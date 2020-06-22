Мародеры идеологий

"Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов, это для него естественное удобрение".

Томас Джефферсон, третий президент США

Негативные последствия от усиливающейся растерянности странным образом компенсируются тем, что она всеобща. Ведь ощущение ущербности возникает преимущественно из-за контраста, когда все вокруг якобы красавчики, и только ты почему-то лузер. И хотя факты могут свидетельствовать, что все не так уж плохо, если есть те, кому на данный момент гораздо лучше, вас это не особо порадует.

Разумеется, публично вы будете громко говорить о собственном человеколюбии и даже ставить множество лайков знакомым и незнакомым людям, у которых в жизни произошло что-то хорошее. Но в глубине души все равно будет звучать: "Блин, ну почему же это прекрасное происходит не со мной?". Хотя в глубине той же души вы вполне можете подозревать, что красивая картинка и похвальба — не что иное, как истерика самоутверждения и потребность получить социальное одобрение в кредит.

Одним из таких приемов является идеологизация собственного быта, даже самых обыденных его деталей. Идейность поведения — сродни показной религиозности. Она придает масштаб и историческую эпичность, в основном, правда, в собственных глазах.

Давайте рассмотрим подробнее (не вдаваясь в политологические тонкости), чем с практической точки зрения является то, что принято называть сегодня "идеологией". Кавычки здесь вполне уместны по той же причине, по которой кожа змеи, сброшенная после линьки, не может считаться настоящей змеей. Напугать полутрезвого мещанина или мещанку она еще может, но ненадолго. Так и с нынешними "идеологиями". На короткий митинг и селфи их еще хватает, но дальше уже все.

Почему на дальнейшее не хватает духу? В кризисе сначала гибнет функциональная важность системы координат. Сами координаты остаются, но как красивая шелуха. Затем по сходной последовательности обессмысливаются старые государственные институции. Хотя они могут по инерции активно функционировать еще долгое время, как курица с отрубленной головой, которая бегает по сельскому двору.

Светская (не только советская) власть, заменив однажды в истории церковные механизмы управления массами на идеологические, осовременила механизм, но оставила неизменной суть алгоритма подчинения людей. Он был эффективен, покуда существовали обстоятельства, которые его сформировали, и магическая триада "тайна, чудо, авторитет" позволяла массово разводить лохов.

Примерно так же, как развитие овцеводства уничтожало экологическую систему полей, а кораблестроение, деревянное зодчество и растущая потребность в древесном угле уничтожали древние леса, экстенсивное развитие идеологий "съело" тот духовный ресурс самоотверженности, на котором они возникли. Это длилось в течение нескольких поколений. И сперва было не очень заметно. Традиционные кризисы и гибель культур длятся десятки, порой и сотни лет. Усиленная околоисторическим враньем такая деградация не только незаметна, но и выдается за прогресс.

Но в наше растерянное время, когда объяснение изменений уже не успевает за самими изменениями, это становится все более заметным. Дело не в коронавирусе. Эпидемии сами по себе не вызывают кризисы. Они лишь хладнокровно обрушивают слабые места любой государственной системы, которая в благополучный период решила, что "да какая разница". Ну, или обрушивают всю систему, это кому как повезет.

В равной степени это касается и идеологий. Или того места в социальном организме, где они должны водиться. В Украине сегодня, пожалуй, уже ни одно действие не обходится без именования его ультраправым или ультралевым. И зачастую это одно и то же действие. Эти попытки стигматизации весьма комичны, потому что никого не ранят и не задевают всерьез. Ведь дальше названия дело уже вообще не идет. Если раньше это могло хотя бы фигурировать как донос грантодателям, то теперь у них самих изрядные проблемы с системой политических координат. Закончились сказки о "стабильном развитии", ООН еще лихорадочно бегает кругами по сельскому двору, но им явно не до нас.

