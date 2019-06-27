Каков Совет, таков привет

Недоумение. Негодование. Злость.

Такова первая реакция на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы изменить санкционный механизм и вернуть российской делегации право голоса без ограничений.

Разве Россия отказалась от аннексии Крыма? Ушла из Донбасса? Освободила украинских военных моряков и политзаключенных? Прекратила преследовать крымских татар и активистов из неправительственных организаций? Разрешила крымскотатарский телеканал ATR? Ничего подобного. Но желание европейских парламентариев вернуть российских депутатов в зал заседаний было столь велико, что, несмотря на глубокую ночь, за данную резолюцию проголосовали 118 депутатов, в то время как 62 высказались против, а 10 человек воздержались. Отдали голос "за" даже депутаты из Нидерландов, чьи сограждане погибли при крушении самолета, сбитого российским "Буком".

Уже на следующий день после голосования россияне триумфально появились в сессионном зале Ассамблеи.

Для Кремля и его европейских миньонов решение ПАСЕ — безусловная победа, поскольку принятая парламентариями резолюция нанесла серьезный удар по политике санкций против России, введенных международным сообществом из-за ее агрессии против Украины. Ведь восстановление прав российской делегации произошло несмотря на то, что Россия так и не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ, касающейся ситуации в Крыму и Донбассе.

Напомним, что российская делегация была лишена права голоса в апреле 2014 г. из-за аннексии Крыма сроком на год. Тогда в ПАСЕ сочли, что действия РФ являются нарушением норм международного права, в том числе положений Устава ООН, Хельсинкского акта ОБСЕ и основных принципов Совета Европы. В январе 2015 г. решение было пролонгировано. Теперь же в Парламентской ассамблее утверждают, что санкции неэффективны и не меняют положения вещей.

В этой ситуации решение ПАСЕ выглядит не просто как бесславная капитуляция перед шантажистом, но и как оправдание агрессора. Зато у Москвы усилилась уверенность в своей безнаказанности и собственных силах.

Нет сомнений, что на переговорах с европейскими политиками ситуация с Советом Европы будет использована российской властью как аргумент в пользу пересмотра политики санкций против РФ и полной нормализации отношений Европейского Союза с Россией. (Правда, пока еще в ЕС существует консенсус: несмотря на усилия пророссийского лобби, там продлевают санкции, введенные из-за оккупации Крыма и войны в Донбассе.)

Да и пропагандистская машина Кремля получила мощную подпитку. Теперь, рассказывая с экранов телевизоров о внешнеполитической победе, скабеевы и соловьевы с еще большим азартом и воодушевлением будут уверять российских граждан в правильности политики Кремля в отношении Украины и Запада, далее укрепляя позиции авторитарной власти.

Но в числе проигравших от решения ПАСЕ — не только одурманенное российское общество.

Проиграли родственники жертв MH17.

Проиграли украинские военные моряки и политзаключенные, содержащиеся в российских тюрьмах.

Проиграл и Совет Европы, многие десятилетия декларировавший своей основной целью демократическое развитие, защиту прав человека и верховенство права, но в последние годы сделавший все, чтобы обнулить свой авторитет и влияние.

Комментируя решение Парламентской ассамблеи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков патетично рассуждал о "победе здравого смысла". В Берлине и Париже — основных промоутерах возвращения России в ПАСЕ — предпочитают говорить о необходимости продолжения диалога с Москвой и сохранения возможности для российских граждан обращаться в ЕСПЧ. "Это хорошая новость для российского гражданского общества", — уверяет министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Но весьма показательно и другое: Маас в своем заявлении избежал упоминания об агрессии России в Украине и оккупации Крыма. Зато, призвав Москву к соблюдению стандартов, выполнять которые та обязалась в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, немецкий министр напомнил РФ о ее обязанности оплатить свой членский взнос в организацию.

Напомним, что Москва прекратила платить взносы за членство в Совете Европы в 2017 г., что вызвало миллионную дыру в бюджете и панику у чиновников организации, ожидавших сокращения. И это стало одной из причин, повлиявшей на желание многих европейских политиков вернуть российскую делегацию в сессионный зал. Другой аргумент, часто звучащий в европейских столицах, — сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать Россию за нарушение ею прав человека.

Но почему у европейцев такая уверенность, что Москва собирается выполнять решение международных судебных инстанций? На Западе отчего-то забывают о принятом Госдумой в декабре 2015 г. законе, позволяющем Конституционному суду РФ признавать неисполнимыми решения международных судов (в первую очередь Европейского суда по правам человека), если они противоречат российской Конституции.

