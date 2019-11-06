Кишинев избрал социализм

"В истории Кишинева начинается новая, позитивная страница", — так Игорь Додон охарактеризовал итоги второго тура местных выборов, на которых мэром молдавской столицы был избран представитель Партии социалистов (ПСРМ) Ион Чебан. И хотя президент Молдовы и призвал новоизбранного генерального примара "не заниматься в мэрии политикой", без политики в будущем обойтись будет невозможно.

Впрочем, насчет новой страницы Игорь Додон не лукавил. Впервые с 1989 г. в столице победил представитель левых. До сих пор ни коммунистам, ни социалистам не удавалось занять пост генерального примара Кишинева. В 2011 г. за эту должность попытался побороться и сам нынешний президент Молдовы (тогда еще в качестве кандидата от Партии коммунистов), но был вынужден уступить представителю унионистской Либеральной партии Дорину Киртоакэ чуть более 1% голосов.

Сам Киртоакэ трижды выигрывал схватку за должность мэра столицы. И причиной победы был вовсе не его высокий профессионализм. Напротив, с каждым годом столица Молдовы становилась все запущеннее, а жителям оставалось только постить в соцсетях ностальгические картинки с видами Кишинева 80-х. Секрет успеха крылся в двух факторах. Первый — пресловутое "геополитическое" голосование, когда выбор определялся не столько профессиональными качествами кандидата, сколько его внешнеполитическим выбором — Россия или Европа. В этом плане Киртоакэ имел явное преимущество как перед Игорем Додоном, так и перед нынешним лидером социалистов Зинаидой Гречаной, которая безуспешно пыталась отвоевать у него кресло главы столицы в 2015 г.

Второй фактор — специфика голосования в муниципии. Генерального примара выбирают не только жители собственно Кишинева, но и ряда близлежащих сел и поселков. И именно пригороды обеспечивали необходимые голоса кандидату правых.

Нынешние выборы от предыдущих ничем особо не отличались. За одним исключением. Основными соперниками в Кишиневе выступали кандидаты от партий-партнеров по правящей коалиции — лидер входящей в блок ACUM партии Platforma DA Андрей Нэстасе (на момент выборов вице-премьер и министр внутренних дел) и вице-спикер парламента социалист Ион Чебан.

С июня в Молдове у власти "странный" альянс ориентирующихся на Россию социалистов и проевропейцев из ACUM. Местные выборы могли стать испытанием коалиции на прочность. Однако незадолго до выборов Партия социалистов и ACUM подписали новое коалиционное соглашение. Оно свидетельствовало не только о намерении продолжать работу в существующем формате. Не менее важным был своеобразный "пакт о ненападении", которым стороны обязывались воздерживаться от взаимных нападок. И до первого тура это соглашение более-менее соблюдалось.

В Кишиневе в первом туре победитель не определился, хотя Ион Чебан и набрал больше голосов. Простой автоматический подсчет давал Нэстасе надежду на победу во втором туре при мобилизации правого, прежде всего прорумынского электората. Сторонники унионизма, в том числе и Дорин Киртоакэ, который решил еще раз попытать счастья, собрали в совокупности около 15%.

Тем более что Нэстасе уже однажды победил Чебана — в июне 2018 г. Тогда после принудительной отставки Киртоакэ состоялись досрочные выборы мэра столицы. Их результаты, как известно, отменил городской суд. Все были убеждены, что за судебным решением стоит Влад Плахотнюк, олигарх, лидер Демократической партии и неформальный правитель Молдовы.

За полтора года ситуация изменилась. В 2018 г. Нэстасе олицетворял оппозицию, социалисты воспринимались как младшие партнеры Демпартии, а будущие участники блока ACUM боролись против "бинома Плахотнюка—Додона". С июня 2019 г. ACUM и Нэстасе — власть, а Додон и социалисты — союзники. Лидер партии DA стал министром внутренних дел, серьезных успехов на этом поприще не снискал, но запомнился установкой распятия в холле здания Министерства внутренних дел.

В день выборов кишиневцы шутили, что все полицейские будут обязательно голосовать за своего министра... Чтобы он поскорее ушел со своего поста.

Путаницы в ситуацию добавило решение Апелляционной палаты Кишинева, отменившей судебное решение 2018 г., в результате которого были аннулированы результаты мэрских выборов в столице. 8 октября, спустя полтора года и за 12 дней до новых выборов, Андрей Нэстасе был объявлен избранным генеральным примаром Кишинева. Впрочем, он тут же приостановил свои полномочия.

В период между двумя турами накал страстей достиг пика. Социалисты обвинили Нэстасе в том, что он не соблюдает соглашение "о ненападении". И действительно, Нэстасе постарался мобилизовать правый электорат, используя традиционные лозунги против пророссийских сил. "Если Чебан и социалисты выиграют местные выборы в Кишиневе, то все поменяется. У них будет совсем другой вес в молдавской политике, и это очень плохо", — заявил он.

