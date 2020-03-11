Коронавирус Байдену не помеха

За "супервторником" 3 марта в предварительной избирательной кампании демократической партии — праймериз — последовал еще один большой вторник, на сей раз 10 марта. К его результатам был лишь один существенный вопрос: подтвердится ли тенденция, наметившаяся неделей раньше? Разовьет ли бывший вице-президент Джо Байден свою инициативу? Ответ на этот вопрос получен и он положительный.

Собственно, перелом в гонке наметился несколькими днями ранее, а именно — в последний день зимы, 29 февраля, когда праймериз прошли в штате Южная Каролина. Тогда Джо Байден победил. Но дело было даже не в том, что он просто выиграл, а в том, что выиграл очень убедительно. Тем самым он подал сигнал, что его еще рано списывать со счетов. Очевидно значительная часть демократов ждала этого сигнала, потому что в последующие дни события развивались стремительно, подобно сходу снежной лавины.

Прежде всего, из гонки вышли несколько кандидатов, расчистив тем самым пространство Байдену. Двое сделали это еще до "супервторника" — Пит Бутиджич и Эми Клобучар, а Майкл Блумберг — на следуюший день после "супервторника". Все они заявили о своей поддержке Байдена. Все эти люди — представители умеренного центристского крыла партии (как и Байден) поэтому их выход из гонки стал важным толчком его кампании.

Наконец, некоторое время спустя из гонки выбыла и сенатор Элизабет Уоррен. Она в свою очередь представляла более левое "прогрессистское" крыло партии, как и сенатор Берни Сандерс. Поэтому некоторые ожидали, что ее уход как раз сослужит службу кампании Сандерса. Однако этого не произошло. Сначала социологические опросы, а теперь и вчерашние результаты продемонстрировали, что электорат Уоррен почти равномерно распределился между Байденом и Сандерсом. Инициатива осталась у Байдена и, похоже, навсегда ушла от Сандерса.

Итак, вчера, 10 марта, голосование проходило в шести штатах. По разным причинам внимание было приковано прежде всего к двум — Мичигану и Вашингтону, и в меньшей степени — к Миссури и Миссисипи.

Мичиган является большим штатом с немалым числом делегатов предстоящего в июле этого года съезда демократической партии — 125, и представляет критически важный регион Среднего Запада. Значение этого региона трудно переоценить в контексте предстоящих общенациональных выборов. В праймериз 2016 года Берни Сандерс опередил здесь Хиллари Клинтон (которая впоследствии совсем немного уступила Дональду Трампу). На сей раз Джо Байден одержал в Мичигане убедительную победу. На момент написания материала результат был 52,9% за Байдена против 36,6% за Сандерса.

В штате Вашингтон (89 делегатов) подсчет голосов продолжается. Голосование тут закончилось поздно. Кроме того, нужно принимать во внимание, что именно этот штат пока наиболее сильно затронуло распространение коронавируса, что не могло не затормозить процесс определения результатов. На данный момент подсчитали чуть менее половины поданых голосов. Сандерс опережает Байдена, но с очень незначительным отрывом — меньше одного процента. Очевидно, что это можно считать еще одним неудачным результатом Сандерса, даже если в итоге он выйдет победителем.

Во-первых, все западные штаты (одним из которых является Вашингтон) считаются такими, где позиции именно левого крыла партии традиционно особенно сильны. Это показали и результаты в Калифорнии (где через неделю после голосования официально голоса все еще не подсчитаны полностью). Вашингтон же, вполне возможно, является самым левым штатом, если говорить именно о приверженцах демократов. В праймериз 2016 года Сандерс выиграл здесь без всяких проблем. Теперь же видим, что его позиции практически равны позициям Байдена.

Во-вторых, так как результаты подсчитываются по пропорциональной системе, это значит, что даже если Сандерс приходит первым, то Байден все равно получит много голосов делегатов. По сути, они соберут примерно одинаковое число голосов делегатов. А ведь этот штат кампания Сандерса рассматривала как свою вотчину. Если Сандерс не сможет обеспечить себе убедительный перевес в таком штате как Вашингтон, то больше этот перевес ему получить просто негде. Ресурс для поиска сторонников у Сандерса оказался весьма ограниченным.

