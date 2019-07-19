"Идеальный шторм"

В конце месяца Тереза Мэй оставит пост премьер-министра Великобритании.

Результаты выборов нового лидера правящей Консервативной партии — и нового премьера страны — будут оглашены 23 июля. В списке возможных преемников остались лишь двое — Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел в кабинете Мэй, и Джереми Хант, который занимает это пост сейчас. Вероятнее всего, новым премьером станет Джонсон: он имеет заметно большую поддержку и в парламентской фракции консерваторов, и в партии в целом.

Однако смена главы правительства не приблизит Великобританию к выходу из кризиса, вызванного продолжающимся процессом выхода страны из Европейского Союза. Пожалуй, стартовые условия для нового премьера будут даже хуже, чем те, что вынудили Мэй уйти.

Прежде всего, с избранием Джонсона (как, впрочем, и Ханта) не будет преодолен раскол в стане консерваторов. Поляризация взглядов на Брекзит в партии достигла угрожающего уровня, все прошлые попытки найти наиболее компромиссное решение провалились. А в ходе выборов серьезные попытки выработать приемлемый для всей фракции сценарий выхода и вовсе не предпринимались. За Джонсоном пойдут сторонники жесткого Брекзита, но его готовность выйти из Евросоюза даже без соглашения не разделает немалое число консерваторов, и потому план правительства, предполагающий подобное развитие событий, едва ли получит поддержку в парламенте. Хант в целом разделает позицию Мэй, а прошлые голосования в парламенте уже не раз демонстрировали, на какую поддержку среди консерваторов можно рассчитывать с таким планом Брекзита. В условиях продолжающегося раскола любой план выхода из ЕС, предложенный новым британским лидером парламенту, будет провален так же, как провалились все попытки Мэй. Ведь в критически важных для нее голосованиях решающими голосами "против" были голоса не оппозиции, а ее однопартийцев.

Смена лидера также усложнит отношения с Евросоюзом. Брюссель пошел на серьезные уступки Мэй, надеясь "полюбовно" договориться с Лондоном и тем самым уменьшить политические риски для объединения, неизбежные в случае Брекзита. Ведь и сам по себе выход страны из ЕС для имиджа последнего — не самая лучшая реклама, да и доля Лондона в политическом весе организации на мировой арене была немалой. Кроме того, в Евросоюзе до последнего продолжали надеяться на отказ Великобритании от Брекзита — особенно после того, как Мэй стала допускать возможность нового референдума по вопросу о выходе.

Теперь, когда победа в борьбе за кресло премьера одного из твердых сторонников Брекзита кажется предрешенной, для Евросоюза отсрочка Брекзита и уступки по ирландскому вопросу выглядят бессмысленными — ничего взамен Брюссель не получит. Ведь Джонсон отметает возможность нового референдума, выступает против "мягкого" Брекзита и сохранения тесных институциональных связей с ЕС. Так что последние заявления главы Евросовета Дональда Туска о том, что новые уступки со стороны Брюсселя не предвидятся, наверняка соответствуют действительности. В переговорах с Евросоюзом новый премьер точно не сможет добиться результатов, которые оказались по плечу его предшественнице. Не случайно Джонсон все чаще говорит о выходе без соглашения. Ведь устраивающий его вариант выхода, "жесткий" Брекзит, требует совершенно нового соглашения с ЕС, а в Брюсселе вариант пересмотра условий документа, согласованного сторонами в конце прошлого года, даже не рассматривают.

Еще один фактор, который усложнит жизнь новому премьеру, — растущее в обществе недовольство политической элитой, оказавшейся неспособной найти решение проблемы Брекзита и вывести страну из кризиса. Итогом массового недовольства избирателей стало разочарование практически во всех ведущих политических партиях — ведь ответственность за провал всей политики Брекзита общественность возлагает не только на правящих консерваторов, но и на лейбористов, официальную оппозицию и даже на малые партии в парламенте. Как показывают опросы общественного мнения, популярность всех парламентских партий и уровень доверия их лидерам падают. Последний момент особенно важен: если судить по срезам общественного мнения, никого из ведущих политиков сегодняшней Британии (включая Джонсона и Ханта) нельзя считать лидером общенационального масштаба, никто из них не может объединить вокруг себя большинство британцев.

