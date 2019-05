"Ибица-гейт"

Политика — это искусство сотрудничать с неизбежностью.

Шарль Морис де Талейран-Перигор

Испанская вилла. "Племянница русского олигарха". Водка. Мачизм двух видных политиков. Переговоры о поддержке партии деньгами непонятного происхождения. Обещания строительных государственных заказов для России. Разговор о покупке прессы и покупке влияния. Хвастовство тотальным схематозом с участием крупных инвесторов.

Так мог бы выглядеть краткий пересказ видозаписей с Ибицы, где вице-канцлер Австрии и глава ультраправой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе со своим соратником, главой соответствующей парламентской фракции и пророссийским симпатиком Йоханнесом Гуденусом готовы были продать душу дьяволу — деньгам российской олигархии из ближайшего окружения Путина — в обмен на поддержку перед выборами 2017 г. Акт продажи души в протоколе не зафиксирован, настоящая личность "Алены Макаровой" остается загадкой (как и заказчик и организатор съемок), но осадочек в видеоварианте 17 мая опубликовали сразу два влиятельных издания. И тем самым поставили крест на карьере двух политиков.

А заодно видеозаписи спровоцировали правительственный кризис и досрочные выборы.

Австрийское пособие по кризис-менеджменту

Всплеск ультраправых настроений в Европе был предсказуем и неизбежен. Кризис мигрантов, кризис ценностей, кризис брюссельской бюрократии создали все необходимые для этого условия. И это очень хорошо понимал федеральный канцлер Австрии и глава консервативной Народной партии Себастиан Курц, формируя коалиционное правительство с ультраправой Партией свободы. Понимал, что запрос общества не обмануть, — его можно только смягчить. Понимал, что союз ситуативен, но необходим для победы над традиционно сильным левым социал-демократическим флангом. Понимал также, что ему не избежать обвинений в потакании "неонацизму" и неоднократно придется видеть свои перечеркнутые портреты на антиправительственных демонстрациях.

Но Курц пошел на этот неоднозначный шаг. Историческая неизбежность ультраправого взлета диктовала единственное решение — "Не можешь победить — возглавь".

Одновременно с точки зрения истории был неизбежен и крах этой коалиции. Как и крах самой Партии свободы, да и любой силы, обременившей себя сомнительными связями в антисемитских братствах и еще более сомнительными узами с нынешним российским государством. К тому же явно не брезгующей неоднозначными схемами внешнего финансирования, — на видео господин Штрахе рассказывает об имеющихся вариантах перечисления средств от иностранных доноров через специально созданный фонд, что противоречит австрийскому законодательству. Позже журналисты найдут еще одну такую организацию-прокладку для получения денег в обход гражданского и государственного контроля. В конце концов, даже в Украине скандал вокруг оборонных заказов сыграл не последнюю роль перед выборами. А уж высокоморальная развитая австрийская демократия просто не может прощать такие вещи. Акт политического погребения в виде двух громких отставок последовал мгновенно. Решение о проведении досрочных выборов в сентябре было озвучено на следующий день. Коалиция распалась через 516 дней существования.

Однажды в 2002 г. идентичный союз — Народная партия и Австрийская партия свободы — уже распадался. В тот раз из-за внутренних противоречий в ультраправом лагере. Тогда ситуация позволила на досрочных выборах канцлеру от Народной партии Вольфгангу Шюсселю, перетянувшему электорат соседей по политическому спектру, набрать рекордные 42,3% голосов. Кстати, этих соседей он в итоге и привлек к работе в своем втором кабинете.

Себастиан Курц попал в более сложное положение. Ему надо и лицо сохранить, и моральный авторитет сберечь, и выборы выиграть с внушительным результатом. Первая его реакция была простой и однозначной: "Стадион так стадион". Ну, или в австрийском варианте Genug ist genug — Enough is enough. Однако моральной решительности тут мало. Дорога до сентября предстоит длинная и непредсказуемая.

Вслед за Штрахе канцлер уже избавился от одиозного и влиятельного "свободовца" — министра внутренних дел Херберта Кикля. За ним ушли и все остальные члены правительства от ультраправых. Осталась только назначенная по квоте Партии свободы, но беспартийная министр иностранных дел Карин Кнайсль.

Вакантные места в правительстве, по плану Курца, заняли до выборов высокопоставленные чиновники и эксперты. От токсичного теперь флера младшего коалиционного партнера австрийский канцлер хочет избавиться раз и навсегда.

Война началась. Коалиция в том же формате не повторится. И игра предстоит рисковая. Хотя бы потому, что у Курца нет единоличного большинства в парламенте, а силы, желающие высказать вотум недоверия канцлеру и правительству в целом, есть. Аргументация очевидна: именно с легкой руки канцлера политики, компрометирующие имидж Австрии, оказались в правительстве. Соответствующие слушания будут проводиться в понедельник, 27 мая. Сразу после выборов в Европарламент. В случае недоверия место канцлера на переходный период может занять неполитическая фигура, назначенная федеральным президентом, — как некий моральный авторитет, призванный сохранить единство нации и веру народа в государство. В таком случае Курцу придется продолжать борьбу уже из депутатского кресла.