В отличие от Сандерса, ресурс для получения перевеса в количестве голосов делегатов у Байдена огромен. Возьмем, к примеру, еще один "вчерашний" штат — Миссури. Это штат южной части Среднего Запада, примыкающий к американскому Югу. Здесь у Байдена 60,36% против 34,70% у Сандерса.

Любопытно также, что именно здесь вчера произошел эпизод, подтвердивший, что с организацией избирательного процесса в США далеко не все в порядке. Когда на праймериз пришел голосовать мэр крупнейшего города региона — Канзас-Сити — Куинтон Лукас, то он не обнаружил себя в списках. В связи с этим многие американцы задаются вопросом: если такое случилось с мэром крупного города, то каково рядовым избирателям?

Наконец, выборы в южном штате Миссисипи дали огромный разрыв в пользу Байдена: 81% против 14,8% у Сандерса. Тут, как и всюду на Юге, никто и не сомневался, что победит Байден. Однако вопрос был в том, насколько убедительной будет эта победа. И она оказалась просто разгромной. Сандерс в Миссисипи оказался на грани неполучения голосов делегатов вообще. Дело в том, что здесь, как и в других штатах, действует "правило 15%". Чтобы получить хоть какие-то голоса делегатов, нужно набрать свыше 15% голосов избирателей. В случае, если кандидат недобирает до 15%, его голоса уходят победителю гонки. Таким образом, Сандерс может получить в графе "делегаты" в Миссисипи цифру 0. Здесь решается судьба всего лишь 35 делегатов, но убедительные результаты во всех южных штатах дают Байдену в итоге серьезный прирост.

Одна из причин такого успешного выступления Джо Байдена на юге страны заключается в поддержке его афроамериканским населением. Оно составляет тут заметную часть электората демократов. Интересно, что многолетний политический опыт Байдена содержит, с точки зрения афроамериканцев, и некоторые негативные эпизоды. Но все перевешивает тот факт, что Джо Байден на протяжении восьми лет был вице-президентом при президенте Бараке Обаме. Обама сохраняет феноменально высокую популярность среди всех демократов, не только афроамериканцев. Пока что он воздерживается от формального одобрения в адрес одного из кандидатов. Но, думается, теперь заявление от него о поддержке Байдена уже не за горами.

Электоральная коалиция Берни Сандерса оказалась значительно более узкой, чем многие ожидали. По сути, в ней только демократы с наиболее левыми взглядами и молодежь. Как выяснилось, левые не составляют большинства. Что касается молодежи, то она голосует не так уж и активно. По итогам "супервторника" стало известно, что люди в возрасте от 18 до 29 лет составили лишь 13% проголосовавших. У избирателей более старших возрастных групп хватает времени не только на то, чтобы написать пост в социальных медиа, но и чтобы физически прийти на участок и отдать голос.

Социальной базой для Сандерса также были и представители "латинос", или "хиспаникс", то есть испаноговорящие выходцы из стран Центральной Америки и из Мексики. Но если в некоторых штатах их удельный вес весьма заметен, то в других не очень. Кроме того, в последние дни кампания Байдена показала растущую способность набирать поддержку, в том числе и среди "латинос".

На фоне сокращения электоральной базы Сандерса среди сторонников Байдена наблюдается противоположный процесс. Джо Байдена поддерживают многие важные сегменты — белые американцы, женщины, жители пригородов, люди с университетскими дипломами. За истекшую неделю мы увидели, что кандидатура Байдена привела к активизации избирателей в рамках праймериз.

Неделю назад, например, в штате Вирджиния голосовали 1,3 миллиона человек (против 780 тысяч в 2016 году), а в Техасе — 2,1 миллиона (против 1,4 миллиона в 2016-м). Вчера в штате Мичиган прирост числа голосовавших по сравнению с 2016 годом составил 30,5%. В целом по итогам всех штатов, в которых уже прошли праймериз, такой прирост составляет около 26%. Он наблюдается именно в тех штатах, где перевес получил Джо Байден. Это говорит не только о его потенциале в рамках праймериз, но и о растущих позитивных шансах в схватке с Трампом на общенациональных выборах в ноябре.

Поэтому главный вывод таков: кандидатура Джо Байдена консолидирует большую часть партии, ведет к увеличению числа участников избирательного процесса и повышает шансы демократов на успешный исход выборов 3 ноября — как президентских, так и выборов в Конгресс.

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