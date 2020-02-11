"Ихтамнет", но следы остались

Поток информационных сообщений оттеснил на дальний план уничтожение самолета МАУ рейса PS752 Тегеран—Киев 8 января.

Но анализ доступной информации о ходе иранского расследования позволяет сделать один важный вывод, касающийся вопроса преднамеренности или случайности произошедшей трагедии. Это может помочь в установлении ее конечного "бенефициара".

Напомню, cначала Тегеран озвучивал версию о технической неисправности украинского самолета. Но после того как стало ясно, что рейс МАУ потерпел крушение вследствие огневого воздействия, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января в специальном заявлении сообщил, что украинский самолет был сбит иранской ракетой по ошибке.

Почему Тегеран резко сменил "рабочую версию", именно в то время как его ближайшая союзница Россия всецело была на его стороне и пропагандой, и дипломатией. Дело не только в том, что у США, Канады, Соединенного Королевства и Австралии была достоверная и неопровержимая спутниковая и другая техническая информация о характере инцидента. Есть еще один глубинный слой, о котором не говорят. Стоит вспомнить, что СНБО Украины вскоре после трагедии озвучил 4 версии произошедшего, отметив при этом, что есть еще три версии, которые пока являются закрытыми.

Подробнее о "человеческой ошибке"

Глава иранского МИДа Мохаммад Зариф 11 января написал в Twitter: "Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, причиной крушения украинского самолета стала "человеческая ошибка", допущенная в кризисный период из-за "авантюризма" США". Последний тезис — дань традиционной иранской пропаганде — во всем виноват "большой сатана", как в Иране называют США со времен аятоллы Хомейни.

На самом деле, тезис о "человеческой ошибке", который в дальнейшем подвергли сомнению некоторые зарубежные и украинские эксперты (хотя человеческий фактор, как правило, всегда присутствует в случае тяжелых летных происшествий), является правдой. Но в данном случае — неполной правдой. И эта неполнота не дает возможности "сложить пазлы" происшедшего в иранском небе.

Анализ материалов, появившихся в СМИ, позволяет указать на глубинную первопричину происшедшего и сделать предположение. В случае с уничтожением рейса МАУ "человеческая ошибка", скорее всего, является не первопричиной, а следствием явления совершенно иной природы — постороннего кибер-проникновения и несанкционированного воздействия на систему управления ПВО Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в экстремальных условиях ожидания огневого воздействия на нее со стороны США после иранских ракетных ударов по американским базам в Ираке.

Ведь прежде чем уничтожать с воздуха объекты вооруженных сил, КСИР, органов государственного управления, ядерной инфраструктуры Ирана, американцы сначала уничтожили бы все системы ПВО. Поэтому она функционировала в особо напряженном режиме.

Стандартные описания модернизированного ЗРК "Тор-М1" сообщают, что комплекс является российской системой ПВО пятого поколения тактического уровня, предназначенной для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном (с участием операторов), так и в автоматическом режиме. При этом система ЗРК сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой—чужой". Внутри комплекса находятся 8 ракет, он способен обнаружить до 48 целей на расстоянии в 30 км, выбрать десяток наиболее опасных и проанализировать их с помощью специальной вычислительной машины, при этом две цели комплекс может поразить одновременно. Основным режимом работы комплекса "Тор-М1" является отдельная работа каждой батареи, однако имеется и режим централизованного управления.

Последнее важно для понимания того, что произошло в иранском небе.

"Отважные солдаты аэрокосмического подразделения КСИР начали успешную атаку десятками баллистических ракет с военной базы Аль-Асад во имя мученика генерала Касема Сулеймани. Мы предупреждаем все страны-союзники США, что если будет совершено нападение на Иран, они будут объектом военного возмездия", — сообщалось в заявлении КСИР в 2.40 ночи по местному времени 8 января. Как уже упоминалось, ВВС Вооруженных сил Ирана (куда входят и силы ПВО, а особенно КСИР) были в состоянии готовности №1 для отражения ответного удара со стороны США, закономерно ожидаемого после их ракетной атаки.

ПВО в районе столицы функционировала сверхнапряженном режиме. Такой режим чреват человеческими ошибками человеко-машинной системы, которой являются ЗРК. Конечно, Иран должен был закрыть международный аэропорт имени Имама Хомейни после 2.40 ночи, то есть после начала атаки на американские базы в Ираке. И то, что это не было сделано, является виной иранских властей. Тем более что командующий Воздушными силами КСИР Амир-Али Хаджизаде отметил впоследствии в комментариях, что иранские военные просили закрыть воздушное пространство страны на время ракетных ударов по американским базам в соседнем Ираке.

