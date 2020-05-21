"Кулек", кредит и политическая миграция

Молдова оказалась в шаге от очередного политического кризиса и досрочных выборов.

В начале недели еще два депутата от Демократической партии (ДПМ) вышли из правящей коалиции. В когда-то второй по численности фракции Демпартии, еще недавно насчитывающей 30 парламентариев, осталась половина состава. Теперь правящая коалиция — Партия социалистов (ПСРМ) и ДПМ — состоит лишь из 52 депутатов, при том, что для большинства нужен 51. Для падения правительства, возглавляемого Ионом Кику, достаточно, чтобы еще два-три депутата из коалиции осуществили акт политической миграции.

Процесс перетока депутатов из большинства начался в феврале, прежде чем ПСРМ и ДПМ решили "оформить" свои отношения и подписать коалиционное соглашение. Тогда группа из шести депутатов во главе с экс-спикером парламента Андрианом Канду (со временем к ним присоединился еще один депутат) объявила о выходе из фракции Демпартии и создании группы Pro Moldova. Сам Канду — человек из ближнего окружения бывшего лидера Демократической партии олигарха Влада Плахотнюка, скрывающегося сейчас за границей. Выход из фракции экс-спикер объяснил несогласием с политикой партии, в частности союзом с социалистами.

Демарш части депутатов не стал помехой созданию в марте коалиции социалистов и демократов. Внешне ее позиции выглядели достаточно уверенно, как и позиции президента Молдовы Игоря Додона, уже начавшего подготовку к президентским выборам, которые должны состояться осенью этого года. Тем более что на первый план вышли новости о коронавирусе и его последствиях.

Первый громкий звонок прозвучал, когда Конституционный суд заблокировал, а со временем и признал неконституционным соглашение о получении Молдовой российского кредита на сумму 200 млн евро.

С самого начала это соглашение вызывало много вопросов. Кредит выделялся на 10 лет под 2% годовых и внешне казался довольно привлекательным, тем более что пандемия и меры по ее преодолению пробили глубокую дыру в бюджете страны.

Политическая суть этого кредита сомнений тоже не вызвала. В то время как западные партнеры ставят предоставление помощи в зависимость от реформ, Москва не требует каких-то демократических преобразований или борьбы с коррупцией. И 200 млн евро на дороги, да еще и накануне выборов, — это не что иное, как акт политической поддержки Игоря Додона.

Впрочем, условия все же были. И именно они стали причиной недовольства. Во-первых, Молдова взяла на себя обязательства "прилагать усилия, направленные на обеспечение реализации совместных проектов на территории Республики Молдова силами российских компаний". Во-вторых, Молдова как государство брала на себя обязательства выплачивать задолженность не только из государственного кредита, но и из частных кредитов молдовских компаний, взятых у российских банков. Единственным предохранителем являлось предостережение, что эти частные кредиты должны быть одобрены "молдовской стороной". Возникала угроза искусственного банкротства государства по частным долгам с последующей политической "приватизацией".

23 апреля парламент Молдовы 56 голосами депутатов ПСРМ и ДПМ ратифицировал соглашение о получении российского кредита, с дополнением, что кредиты российских банков для частных молдовских компаний сможет гарантировать только парламент.

Но этот день не стал временем триумфа Игоря Додона. Именно 23 апреля судьи Конституционного суда Молдовы проголосовали за снятие с должности главы суда Владимира Цуркана — бывшего депутата-социалиста, близкого к президенту. Формальным основанием для вынесения вотума недоверия Цуркану стал его телефонный разговор с Игорем Додоном, в ходе которого глава Конституционного суда высказался в пользу одного из законов, действие которого остановил КС. Причем и о самом разговоре, и о позиции Цуркана сообщил в своем видеоблоге сам Додон, невольно подставив собеседника. Новым главой избрали Домнику Маноле, которая во время выборов 2019 года баллотировалась в депутаты от партии "Действие и солидарность" (PAS). Неизвестно, стало ли это результатом кадровых изменений, но Конституционный суд на основании обращений депутатов сразу же заблокировал кредитное соглашение.

А 7 мая суд признал его не соответствующим Конституции. Президент потерпел первое серьезное поражение с ноября прошлого года, когда после отставки правительства Майи Санду получил полноту власти. И уже следующий день стал урожайным на события. Еще четверо депутатов оставили фракцию Демпартии, а парламентская группа Pro Moldova призвала все фракции оппозиционных партий, а также депутатов из парламентского большинства, создать коалицию и отправить в отставку правительство. Блок пополнила фракция партии "Шор", куда вошли два перебежчика-демократа.

Политическая миграция коснулась и местного уровня. В Pro Moldova и "Шор" начали переходить местные советники, мэры сел и городов от Демократической партии. Игорь Додон в очередном выпуске видеоблога сообщил тарифы, которые предлагаются за переход из одной партии в другую. За такую миграцию депутатам якобы предлагают несколько сотен тысяч долларов, мэрам — 10 тысяч, а районным советникам — около полутора тысячи долларов. Президент, в свою очередь, предложил принять закон, запрещающий депутатам парламента переходить из одной фракции в другую. Но даже если нынешнее шаткое большинство и примет такой закон, нет гарантий, что это остановит миграционные процессы.

Оппозиция нанесла президенту еще один удар. Депутат от партии "Платформа DA" Юрие Реница обнародовал видеозапись, где Влад Плахотнюк и бывший заместитель главы Демпартии Сергей Яралов якобы передают президенту Игорю Додону пакет с большой суммой денег. Видео очень похоже на записи, обнародованные еще во время июньского кризиса прошлого года, где человек, похожий на президента Молдовы, сознается, что Партия социалистов получает финансирование из России. По словам молдовских источников, у Плахотнюка было такое политическое хобби — записывать разговоры со своими партнерами. Оставляя Молдову, Влад Георгиевич прихватил с собой интересную видеотеку, которая может испортить нервы не одному из молдовских политиков.

Ответ не заставил себя ждать. Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло на пресс-конференции заявил, что Плахотнюк официально признан бенефициаром "кражи столетия" — вывода из банковской системы Молдовы одного миллиарда долларов. Впрочем, сенсации это не вызвало: о причастности Плахотнюка к "делу миллиарда" заявляла в прошлом году следственная парламентская комиссия. К тому же в общественном сознании закрепилось мнение о причастности к этому громкому делу если не самого Додона, то людей из его окружения.

А вот "кулек" (culioc) — так на видео Додон называет пластиковый пакет, который ему передает Плахотнюк, — может стать своеобразным политическим мемом. Мэр-популист города Бельцы Ренато Усатый призвал к акции "Кулек для Додона" и повесил на ограду администрации президента черный пакет с Уголовным кодексом внутри.

Ведущие проевропейские оппозиционные партии — PAS и "Платформа DA" — сохраняют определенную дистанцию от антиправительственного блока Pro Moldova—"Шор". Это вполне понятно, учитывая, что обе силы непосредственно ассоциируются с Владом Плахотнюком и Иланом Шором — лицами, являющимися олицетворением коррупции в сознании части граждан Молдовы. Впрочем, не исключено, что когда будет поднят вопрос доверия действующему правительству, все оппозиционные силы продемонстрируют единую позицию.

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