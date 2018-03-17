Италия: в поисках коалиции

Ни одна из партий и ни один из предвыборных союзов политических сил не получили большинства в итальянском парламенте — ни в нижней, ни в верхней палате. Однако новоизбранные депутаты ищут возможности все же сформировать правящую коалицию, и сейчас все парламентские фракции активно включились в коалиционные переговоры.

В Италии парламент состоит из двух палат — Палаты депутатов и Сената. Любой законопроект должен быть поддержан обеими палатами; таким образом, для эффективного функционирования законодательной ветви власти необходимо сформировать такую правящую коалицию, у которой было бы действующее большинство в обеих палатах. Избирательное законодательство, действовавшее в Италии с 2015 г., предполагало второй тур для двух сильнейших партий и предоставляло большинство партии, выигравшей этот второй тур, — для того, чтобы сформировать большинство было легче. Однако Конституционный суд Италии счел эту норму неконституционной; кроме того, закон 2015 г. был написан под несостоявшуюся реформу Сената.

Новый закон о выборах был принят в 2017 г. и уже никаких бонусов не предусматривал. Зато предусматривал введение смешанной избирательной системы. Внедрение мажоритарной составляющей объяснялось стимулированием довыборного сотрудничества коалиций партий. Логика такая: чтобы победить на округе, партии со схожими взглядами обязаны работать вместе. Предполагается, что это должно привести к стабильности коалиций и после выборов, уже в парламенте.

Неудивительно, что недовольны новым законом и, в частности, отсутствием бонусов для победителя, в партии "Движение пяти звезд". Именно эта партия победила на парламентских выборах, набрав около 32,6% голосов; однако получила 227 из 630 мест в Палате депутатов и 112 из 315 — в Сенате, не сумев таким образом получить большинство. Идеологию возглавляемой молодым Луиджи ди Майо силы однозначно определить сложно; они активно используют "зеленую" тематику, риторику борьбы с истеблишментом, заигрывают с евроскептическим электоратом и противниками массовой иммиграции, предлагают универсальный базовый доход. Но вместе с тем жесткими евроскептиками они не являются: ди Майо уже поспешил заверить Брюссель, что его партия готова к конструктивному сотрудничеству с ЕС, а некогда активно озвучиваемую "Движением" идею референдума о выходе из еврозоны уже отбросили.

Второй результат — у союза правых партий (суммарно 37% голосов, 265 мест — в нижней палате и 137 — в Сенате). В него входят как крайние правые — "Лига Севера" (17,3%) и откровенно неофашистские "Братья Италии" (4,35%), так и умеренные. К последним относятся, в частности, прошедшие лишь в Сенат консерваторы из партии "Мы с Италией". Однако главная умеренная партия коалиции — "Вперед, Италия" (14%) во главе с ветераном итальянской политики, 81-летним медиамагнатом Сильвио Берлускони. Иронично, что умеренности и прагматичности на правом фланге ждут от партии, возглавляемой человеком, который является одним из ярчайших живых примеров популиста. Однако это так — многие эксперты, понимая, что левая Демократическая партия потеряла рейтинг, находясь "у руля" до выборов, надеялись на успех правой коалиции и партии Берлускони в ней.

"Лига Севера" — это националистическая партия, изначально выступавшая за отделение значительно более экономически развитого севера Италии. Однако при нынешнем лидере Маттео Сальвини эта цель, хоть и до сих пор указанная в партийной программе, в риторике была забыта и фактически заменена на борьбу против истеблишмента и иммиграции. Кроме того, это однозначно евроскептическая партия, говорящая даже о возможности выхода из ЕС в случае, если Брюссель "не прислушается к требованиям итальянцев". Требования стандартные для правых — заметно меньше полномочий Брюсселю, больше — государствам.

Миграционный кризис, сильно повлиявший на страну (именно в Италию, а также в Грецию прибывают по морю сотни тысяч беженцев), стал, пожалуй, главным двигателем роста рейтинга крайне правых в Италии в последние годы. "Лига Севера" обещает массовые депортации, хоть аналитики и сомневаются, что практически и юридически это будет возможно. Их партнеры из "Вперед, Италия" также обещают избирателям начать депортацию беженцев. То, что Берлускони оседлал антимигрантскую волну, свидетельствует о понимании им настроений в обществе.

Собственно, Берлускони и Сальвини договорились, что премьера от правого союза будет номинировать партия, набравшая в его рамках больше голосов. Наверняка лидер "Вперед, Италия" рассчитывал, что это будет именно его партия. Сам Берлускони не смог бы стать премьер-министром из-за судимости за неуплату налогов; но он заранее заявлял, что в случае успеха номинирует нынешнего президента Европарламента Антонио Таяни, показывая тем самым свою лояльность ЕС. Кроме того, Таяни — технократ, а не политический лидер, и Берлускони мог бы отдать ему "грязную работу", одновременно рекламируя себя в роли фактического национального лидера.

