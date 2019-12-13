Империя на допинговой игле

За манипуляции с допинговыми пробами российских атлетов и препятствование со стороны властей расследованию этого дела Российскую Федерацию отстранили от участия во всех крупных спортивных соревнованиях в мире на четыре года.

Согласно решению, российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях (чемпионаты мира и Олимпийские игры) в нейтральном статусе, т.е. без использования национальной символики — флага, герба и гимна РФ. Кроме того, официальные представители России не смогут посещать крупные международные соревнования, а также занимать должности в спортивных организациях и федерациях — подписантах кодекса WADA. А Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь было лишено "статуса соответствия", что ведет к запрету на проведение в России крупных международных соревнований.

В России говорят "о международном заговоре", "антироссийской истерии", переносе санкций против РФ в сферу спорта, грозят апелляцией и уже изыскивают способы обойти запреты. Столь бурная реакция свидетельствует, что решение WADA нанесло удар по престижу авторитарного режима, для которого спорт всегда был одним из элементов политического противостояния и борьбы за глобальное лидерство.

В WADA же посоветовали Москве сделать надлежащие выводы из их решения. Президент агентства Крейг Риди особо подчеркнул, что жесткость решения полностью соизмерима с тяжестью нарушений, допущенных РФ. "России была представлена возможность навести в доме порядок и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом ради своих спортсменов и единства спорта. Но она решила продолжать придерживаться позиции обмана", — сказано в заявлении президента WADA.

Напомним, два года назад Международный олимпийский комитет (МОК) официально исключил Россию из участников XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. Атлеты из России выступали под флагом с изображением пяти олимпийских колец, а свою национальную символику маскировали в макияже и элементах одежды.

20 сентября 2018 г. РУСАДА вернули статус соответствия и потребовали, чтобы эксперты и следователи WADA получили доступ к базе Московской антидопинговой лаборатории, где находились данные по допинг-пробам российских спортсменов в период с 2012-го по 2015-й, включая, в частности, зимние Олимпийские игры в Сочи-2014.

Однако Россия сначала тянула с предоставлением доступа к данным, а потом (когда такой доступ все-таки был предоставлен) разразился скандал. Оказалось, что данные ряда атлетов в базе были изменены или вовсе удалены. WADA определило группу подозрительных спортсменов, данные которых были изменены, в количестве 145 чел. Сегодня же подозрения охватывают примерно 200 человек.

В общем, Россия смошенничала. При этом она стала всячески защищать своих спортсменов, нарушивших правила честной игры, чтобы стать призерами и медалистами крупных соревнований. По информации следователей, данные из базы Московской антидопинговой лаборатории удалялись или редактировались в последние 18 месяцев. То есть как раз в то время, когда в WADA полагали, что российские власти делают все необходимое, чтобы соответствовать международным стандартам.

Теперь же российские спортсмены потеряют право выступать под флагом России на летних Олимпийских играх-2020 в Токио и зимних играх-2022 в Пекине, а также, скорее всего, в чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре. Не исключено, что Санкт-Петербург не сможет принять финал Лиги чемпионов-2021 и чемпионат мира по хоккею-2023. Кроме того, Россия может потерять право провести чемпионаты мира по волейболу, водным видам спорта и пляжному футболу, а также летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. Под вопросом проведение российского этапа "Формулы-1" в Сочи. До 2032 г. Россия не будет иметь права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр.

Решение WADA, принятое как раз в день проведения саммита "нормандской четверки" в Париже, стало для российского лидера Владимира Путина неприятной новостью, которую он прокомментировал во время совместной пресс-конференции с президентами Украины, Франции и канцлером Германии.

"Наказания не могут носить коллективный характер и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям никакого отношения не имеют, и все это понимают. Специалисты WADA это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает решение о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не заботы о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющими", — сказал В.Путин в Париже. Он особо отметил, что агентство WADA не высказало претензий к Олимпийскому комитету России (ОКР), а значит, по его мнению, на основании положений Олимпийской хартии появляется шанс апеллировать к CAS (Спортивный арбитражный суд) и так добиваться участия в Олимпиаде под флагом ОКР.

