Китайский дракон обжегся на Гонконге

Но на сегодняшний день одного лишь отзыва закона уже мало. Ведь Гонконг оказался в глубоком кризисе управления, в регионе возросло социальное недовольство, уровень доверия к руководителю администрации Кэрри Лэм низок как никогда. А хуже всего то, что нет признаков прекращения массовых волнений, которые регулярно приводят к столкновениям между протестующими и полицией и парализовали деловую и повседневную жизнь региона.

Категорическое непринятие обществом закона об экстрадиции власть проигнорировала, и это вывело на улицы миллионы людей. Руководитель администрации региона, как и большинство представителей законодательной власти, и без того считалась пропекинской креатурой из-за особенностей избирательной системы Гонконга и возможности центрального правительства влиять на отбор кандидатов. Так что отсутствие широкого обсуждения противоречивого законопроекта и настойчивость, с которой Кэрри Лэм добивалась его принятия, общество восприняло как наступление официального Пекина на правовую систему региона, на его традиционные права и свободы. К слову, опасения возникли на фоне постепенного усиления китайского влияния на Гонконг — через цензуру СМИ и книг; продвижения мандарина (официального языка Китая) вместо традиционного в регионе кантонского диалекта; дисквалификации настроенных против Пекина партий и законодателей; похищения критиков центральной власти и доставки их на материк для передачи под суд, и, в конце концов, перспективы официально потерять автономные права региона в 2047 г.

Ядром продемократического движения (как его называют сами участники) являются студенты и школьники. Фактически это поколение гонконгцев, выросшее в регионе после его передачи под протекторат Китая и ставшее свидетелями укрепления его экономической и геополитической силы. Гонконг стал привлекательным местом для китайского бизнеса, а также крупнейшим источником зарубежных прямых инвестиций на материковый Китай. Так, на конец 2018 г. среди всех зарубежных проектов, утвержденных материком, 43,6% были связаны с Гонконгом. А совокупный приток использованного капитала из Гонконга составлял 1098,1 млрд долл. США, или 54,1% от его общего объема. По состоянию на декабрь 2018 г. здесь работало 1146 материковых компаний с общей рыночной капитализацией 2,6 трлн долл. США, или 68% от общего количества рынка. И приток материковых китайцев не только укрепил экономическую взаимосвязь между территориями, но и усилил конкуренцию в 7-миллионном мегаполисе, которую особенно ощутили на себе молодые люди. Формула "Одна страна — две системы" начала давать сбой, когда для граждан возникла угроза утраты автономных прав, на которые они опирались для выделения собственной самоидентичности.

Нынешние протесты проходят под лозунгом борьбы "против распространения материкового авторитаризма и сохранения демократии Гонконга". Его актуальность усилилась на фоне отсутствия диалога между властью и гражданами, а также попыток погасить протесты силами полиции. В отличие от "революции зонтиков", длившейся 79 дней, особенность продемократического движения заключается в том, что оно не имеет формальных лидеров, чей арест мог бы притормозить или росфокусировать митингующих. Протестующие инициируют, обсуждают и координируют требования, направляют действия и планируют демонстрации через местный онлайн-форум LIHKG или Телеграмм. Кроме того, молодежь во время массовых выступлений и для спланированных акций часто организуется в малые группы из 5–10 человек, через Интернет координирует свои действия с другими группами и за короткое время может собрать до 10 тысяч человек. Вместо того чтобы выполнять решение одного лидера, малые группы имеют возможность маневрировать, предупреждать друг друга о приближении полиции, учитывать допущенные ошибки и менять тактику на опережение. Принимая во внимание отсутствие целостной стратегии участников продемократического движения, трудно говорить об эффективности таких действий с точки зрения достижения результата, однако ситуативно им удается блокировать дороги, станции общественного транспорта, работу торговых центров и парализовать полноценное функционирование города. Полиция все больше и жестче применяет силу, но в ответ получает еще более активное сопротивление и еще более многочисленные акты вандализма. Фактически молодые люди — основные участники актов неповиновения, стараются продемонстрировать неэффективность применения силы и арестов против них, требуя от власти выполнения всех пяти требований, озвученных еще летом. Власть со своей стороны воздерживается от уступок, считая, что это станет свидетельством ее слабости и приведет лишь к расширению требований со стороны протестующих.