Как происходит передел духовных ресурсов? Все вы видели картинки, как мародеры и уличная шпана в США грабят магазины во имя высшей исторической справедливости. Охапками выносят все, что под силу нести. Но уже известны истории с телефонами Apple и товарами с Amazon Go. Первые оказались заблокированы, за вторые волшебным образом обещали прислать платежки.

Развивая этот образ, скажу, что из "Волмарт" украинской истории в момент надлома старой политической системы (разумеется, "во имя высшей исторической справедливости") наиболее предприимчивые и смелые люди (назовем их так) под крики "это все наше!" охапками вынесли более-менее нарядные идеи. С которыми не только самим покрасоваться можно, но и продать тоже.

Я назову это мародерством идеологии. В большинстве случаев люди пальцем о палец не ударили для того, чтобы идеология, от имени которой они вещают, оставалась жизнеспособной. Она им не принадлежит. А тут еще оказалось, что она "отключена" и может выполнять лишь декоративную функцию.

Мы вообще весьма лирико-поэтическая страна и жестко мародерское государство. Лес, полезные ископаемые, вода, земля, даже воздух — все грабится как организованными, так и стихийными бандами. Если вы думаете, что не состоите в какой-то банде, то вы просто об этом не знаете. Вы же избиратель? Ну вот. Это не воровство, а именно массовое мародерство. Просто банда, которая мародерит лес или землю, к примеру, патриотично возмущается мародерами, например, из Минздрава. И наоборот. Создается впечатление, что есть лишь какая-то небольшая, но могучая кучка воров, обирающая боголюбивый, многострадальный и законопослушный народ. И есть отважные борцы с коррупцией. Только им денег надо, сами не местные, кошелек на вокзале крали. И так 30 лет, ага.

Ладно, пойдем от общего к частному.

Первое. Есть проблема изменения политического климата и, соответственно, идейных одежек. Племена, заселявшие территории накануне малого ледникового периода (еще в теплое время) в XIV в. и принципиально придерживавшиеся прежних обычаев хозяйствования, столкнулись с внезапной нехваткой еды и смертельным голодом. С идеями и исторически-культурным временем происходит подобное. Вторая мировая война завершилась крахом идей, господствовавших в Европе и США примерно полвека. Глобальная повестка дня, сформированная социалистами и коммунистами в 50-е гг. прошлого века, сегодня рушится точно с таким же грохотом, дойдя в своем развитии до абсурдного апогея. Любое национальное государство сегодня обязано подчиняться международным правилам, исключающим основополагающие принципы, на которых это государство возникло. (Насчет истоков любых современных идеологий напомню лишь одну деталь: со времен Великой французской революции терроризм вплоть до середины ХХ в. был самым соблазнительным воплощением романтической борьбы за прогресс и светлое будущее человечества). Исторического времени этому процессу отпущено совсем мало. Лет через пятнадцать нации и культуры, последние 200 лет интенсивно эксплуатировавшие нарратив современных идеологий, окажутся в ничтожном меньшинстве по сугубо демографическим причинам. Но к этому времени дров еще успеют наломать.

Нам важно не стать этими самыми "дровами", если мы окажемся втянуты в реконструкторские идеологические игры. Хотя пока наше втягивание идет достаточно самозабвенно.

Второе. Идеология жизнеспособна тогда, когда она воплощает в себе какой-то ресурс, за который не просто стоит бороться. А за который безоговорочно стоит отдать жизнь, настолько он лично (а не абстрактным "всем") важен. Но дело в том, что одни и те же ценности сначала могут способствовать развитию, а со сменой условий существования и обстоятельств возникновения выполнять противоположную функцию. Мастерство дровосека-одиночки лет сто назад было почитаемым, а сейчас — уголовно наказуемым. Это крайне трудно признать. Например, именно по причинам самонадеянной уверенности в духовном превосходстве вымерла колония викингов в Гренландии. Опыт безбожных эскимосов им было перенимать не по понятиям.

