивой позиции официального Белграда на переговорах о будущем Косово, пошли на сознательное обострение ситуации. Такой шаг, по их мнению, продемонстрирует всем участникам переговоров решительность Приштины в окончательном решении вопроса независимости республики от Сербии.

В этой ситуации новые тарифы должны были заставить Белград признать независимость Республики Косово. Резкое осуждение со стороны ЕС этого шага, угрозы ухудшения отношений Приштины с Евросоюзом и снижения уровня сотрудничества абсолютно не в интересах РК. И потому возникают вопросы: не окажутся ли 100-процентные пошлины холостым выстрелом со стороны Косово? Не буду ли они вскоре отменены?

В контексте последовательной политики по международному признанию естественным выглядят намерения создать армию Косово. Ведь армия является одним из традиционных атрибутов государственности.

Так, 18 октября косовский парламент одобрил решение о трансформации сил безопасности РК в армию Республики Косово. Таким образом, план создания собственной армии, который был инициирован еще в 2014 г., вступил в заключительную фазу.

Члены НАТО относительно спокойно отнеслись к такой постановке вопроса, но единства не продемонстрировали. Испания, Греция, Словакия высказали озабоченность решением Приштины. Страны региона — Словения, Хорватия, Черногория — поддержали его. Большинство же членов альянса, отметив право Косово на собственную армию, указали на несвоевременность и поспешность завершения процесса трансформации. Озабоченность вызвало отсутствие в Конституции республики упоминания об армии (только силы безопасности), без чего ее создание станет антиконституционным.

По мнению некоторых европейских политиков, поспешность официальной Приштины в вопросе создания армии может привести к дестабилизации и снижению уровня безопасности региона. Они обращают внимание на то, что безопасность здесь гарантируют 7 тыс. военнослужащих, в основном США, размещенных на базе Кэмп-Бондстил всего в 46 км от столицы Косово.

Сербские лидеры выступили с резкими заявлениями. Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Белград не хочет войны, но не допустит преследований сербов, а премьер-министр Ана Брнабич даже не исключила возможность ввода сербской армии в северные районы РК для защиты сербов.

В свою очередь Р.Харадинай отметил, что армия создается не для усиления напряженности в регионе, а для "помощи союзникам" в Афганистане и Ираке. Учитывая, что численность армии не будет превышать 5 тыс. чел., подобное объяснение выглядит более чем натянутым. Но косовского премьера поддержал посол США в Приштине Филип Коснетт, назвавший формирование армии РК и ее будущее участие в миротворческих миссиях позитивным шагом, превращающим страну из потребителя безопасности в ее контрибьютора.

В общем, армия, скорее всего, будет создана: 14 декабря косовские депутаты приняли три закона, которые вводят в законодательное поле существование вооруженных сил Косово. Но страны НАТО поддержат решение Приштины только в том случае, если в армии будут представлены все нации страны, решение будет согласовано с Брюсселем и будет опираться на соответствующую законодательную базу.

Официальная Тирана была единственной, кто ясно высказался в поддержку упомянутых шагов Приштины, поскольку они отвечают ее экономическим и политическим интересам. Да и идея создания Великой Албании все еще жива. На последнем заседании правительств двух стран в ноябре с.г. албанский премьер Эди Рама выразил надежду на начало разработки Стратегии объединения их экономик к 2025 г.

А вот для А.Вучича инициативы Приштины создали сложную ситуацию.

Сербский президент должен всячески продемонстрировать, что защищает целостность Сербии и права сербов, — это ждут от него сербские избиратели. Но стратегическая цель этого политика — членство Сербии в ЕС до 2025 г., как это и зафиксировано в новой Стратегии Евросоюза. А подобное невозможно без решения косовской проблемы.

В общем, перспектива членства в ЕС не дает сербскому лидеру возможности предпринять решительные действия в отношении Косово. Но и промолчать Александр Вучич не может. А Россия, заинтересованная в перманентной нестабильности в балканском подбрюшье Европы, может подтолкнуть сербского президента к жестким шагам, — введение войск в сербские анклавы РК. Будем надеяться, что стремление стать членом Евросоюза победит у сербских политиков великосербские симптомы.

Введение Косово торговых ограничительных мер против БиГ и Сербии вместе с созданием собственной армии надо оценивать как борьбу косоваров за признание независимости и укрепление безопасности государства. Но следствием этих действий стал обмен очередных взаимных обвинений и угроз, новый виток напряженности в регионе. Остается надеяться, что Приштина и Белград не будут делать резких шагов по раскачиванию ситуации, а ЕС и НАТО удастся активизировать диалог между ними и сохранить стабильность региона.