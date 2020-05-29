Лабораторное задание

"Соединенные Штаты построили в Украине подпольные военные лаборатории с опасными вирусами. Именно рядом с подобными исследовательскими центрами, работающими и в других постсоветских странах, соседствующих с Россией, и начинаются эпидемии. Не исключено, что в одной из лабораторий, расположенных в Украине, мог быть создан COVID-19".

Бред? Но вот уже полтора месяца эти новости периодически тиражируют российские массмедиа, крича, что Пентагон, начиная с 2005 года, построил в Украине то ли восемь, то ли пятнадцать биолабораторий, позволяющих США обойти нормы Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Новости с подобными нарративами появляются и в украинских СМИ, подхвативших эстафетную палочку от россиян.

В конце апреля в программе "Секретные материалы" на телеканале "1+1" журналисты представили свое феерическое "расследование", где рассказали историю о том, что в Украине в "строгом секрете" работают "пентагоновские биолаборатории", которые не контролируются украинским правительством. Сами же исследовательские центры якобы могут быть причастны к разработке "бактериологического оружия" и "вспышкам подозрительных болезней".

Но наиболее активно в Украине тема раскручивается массмедиа, аффилированными с Виктором Медведчуком.

Сам же политик в конце апреля совместно с Ренатом Кузьминым сделал депутатский запрос на имя премьера Дениса Шмыгаля, где также пишет о том, что появление американских биолабораторий в Украине "совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в государстве". А несколько дней назад ОПЗЖ, как сообщил Медведчук, направила и в ООН запрос о бактериологических лабораториях США на территории Украины с просьбой проверить, как соблюдается КБТО.

Так что же это за секретные лаборатории?

На самом деле — ничего нового, таинственного и незаконного.

Еще с 1993 года между США и Украиной действует соглашение о предоставлении нашей стране помощи в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. (Этот документ — часть известной программы Нанна—Лугара.) Тогда же, кстати, был создан Украинский научно-технологический центр, главной целью которого было содействие ученым в переходе от "военной науки" к "мирной".

В рамках соглашения 1993 года украинский Минздрав и американское Минобороны подписали в 2005-м соглашение о сотрудничестве в противодействии распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. С его текстом можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

В соответствии с данным соглашением, Вашингтон взял на себя обязательства помочь нашей стране, в том числе и в улучшении безопасности хранения в Украине патогенов опасных болезней, и в подготовке украинских специалистов в сфере биобезопасности. Ведь в украинских лабораториях еще с советских времен хранились возбудители болезней и опасные патогены, необходимые ученым для исследовательских работ в противодействии туляремии, холере, герпесу, арбовирусам, легионеллезу, ВИЧ и пр. Главная задача сотрудников этих центров — определение эпидемии на ранних стадиях.

Выделяемые США финансовые средства также шли на модернизацию старых и строительство новых лабораторных центров. За годы действия соглашения Вашингтон вложил в поддержку украинской биобезопасности около 200 млн долл. (Со списком украинских лабораторий, которым помогают американцы, можно ознакомиться на сайте посольства США в Украине.)

При этом, как особо отмечают собеседники ZN.UA из украинских спецслужб, в разработках биологического и химического оружия данные учреждение не участвуют. А исполняющий обязанности заместителя главы миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон в интервью ТСН заявил, что американцы в этих лабораториях исследования никогда не проводили.

Один из последних проектов в рамках соглашения 2005 года — внедрение электронной интегрированной системы наблюдения за заболеваниями (ЭЛИСНЗ) и системы контроля над патогенами (СКП). Данный проект способствует реформированию системы санитарного и эпидемиологического наблюдения в нашей стране.

Но смешивая правду и ложь, российские и пророссийские журналисты и политики создают фейковую реальность вокруг сотрудничества Киева и Вашингтона в столь чувствительной сфере. В этой "реальности" присутствуют обвинения в нарушении КБТО и несоблюдении техники безопасности хранения штаммов, утверждения, что из лабораторий происходили утечки (в результате чего украинцы болели A(H1N1), холерой, гепатитом А и корью). И подозрения в том, что задачей деятельности "иностранных биологических объектов" было "скрытое тестирование действий вирусов и бактерий на организмах украинцев".

