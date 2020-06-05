Имитация интеграции с НАТО

В ходе избирательной кампании Владимир Зеленский не обещал членства ни в НАТО, ни в ЕС. Фактор, во многом определяющий его действия не только во внутренней, но и внешней политике (от которой он крайне далек) — симпатии со стороны народа. Но у нынешнего лидера Украины в сфере его непосредственной ответственности, а именно — внешней политике, отсутствует лидерство — он не ведет страну ни в НАТО, ни в ЕС.

Оценивая первый год президентства господина Зеленского в отношении достижений и провалов, зарубежные аналитики говорят о нем как о "смешанном", принесшем и первое, и второе. Вместе с тем, практически отсутствует оценка сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом. Причина проста — анализировать нечего.

Президент Зеленский хорошо осведомлен о стратегической цели, которая стоит перед украинским государством в сфере сотрудничества с НАТО и ЕС и закреплена в Конституции — стать полноправным членом обеих структур. Вместе с тем, первый заместитель главы Верховной Рады Украины и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук считает, что эта цель "может быть гибкой".

"Я глубоко убежден, что такие стратегические вещи, хотя они и внесены преимущественно только в преамбулу Конституции как намерение, там, где у нас записано, что мы верим в Бога, — это такие превентивные вещи. Но я глубоко убежден, что такие стратегические вещи могут и меняться. Поэтому это все-таки должно быть более гибко", — заявил Стефанчук.

"Это" не может быть "более гибко". За "это" погибали и погибают граждане Украины, страны, в которой живет господин Стефанчук. Возможно, заявление представителя президента — пробный шар: посмотреть, какой будет реакция на уже обозначившуюся позицию президента в сфере отношений с НАТО?

То, что первый зарубежный визит новоизбранный президент Украины совершил именно в Брюссель, посетив штаб-квартиры НАТО и ЕС, было воспринято очень позитивно. Причем сам Зеленский произвел благоприятное впечатление, использовав свой шарм и нетипичное для политика президентского уровня поведение, подкупив внешней наивной простотой и умением шутить.

Прошел год.

Комментируя нынешнее состояние интеграции Украины с Альянсом, глава делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО (ПА НАТО), депутат от фракции "Слуги народа" Егор Чернев сказал: "Наш курс на интеграцию с НАТО остается неизменным. Украина продолжает внедрение реформ, необходимых для вступления в Альянс".

"Мы все были рады тому, что с самого начала президентства Зеленский объявил о намерении продолжать европейское и евроатлантическое движение Украины, что приветствовалось нашими партнерами. К сожалению, с того времени эти заявления очень минимально подтверждены действиями правительств Зеленского. В офисе президента нет динамики в вопросе проведения как оборонной, так и внешней политики в западном направлении, а ведь это — часть ответственности самого президента, возложенной на него Конституцией страны", — говорит глава комитета по вопросам интеграции с Европейским Союзом, член межпарламентского совета Украина —НАТО Иванна Климпуш-Цинцадзе, занимавшая должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 2016 по 2019 годы.

В Брюсселе же не под запись говорят: "Мы так и не знаем, чего от вас ожидать". И аргументируют это тем, что дальнейшие оценки, сигналы и действия партнеров всегда основываются на конкретных шагах и достигнутых результатах.

Чернев констатирует: "Каждый год мы выполняем Годовые национальные программы (ГНП) под эгидой комиссии Украина —НАТО, и они признаются успешными". Это — факт.

Климпуш-Цинцадзе говорит, что в бытность ее вице-премьером при работе над ГНП был сформирован совершенно новый подход к документу, а в разных министерствах и ведомствах были подготовлены 300 специалистов, чтобы эффективно внедрять запланированное.

"ГНП на нынешний год, которую мы начали готовить в марте прошлого года, и работу над которой закончила новая команда еще в октябре, была разработана по новым лекалам. К сожалению, программа была подписана только 26 мая, т.е. прошло полгода с того момента, как документ, по сути, должен был выполняться. Такого пренебрежения в отношении к этой программе еще не было. Для меня это негативный сигнал, который лежит на поверхности, и очень четко отслеживается нашими партнерами", — объяснила она.

Исходя из практики, уже в сентябре этого года в Киев должна приехать команда экспертов из НАТО для оценки прогресса выполнения программы с тем, чтобы в декабре подвести окончательные итоги. Таким образом, с момента подписания программы Зеленским до приезда ревизоров у Киева есть три летних месяца для выполнения домашней работы. Это — откровенная профанация самой идеи ГНП, продолжение имитации домашней работы над поставленными задачами. Впрочем, такое случалось и в прежние годы: за все время существования (с 2009 года) ни одна ГНП не была выполнена в полном объеме.

