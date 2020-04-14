Коронация немецкой демократии

В кризисное время консервативная христианская демократия побеждает и извечных противников, и новомодные веяния. А успех и осознанность действий Ангелы Меркель и ее правительства затмевают политические разногласия.

"Позвольте вас заверить: человек вроде меня, не понаслышке знающий, как это — сражаться за право на свободу передвижения и путешествий, сможет найти оправдание таким мерам лишь в случае крайней необходимости. В демократической стране они никогда не должны вводиться легкомысленно и всегда должны быть временными. Сейчас они необходимы для спасения жизней", — заявила Меркель в телевизионном обращение к нации 18 марта 2020 года.

Вскоре после этой, без преувеличения исторической речи, Интернет облетели фотографии фрау канцлерин с тележкой продуктов в одном из берлинских супермаркетов. Как ни странно, без годового запаса туалетной бумаги. Зато с парой бутылок вина. А еще чуть позже фрау Меркель ушла в добровольный карантин после позитивного теста на коронавирус у врача, делавшего ей прививку.

Карантин фрау канцлерин уже завершен. И сегодня она кажется той незыблемой силой, которая ведет немцев прочь от пандемического мира страха назад к уютной европейской жизни. Приступы коварной необъяснимой дрожи давно позади. В своих обращениях Меркель не вспоминает гуннов и готов, а держится одновременно уверенно и по-человечески взволнованно, но главное — искренне. Ее личный рейтинг растет (+15% с начала карантина!), укрепляются позиции партии, а подавляющее большинство немцев поддерживают действия федерального правительства.

Осознанная необходимость

Если рассматривать глобализацию как некое усреднение жизни во всем мире, то именно этой весной почти вся человеческая цивилизация получила, наконец, возможность пожить схожим образом. Как бы иронично и трагично одновременно это не было. Закрытые рестораны, отсутствие развлечений и одинаковые для всех переживания на тему туманного будущего. Конечно, разница есть. Никто в Берлине не закрывает парки и не отрицает права на свежий воздух. Но "больше двух не собираться" пока и здесь выглядит новой заповедью.

В своих речах представители правительства, в том числе и Меркель, уже начинают осторожно говорить об ослаблении мер, но пока все же изъясняются намеками. Лейтмотив — "нам придется учиться жить с вирусом". А это значит: дистанция, маски и не то что никаких пламенных обьятий, но даже руки придется поберечь. Постулат, который аккуратно вводится немецким правительством в карантинные умы населения, звучит так: "Это наши новые нормы вплоть до разработки вакцины".

Однако отказ от рукопожатий ни в коем случае не означает сидение сложа руки. Институт Роберта Коха, главный инфекционный кризис-центр страны, подчиняющийся БундесМинздраву, объявил о старте масштабного исследования на антитела: критически важно понять истинный вирусный охват. К счастью, актуальная рабочая гипотеза сообщает, что выработанного иммунитета должно хватить, по крайней мере, до окончания пандемии.

Очевидно, что, несмотря на обязанность каждого добропорядочного бюргера заявлять о наличии заболевания, многие этого не делают. Как минимум потому, что течение болезни весьма индивидуально. Как знать, может, "с утра першило в горле" и было вашей личной встречей с коронавирусом. Для определения реальной картины немецкие специалисты собираются исследовать образцы крови доноров по стране (особенно в наиболее пораженных регионах) и проводить анализ на те самые иммунные антитела. Первые результаты запланированы на май. В перспективе — масштабное стратегическое исследование.

Основная цель сегодня — сдержать распространение. Дать волне упасть и более подготовленными встретить следующий ее всплеск, не столь масштабный, благодаря дальнейшим мерам предосторожности. Вирус никуда не исчезнет. "Все серьезно", — говорит Ангела Меркель, и она права. По ее же словам, так или иначе переболеют две трети немцев. Задача — не допустить перегрузки системы здравоохранения.

Вирус — это новая реальность. И, как и с любой реальностью, человечеству предстоит научиться с ней уживаться. Как с дикими хищниками, холодными зимами и огромным множеством других ежедневных возможностей умереть.

Мягкое падение

Украинский жизненный сценарий "сегодня на завтра", а то и "утром на вечер", не является универсальной парадигмой. Немцы, конечно, привыкли к более степенному планированию. Однако новой депрессивной экономической картины не миновать никому. Уже сегодня немецкое правительство увеличивает сумму германского долга и пытается разложить подушки безопасности для смягчения падения своих граждан.