Ситуация для нового премьера патовая. При сохраняющемся расколе по вопросу Брекзита внутри фракции выборы нового лидера не станут для победителя вотумом доверия его политике. Преодолеть кризис легитимности внутри партии Джонсон (или Хант, если вдруг ему удастся совершить чудо и выиграть выборы) может, лишь приведя партию к победе на всеобщих выборах. Так два года назад поступила Мэй. Но в 2017-м ее решение стоило консерваторам большинства в парламенте, а ведь опросы накануне выборов выглядели обнадеживающе и обещали убедительную победу — не то что сейчас. Сегодня в опросах шансы консерваторов и лейбористов на победу оцениваются приблизительно одинаково, и лидер электоральных предпочтений иной раз меняется каждую неделю. И как не хотелось бы Джонсону укрепить свои позиции в партии и добиться подчинения однопартийцев, на новые выборы он вряд ли решится. Ведь результатом новых досрочных выборов может стать поражение консерваторов и потеря ими власти. Для Джонсона такой исход наверняка станет концом политической карьеры.

mir.24.tv Борис Джонсон

Но и официальная оппозиция тоже пребывает в нерешительности. И у них нет уверенного перевеса, хотя на весах предпочтений избирателей их поддержка регулярно перевешивает поддержку оппонентов. Проблема, прежде всего, в лидере лейбористов. Джереми Корбин также не может похвастаться всеобщей поддержкой в собственной партии. Кроме того, его позиция не отличается постоянством и последовательностью. Он до последнего не хотел поддержать идею нового референдума, хотя среди однопартийцев и значительной части избирателей она популярна. Он также сделал ставку на договоренности с Мэй, пообещав поддержку ее плана в обмен на то, что в окончательном соглашении с ЕС будет учтена позиция лейбористов по социально-экономическим вопросам. Внутри партии этот шаг не нашел понимания, еще больше поколебав позиции руководителя. А с уходом Мэй для Корбина исчезла возможность добиться от правительства уступок и доказать тем самым правильность своей политики. С Джонсоном прийти к каким-либо договоренностям он точно не сможет, ведь их позиции по Брекзиту практически несовместимы. Но и на внеочередные выборы с непопулярным лидером и непоследовательной политикой Лейбористской партии идти не с руки — вероятность поражения слишком велика.

Недоверие общества к политической элите спровоцировало еще одну проблему, с которой придется иметь дело новому премьеру. Общество также поляризуется в своих взглядах на Брекзит, и с этой поляризацией неизбежно укрепляются позиции популистов.

Показательны результаты недавних выборов в Европарламент. Незапланированное волеизъявление — выборы состоялись в конце мая, когда британцы уже пару месяцев как должны были распрощаться с Евросоюзом, — тем не менее, следует воспринимать как весьма репрезентативное отражение общественных настроений. При достаточно высокой явке избирателей голосование принесло сокрушительное поражение и консерваторам, и лейбористам. Победителями стали партии, занимающие диаметрально противоположные позиции по Брекзиту.

Наибольшее число голосов оказалось у партии Брекзита. Этот политический проект незадолго до выборов создал Найджел Фарадж, один из наиболее последовательных и наиболее ярких сторонников выхода из ЕС. Очевидно, что партия Брекзита на выборах в Европарламент выступала в поддержку выхода и максимального разрыва институциональных связей с Евросоюзом. Второе место заняли либеральные демократы. Хоть эта парламентская партия и относится к политическому мейнстриму, ее последовательная приверженность отказу от Брекзита и проведению нового референдума выделяет ее среди других ведущих политических сил страны, а ее позицию в политическом спектре делает такой же крайней, как и позиция партии Брекзита.

То, что наиболее успешными на этих выборах стали партии, занимающие в вопросе о Брекзите крайние позиции, говорит об одном — в обществе существует сильнейший запрос на определенность, главной бедой британцы считают отсутствие четкого представления о целях и задачах политики страны в нынешнем кризисе. Требование избирателей еще проще понять, если обратить внимание на экономические последствия затягивания кризиса. Сейчас речь идет уже не об оценке последствий самого выхода, хотя отнюдь не радужные прогнозы также добавляют в ожидания общества пессимистические ноты. Речь идет о влиянии неопределенности на экономическую ситуацию: этим летом показатели потребительской активности британцев оказались самыми низкими за четверть столетия. А ведь именно розничный рынок оставался с 2016 года островком относительной стабильности в экономике страны. Сами британцы называют отсутствие ясного решения проблемы Брекзита главной причиной того, что сокращают свои расходы. Для нового премьера жизненно важной станет задача остановить сваливание Британии еще и в экономический кризис, что неизбежно, если основные экономические показатели начнут обваливаться уже сейчас, еще до выхода из Евросоюза.

Затянутый процесс выхода Великобритании из Евросоюза привел к накоплению проблем, стоящих перед лидерами страны. И ком этих проблем продолжает расти, усиливая нестабильность в целом. Рукотворный "идеальный шторм" стал результатом действий (и бездействия) политической элиты Великобритании. И Британии нужен лидер, который сможет совершить подвиг, добившись понимания, согласия и поддержки одновременно от ЕС, депутатов и сограждан. Вот только вряд ли Джонсон или Хант смогут стать такими героями. Более вероятно, что они, так же как и Мэй, не смогут решить проблему, а их действия еще больше усугубят кризис, в котором пребывает Великобритания. Значит, нынешняя смена лидера — отнюдь не последняя глава в эпопее Брекзита.