Но Киев хочет большего: здесь ждут, что уже в ближайшее время (а именно на следующем заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны) союзники пригласят Украину в программу "Партнерство расширенных возможностей" (ПРВ).

"Для нас это является необходимостью как в плане углубления практического взаимодействия на операционном уровне, так и в плане более эффективного обмена разведданными", — убежден Чернев. В то же время депутат справедливо отмечает, что получение Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), равно как и само членство, зависят в большей мере от "наших усилий и скорости проведения реформ". "Как меня заверили вице-премьер по вопросам евроинтеграции и министр иностранных дел, мы делаем все, чтобы ускориться. Будем контролировать процесс со стороны парламента", — добавил политик.

Киев хочет присоединиться к ПРВ. А вот лоббировать это в штаб-квартире некому. В миссии Украины при НАТО уже год нет руководителя: президент Зеленский до сих пор никого на эту должность не назначил.

Отсутствие главы миссии — это лишение возможности ежедневного общения на уровне руководства НАТО и послов стран —членов Альянса, из которых состоит постоянно действующий Североатлантический совет, и которые принимают все без исключения решения Альянса. Это же касается и работы в сфере публичной дипломатии, от которой зависит, что именно думают об Украине и ее руководстве.

Кроме того, обезглавлена и сама миссия, состоящая из трех секций, в которых работают представители различных министерств и ведомств с разными задачами. Отсутствие главы миссии — это отсутствие координации и двигателя этого сложного механизма, это — отсутствие лидера, способного мотивировать сотрудников "не только жить в Брюсселе, но и работать".

Климпуш-Цинцадзе так оценивает ситуацию: "Отсутствие главы миссии означает, что мы находимся вне процессов, происходящих за закрытыми дверями. Ведь его заместитель не имеет доступа к тому уровню общения, к которому имеет посол. Это значит, что мы теряем возможности, которые могут появиться в НАТО, теряем возможности быть полезными Альянсу и получать от военно-политической организации необходимую для нас помощь".

"Я удивлена, что когда у нас начались масштабные пожары, в частности в Чернобыльской зоне, никто даже не подумал воспользоваться механизмом взаимопомощи в противодействии распространению масштабных пожаров. Я думаю, что если бы на месте был человек, который мог бы подсказать руководству Украины и мог бы пролоббировать это с партнерами в НАТО, то мы могли бы быстрее справиться с этими вызовами, даже невзирая на то, что сейчас все заняты коронавирусом. Это просто небольшой пример того, как можно эффективно использовать инструменты организации для блага наших людей уже сегодня, не будучи членом Альянса", — убеждена Климпуш-Цинцазде.

Отсутствие главы миссии Украины при НАТО — это крайне негативный сигнал для союзников. Впрочем и при предшественнике Зеленского, Петре Порошенко, главы миссии не было два года — с 2015-го по 2017-й.

Именно отсутствие дипломата такого уровня в 2016 году было поводом для того, чтобы союзники долгое время сопротивлялись идее проведения заседания комиссии Украина —НАТО (КУН) в рамках Варшавского саммита Альянса, прошедшего 8–9 июля. Говорили, мол, вы даже главу миссии прислать не можете, а просите заседание комиссии. В конечном итоге Киеву все же удалось провести КУН.

В марте этого года Украина стала первой страной, обратившейся за помощью в борьбе с коронавирусом в Евроатлантический координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации НАТО (EADRCC), однако запрос лежит практически без движения — лоббировать заявку некому.

Офис президента на неоднократные запросы о причинах отсутствия назначения главы миссии Украины при НАТО молчит. В Министерстве иностранных дел на запрос отреагировали, указав, как и ожидалось, что назначение главы миссии — прерогатива президента.

Чернев утверждает, что подписание указа — дело ближайших месяцев. "Есть кандидатура, идет процесс согласования. Но до открытия границ все равно физически новый глава не сможет приступить к исполнению обязанностей", — утверждает он.

Климпуш-Цинцадзе же считает, что сегодня внешняя политика Украины "формируется не видением президента и не с привлечением Министерства иностранных дел". "Она формируется на Банковой в ОП, но не президентом. И на ее формирование, с моей точки зрения, есть серьезное влияние диалога с РФ", — полагает народный депутат.

Нынешнее состояние отношений Украины с НАТО, равно как и разные заявления из Киева дают основания для серьезной обеспокоенности в отношении судьбы евроатлантической интеграции Украины в целом в период правления Зеленского. И отсутствие главы миссии на руку многим из тех, кто не хочет видеть Украину успешной в сфере интеграции с Альянсом.