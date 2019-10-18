Игра на выживание

Территория Сирии издавна была предметом войн и споров ее могущественных соседей. Даже само название страны происходит еще с тех времен, когда она была провинцией древней Ассирии.

Именно сила или слабость других государств решали судьбу сирийской земли с древнейших времен и до наших дней. Транзитный характер территории создал уникальную культуру, но при этом всегда был угрозой государствообразующему процессу. Вот и сейчас заявление о насущной необходимости сохранить "территориальную целостность" Сирии стали всего лишь обязательным дипломатическим клише. На самом же деле даже официальные слова о целостности территории уже не имеют ничего общего с реальными сирийскими границами. Они являются только инструментом информационных баталий, под прикрытием которых соседи Сирии, как и раньше, решают свои самые актуальные задачи.

Турция, например, начала очередную трансграничную операцию под амбициозным названием "Источник мира". По словам президента Эрдогана, цель военной кампании — вытеснение курдских сил с пограничной полосы, борьба с боевиками группировки "Исламское государство" и создание 30–35-километровой зоны безопасности, куда могли бы вернуться миллионы сирийских беженцев. Фактически главным приоритетом турецкого лидера является ликвидация курдской угрозы. Именно поэтому он планирует создать буферную зону и заблокировать какие-либо попытки сирийских курдов реализовать право на самоопределение на своих границах. В то же время в районе операции резко обострилась гуманитарная ситуация и возросла вероятность восстановления деятельности радикальных группировок, в частности того же "Исламского государства" (ИГ).

Путь к таким решительным действиям Анкары открыло решение президента США вывести американский контингент с севера Сирии, где он поддерживал сложный баланс сил и служил предохранителем от односторонних шагов сторон конфликта. Трамп всегда заявлял о намерении вернуть своих военнослужащих домой. Вероятно, только жесткая оппозиция бывшего министра обороны Джеймса Меттиса и бывшего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона не позволяли президенту США сделать это раньше. Ныне же Трамп пытается максимально использовать свое решение в предвыборных словесных баталиях. Он считает, что лучше сконцентрироваться на собственной южной границе, чем защищать границы Сирии во главе с враждебным Башаром аль-Асадом. Вероятно, что далекие от внешней политики избиратели также оценили твит президента о том, чтобы Сирию и курдов защищали Россия, Китай, а то и даже сам Наполеон Бонапарт, американские же войска здесь ни к чему, поскольку находятся в 7000 миль от тех мест.

Трампу приходится преодолевать неистовое внутреннее сопротивление, ведь его решения критикуют представители и его родной Республиканской, и оппозиционной Демократической партий. Палата представителей Конгресса США большинством голосов осудила вывод военных с севера Сирии. Конгрессмены требуют обеспечить защиту курдов, которые были ключевыми союзниками США в войне против ИГ, и представить план окончательной ликвидации "Исламского государства". Встреча Трампа с руководством Палаты представителей Конгресса, посвященная исключительно политике Белого дома на сирийском направлении, вообще завершилась громким скандалом. Президент и глава Палаты представителей демократ Ненси Пелоси обвинили друг друга в истерике.

Для таких случаев нынешний хозяин Белого дома тоже приготовил фирменные аргументы и твиты, которыми пытается отражать обвинения в предоставлении "зеленого света" турецкой операции. Он подписал указ о введении санкций против министерств обороны и энергетики Турции, их руководителей, а также турецкого министра внутренних дел. Планируется повысить пошлины на турецкую сталь и прекратить переговоры по торговому соглашению между странами на сумму 100 млрд долл. США. В своем заявлении Трамп мощно заявил, что США "агрессивно применят экономические санкции против всех, кто причастен к этим ужасным действиям в Сирии", и пригрозил, что "готов быстро уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат это опасное и деструктивное поведение". Но самым ярким примером дипломатического мастерства Трампа стало его письмо Эрдогану. Документ начинается фразой "Давайте договоримся о хорошем соглашении!", а завершается призывом "Не будьте дураком! Я позвоню вам позже". Огненная смесь жесткого троллинга, прямых угроз и шантажа часто встречается во время закрытых переговоров, но открытое использование такого инструмента — это уже игра на грани фола. Не удивительно, что у Эрдогана заявили, что выбросили письмо американского президента в мусор.

Вместе с тем, читая столь далекую от дипломатии переписку, создается впечатление, что между Трампом и Эрдоганом была договоренность не атаковать курдов. В частности, в августе США и Турция согласовали безопасный механизм, в рамках которого осуществляли общее патрулирование границы. Возможно, никаких соглашений не было, и американский лидер просто хотел неправильно понять своего турецкого коллегу, восприняв его слова как некие обязательства. Но слишком уж угрозы президента США похожи на обиды из-за срыва определенных ожиданий. В пользу этого говорит то, что именно под давлением американцев Демократические силы Сирии (ДСС) отвели тяжелое вооружение от границ с Турцией и уничтожили пограничные фортификационные сооружения. То есть Вашингтон сделал конкретные шаги ради минимизации угрозы для Анкары, а она все равно напала на бывших союзников, чем и вызвала раздражение в Белом доме, который из-за своих действий оказался под шквалом критики.