Украинскому государству пора более жестко реагировать на подобные фейковые новости, больно бьющие по репутации страны, а не ограничиваться лишь заявлением СБУ. Или острить на пресс-конференции по поводу каналов Медведчука — это одно, а поставить на место пятую колонну — совсем другое?

Ведь когда нужно, украинская власть умеет и информационную кампанию развернуть, и вспомнить о наличии в ее руках репрессивных инструментов. Вот, отслеживая фейки о коронавирусе, СБУ уже выявило около четырехсот интернет-агитаторов, полторы сотни из которых уже привлечены к админответственности за распространение неправдивых слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка (статья 173-1 КУоАП).

Так может правоохранительным органам стоит заняться и распространителями фейк-новостей о "пентагоновских биолабораториях"? Ведь хотя украинские власти и американский госдеп опровергают все обвинения, подробно и по пунктам объясняя, когда и для чего финансировались и эксплуатировались данные исследовательские центры, их аргументы не слышат. И новости, что "США построили в Украине лаборатории с опасными вирусами" все так же появляются на российских и украинских телеканалах, в интернет-изданиях и телеграм-каналах. Странно еще, что одновременно не вспоминают о "секретных тюрьмах ЦРУ" на территории нашей страны.

При этом "новости" об "американских лабораториях" — истории с длинной бородой: они уже всплывали в украинских и российских СМИ лет десять назад, когда Москва отказывалась продлевать программу Нанна—Лугара, а в Киеве времен президентства Януковича с подачи пророссийского лобби разгорелась борьба за выход Украины из соглашения 2005 года. Зачем же вновь возвращаются к этим фейкам? Ведь звучащие в адрес Киева обвинения — это не просто заявления адептов конспирологических теорий, усматривающих в действиях англосаксов коварные планы по созданию генетического оружия против славян.

Цели Москвы в таких информационных атаках остаются неизменными: посеять панику среди украинцев, усилить недоверие к украинской власти и предпринимаемым ею мерам по предотвращению распространения коронавируса, вызвать в украинском обществе протест против сотрудничества Украины и США, а в отношениях Киева и Вашингтона создать новый раздражитель. В "лабораторной работе" россияне и пророссийское лобби преследуют еще одну цель: усложнить принятие властями решения о продлении соглашения 2005 года, срок действия которого завершается в конце текущего года.

"Удивляться подобным фейкам не стоит. Угроза от биологического оружия понятна всем людям. А острота восприятия таких историй усиливается в условиях пандемии", — так в беседе с ZN.UA один из высокопоставленных украинских чиновников пояснил очередной информационный шум вокруг биолабораторий. При этом российская пропаганда старается вплести "лабораторную историю" в канву противостояния Вашингтона и Китая, обвиняющих друг друга в том, что это их оппонент стал виновником пандемии: не так давно китайцы высказали свою обеспокоенность созданием США многочисленных биологических лабораторий на территории бывшего СССР.

По схеме, идентичной с украинской, Россия работает и по другим странам, власти которых сотрудничают с американцами в укреплении биобезопасности. Так, россияне постоянно дискредитируют построенный в Грузии при поддержке Соединенных Штатов Исследовательский центр общественного здравоохранения им. Р.Лугара (Центр Лугара). Он подчиняется Минздраву Грузии и полностью финансируется грузинским правительством. В лаборатории ведутся исследования различных опасных вирусных и бактериальных инфекций. Примечательно, что все тесты грузинских граждан на COVID-19 проводятся в данном Центре.

Но в Москве утверждают, что США якобы разрабатывают в нем химическое и биологическое оружие. На днях МИД РФ вновь заявил, что изучая возбудители особо опасных инфекционных заболеваний, американцы используют лабораторию в своих военно-биологических интересах. "Предмет нашей обеспокоенности — Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Впрочем, не только украинцы или грузины являются целью подобной дезинформации. Свои информационные операции россияне проводят с ориентацией не на одну целевую аудиторию, а на несколько. В том числе и на российскую. Выливая на россиян поток подобной дезинформации, у них обостряют ощущение пребывания в осажденной крепости. На этот раз — окруженной "американскими биолабораториями". Судя по многочисленным комментариям под статьями на тему лабораторий, опубликованными в российских изданиях, своей цели инициаторы этих фейковых новостей вполне достигают.