Свою лепту внесла и Майя Санду, записавшая совместно с Дорином Киртоакэ видеообращение в пользу Нэстасе. В нем политики призвали кишиневцев прийти на избирательные участки. "Если вы не пойдете на выборы, чтобы поддержать Андрея Нэстасе, это означает, что вы помогаете Чебану" — заявила премьер, а Киртоакэ добавил: "Более того, вы помогаете Додону на президентских выборах, что делать не рекомендуется". Додон в свою очередь резко отреагировал на этот ролик, заявив, что Санду должна определиться, кто ее партнер: "Когда ей нужны будут голоса для ее законопроектов, может быть, стоит отправить ее искать эти голоса у Киртоакэ и Гимпу?".

Видеоролик, по идее, был обращен к сторонникам Киртоакэ. Но не исключено, что он сыграл и злую шутку. Киртоакэ ассоциируется с упадком Кишинева, и его агитация за Нэстасе, весьма возможно, убедила колеблющихся отдать свой голос Чебану. К тому же, по наблюдениям, кандидат социалистов выглядел более убедительно, нежели его оппонент. В общем и целом излишняя самоуверенность, совокупность тактических просчетов и общий левый крен общественных настроений привели к поражению Нэстасе.

Социалисты добились успеха не только в столице, но и показали неплохой результат в целом по стране. В их активе — 15 районных советов из 32, 207 мэров городов и сел из 898 (23%), в том числе победа в некоторых районных центрах. По ряду районов социалисты в сравнении с 2015 г. улучшили свой результат в полтора-два раза.

Особо не изменилась и политическая география выборов. Север и частично юг (район проживания болгар и гагаузов) в основном поддержали социалистов. В центре страны традиционно голосуют за центристов и проевропейских правых.

Неприятным сюрпризом для ПСРМ может стать результат "Нашей партии", лидер которой Ренато Усатый был избран мэром Бельц. Он уже избирался главой этого крупнейшего города на севере страны в 2015 г., затем был фактически выдавлен из страны Плахотнюком, находился в России и вернулся в Молдову после отъезда олигарха. Усатый известен как пророссийский политик-популист со скандальной репутацией. Его обвиняли и в связях с российскими криминальными кругами, и в сотрудничестве с российской ФСБ, но это не помешало ему дважды завоевать симпатии жителей "северной столицы" Молдовы. Кроме Бельц, представители "Нашей партии" победили в шести райцентрах. Успех Усатого можно рассматривать как возможную заявку на участие в президентских выборах 2020 г., а в случае досрочных парламентских — также и в них. При этом "Наша партия" составит конкуренцию социалистам, отбирая у них голоса русскоязычных избирателей.

Демократическая партия, несмотря на понесенные кадровые и репутационные потери, сумела сохранить влияние на низовом уровне, заняв первое место по количеству избранных мэров, а также победив в 6 районах. Правда, у ДПМ прочные позиции в основном в селах, а это далеко не показатель. К примеру, неплохой результат продемонстрировала Либерально-демократическая партия, не имеющая влияния на национальном уровне. Впрочем, нишу либерал-демократов успешно освоил ACUM, одержавший победу в 11 районах страны.

В любом случае конечными победителями местных выборов стали социалисты. Им достался главный приз — Кишинев. Теперь Игорь Додон может выдвигать новые требования партнерам по коалиции, не особо боясь ее развала и досрочных выборов. Что он уже и делает. Президент, в частности, выразил недовольство "пассивной и равнодушной" работой некоторых министров кабинета Майи Санду, пообещав перемены в правительстве после выборов. А вскоре на встрече с представителями парламентской фракции Партии социалистов заявил о необходимости провести перестановки в правительстве. И закономерен вопрос: чьи головы потребует Додон, и выдержит ли испытание единство блока ACUM?

Уже заявлено, что в 25 районных советах будет создана коалиция ПСРМ—ACUM. Предложение о создании коалиции в Кишиневском муниципальном совете сделал и Ион Чебан, пообещав ACUM пост председателя совета и должности двух замов. Нэстасе отказался. Как оказалось, не проконсультировавшись с партнерами по блоку.

До сих пор, несмотря на существовавшие разногласия, участники коалиции избегали открытой ссоры. Но впереди еще немало событий, которые могут стать причиной для раздоров. Например, реформа системы юстиции или назначение генерального прокурора. Тем более что сейчас для ACUM высок риск превратиться в младшего партнера по коалиции. И это риск будет только усиливаться. А доминирование социалистов, в свою очередь, может нарушить существующий баланс в пользу восточного вектора внешней политики.

Проголосовав 3 ноября на выборах в Кишиневе, Игорь Додон вместе с семьей отправился в Бендеры, где вместе с приднестровским лидером Вадимом Красносельским отпраздновал День народного единства России. О чем на следующий день сообщил на своей странице в Facebook. Несколько дней тому Додон и Красносельский уже провели официальную встречу в резиденции молдавского президента, на которой обсудили перспективы приднестровского урегулирования. Поэтому ответный, "семейный" визит выглядел уже откровенной демонстрацией внешнеполитических предпочтений.