Но мощная артподготовка США в виде санкций, откровенных заявлений Трампа, а также широкое международное осуждение турецкой операции дали свои плоды, поскольку по результатам переговоров в Анкаре в четверг президент Турции и вице-президент США Майк Пенс согласовали условия прекращения огня. Турецкая сторона приостановит операцию "Источник мира" на 120 часов, чтобы дать возможность курдским силам при содействии США выйти из зоны безопасности. После завершения процесса вывода военные действия должны быть полностью прекращены. Под курдскими силами имеют в виду подразделения народной самообороны YPG — их Турция считает частью Рабочей партии Курдистана, которую, в свою очередь, Анкара, а также США и ЕС признали террористической. При этом именно YPG является основой Демократических сил Сирии и ключевым союзником Запада в борьбе с "Исламским государством".

Главнокомандующий ДСС Абди Мазлюм в комментарии для Foreign Policy указал, что понимает позицию США по выводу войск, но просит Вашингтон использовать свой вес для достижения политического решения в Сирии и посредничества между курдами и Турцией. При этом он говорит, что ДСС будут вынуждены пойти на болезненные компромиссы с Дамаском и Москвой. Курды не верят ни россиянам, ни сирийскому режиму, но перед угрозой геноцида у них нет другого выхода, подчеркивает Мазлюм.

И здесь следует остановиться и рассмотреть ситуацию детальнее. Россия быстро воспользовалась возможностью и сразу начала заполнять вакуум, созданный выходом американцев из Сирии. Трамп своим твитом о Бонапарте, можно сказать, одобрил такое развитие ситуации. Сообщается, что сирийские правительственные силы и российские подразделения начали брать под контроль границу и населенные пункты на севере после достижения соответствующих договоренностей с ДСС. Самый катастрофический сценарий для россиян на сирийском треке — максимальное сближение США и Турции. Главным препятствием для понимания между Вашингтоном и Анкарой была именно поддержка американцами ДСС и их ядра — подразделений YPG. Еще год назад Россия не верила, что США выведут своих военных с севера Сирии. Заявления Трампа, в которых он постоянно менял даты выхода, Москва считала игрой. А слова Болтона о необходимости оставаться в Сирии для противодействия влиянию Ирана трактовались как планы бессрочного пребывания на сирийской территории, чтобы противостоять в большей степени России, чем иранцам. При этом Москва четко понимала, что коалиция США с курдами будет надежной преградой для полноценного американо-турецкого сотрудничества. Сейчас ситуация изменилась. Трудно сказать точно, но, возможно, именно это имел в виду Трамп, когда говорил о стратегической безупречности своего решения вывести войска и своем политическом чувстве.

Чтобы усилить свой временный союз с Турцией и по возможности крепче привязать ее к себе, Москва пытается максимально использовать значительное международное давление, под которым оказалась Анкара из-за операции "Источник мира". Именно в этом контексте необходимо рассматривать включение в российскую парламентскую делегацию во время визита в Стамбул "крымских депутатов" и их встречу с Эрдоганом, что послужило причиной протеста МИД Украины. Кроме того, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, чтобы максимально вытеснить американский доллар из двусторонней торговли. А уже 22 октября Эрдоган встретится в Сочи с Путиным, где во время переговоров последний будет продвигать новые договоренности, пока американцы окончательно не решили самые спорные вопросы с Турцией и у нее не отпала потребность искать временного согласия с россиянами.

А урегулирование будет непростым, ведь цель операции "Источник мира" состоит в физическом изменении реалий определенного региона. Такие процессы длятся долго и сопровождаются периодической эскалацией. Я общался с рядом курдских журналистов, исследователей и писателей, проживающих в районе боевых действий. Все они ожидают от Турции оккупации максимально возможных территорий и выселения из них местных жителей. Например, сотрудник Центра исследований Евфрат (г. Аль-Камышлы) Валид Джули прогнозирует значительные гуманитарные угрозы, связанные с ожидаемым вытеснением курдского большинства из буферной зоны и ее замещение сирийскими беженцами изо всех регионов Сирии. Изменение демографической карты будет содействовать объединению пострадавшего населения в радикальные движения. При этом опасность восстановления "Исламского государства" он оценивает как реальную, а вот мирные перспективы — как туманные. Поэтому для кого-то "Источник мира", а для кого-то — очередной исторический виток с игрой на выживание на неспокойной сирийской земле.