"Комната, где это произошло"

На фоне расовых протестов, коронавирусной пандемии и нового финансового кризиса в Соединенных Штатах активно развивается еще один кризис, на этот раз — книжный. Бывший советник по вопросам национальной безопасности действующего президента Джон Болтон готовит к публикации книгу собственных воспоминаний о работе в Белом доме. И сейчас уже достаточно громко звучит вопрос: станет ли эта книга последним, нокаутирующим ударом для предвыборной кампании Дональда Трампа?

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Так чем так опасна очередная мемуаристика? Ведь вроде бы и раньше выходили "разоблачительные" книги и статьи о Трампе, в которых речь шла о его небрежном отношении к собственным обязанностям и даже открытой коррумпированности. Дело в том, что в этот раз автором является едва ли не самый приближенный когда-то к президенту человек из администрации. Болтон пребывал в должности с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года — в наиболее насыщенное время президентства Дональда Трампа. Следовательно, очень трудно будет списать приведенные в книге данные на очередной поток критики с левого фланга.

А что же в самой книге? Сейчас к ней получили доступ журналисты, аналитики и политические обозреватели (кстати, на Амазоне уже можно предварительно заказать и себе экземпляр, если вдруг решите углубиться в тематику), но основные моменты уже раскрыты и активно обсуждаются в прессе. В книге Болтон достаточно подробно излагает интересные факты из жизни Белого дома времен администрации Трампа. Здесь вам и все детали прошлогоднего "украинского скандала", приведшего к импичменту; и подробное описание заигрываний президента Трампа с диктаторами, с которыми в "стандартной коммуникации" он выглядит непримиримым врагом. Чего стоит хотя бы история с его просьбой к лидеру КНР Си Цзиньпину начать покупать сельскохозяйственную продукцию у Штатов, чтобы задобрить американских фермеров и дать Трампу шанс посоревноваться за второй срок. По словам самого Болтона, у Трампа есть любимые диктаторы, и именно к ним он особенно внимателен в своей политике.

Кроме того, в мемуарах описаны и абсолютно анекдотические (особенно как для статуса хозяина Овального кабинета) ситуации. Например, автор рассказывает о случае, когда Трамп поинтересовался, не является ли Финляндия частью Российской Федерации. В другой раз президента искренне удивило, что Великобритания — тоже ядерное государство. Еще одним определяющим для поведения Трампа паттерном Джон Болтон назвал его постоянное вмешательство в юридические дела вокруг и внутри администрации президента, чем хозяин Белого дома просто шокировал всех своих юридических советников.

Конечно же, Дональд Трамп совсем не хотел видеть эту книгу напечатанной. С самого начала Белый дом был активно вовлечен в редактирование и подготовку основного текста работы. По первым сообщениям из Белого дома — полученным газетой The Washington Post , — в книге не было никакой компрометирующей или опасной для национальной безопасности информации. Пока к делу не подключились "люди Трампа", которые неожиданно нашли и нарушение предыдущих договоренностей (ведь госслужащие должны заключать определенный пакт со своим федеральным работодателем), и угрозу национальной безопасности, и раскрытие конфиденциальной информации.

С начала июня противостояние обрело новые масштабы. На фоне протестов против расовой и социальной дискриминации информация о сроках выхода книги имела эффект удачно брошенной гранаты: осколками зацепило всех в аппарате Капитолия. Хотя судья округа Колумбия уже отказался рассматривать вопрос о блокировании печати новой книги Болтона, настроение в Белом доме боевое: фактически дело можно довести до офиса генерального прокурора и тянуть вверх через все судебные инстанции, а там уже и Федеральный суд недалеко. А принимая во внимание консервативное большинство в Федеральном суде, у Дональда Трампа еще есть последняя надежда выиграть этот бой. Пока что он довольно активно и по-боевому выступает в Твиттере.

Рукописи не горят

Но фактически книга уже есть, и ее прочитали и перечитали все ведущие журналисты и аналитики Соединенных Штатов. Как видим, шторм оказался далеко не девятибалльным: скорее, это уже стандартный для президентства Трампа контролируемый хаос.

Проблема для Трампа с этой книгой состоит в одном простом аспекте — в ее авторстве. Джон Болтон — это не какой-то очередной социалист-демократ, который априорно ненавидит Трампа и протестует против него при каждой удобной возможности. Болтон — представитель полярно другого лагеря: он известен своим "ястребиным" характером, работал при администрациях Рейгана и обоих Бушей. Именно он был идейным вдохновителем силового решения иракского вопроса, именно он всегда — буквально всегда — считал силу окончательным и правильным аргументом в международной политике. Болтон — классический и неизменный консервативный республиканец, которые еще в 2016 году давали весомую долю поддержки Трампа.

Своеобразное восстание Болтона — проявление потери Трампом части поддержки консервативных республиканцев. Следует понимать, что Болтон такой не сам, всего за неделю до нового витка этого скандала мы видели недовольство среди генералитета Пентагона, которое кульминировали в своих заявлениях бывший министр обороны Джеймс Мэттис и его нынешний коллега Марк Эспер. Эти выступления были связаны с планами хозяина Белого дома применить армию для подавления нынешних общеамериканских волнений. Не станем кривить душой: согласно Закону о восстании 1807 года, такое право он имеет, да и сами протесты действительно во многих местах начали выходить из-под контроля, но озвученный подход к применению армии генералы и офицерский состав восприняли не очень положительно.

Выборы 2020: горе побежденным

Так будет ли рукопись Болтона губительной для переизбрания Трампа в ноябре нынешнего года? Не следует рассчитывать, что книга станет "последним гвоздем в гроб кампании Трампа", как это подает демократическая пресса. Но и не канет в Лету как еще одна книга о "плохом автократе", как на это надеется Белый дом. Думаю, здесь следует вспомнить давнюю легенду об очередном конфликте римлян с галлами, породившем известную пословицу.

Когда Рим только входил в силу, он часто страдал от набегов галлов из приальпийских северных провинций. После очередной победы вождь галлов потребовал от римлян дань золотом. Но весы галлов были неисправны, и римляне потребовали честного расчета. На что вождь достал меч и… положил его на противоположную от золота чашу весов, произнеся уже крылатую фразу: "Горе побежденным".



К чему я веду? Книга Болтона не будет самой тяжелой гирей, которую республиканцам надо будет компенсировать на весах перевыборов Трампа. Но она действительно может лечь тяжелым мечом поверх всего того, что придется разгребать предвыборному штабу действующего президента: и прошлогодний импичмент, и неурегулированные расовые вопросы, и неумелое реагирование на коронавирусную пандемию, и наступление экономического кризиса…

Только теперь, очевидно, меч на чашу весов положен одним из римлян.