Если об идеологии мыслить рационально, то сначала народом эмпирически определяется этот один-единственный ресурс. Именно один, а не как в анекдоте про золотую рыбку и мужика, который в ответ на предложение выполнить три желания назвал десяток и сказал: "Это — раз!". Идеологи прошлого не выдумывали идеологий "из головы", они лишь эффективно оформляли массовый запрос своего времени. Застревавшие в этом времени терпели крах.

Третье. Идеология на самом деле не предусматривает никакого диалога. Она монологична. Вы либо принимаете ее, либо нет. Идеологические споры придумали трусы, страшащиеся следовать принципам лично, но желающие присмотреться, где можно смародерить результаты, поэтому их вежливо называют ревизионистами. Смысл любого диалога-спора о ваших личных ценностях — это либо базарный торг о цене, за которую вы готовы продаться, либо подготовка к ограблению, если нет. Поэтому диалог в наше время — это бессмысленная потеря времени. Даже не потому, что люди не готовы продаваться, очень даже готовы. Просто такие люди ничего не стоят. Поэтому их просто грабят.

Четвертое. Стремительно нищающий средний класс растерян и испуган даже не фактом своего нищания, хотя и в этом приятного мало. Дезориентация происходит из-за исчезновения мотивирующих и повышающих самооценку политических объяснений, — зачем средний класс вообще кому-то нужен. Это называется "экзистенциальный кризис". На самом деле никто никому особо не нужен в таких капризных, ресурсно затратных и малопроизводительных количествах. Может быть, вы умеете, к примеру, прясть, чесать и сматывать шерсть? Нет? Очень жаль, но мы с вами свяжемся при первой же возможности, сразу после окончания ледникового периода.

Остаться вообще ни с чем сегодня означает остаться наедине с самим собой, с пустым интеллектуальным холодильником, который в социально активные времена был вообще без надобности, поскольку все питались комбикормом из награбленных чужих идей.

Но среднему классу нужны успокаивающие заклинания и место в общем карнавальном шествии, даже если это "пляска смерти". (Примерно 300 млрд грн бюджетного дефицита — это как раз оно). Что делают идеологические мародеры? Продают в соцсетях старинные партийные амулеты и вуду-куклы врагов. Эффективность и пафос примерно те же, что у восьмитысячной армии инков против двух сотен конкистадоров, плевать хотевших на их благородные суеверия.

Почему это не работает?

Потому что у этого среднего класса на самом деле нет своего государства, а есть постсоветское, глубинное и мафиозное, которое он сам и обслуживает. Свое государство — это личная ответственность. Нет массового желания сражаться или хотя бы нести личную ответственность за что-либо, а есть желание получать деньги за изысканные стенания — никакая политическая археология не поможет. Эта прослойка частично вымрет, частично ассимилируется в глубинность и мафиозность.

Пятое. Решительные действия, к которым призывают любые современные мародеры, не предусматривают в итоге ваше личное счастье или хотя бы успешность. Мародеры гуманно говорят о собственном благе, как о вашем. Призывая бороться, например, за счастье для ваших детей. Однако народ как-то уже понял, что лучше все же сперва отправить их за границу, и на подольше. А потом уже побороться. Но, исходя из демографии и динамики показателей фертильности, людей, вообще способных на физические действия, не говоря уже о действиях решительных, в Украине, да и в евроатлантическом мире в целом, будет все меньше.

Ни один идеологический ярлык, тезис, призыв не достоин вашего внимания, не говоря уже о реагировании. Если вы отчетливо не видите за ним ваш личный, жизненно важный интерес. Если нет ощущения полного резонанса с тем, что в глубине души, но как-то неудобно вслух.

Из понятных простых личных интересов составляется эффективный общий интерес. Это и есть практическая идеология страны, граждане которой будут в состоянии не только благородно умереть (как мы все привыкли), но и неполиткорректно убить за свои идеалы. Мародеров — в первую очередь.