Но "не так сталося, як гадалося". Переход "Лиги Севера" от сепаратистской или федералистской риторики к националистической позволил партии завоевать новых избирателей на экономически слабом юге страны, где также проживает и ядерный электорат "Движения пяти звезд". Партия Берлускони традиционно ориентировалась именно на южноитальянских избирателей; но бедные предпочитают голосовать против истеблишмента, а Берлускони, пожалуй, является его воплощением.

Однако Сальвини может не спешить радоваться: правым однозначно придется идти в коалицию, чтобы иметь шанс сформировать большинство. Математически это удалось бы сделать с "Движением пяти звезд": 492 места из 630 в нижней палате и 249 из 315 в верхней — это не просто большинство, это конституционное большинство. И хотя Берлускони ранее заявлял, что "Движение пяти звезд" — это "секта", и что его члены "хуже коммунистов", Сальвини уже сообщил, что не против такого союза.

Но с этим может возникнуть проблема — вовсе не факт, что победители выборов на это согласятся. При ди Майо "Движение" активно выстраивает имидж респектабельной, умеренной партии, которая не хочет ссориться с ЕС. "Лига Севера" же не осудила действия своего члена Луки Траини, в феврале с.г. стрелявшего из своей машины в мигрантов (шестеро были ранены) и отдававшего фашистский салют, и даже заявила, что оплатит его судебные издержки. Коалиция с ними сделает напрасной всю работу ди Майо, который уже заявил, что не хочет иметь ничего общего с "экстремистскими партиями". С другой стороны, говорят, что "Движение" предпочло бы коалицию с левоцентристской Демократической партией (набравшей 18,7% на выборах в нижнюю палату и проведшей в нее 113 депутатов) или по крайней мере с одной из внутрипартийных групп, более открытых к сотрудничеству.

Математически это вполне реальный вариант. У "Движения" и Демократической партии суммарно — 340 мест в нижней палате и 166 — в верхней; это дает им большинство. Кроме того, демократы шли в парламент во главе левоцентристской коалиции, и мелкие партии провели по "мажоритарке" еще нескольких депутатов. Конечно, Демократическая партия предпочла бы сотрудничать с умеренной и более респектабельной партией Берлускони. Но даже если они привлекут все мелкие парламентские партии, без "Лиги Севера" или "Движения пяти звезд" сформировать большинство не получится. Берлускони уже высказал идею правительства меньшинства — правая коалиция при поддержке отдельных инициатив Демократической партией. Однако "Лига Севера" и "Братья Италии" не поддержали этот план, что неудивительно — Сальвини даже заявлял ранее, что любая коалиция с левоцентристами исключена.

И "Движение", и "Лига Севера" действительно очень критично относятся к левоцентристам. Именно Демократической партии пришлось отвечать перед избирателем за экономические проблемы современной Италии — медленный рост, высокий госдолг, безработица, бедность, банковский кризис. Лидер Демократической партии, бывший премьер-министр Маттео Ренци заявил, что народ решил отправить его партию в оппозицию; но при этом идти на союз с теми, кто называл его партию коррупционерами и мафиози, было бы трагической ошибкой. Но Ренци, проиграв выборы, оставил партию, и в ее рядах есть те, кто предпочел бы говорить с представителями "Движения пяти звезд" и войти в правительство.

Таким образом, основные варианты коалиции предполагают союз "Движения пяти звезд" либо с правой коалицией, либо с Демократической партией или ее частью. Кроме того, возможен вариант правительства меньшинства — ситуативного поиска голосов в обеих палатах под премьера и ожидание такого же поиска под последующие законодательные инициативы. Однако представители "Лиги Севера" и "Движения пяти звезд" уже заявили, что предпочтут подобному варианту новые выборы — что неудивительно, ведь как антисистемные партии они рассчитывают набрать на них еще больше.

Заметим, что и "Движение пяти звезд", и "Лига Севера" крайне положительно отзываются о Путине, а последние даже имеют соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией". Обе эти партии призывают к отмене санкций ЕС против России. Сильвио Берлускони же и вовсе — давний друг Путина, посещавший в 2015 г. оккупированный Крым. Впрочем, Леонид Бершидский, аналитик Bloomberg, утверждает: хотя в Италии многие говорят о симпатии к Путину, вряд ли некое коалиционное правительство пойдет на бунт против Евросоюза, решившись проголосовать против продления санкций. Вряд ли стоит ждать от итальянцев и радикальных мер в отношениях с ЕС вроде референдума о выходе из зоны евро: хотя "Лига Севера" от такого сценария не отказалась бы, ни одна из прочих партий не готова ее поддержать.

Во внутренней же политике почти наверняка Италию ждет ужесточение миграционной политики — этого требуют наиболее влиятельные партии нового парламента. Вероятным выглядит и снижение налогов (благо экспорт в последнее время начал активно расти, и его можно стимулировать еще), попытки реструктуризировать долг и удовлетворить беднейших избирателей. Но, как и в случае с Грецией, решения долговой проблемы не видно, а европейцы — в основном из-за жесткой позиции Германии — идти на прощение части долга не собираются.