Но рейсы продолжали выполняться: QR8408, KK1185, TK873, QR491, SU513, OS872, TK875, LH601, J29006. Но лишь рейс PS752 МАУ стал фатальным. С большой степенью вероятности можно утверждать, что риск был и для рейса QR8408 Qatar Airways в Гонконг, который пришелся на временной промежуток между иранским ракетным ударом по американским базам в Ираке и уничтожением рейса PS752.

Российский фактор в иранском небе

Теперь о российском факторе. Здесь важно понимать три вещи.

Первое. Россия и Иран — союзники в Сирии и во многом на Ближнем Востоке. Но это не означает, что они союзники во всем. В сфере нефти и газа Россия и Иран — конкуренты.

России нужны высокие цены на нефть и получить их путем ограничения экспорта через механизм договоренностей ОПЕК+ уже не получается — эффект уменьшается на фоне возрастающего потока американской сланцевой нефти. Для России есть только один вариант — большая ирано-арабская война в Персидском заливе.

Вариант спровоцировать ее 14 сентября 2019 года, когда с помощью иранских беспилотников и крылатых ракет был нанесен удар по саудовской нефтяной инфраструктуре с помощью йеменских хуситов, дал ограниченный и временный эффект, а не тот на который рассчитывали "сценаристы" в Москве и Тегеране. России очень выгодно, чтобы Иран попал в полную нефтяную блокаду со стороны США. Подобно тому, как это имеет место с Венесуэлой — Россия пожинает плоды американских санкций против режима Мадуро, увеличивая экспорт своей нефти (в том числе в США) взамен выбывшей венесуэльской.

Исходя из этого, можно предположить, что стратегическая задача Москвы — спровоцировать американский удар по Ирану, тем более что этого давно желает и Израиль, хотя по совершенно иным мотивам. Именно эту задачу быстро спланировали в Москве, воспользовавшись цепочкой событий и уникальным "окном возможностей": уничтожение американцами генерала Сулеймани — удар возмездия со стороны Ирана. О последнем они знали из своих источников в Тегеране, да его и несложно было спрогнозировать. Осталось малое — необходимо, чтобы произошло нечто ужасное, чтобы США начали "долбить Иран", а Иран в отместку начал блокаду Ормузского пролива, танкерную войну в Заливе, угрожать москитным флотом американским кораблям, "долбить саудитов" и т.д.

Второе. В 2019 году Россия и Иран официально начали сотрудничество в кибер-сфере, хотя неофициально оно началось значительно раньше. Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези в ходе официального визита в Россию в марте 2017 г. указывал на заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере информационных технологий и кибербезопасности.

В июне 2019-го состоялось первое заседание российско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в области информационных и коммуникационных технологий. По результатам его было договорено, что российские компании поставят в Иран ряд своих IT-продуктов, в том числе в сфере информационной безопасности. А уже в июле агентство Mehr из Тегерана скупо сообщило, что российская и иранская стороны заключили военное соглашение, согласно которому государства расширят совместную работу по ряду вопросов. В этот ряд вопросов как раз вошел, среди прочего, вопрос кибер-сотрудничества в военной сфере.

В России давно обращали внимание на то, что Иран развил достаточно мощный кибер-потенциал и ведет интенсивные работы по использованию цифровых технологий для создания собственных беспилотных систем дальнего радиуса действия, усовершенствования систем ПВО. Портал Military Russia отмечает, что Иран достиг серьезного научно-технического прогресса в сфере ПВО. Об этом свидетельствует широкое использование цифровых технологий и нового радиолокационного оборудования: "Иран вынужден развивать оборонную отрасль в условиях изоляции. Во времена шаха страна полностью зависела от Запада. После 1979 года иранцы научились модернизировать зарубежные ЗРК и РЛС, а затем начали разрабатывать собственные образцы, копируя элементы российских и китайских средств ПВО".

Что интересно — интенсификация российско-иранской кооперации в кибер-сфере и ПВО произошла после уничтожения Аэрокосмическими силами КСИР американского стратегического морского разведывательного БПЛА RQ-4A в июне 2019-го.

Третье. По данным Международного союза электросвязи (ITU), в 2014 г. Иран занимал 19-е место в мире по индексу кибербезопасности (Global Cybersecurity Index), а в 2017-м опустился до 60-го, где и пребывает сейчас. Деградация произошла на фоне усиления американских санкций против Ирана. Учитывая возрастающую напряженность в отношениях с США, Тегераном были приняты решения об усилении сотрудничества в кибер-сфере с Северной Кореей, Китаем и Россией. Чем последняя и воспользовалась в полной мере.

Кибер-воздействие как причина "человеческой ошибки"

Как известно, ЗРК "Тор-М1" российского производства, из России же поступает и соответствующее программное обеспечение. Выше уже отмечалось, что у ЗРК имеется режим централизованного управления батареей. Похоже, в таком режиме и работала батарея ЗРК КСИР вблизи Тегерана.