Такое право у России действительно есть: на апелляцию решения WADA отводится 21 день. Подобный вариант поддерживают и российские чиновники, в частности министр спорта Павел Колобков и глава российского правительства Дмитрий Медведев. Другие говорят, что есть еще шанс вывести из-под санкций "чистых спортсменов" (не уличенных в использовании допинга) и обсудить критерии их подготовки к Олимпийским играм в Японии.

Однако в МОК уже намекнули, что они не сомневаются в выводах WADA. Глава МОК Томас Бак заявил: "МОК привержен верховенству закона. Поэтому мы будем исполнять это решение". Так будут действовать и все другие спортивные организации и федерации, подписавшие принятый в апреле 2018 г. Международный стандарт по соответствию антидопинговому кодексу.

Стоит отметить, что ряд видных спортсменов и представителей иностранных государств назвали решение WADA недостаточно жестким. Ведь ранее это агентство рекомендовало просто запретить спортсменам РФ участвовать в двух ближайших олимпиадах, а исполком только лишил их права выступать под национальным флагом. Хейли Уикенхайзер, четырехкратная олимпийская чемпионка из Канады заявила, что правильным было бы решение об отстранении всех спортсменов из РФ и допуске к соревнованиям только после доказательства их "чистоты".

Россию впервые обвинили в использовании допинга еще в 2016 г. Это случилось после сенсационных разоблачений бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Эмигрировав в США, он рассказал, что именно перед Олимпиадой в Сочи в 2014 г. в РФ осуществлялась допинговая программа, разработанная при активном участии государства и спецслужб.

Бегству Родченкова предшествовали странные смерти бывшего председателя исполнительного совета РУСАДА Вячеслава Синева и бывшего исполнительного директора организации Никиты Камаева. Позже стало известно, что под контролем ФСБ Родченков (который тоже был завербован спецслужбой) фальсифицировал данные российских спортсменов.

В новом скандале также оказались замешанными российские "силовики". Дело в том, что как раз в период, когда были фальсифицированы или удалены данные российских спортсменов, база Московской антидопинговой лаборатории находилась под контролем Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела против Родченкова. По мнению следователей WADA, целью редактирования данных было создание видимости заговора Родченкова "с целью шантажа спортсменов в обмен на сокрытие положительных результатов тестов".

Нынешний руководитель РУСАДА Юрий Ганус, проявивший себя как борец с коррупцией в спорте, еще в декабре прошлого года предупреждал Владимира Путина о возможных последствиях невыполнения предписаний WADA о сроках передачи проб из базы. Но получил от хозяина Кремля холодный ответ. Недавно Ганус заявил, что в России все еще существует государственная система поощрения допинга, куда входят спортивные чиновники высшего уровня.

Неудивительно, что "чистые спортсмены" отреагировали на решение WADA гневными заявлениями в адрес российских властей, которые таким образом ставят их спортивную карьеру под вопрос. Мария Ласицкене, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, написала в Twitter, что власти не защищают спортсменов, и им приходится самим "бороться за себя и выстоять". "Менять гражданство я никогда не собиралась… Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе".

Призерка чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина сказала, что "мы должны отчиститься сами перед собой". Сорокина заявила российским СМИ, что российский спорт находится в состоянии, когда сложно что-то скрывать. "У нас идет пропаганда допинга. Люди думают, что вот он примет, и потом жить хорошо будет, трудоустроится на какие-то посты. Мы своим отношением показываем, что ничего за этот допинг у нас не будет", — отметила она.

Некоторые из бывших спортсменов, чьи данные были отредактированы, теперь заседают в Думе и занимают государственные должности. Сегодня они возглавляют хор радетелей за престиж России, возмущенных решением WADA. Эти бывшие спортсмены уже давно интегрировались в российскую политическую систему. В систему, где политики не скрывают своего пристрастия к определенным видам спорта. Имеют бизнес-интересы в спортивной сфере. А также используют спорт как инструмент "мягкой силы" в информационной борьбе.