Да и наших военных моряков в Москве не спешат освобождать. Россия так и не выполнила приказ Международного трибунала ООН по морскому праву, заявляя, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала. Поэтому в Киеве в последние дни все чаще слышится риторический вопрос: будут ли сторонники возвращения российской делегации в Париже, Берлине и Риме столь же принципиальны, добиваясь возвращения украинских военнослужащих?

Несмотря на принятое решение и появление российских депутатов в зале заседаний, полноценное участие делегации РФ в работе Ассамблеи возможно только после подтверждения ее полномочий. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что российские депутаты придут в сессионный зал Ассамблеи для голосования за нового генсека Совета Европы только после подтверждения полномочий делегации.

Но по запросу Владимира Арьева инициировано обжалование "по процедурным основаниям" (из-за сомнений в полномочиях депутатов Госдумы, избранных с учетом голосов жителей Крыма). А по запросу грузинского депутата Нино Гогадзе — обжалование по содержательным основаниям (за нарушение базовых ценностей и правил Совета Европы).

Окончательное решение Ассамблеи во многом зависит от того, какими будут доклады британца Роджера Гейла и литовца Эгидиуса Варейкиса, которые должны были в среду представить проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации. Когда статья сдавалась в печать, докладчики еще не выступили в ПАСЕ.

По большому счету, у депутатов ПАСЕ — последний шанс сохранить собственное достоинство, а у организации — свой авторитет. Но есть большие сомнения в том, что Парламентская ассамблея воспользуется возможностью сохранить лицо и репутацию: голосование в ночь на вторник показало, что среди парламентариев нынче большинство сторонников "диалога" с агрессором.

Украинская же делегация свой выбор сделала. К своей чести, она объявила о решении приостановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ. (Данное решение не распространяется на вопросы, связанные с лишением полномочий российской делегации.) Это означает, что украинцы в том числе не будут голосовать и на выборах нового генсека Совета Европы.

Принятое нашими депутатами решение тем более примечательно, что в украинской делегации нет единства. Так, Юлия Левочкина открыто заявила, что против этого решения, с большой долей уверенности можно предположить, что Вадим Новинский такого же мнения, как и его коллега.

Действия украинской делегации вызвали переполох в Совете Европы. Там и не предполагали, что украинские депутаты решатся на столь радикальные шаги, ожидая от наших парламентариев лишь традиционных заявлений о своем "разочаровании", "глубокой обеспокоенности" и "замене ценностей на цены". И если в Страсбурге (как и во многих европейских столицах) думали, что, пересматривая санкционный механизм и возвращая российскую делегацию, разрешают кризис, то они ошиблись, поскольку создали новый.

В дальнейшем позиция Украины в отношении участия в ПАСЕ будет во многом зависеть, во-первых, от решения украинского парламента, который существенно обновится после июльских выборов. На сегодняшний день невозможно прогнозировать, каким оно будет, решат ли депутаты вернуться в сессионный зал ПАСЕ или продолжат игнорировать работу Ассамблеи.

Во-вторых, позиция Киева в отношении Совета Европы также будет формироваться президентом и главой внешнеполитического ведомства. Пока Владимир Зеленский лишь заявил, что разочарован решением ПАСЕ, а МИД принял решение отозвать постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

В идеале парламент, президент и правительство должны выработать единую позицию и предпринять решительные шаги. При этом речь не должна идти о выходе из Совета Европы: подобный шаг отрицательно сказался бы не только на имидже Украине, но и на реализации всей политики евроинтеграции. Киеву необходимо выработать другие меры, позволяющие продемонстрировать организации, что она приняла ошибочное решение.

Сейчас в украинской столице активно обсуждается вопрос закрытия Офиса Совета Европы. Думают об ограничении контактов на политическом уровне. Под вопросом и обязательность будущих рекомендаций органов Совета Европы, в том числе и Венецианской комиссии. При этом Киеву также необходимо четко сформулировать ответ на вопрос — "Чего требует Украина за свое возвращение?".

Однако готова ли украинская власть к тому, чтобы занять жесткую позицию в отношении организации, изменившей сама себе? Хватит ли политической воли? Чувство достоинства и инстинкт самосохранения диктуют выбор этого сценария. Ведь если украинская власть ограничится полумерами, то это приведет не только к дальнейшему игнорированию интересов Украины, но и к тому, что мировое сообщество со временем окончательно смирится с аннексией Крыма и простит агрессора.