Скорее всего, незаметное для оператора вмешательство в систему управления и привело к ложной идентификации специальной вычислительной машиной ЗРК (вероятно, с имеющимися в ней долгоживущими "закладками") цели, как особо опасной, и выдаче команды на ее немедленное уничтожение. Тем более что рейс PS752 вылетел с большим опозданием и находился в том временнóм промежутке после взлета, когда его там не должно было быть, он шел вне расписания, если предположить, что командный пункт ПВО КСИР учитывал изменения расписания аэропорта.

Стоит обратить внимание на высказывания иранских официальных лиц.

Командующий Воздушными силами КСИР Амир-Али Хаджизаде уже 11 января объяснил, что украинский самолет был определен оператором системы ПВО "как крылатая ракета". А дальше (важно!) идет достаточно точная констатация, что произошло перед этим: "Система работала с помехами, сеть была занята, и у него не было подтверждения со стороны (выделено мной. — М.Г.). В этой ситуации он должен принять решение в течение 5 секунд и, к сожалению, он сделал неправильный выбор".

Обнаружение внесистемного вмешательства произошло в ходе внутреннего расследования КСИР. Можно предположить, что выполнить такое вмешательство могла только одна сторона — российская — как поставщик "железа", "мозгов" и установщик соответствующих "закладок". Признать это публично Иран, конечно же не может, да и найти "отпечатки пальцев" тоже непросто, но след остался.

Замысел российской стороны становится ясным, если вспомнить, что ее давней целью — как минимум с 2014 года после обвала цен на нефть — является провоцирование большой войны в зоне Персидского залива. Расчет был вполне определенный — уничтожение гражданского лайнера вызовет не только жесткие санкции и нефтяную блокаду Ирана, но и ответные удары США по Ирану, к которым может присоединиться и Израиль, что в свою очередь может привести к эскалации в Заливе, ударам Ирана по Саудовской Аравии, танкерной блокаде и войне в зоне Ормузского пролива и т.п. То есть весь "букет", который приведет глобальный нефтяной рынок к ценовому скачку. Не получилось.

Как и 14 сентября 2019-го в Саудовской Аравии, где в действиях Ирана и его йеменских проксиз не исключается российское содействие спутниковой детализации маршрутов полетов БПЛА, крылатых ракет и целеуказаний для них. Вероятно, иранцы заподозрили неладное и быстро сориентировавшись пошли по версии "признания и раскаяния" в совершенном.

Сложно сказать, был ли целью по первоначальному замыслу российских "военных хакеров" именно украинский борт или ею мог стать катарский или какой-либо другой лайнер, но в свете вышеприведенного однозначно, что Россия не случайно до последнего отвергала версию об уничтожении самолета огнем ПВО. А затем министр иностранных дел России Лавров заявил, что сбивание украинского самолета является человеческой ошибкой, и это было непреднамеренно.

Нежелание Ирана передать Украине бортовые самописцы следует понимать как то, что внутренне расследование КСИР, как в части алгоритма действий батареи ПВО, так и в части защиты систем связи ПВО (поиска "источника помех"), продолжается. Хотя расчет, что информация с самописцев чем-то поможет, в данном случае выглядит натянуто, но тем не менее иранская сторона пока пытается держать все под рукой.

Рассчитывать на то, что по итогам расследования и подтверждения несанкционированного вмешательства в работу системы ПВО последуют какие-то публичные заявления, не приходится. Хотя Иран и сложно назвать марионеткой России, но при нынешней изоляции режима аятолл, Тегеран не пойдет на обострение отношений с Москвой как с "меньшим сатаной", когда ему приходится противостоять "большому сатане" — США, "малому" — Израилю, а также Саудовской Аравии.

Предположительный сценарий Кремля спровоцировать масштабную войну в Заливе потерпел фиаско. Причина в том, что западные страны после известного выступления 9 января премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставили Иран перед выбором — либо признание своей вины, публичное "чистосердечное раскаяние" и деэскалация, либо снова жесткие санкции и фактически полная нефтяная блокада со всеми вытекающими последствиями окончательного превращения Ирана в страну-изгоя в случае ухода Тегерана (по советам Москвы) в "отрицаловку".

Подсказка правильной модели поведения содержалась в выступлении Трюдо: "Это (уничтожение самолета МАУ. — М.Г.) могло произойти непреднамеренно". Надо отдать должное тысячелетней иранской дипломатии, сделавшей адекватный выбор. Вероятно, на то время в Тегеране уже было понимание, что за "человеческой ошибкой" стоял российский фактор. Также иранское руководство видело, какие обильные плоды пожинает Россия и ее госкомпания "Роснефть" из-за введенных США санкций против Венесуэлы. И это не могло устроить Тегеран.