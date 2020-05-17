"Кремль — это вам не собес"

В РФ ежедневно выявляют почти 11 тысяч новых больных коронавирусом, и каждые три дня их общая численность практически удваивается. В то же время Владимир Путин где-то прячется, а премьер-министр проводит совещания из больницы — после того, как у него самого обнаружили COVID-19.

9 мая, в разгар пандемии, в Минске прошел парад Победы. Только потому, что так захотел президент Беларуси Александр Лукашенко.

На Китай сыпятся обвинения в длительном утаивании информации о появлении опасного вируса, а также искажении данных о количестве больных и уровне смертности. США грозят КНР исками и новой торговой войной, чтобы возместить убытки, причиненные экономике страны COVID-19. А президент Дональд Трамп настойчиво называет коронавирус "китайским".

Масштабы эпидемии в Иране доподлинно неизвестны. Власть этой страны подозревают в занижении официальной статистики.

И, наконец, в Туркменистане просто запретили употреблять слово "коронавирус".

Бытует миф (особенно распространенный на постсоветском пространстве), что авторитарные режимы лучше демократических приспособлены к решению глобальных проблем и борьбе с катастрофами, поскольку в руках их лидеров сконцентрирована вся власть и основные ресурсы страны, а силовой аппарат без лишних правовых рефлексий способен обеспечить порядок и мобилизовать население.

Но сегодня мы имеем возможность видеть, как пандемия, отодвигая пропаганду, ярко демонстрирует, кто на что реально способен, какие политики и политические режимы могут решать проблемы, а какие — достигли успехов лишь в жанре мифотворчества.

Какое-то время мы действительно восторженно наблюдали за масштабными мерами, принятыми руководством КНР для борьбы с вирусом, за быстрым строительством больниц для больных COVID-19 и жестким карантином, который организованно соблюдало вышколенное коммунизмом население страны. Эта слаженная работа, вместе с не такими уж впечатляющими (по сравнению с тем же гриппом) официальными данными о количестве смертей, успокаивали и вселяли уверенность, что коронавирус не вырвется из КНР, да и вообще — не такой уж он и страшный. При этом все как-то забыли о склонности авторитарных режимов в целом и коммунистов в частности, к переписыванию статистики и утаиванию реальности. Поэтому, бесспорно, руководство КНР действовало эффективно и с размахом, но, похоже, мир все же был введен в заблуждение и, как следствие, страдает сегодня от больших потерь.

В то же время начало эпидемии в ЕС и США похоже на катастрофу, которую властям и медикам не удавалось укротить. Страны Евросоюза обвиняли друг друга в эгоистической борьбе за собственное спасение и неготовности помогать соседям. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте даже неоднократно предупреждал о риске краха Европейского Союза как проекта вследствие коронавируса.

Все это выглядело плохо на фоне организованных действий руководства КНР, которое к тому же начало довольно масштабно посылать в другие страны дефицитные (в условиях пандемии) медоборудование и тесты. Россия тоже демонстрировала прямо-таки альтруистичное стремление помочь другим. Правда, помощь эта оказалась сомнительного качества и не без политического подтекста. Но многие итальянцы, особенно на фоне отсутствия примеров европейской солидарности в начале эпидемии, помощь россиян оценили высоко. Благодарили Москву и в Сербии. Конечно, помощь поступала странам СНГ. Ну и, наконец, "милыми" назвал поставки медоборудования Российской Федерацией в США президент Д.Трамп.

Но первый шок в западных демократиях прошел, и картина быстро начала меняться не в пользу "организованных" и "внутренне консолидированных" авторитарных государств.

Закономерно, что у значительно более богатых демократических стран больше возможностей помогать своим гражданам, малому и среднему бизнесу, которые понесут убытки из-за ограничительных мер. В том то и дело, что демократические страны преимущественно зажиточны. Но дело не только в этом. Там, где господствует понимание государства как совокупности институтов, обслуживающих граждан, финансовые возможности без сомнений и предостережений направляются прежде всего на поддержку людей.

Во всех развитых демократических странах были приняты программы помощи гражданам и бизнесу. Особенно впечатляющи по масштабам и уровню организации действия федеральной власти и руководства штатов в США. Объем помощи безработным и предпринимателям, а также выделенных средств на приобретение медицинского оборудования в этой стране уже превышает 2,5 трлн долл. Здесь людям раздают деньги (одноразовая выплата всем), продукты (опять же, всем нуждающимся), предоставляют бесплатную (у кого нет страховки) медпомощь.