Введены новые правила покрытия государством "неустойки" в отношениях между работодателем и работником. Причем, выражаясь постсоветским бухгалтерским языком, введены задним числом — от 1 марта. Появляется облегченный ускоренный доступ к пособию по неполной занятости, не надо отрабатывать никакие часы — работодатель просто сообщает государству о вынужденном простое в работе. Такое право получают и фирмы с частичной занятостью. Граждане могут рассчитывать на 60% своего дохода (нетто), а граждане с детьми до 12 лет — на 67%. Родителям, кстати, уделяется отдельное внимание — немецкое правительство отдает себе отчет, что в условиях закрытых школ и детских садов многие взрослые обеспокоены в первую очередь своими детьми, а не рабочим процессом.

Параллельно облегчается режим заключения договоров о полной безработице — немецкое правительство учитывает и такую (не то что даже стратегическую или тактическую, но оперативную) необходимость.

Включается режим субсидий для малого бизнеса. Разовые выплаты в размере до девяти тысяч евро получают предприятия, где заняты меньше пяти человек. Меньше десяти — до 15 тысяч евро. Примечательно, что к немецким ФОПам, попадающим под эту категорию, относятся и люди искусства. Всего на поддержку данной категории населения запланировано до 50 миллиардов евро.

Также всем предприятиям предоставляется уникальная кредитная программа. Уникальная тем, что весомую часть рисков берет на себя немецкий банк развития. А его представителей явно не придется ловить с коллекторами.

Добавьте сюда очевидные налоговые послабления — и, думаю, поймете причины роста популярности немецкого правительства на фоне пандемии. Одна из лучших систем здравоохранения в мире, акцент на экономической поддержке населения, коммуникация здорового человека (на карантине), сдержанная эмоциональность, солидарность и честность.

Вирус иммунодефицита Европы

Коронавирус оголил и без того полуобнаженный нерв Европейского Союза. Пока мы рассуждаем о конституционности императивной самоизоляции, многие евроскептики (зачастую и до пандемии нерукопожатные) присматриваются к миру изолированных национальных государств, который так восхваляли в своих антиутопических речах. Еще пару месяцев назад обычный украинец мог провести субботний вечер в тусовочном Фридрихсхайне на берегу Шпрее, а для молодых просветленных европейцев понятие границ настолько размылось, что мышление обратилось к проблемам защиты климата и веганству. Сегодня главная всемирная тусовка — поход в магазин. Свою маску показать, на чужие посмотреть. Вернуть прекрасный "вчерашний мир" и вообще Европу будет сложно.

С 1 июля Германия председательствует в Европейском Союзе. Вопрос сохранения существующего европейского рынка критичен для ФРГ. Государство-экспортер не выживет без государств-импортеров.

Однако важно вести и свою игру. Как полноценный политический союз ЕС до сих пор не состоялся. Потому идея совместного долга и "корона-облигаций", активно продвигаемая Италией, Испанией и рядом подписавшихся государств, не нашла должного отклика. Германии удалось продавить свое видение солидарного ответа: финансовые министры стран еврозоны поддержали пакет помощи на сумму более 500 миллиардов евро. Главная цель — субсидии пострадавшим от безработицы, кредитование компаний-работодателей и дешевое кредитование правительств.

Итальянские политики, конечно, уже пишут гневные (и одновременно молящие) письма в Германию о недостаточном проявлении европейского добрососедства в этом решении. Но Берлин сделал выбор. Европа остается. К теме ее солидарности вернемся позже.

Недостаток политического единства нельзя заменить ни активно живущими экономическими отношениями, ни тем более дежурными речами в духе "коронавирус не знает границ". Красивый идеологический пафос Европы выродился в ровно настолько же непривлекательную бюрократию. Европейские политики часто говорят, что "новое поколение не мыслит мира без открытой Европы", но, конечно, лукавят. Поколение, может, и не мыслит, а долги все еще у каждого свои.

И это нормально, и даже функционирует — до первого кризиса, когда пограничники вдруг становятся чуть ли не единственной профессией, которая не исчезла, а напротив — возродилась.

Прекрасный "вчерашний мир" остался где-то в начале марта. Немецкая стратегия сегодня — сберечь себя и дать Европе то, что она пока может себе позволить. Больше из прагматичного расчета, нежели из любви к ближнему.

Любовь к ближнему после карантина предстоит выстраивать заново. И не деньгами, а человеческим теплом. Таким теплом, как то, которое заставляет Германию принимать на лечение итальянских жертв пандемии. И выстраивать новый мир будут уже другие политики — те, кому придется заново объяснить себе и "новому поколению", зачем нам всем так нужна Европа.

А пока предстоит вытащить эту самую Европу за волосы из болота. Прагматично, порой жестко и без лишнего пафоса.

Кислородную маску в терпящем бедствие самолете первыми на себя надевают взрослые. Даже если самолет — это локомотив. А маска — медицинская.

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