При этом администрация региона, подавляя митинги с помощью полицейских, вряд ли заинтересована в расследовании и наказании силовиков, чего, среди прочего, добиваются участники протестов. Они требуют создать независимую следственную комиссию, поскольку созданный недавно Офис жалоб на полицию не вызывает у них доверия —ведь расследования по заявлениям там проводят сами органы внутренних дел.

Невозможность более чем за пять месяцев урегулировать ситуацию говорит о слабости администрации САР и ее руководителя Кэрри Лэм, которая не смогла предусмотреть реакцию общества на противоречивый закон и своими действиями лишь приводит к росту возмущения. Так было, например, с задержанием главных оппозиционных лидеров Энди Чана, Джошуа Вонга и Агнес Джоу, запретом применять маски для прикрытия лица. А на днях гонконгская власть отказала в участии в местных выборах, которые состоятся 24 ноября, продемократическому активисту Джошуа Вонгу. Правда, в сентябре Кэрри Лэм инициировала общественные слушания о ситуации в регионе, которые должны были стать "открытой платформой для диалога с приглашенными с улицы людьми, чтобы они высказали свою позицию". 150 кандидатов отобрали с помощью лотереи среди зарегистрированных 20 тысяч заявок, однако инициатива не принесла результатов. Не вызвали одобрения и меры, предложенные руководителем администрации в ежегодном плане развития, которое она из-за препятствования со стороны оппозиционных парламентеров вынуждена была представить не в Законодательном совете, а через видеовыступление. Кэрри Лэм сосредоточилась на решении социальных проблем Гонконга, в частности на жилищных вопросах, с обещанием выделить земельные участки для строительства общественного жилья. В поддержку экономики правительство выделило пакет в размере 255 млн долл. США, включая субсидии для малообеспеченных и владельцев малого и среднего бизнеса, а также снизило налоги на заработную плату.

Очевидно, руководитель администрации надеется, что ее жилищные и прочие социальные инициативы помогут возродить уверенность в будущем города, очертить перспективы его развития после продолжительных антиправительственных протестов и восстановить доверие инвесторов к мировому финансовому центру. Ведь хаос, в котором находится Гонконг уже более пяти месяцев, серьезно подорвал финансовую систему города. Из-за рекордного снижения розничной торговли, роста безработицы и банкротств особенно страдают владельцы отелей, мелких лавочек и ресторанов. Так, по данным финансового департамента города, только за последний месяц закрылись 100 ресторанов, в которых работали около 2000 работников. А уровень занятости в отелях ныне составляет 60%, по сравнению с 91% в прошлом году. Зафиксированное в августе снижение количества прибывших, по данным международного аэропорта Гонконга, достигло 40%. Снижение произошло преимущественно из-за уменьшения на две трети количества посетителей из континентального Китая, которые в предыдущем году составляли большинство визитеров из 65 млн их общего количества. Согласно данным, обнародованным в докладе Goldman Sachs, по меньшей мере 3 млрд долл. США инвестиций за последние месяцы были переведены из Гонконга в Сингапур — еще одну бывшую британскую колонию и региональный конкурент в сфере международных финансов. Общее падение гонконгской экономики происходит самыми быстрыми со времен азиатского экономического кризиса 2009 г. темпами, так что власть заговорила о начале рецессии в САР.

Экономический спад превзошел все прогнозы экономистов, и ныне предвидеть окончание внутриполитического кризиса в регионе еще труднее. Очевидно, что игнорирование властью требований протестующих и простые призывы к миру не могут унять разбуженное общество. В последнее время из уст участников протестов и оппозиционных законодателей все чаще звучат призывы об отставке Кэрри Лэм. На днях одно из авторитетных изданий даже запустило информацию о том, что Китай готовится заменить руководителя САР временным руководителем — до завершения срока полномочий Лэм в 2022 г. Однако официальный Пекин поспешил заверить в отсутствии такого плана и поддержке нынешнего лидера региона. Очевидно, что Китай понимает слабость позиций Кэрр Лэм, но вместе с тем избегает прецедента смещения под давлением оппозиции законно избранного руководителя администрации одного из своих регионов, особенно на фоне распространенного мнения, что массовые протесты подогревают внешние силы. В некоторой степени продолжительные массовые протесты в Гонконге могут быть выгодны Китаю, поскольку вызывают негодование и неприятие среди граждан материка, а также усиливают уровень доверия к центральной власти и ее модели правления, которая гарантирует политическую стабильность и развитие. Однако в случае с Гонконгом, где все еще превалируют гражданские свободы, без отставки Кэрри Лэм и полноценного взаимодействия власти с широкими кругами общества не обойтись.