Постепенно все налаживается и с солидарностью. Еще 10 апреля министры финансов стран—членов ЕС согласовали комплекс мер по финансовой помощи государствам—членам сообщества в объеме свыше 500 млрд евро. Это в дополнение к помощи, которую предоставляет Европейский центральный банк. Кроме того существуют и более масштабные планы создания специального Фонда восстановления с бюджетом свыше 2 трлн евро для предоставления странам-членам займов и грантов в 2021–2027 гг. Конечно, страны с кредитными задолженностями хотят получить от Брюсселя финансовые вливания именно в виде грантов, а не займов. Определение баланса между кредитами и грантами еще дискутируется. Как и размеры взносов стран ЕС в Фонд. Это непростой вопрос, который, бесспорно, со временем будет решен.

Еще 7,5 млрд планируют выделить в ЕС на разработку вакцины.

Помогает ЕС и другим странам мира. Так, Совет ЕС поддержал предложение Еврокомиссии выделить помощь Украине и еще девяти странам—соседям Евросоюза. Для нас запланирована сумма 1,2 млрд евро.

Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) выделили на сегодняшний день уже почти 508 млн долл. на медико-гуманитарную и экономическую помощь другим странам. Из них 14,5 млн долл. — Украине.

Относительно соседних РФ и РБ, там ситуация складывается не лучшим образом.

Очевидно, многие читатели помнят появление в феврале-марте в украинском информационном пространстве пропагандистских публикаций о замечательной медицинской системе соседней Беларуси и спокойном, рассудительном отношении к пандемии президента А.Лукашенко, который не убивает экономику государства карантином. Сегодня эта небольшая страна с девятимиллионным населением занимает второе после России место по количеству больных на постсоветском пространстве и 13-е — в мире. Люди фактически оказались заложниками скептического отношения президента страны к коронавирусу.

Здесь работают даже школы и детские садики. На традиционный для Беларуси субботник 25 апреля, когда ситуация с ростом количества больных уже была сложной, согнали свыше двух миллионов граждан.

Трудно поверить, что в РФ болезнь удивительным образом появилась позднее, чем в Европе и Северной Америке. Упомянем о более четырех тысячах километров общей границы с КНР. Скорость, с которой коронавирус распространяется среди населения РФ, свидетельствует, что реакция власти на появление COVID-19 все же была запоздалой.

РФ по количеству больных (при, как помним, любви таких режимов к "подкручиванию" статистических данных) сегодня занимает третье место в мире. При этом в РФ, как и в Украине, тестов делают мало. Мэр Москвы С.Собянин 7 мая предположил, что реальное количество больных в городе втрое больше официального.

С врачами здесь творится нечто странное. Интернет-пространство заполнено их жалобами на отсутствие средств защиты. В знак протеста в Калининградской области на днях уволились сразу 350 медиков. С начала эпидемии в России уже три врача каким-то образом выпали из окон своих больниц. Некоторые из них — во время или после разговоров с руководством. Нехватку врачей здесь решают просто — мобилизацией студентов-медиков. Жаловаться и принимать помощь от волонтеров врачам тоже нельзя. Некоторые из них уже подверглись преследованию за такую самодеятельность.

Кремль фактически самоустранился от решения проблем, переложив их на плечи региональной власти и не предоставив при этом надлежащей финансовой поддержки. В результате — три губернатора уже уволились.

Малый и средний бизнес брошены российской властью на произвол судьбы. При том, что деньги в российском бюджете есть, тратить их на людей власть не спешит. Хотя обещает и дешевые кредиты бизнесу (правда, сами россияне говорят, что получить их невозможно), и с 18 мая — гранты предприятиям. Логика действий российского руководства простая: для экономики страны малый бизнес большой роли не играет, его главная функция — создание рабочих мест. Проблемы простых людей авторитарные режимы волнуют только если эти люди начинают бунтовать и создавать угрозу элите. А россияне традиционно терпят.

Поэтому не будет и никакой адресной денежной помощи. Об этом заявили глава Центробанка Э.Набиуллина и министр финансов А.Силуанов. А пресс-секретарь Путина Д.Песков добавил: "Кремль — это вам не собес". Хотя в Фонде национального благосостояния хранится свыше 125 млрд долл. Не на потребности граждан, очевидно, формировались и золотовалютные резервы страны.

В то же время эксперты прогнозируют снижение доходов россиян во втором квартале до 20%, а рост безработицы — до 9,5%.

Слабая и жадная — это основной вывод, который можно сделать сегодня о власти в РФ. И этот момент весьма принципиальный, поскольку для многих россиян важным был своеобразный обмен своих прав и свобод на стабильность и защиту со стороны сильного государства. Эти выдуманные стабильность и сила являются одной из базовых концепций российской пропаганды, которая сравнивает РФ с такими странами, как наша, и даже со странами ЕС. И вот так называемый общественный договор оказался обманом.

Пандемия закончится, но последствия в разных странах будут разными и вместе с тем показательными. Концепция государства для людей в который раз доказывает свою более высокую эффективность по сравнению с государствами, где люди — не цель, а средство. Наконец, ориентация на людей — это не абстрактная ценность, это подход, делающий историю народа успешной. И в условиях пандемии — тоже.

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