Уже успевшему сменить вице-канцлера Себастиану Курцу предстоит теперь противостоять критике насчет патроната над его правительственными партнерами в их темных делах. Вне зависимости от результатов голосования за вотум недоверия. Если Курц справится, он получит еще большую поддержку электората и, вероятно, сможет сформировать союз с небольшими партиями, тем самым опять избежав "широкой коалиции" со своими естественными оппонентами — социал-демократами. Для которых, тем временем, открылось историческое окно возможностей — настало время атаковать. И возвращать свое место в актуальной повестке дня.

Австрийский канцлер привычно для себя рискует. Играет не по старым форматам. И с такой игрой может и вправду повторить судьбу Вольфганга Шюсселя, но уже в истории 2006 г. Проигравшего выборы и лишенного влияния.

Впрочем, этот риск был неизбежен. И Себастиану Курцу предстоит в который раз максимально проявить свой политический талант.

До этого раза у него получалось.

Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты

Отсутствующим краеугольным камнем детективной мозаики Ибица-гейта остается заказчик всей этой авантюры, резко сдувшей карточный домик австрийской политики. Российский миллиардер Игорь Макаров отрицает всякое родство с женщиной с видеозаписей, именовавшей себя Аленой Макаровой. То, что девушка — фигура подставная, а все происходившее — нехитрая ловушка, подтверждают и немецкие издания, опубликовавшие компромат. Поле для спекуляций о подлинном заказчике широко: в обсуждаемых версиях фигурируют и немецкие спецслужбы, воюющие за вытеснение ультраправых партий из европейской политики, и израильское лобби, и бывшие сотрудники силовых ведомств, якобы основавшие подпольную организацию для шантажа европейских политиков.

Интереснее, однако, смотреть на изнанку не кейса, а всего процесса. 21 мая ультраправые политики были вынуждены отказаться от участия в российском дискуссионном клубе "Валдай", проводившем выездное заседание в Вене — с участием, в том числе, генерального секретаря ОБСЕ. Изначально мероприятие должно было проходить в военной академии под эгидой Министерства обороны и с участием высокопоставленных гостей из МИДа. Оба ведомства подконтрольны ультраправым. Однако карты смешались, австрийским свободовцам было явно не до новых встреч с русскими товарищами, и в итоге из девяти высокопоставленных австрийских участников остался один. Да и академия обороны скоропостижно отменила свое приглашение.

В это воскресенье граждане Евросоюза будут выбирать депутатов в Европейский парламент. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен уже обратился к нации с просьбой идти на выборы, несмотря ни на что. Он уверяет: мы, австрийцы, не такие. И просит прощения от имени скомпрометировавшего себя политикума. Ибица-гейт бесспорно сыграет свою роль при выборе граждан Австрии, — в Партии свободы, чьи рейтинги и до скандала постепенно падали, это тоже понимают. В эфире австрийского телевидения первый номер на евровыборы от ультраправых Харальд Вилимски уже заявил, что будет настаивать на выходе партии из существующего межпарламентского союза с "Единой Россией", для того чтобы убедить избирателя в своей нейтральности. На волне скандала успел высказаться и президент Франции Эммануэль Макрон, назвав националистические партии и их финансирование Россией одной из главных угроз для Европы на предстоящих выборах. Ну и вишенкой на торте служит приостановленная незадолго до этого кооперация европейских спецслужб с австрийским визави. В этом решении опять-таки не последнюю роль сыграла двусмысленная связь партии Штрахе с российскими товарищами.

Очевидно, что сработало правило "Если бы Алены Макаровой не существовало, ее бы следовало выдумать". Многолетняя история политических взаимоотношений австрийских ультраправых с Россией, скорее всего, действительно не была омрачена финансированием партии из кармана Большого восточного брата. Однако на такую поддержку господин Хайнц-Кристиан Штрахе рассчитывал. Рассчитывал настолько, что попал в примитивную ловушку. И потянул за собой на дно партию. А возможно, и все правительство заодно.

Ниточки детективного макраме в итоге могут привести к спецслужбам разных и, может, даже неожиданных стран. И в данном случае Россия действительно ни при чем. Однако именно странное желание найти в ней опору для своего политического становления, умноженное на простую жадность и недальновидность, в итоге и сломало одного из самых популярных политиков Австрии. При подмене ценностей сиюминутной выгодой, при игре в поддавки с глупыми соблазнами, при надежде получить что-то от тех, кто строит мир на лжи, крах неизбежен.

…Обращаясь с посланием к нации, Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен переживал в том числе и об авторитете политики и политиков как таковых. В конечном итоге нет ничего страшнее для страны, чем полностью перестать верить своему государству и его представителям.